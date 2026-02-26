Новини
Свят »
Германия »
Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата "Епстийн"?

Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата "Епстийн"?

26 Февруари, 2026 18:45 778 17

  • джефри епстийн-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • досиетата епстийн

Според съобщения в американските медии правителството на САЩ укрива части от досиетата "Епстийн", в които жена повдига обвинения за сексуално насилие срещу Тръмп

Укриват ли се документи за Тръмп от досиетата "Епстийн"? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Според съобщения в американските медии правителството на САЩ укрива части от досиетата "Епстийн", в които една жена повдига обвинения за сексуално насилие срещу президента Доналд Тръмп, информира днес германската обществено-правна телевизия АРД.

Робърт Гарсия, водещият депутат на демократите в Комитета по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите на САЩ, обвини правителството в сряда в социалната мрежа X за "най-големия скандал с укриване на информация от правителство в новата история". В отговор на запитване Министерството на правосъдието отрече да укрива документи.

Обвинения за сексуално насилие срещу Тръмп

Според радиостанция NPR и вестник "Ню Йорк Таймс" има индикации, че в непубликуваните досега документи по случая фигурират записки на ФБР, в които се съдържат и информации за разпити на жена, която през 2019 е заявила, че като непълнолетна е била сексуално малтретирана както от Епстийн, така и от Тръмп.

За съществуването на въпросните служебни бележки на ФБР се разбра след като Министерството на правосъдието публикува един индекс, в който са изброени документите. Според въпросния индекс ФБР е провело четири разпита във връзка с обвиненията на жената и е резюмирало всеки от тях, съобщава "Ню Йорк Таймс". Въпреки това само едно от четирите резюмета е било публикувано и то съдържа само обвинения срещу Епстийн. Липсват и съответните записки на разпитващите. Същевременно подобни бележки от разпити във връзка с обвинения срещу други лица вече бяха публикувани.

Тръмп искаше да попречи на разкриването на документите

Не е ясно защо липсват тези данни. Според "Ню Йорк Таймс" служители на Министерството на правосъдието не са дали пряко обяснение при запитване. В писмо, с което първо разполагаше NPR, Робърт Гарсия изисква обяснение от правосъдното министерство.

В края на януари под натиска на Конгреса министерството публикува повече от три милиона страници документи, свързани със скандала "Епстийн". Още три милиона страници обаче бяха класифицирани като неважни за случая и затова не са достъпни.

През миналата година Доналд Тръмп, бивш съсед на Епстийн, се съпротивляваше месеци наред срещу разкриването на досиетата, докато Конгресът не наложи отварянето им през есента. Досега не е доказано, че президентът е извършил някакво нарушение.

Същевременно обаче Тръмп инициира разследвания по случая срещу други лица, сред които е и бившият президент на САЩ Бил Клинтън от Демократическата партия. Клинтън ще бъде изслушан в петък от членове на Конгреса. Изслушването на съпругата му, бившата държавна секретарка Хилари Клинтън, се провежда днес по видеоконферентна връзка.

Шефът на Световния икономически форум подаде оставка

Междувременно стана ясно, че президентът и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум (СИФ) Бьорге Бренде се оттегля от поста си заради скандала "Епстийн".

Бившият норвежки външен министър съобщи, че е стигнал до това решение след "внимателно и дълго обмисляне". За Световния икономически форум това е "подходящият момент, за да продължи важната си работа без да се разсейва".

В началото на февруари Световният икономически форум обяви, че ще разследва връзките на Бренде с Епстийн. Според документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, Бренде е имал три делови обяда с Джефри Епстийн и е общувал с него по имейл и чрез текстови съобщения.

Бренде дълго време е бил депутат от Консервативната партия на Норвегия, както и министър на околната среда, търговията и външните работи на страната. От 2017 е президент на Световния икономически форум, който ежегодно организира известната среща в Давос, Швейцария.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор
    Приятелката на Епщайн Гислен Максуел е дъщеря на милиардера Робърт Максуел, който е бил много добър приятел на Тодор Живков и е получавал много добри сделки от тогавашното правителство на БКП.

    Коментиран от #6

    18:48 26.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    4 5 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    Коментиран от #8

    18:50 26.02.2026

  • 4 Герге ,

    0 0 Отговор
    Ти не си гладен , ти си много гладен .. ТИСАЙРЯФОСТАТЪ

    18:50 26.02.2026

  • 5 УКРИВА СЕ КЛИПЧЕ

    4 4 Отговор
    НА КОЕТО ТРЪМП КОМУНИКИРА СЪС ЗЕЛЕНСКИ КАТО ЮНОША ТЕСЕН

    Коментиран от #9

    18:51 26.02.2026

  • 6 Абе ,

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНАТА":

    Кой е Епщайн ?

    18:52 26.02.2026

  • 7 Глупости

    4 1 Отговор
    Демократите щяха да ги извадят преди изборите и той нямаше да спечели. Това не е да си президент и те да те пазят при положение че си в състояние на деменция и падаш по стълбите на air force.
    А и сега биха си възползвали любителите на момченца от факта че Тръмп се възползвал от момиченце. Също то се получава и в нашата педофилска партия която по всякакъв начин е готова да покаже че не е свързана а пък нейните министри са се разхождали на Петрохан и какво са вкусвали...... Младо овнешко

    18:52 26.02.2026

  • 8 СИЧКИ ТЕ ИСКАМЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    ИЗБЕРИ СИ НЯКОЙ ИЛИ ПЪК ГРУПОВО КО ШИ КАЙШ

    18:53 26.02.2026

  • 9 Глюпости ,

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "УКРИВА СЕ КЛИПЧЕ":

    А имаш ли клипче , за Тръмптаур , в Маскве ?🤭

    Коментиран от #14

    18:54 26.02.2026

  • 10 Госあ

    1 1 Отговор
    100%

    18:56 26.02.2026

  • 11 Досиетата Епстийн

    3 3 Отговор
    показаха на света, че руското православие е една пълна измислица. Разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че Епстийн е искал да се срещне с руския президент Путин.

    18:58 26.02.2026

  • 12 Атина Палада

    2 3 Отговор
    Χα, та нали Тръмп разсекрети досиетата и матира демократите ..Ако имаше нещо с Тръмп,демократите да ги бяха изкарали още преди изборите им...

    18:59 26.02.2026

  • 13 Путин

    2 0 Отговор
    Имам цел чемадан!

    19:00 26.02.2026

  • 14 ДА ИМАМ

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Глюпости ,":

    ТАМ ВЕЧЕ ЗЕЛЕНСКИ НЕ Е ТЕСЕН

    19:04 26.02.2026

  • 15 гошо

    1 2 Отговор
    Буш имаше интелект колкото на маймуна,Клинтън тотален лъжец,Обама умна м....а,Байдън сънливец,а Оранжевия идиот е без аналог.Явно участваме в някакъв еврейски експеримент.

    19:12 26.02.2026

  • 16 Тръмп

    0 0 Отговор
    Не харесвам жени!Харесвам Путин!Аляска,джиджи биджи..

    19:16 26.02.2026

  • 17 Жоро

    2 2 Отговор
    Аха,и затова Демонкратите не изкараха нито един документ за 4 години!Всички виждаме кои са най-обвързани с Епстейн.Като този норвежец,който дари Нобел на Обама за нищо!Бил Гайтс и много милярдери спонсори на демонкратите,които не спряха да ревът срещу Тръмп 10 години!Който не вижда истината не му достига мозъчен капацитет!

    19:17 26.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания