Санкциите на САЩ срещу Русия зависят от преговорите за мир. Тръмп поиска нов договор за свиване на ядрените арсенали

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че по-нататъшните санкции на страната му срещу Русия зависят от преговорите, насочени към прекратяване на почти четиригодишната война в Украйна, предаде Ройтерс.



Бесънт, който участва в преговори с руски представители заедно с пратеника на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на държавния глава Джаред Къшнър в Маями в събота, заяви, че ще обмисли нови санкции срещу руския сенчест флот - стъпка, която Тръмп не е предприемал, откакто се е върнал на поста си през януари миналата година.



„Ще го обмисля. Ще видим накъде ще отведат мирните преговори“, заяви Бесънт на изслушване в Сената. Той допълни, че санкциите на САЩ от администрацията на Тръмп срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ са помогнали Русия да седне на масата за преговори.



На въпроса каква роля играе Къшнър в преговорите с Русия, Бесънт отговори, че според него зетят на президента Тръмп действа като „специален пратеник и събеседник в разговорите“. Сенаторът демократ Анди Ким заяви, че участието на членове на семейството на Тръмп без официални позиции може да породи конфликт на интереси“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за ново споразумение за ограничаване на ядрените арсенали, след като вчера изтече договорът Нов СТАРТ (Нов Договор за съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия), предаде ДПА.



„Вместо да разширяваме Нов СТАРТ - лошо договорено от САЩ споразумение, което освен всичко останало, е грубо нарушавано – нашите ядрени експерти трябва да поработят върху ново, подобрено и модернизирано споразумение, което да трае задълго в бъдещето“, заяви Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.



Нов СТАРТ беше договорен между САЩ и Русия през 2010 и влезе в сила година по-късно.



В публикацията си Тръмп не посочи кои държави трябва да участват в новия договор, но говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви пред журналисти, че дискусиите с Русия ще продължат.



В по-ранни изказвания Тръмп посочи, че не е загрижен заради изтичането на Нов СТАРТ.



„Ще сключим по-добро споразумение“, заяви той през януари пред в. „Ню Йорк Таймс“, настоявайки, че Китай, който според изданието има най-бързо развиващия се ядрен арсенал на света, трябва да бъде включен в бъдещо споразумение. „Вероятно ще искате да включите и няколко други играчи“, отбеляза Тръмп пред вестника.



Нов СТАРТ ограничава броя на разположените стратегически бойни глави до 1550 за всяка страна и броя на разположените ракети и бомбардировачи до 700.



В отговор на въпрос Левит каза, че доколкото ѝ е известно, „засега няма преходно споразумение с Русия за удължаване на Нов СТАРТ“.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви пред репортери тази вечер, че президентът Доналд Тръмп очаква преговорите между САЩ и Иран в Оман, за да определи дали е възможно споразумение с Ислямската република на фона на струпването на американски сили в Близкия изток, предаде Ройтерс.



„Докато тези преговори се водят, бих напомнила на иранския режим, че президентът има много възможности на разположение освен дипломацията като главнокомандващ на най-мощната армия в историята на света“, заяви Левит.



„Дипломацията винаги е първият вариант за президента, когато става въпрос за работа с държави по целия свят, независимо дали става въпрос за наши съюзници или противници“, допълни тя, като повтори позицията на Тръмп, че „нулевият ядрен капацитет е нещо, за което той е бил много изричен“ в исканията си към Иран.



Иранският външен министър Абас Арагчи замина за Оман снощи. От министерството му отбелязаха, че Техеран цели справедливо, взаимно приемливо и достойно разбирателство по ядрения въпрос. От там изразиха надежда „американската страна също ще участва в този процес с отговорност, реализъм и сериозност“.



Междувременно ДПА съобщи, позовавайки се на високопоставен американски служител, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър ще представляват САЩ в Оман. Точната програма на разговорите остава неизвестна. Според МВнР на Иран Техеран се стреми да ограничи преговорите до ядрената програма на Ислямската република и санкциите срещу нея. Вашингтон би искал да добави други теми, включително ракетната програма на Техеран и подкрепата му за съюзниците в региона.



Преговорите ще започнат в 10:00 часа (местно време – 8:00 българско) в Маскат.

Белият дом отхвърли днес твърденията на Куба, че преговорите със САЩ ще се проведат единствено на равна основа, като говорителката на американската администрация Карълайн Левит заяви, че дипломатическият процес с островната държава се води в момента, предаде Ройтерс.



„Мисля, че предвид това, че правителството на Куба е на последни издихания и страната е пред срив, трябва да бъдат по-мъдри в изявленията си, насочени към президента на САЩ“, заяви Левит, коментирайки скорошните изказвания на кубинския президент Мигел Диас-Канел.



„Президентът Доналд Тръмп е винаги готов за дипломация и вярвам, че нещо подобно се случва с кубинското правителство“, допълни Левит.

Администрацията на Тръмп стартира „Тръмп Ар Ех“ (TrumpRx) - уебсайт, който според нея ще помогне на пациентите да купуват лекарства с рецепта директно на намалена цена във време, когато здравеопазването и битовите разходи все повече притесняват американците, предаде Асошиейтед прес.



„Ще спестите цяло състояние“, заяви президентът Доналд Тръмп на събитие при откриването на сайта. „Той (уебсайтът) е много добър и за здравеопазването като цяло“, допълни той.



Уебсайтът, управляван от правителството, не е платформа за закупуване на лекарства. Вместо това, той е създаден като посредник, насочващ американците към страниците на производителите на лекарства за директни покупки. Той също така предоставя купони за използване в аптеките. Сайтът стартира с над 40 медикамента, включително препарати за отслабване.



Сайтът е част от усилията на администрацията на Тръмп да покаже, че се справя с високите цени, които се очертават като политическа уязвимост за президента и неговите републикански съюзници преди междинните избори през ноември, тъй като американците остават загрижени за цените на жилищата, хранителните стоки и комуналните услуги.



Тръмп подчерта, че по-ниските цени са станали възможни благодарение на натиска му върху фармацевтичните компании, заявявайки, че е поискал те да начисляват същите цени в САЩ, както и в други страни. Същевременно той отбеляза, че цените на лекарствата с рецепта ще се увеличат в чужбина в резултат на това.



„Омръзна ни да субсидираме света“, заяви Тръмп на събитието в Белия дом.



Президентът за първи път загатна за „Тръмп Ар Ех“ през септември. През декември той каза, че уебсайтът ще предоставя „огромни отстъпки за всички потребители“ – въпреки че не е ясно дали цените, достъпни на уебсайтовете на производителите на лекарства, ще бъдат по-ниски от това, което много потребители биха могли да получат чрез здравната си застраховка.



АП отбелязва, че много от детайлите на сделките на Тръмп с производителите остават неясни, а цените на лекарствата за пациенти в САЩ могат да зависят от много фактори.