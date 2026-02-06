Украйна изисква гаранции за сигурността на ключовия град Одеса, удари енергийни обекти в Белгородска област

Украйна и Русия са се договорили, след приключването на тристранните преговори със Съединените щати, да проведат по-нататъшни дискусии през следващите седмици, предаде NOVA.
Това стана ясно от изявление в Абу Даби на главния преговарящ на Киев Рустем Умеров.
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че тристранните преговори с Русия и Украйна са били конструктивни и ще продължат през следващите седмици.
Според украинския президент Володимир Зеленски следващият кръг от преговорите за разрешаване на четиригодишната война с Русия вероятно ще се проведе в САЩ.
Американският пратеник Стив Уиткоф съобщи, че Украйна и Русия са постигнали договореност за нова размяна на военнопленници – първата от пет месеца насам, след тристранните преговори в Абу Даби, които той определи като продуктивни.
„Днес делегациите на Съединените щати, Украйна и Русия се договориха за размяна на 314 пленници – първата от пет месеца насам“, написа той в X.
Украйна изисква гаранции за сигурност за Одеса като част от мирното споразумение, съобщава ТАСС, позовавайки се на източник, близък до преговорите в Абу Даби.
Според него гаранциите за Одеса са „сериозен аспект“ за украинската страна. „Като част от пакета, Украйна се нуждае от гаранции, че Русия няма да атакува Одеса“, отбеляза той.
Вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна, посредничени от САЩ, се проведе на 4-5 февруари в Абу Даби.
В началото на януари Wall Street Journal (WSJ) съобщи, че Одеса е под „обсада“ поради атаки срещу енергийната си система. Одеса, важен икономически и зърнен център за Украйна, се оказа изключително уязвима за атаки срещу енергийната система поради зависимостта си от внос на електроенергия, отбелязва вестникът.
Според Министерството на развитието на общностите и териториите на Украйна, приблизително 90% от селскостопанските продукти на страната се изнасят по море. Министерството изчислява, че шест пристанища в Одеска област са обработили приблизително 76 милиона тона товари през първите 11 месеца на 2025 г.
Ако износът на украинско зърно през Одеса бъде нарушен, купувачите може да започнат да търсят по-стабилни доставки другаде, отбелязва медията. Това потенциално би могло да доведе до по-ниски вътрешни цени и намалена способност на фермерите да купуват торове и гориво. В дългосрочен план общото производство може да намалее, което би подкопало трайно селскостопанската икономика на Украйна, пише вестникът.
В края на януари Олег Кипер, началник на Одеската военна администрация, съобщи за щети по пристанищната инфраструктура в Одеса в резултат на експлозия.
В резултат на обстрел на Белгород тази нощ енергийната инфраструктура на града, както и тази на няколко области в Белгородска област, е понесла значителни щети, обяви губернаторът Вячеслав Гладков.
„Имаме значителни щети по енергийната инфраструктура на град Белгород, както и на районите Ракитянски, Борисовски, Грайворонски и Яковлевски“, каза той.
Регионалният губернатор увери, че аварийните екипи са на място.
Преди това, в 23:51 ч. московско време, Гладков обяви ракетна тревога за Белгород и Белгородска област, както и за Шебекино и Шебекински район. Петнадесет минути по-късно губернаторът обяви отмяната на ракетната тревога.
Малко след нападението кметът Валентин Демидов съобщи, че няма пострадали. Той спомена за сериозни щети по инфраструктурата и прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването.
Възстановяването на украинската топлоелектроцентрала "Дарницка", повредена при руските удари в нощта на 3 февруари, може да отнеме два месеца, заяви кметът на Киев Виталий Кличко в Телеграм, предаде БНР.
По съоръжението, което осигурява отопление за повече от 500 хиляди души в над 1100 жилищни сгради, са нанесени значителни щети, е показал огледът на експертите.
От началото на руската инвазия в Украйна централата е обстрелвана пет пъти с балистични ракети и дронове.
Кличко съобщи още, че в столицата са разположени допълнителни над 60 отоплителни станции в районите, останали без отопление в последните дни при температури от под минус 20 градуса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #130
06:05 06.02.2026
2 Гражданин.
Коментиран от #11
06:11 06.02.2026
3 Владимир Путин, президент
Коментиран от #93, #140
06:13 06.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Украйна
Коментиран от #33, #147
06:21 06.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гражданин.
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":по пропаднало и гладно от ватата е само задунайския му раб
Коментиран от #23
06:25 06.02.2026
11 Да точно тупат
До коментар #2 от "Гражданин.":Топката! Една крачка назад.3 крачки назад да печелят време! Това са го научили от англосаксонското племе и евреите!
06:26 06.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Еманюел Макрон
06:30 06.02.2026
15 Механик
Коментиран от #138, #146
06:31 06.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Данко Харсъзина
Коментарите са излишни.
06:31 06.02.2026
18 Нищо
06:32 06.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Фен
06:33 06.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мурка
До коментар #10 от "Гражданин.":пак си намерил СНАРЯД вече ще чакате на опашка
06:36 06.02.2026
24 От статията не става ясно
06:36 06.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дzверцов
06:37 06.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 АнтроПолог
До коментар #22 от "Механик":Не знаех ,че имало Механици и от малцинствата ,явно си плод на декадата на римското включване .
06:40 06.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Край
06:43 06.02.2026
33 Шопо
До коментар #6 от "Украйна":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #133
06:44 06.02.2026
34 стоян георгиев
06:44 06.02.2026
35 Спокой
Коментиран от #40
06:47 06.02.2026
36 К.О.Т.а.р.А.К 😼
До коментар #19 от "Българка 😺-Маца":Мацоо 😼 ,да имаш късмета да ми паднеш в Максуда ,па ще видиш едно удрий ....
06:47 06.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Помак
До коментар #35 от "Спокой":А що първо не си върне някое село в донбас, че минаха 4 години вече!
Коментиран от #129
06:49 06.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Механик
До коментар #37 от "Шопо":Това ти и още 3-ма го повтаряте от 22-ра.
По-добре ми кажи дали си върнахте Мариупол и Бахмут, па не бери грижа дали пушат крематорки.
Коментиран от #137
06:51 06.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Култура Миянко
06:51 06.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Лост
06:56 06.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Последния Софиянец
07:03 06.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Механик
Коментиран от #54, #56
07:09 06.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хо-ха-ха
До коментар #50 от "Механик":Ти тея сметки на наркоманчето не ги гледай. Според него украинците били загубили само 55000 за 4 години, а пък в същото време иска от ЕС да му финансира за наемническа армия . Що така? Къде са украинците?
Коментиран от #128, #132
07:13 06.02.2026
56 Руската пропаганда
До коментар #53 от "Механик":Има за цел глупаците.
Коментиран от #59, #62
07:13 06.02.2026
57 Механик
До коментар #54 от "Хмммм":Явно семейно сте го пробвали 🤣🤣🤣 ,Стария Бизон !
07:14 06.02.2026
58 ВВП
07:15 06.02.2026
59 Кирил Петков
До коментар #56 от "Руската пропаганда":А ти кой беше бе πррррр ∆ уеееккк,че нещо не моа се сетя ?
07:15 06.02.2026
60 Зевзек
Няма бе, гарантирано няма да я атакува като мине към РФ.
Какво стана бе зеления май и ЕС взеха да те изоставят - и те водят преговори с Путин - май най-добре и ти да почнеш с него да ги водиш може и тайно като европейците.
07:15 06.02.2026
61 Омазана ватенка
Коментиран от #64
07:17 06.02.2026
62 Абе ти защо
До коментар #56 от "Руската пропаганда":повтаряш едно и също - обратното на остър ли си.
07:17 06.02.2026
63 ГАРАНЦИЯТА Е........100%
07:18 06.02.2026
64 Козячетата
До коментар #61 от "Омазана ватенка":защитиха ли Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ". Къде се загуби "силното и сплотено" НАТО.
07:19 06.02.2026
65 ГАРАНТИРАНО
07:19 06.02.2026
66 А где
Коментиран от #67, #68, #77
07:20 06.02.2026
67 А где
До коментар #66 от "А где":"силното и сплотено" НАТО
Коментиран от #71, #139
07:22 06.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 А ГДЕ
Коментиран от #72
07:23 06.02.2026
70 Сашко Великиот
07:24 06.02.2026
71 оня с коня
До коментар #67 от "А где":Поредният як руски шут в зурлите на много полловитте от на-тю-тю-тю !
07:24 06.02.2026
72 Надарена кака
До коментар #69 от "А ГДЕ":Коя Кая ,онази постната балтийска шпрота ли ?
07:26 06.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Гаранция Франция
07:27 06.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 КАТО ИМАТЕ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ
07:28 06.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Запознат
Гаранция - Франция бе зеления - Макарончо ще ти я даде ама той прати хора да преговарят с Путин така че не му вярвай много.
07:31 06.02.2026
79 Карго 200
07:32 06.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Карго 200
До коментар #73 от "Козячета":Естествено!
Козяче съм до мозъка на костите си!
По-добре да умра от колкото да съм кремълче!!!
Коментиран от #94
07:35 06.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Ацтека
Коментиран от #91
07:38 06.02.2026
85 БАРС
Коментиран от #131
07:38 06.02.2026
86 Кремълска Шпакла
Пак заработиха
Със Шпаклите и големите Мистрии.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #88
07:38 06.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Зевзек
До коментар #86 от "Кремълска Шпакла":Някое козяче ще ми каже ли от къде ги копат такива обратното на остри че аз по улиците такива не срещам.
07:41 06.02.2026
89 лай НАТО
Някога създадено, за да се противопостави на Съветския съюз, алиансът сега
просто поглъща парите на данъкоплатците и ги храни с празни обещания.
Затъваме още повече в ...
07:42 06.02.2026
90 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
07:44 06.02.2026
91 Учуден
До коментар #84 от "Ацтека":"Новите ракети"
Къдя бре видя нови - той зеления стари няма ти за нови говориш. Кво стана съборихте ли Кримския мост.
Коментиран от #100, #102
07:44 06.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ЯСЕН СИ
До коментар #82 от "Карго 200":ЩОМ САМО НА КОСТЕН МОЗЪК Я КАРАШ
07:47 06.02.2026
95 Учуден
Коментиран от #101
07:49 06.02.2026
96 Къде сме ние?
71. Гана
72. България
73. Гватемала
Хахаха! По покупателна способност сме между Гана и Гватемала!
Коментиран от #144
07:49 06.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 ПОРУЧИКА
07:50 06.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Копейка
До коментар #91 от "Учуден":Изгубихме и последната битка за България!Взеха ни левъ!
Ша се беся!
Коментиран от #104, #143
07:51 06.02.2026
101 Учуден
До коментар #95 от "Учуден":Защо нашите козячета и господарите им не искат да ги пускат при тях а само ги ползват като полезни ид.ио.ти тук
07:51 06.02.2026
102 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #91 от "Учуден":Клесс,днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #106
07:52 06.02.2026
103 Къде е Русия?
1. Китай
2. САЩ
3. Индия
4. Русия
5. Япония
6. Германия
Хахаха! Кога ще ги стигнем руснаците? На върба у сряда!
07:52 06.02.2026
104 Козяче
До коментар #100 от "Копейка":Обаче ни успяхме да защитим Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ"
07:53 06.02.2026
105 Ацтека
Коментиран от #116
07:54 06.02.2026
106 Ломския
До коментар #102 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ооо козлодуйски онези мургавите излекуваха ли ти запека най накрая или продължават.
Коментиран от #121
07:54 06.02.2026
107 Безпристрастен
07:54 06.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 КАКВО У ОКРАИНСКОТО ИМЕ НА ОДЕСА
07:57 06.02.2026
110 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #134
07:58 06.02.2026
111 БОРИС ДЖОНСЪН
08:00 06.02.2026
112 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
08:01 06.02.2026
113 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ
08:01 06.02.2026
114 БАНДЕРИТЕ СА КАТО БЪЛГАРИТЕ
08:04 06.02.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Карго 200
До коментар #105 от "Ацтека":Определено живееш в паралелна вселена.
Всяко хлапе знае,че за разговорите между Тръмп и Зеленски преводач не е присъствал,защото е излишен.
Коментиран от #118, #122
08:05 06.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #116 от "Карго 200":Как пък един клесс като теб например не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #126
08:08 06.02.2026
119 Мишел
08:09 06.02.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #106 от "Ломския":Лечението продължава успешно ,има обаче един недостатък -води до пристрастяване .
08:13 06.02.2026
122 Запознат
До коментар #116 от "Карго 200":"че за разговорите между Тръмп и Зеленски преводач не е присъствал,защото е излишен"
Абе не беше излишен при разговорите в Белия дом - ако имаше преводач нямаше да изрита зеления.
Коментиран от #141
08:14 06.02.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Хохо Бохо
Коментиран от #155
08:15 06.02.2026
125 Пет пари
Коментиран от #136
08:16 06.02.2026
126 Ломския
До коментар #118 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Козлодуйски нещо се обърка от това лечение на запека - той този от вашите бе - поне докато траят процедурите не пиши че стават грешки.
08:17 06.02.2026
127 Помнещ
До коментар #123 от "Zaхарова":Мозъчето не стига ли за да отговориш - нали беше "Карго 200" - или когато ви хванат че лъжете почвате да плюете по опонента с друг ник.
08:20 06.02.2026
128 Мишел
До коментар #55 от "Хо-ха-ха":Къде са украинците?
Според украинското министерство на отбраната, срещу 340 000 дезертьори от ВСУ се водят дела и над 2 000 000 в мобилизационна възраст са избягали извън Украйна . Останалите губещи се украинци се водят изчезнали безследно, за да не плаща на семействата за загинали на фронта военното министерство на Украйна по 3 000 000$.
Коментиран от #142
08:28 06.02.2026
129 Орк
До коментар #40 от "Помак":Забрави украйна и нейните села. Ти гледай какво става с европа за тези 4 години. европейски емисари тайно пристигат в Москва. швейцарци, съветника на макрон Эмануел Бон... Всички търсят изход от тази ситуация. Лавров каза че пристигат с същитите глупости които говорят явно. Голям шамар !!!
Коментиран от #135, #145
09:10 06.02.2026
130 Ами да
До коментар #1 от "Факти":Укрите са толерантни,изисква се време докато Русия подготви бялото знаме.
09:14 06.02.2026
131 ДАРС
До коментар #85 от "БАРС":ЩО НЕ СЕ РАЗКАРАШ БЕ Т@П ПОРАЖЕНЕЦО.
Коментиран от #148
09:18 06.02.2026
132 Пръдльоо
До коментар #55 от "Хо-ха-ха":ТОВА Е ДЪРЖАВНИК,НЕ КАТО ТЕБЕ-ЛАЛАДЖИЯ!
09:22 06.02.2026
133 Прудльооо
До коментар #33 от "Шопо":Много ри скърца латерната,Подмени я!
09:23 06.02.2026
134 Ихууууу
До коментар #110 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Защо са и на Китай тези пияници?
09:25 06.02.2026
135 Бууухахахаха
До коментар #129 от "Орк":И отново блатни мечти.........хи хи хи хи хи.......
09:29 06.02.2026
136 Сульооо
До коментар #125 от "Пет пари":РУСИЯ Е ПРЕД КАПИТУЛАЦИЯ!!
09:30 06.02.2026
137 Тъй ,тъй
До коментар #43 от "Механик":Рашистите в безсилието си продължават отчаяно да тероризират украинските градове .
4 години не могат да победят Украйна която има в пъти по-малко население и оръжие от агресора Русия .
09:34 06.02.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Ихууууу ганьоговно
До коментар #67 от "А где":ПАЗИ ТИ ЗАДНИКА!
09:37 06.02.2026
140 Розовото Фламинго
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Един еротичен танец на Зеленски, по прашки и на дамски токчета(както на видеото) на Червения Площад, ще свърши по-добра работа!
09:38 06.02.2026
141 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #122 от "Запознат":Ти с нищо не си запознат,освен с какво има на масата.
09:42 06.02.2026
142 Прудльооо
До коментар #128 от "Мишел":Най много отцепници има сред блатарите,Ако не успеят да дезертират,попадат в плен. Безплатна работна ръка за Украйна!!
09:45 06.02.2026
143 Достойно
До коментар #100 от "Копейка":Имаш много желаещи да ти помогнат.
09:46 06.02.2026
144 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #96 от "Къде сме ние?":Бегай в Русия,сега са много по добре.
Коментиран от #156
09:48 06.02.2026
145 Даа бе
До коментар #129 от "Орк":Строшиха си краката да търчат към Русия.........ЕВРОПА ЩЕ РАЗТУРИ РФ!!
09:52 06.02.2026
146 През крив макаpoн
До коментар #15 от "Механик":ще я гледат Одеса рашистите.
09:59 06.02.2026
147 Имаше и СССР
До коментар #6 от "Украйна":ама Раша отива при крайцера Москва.
10:05 06.02.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Сульооо
До коментар #148 от "БАРС":КОГАТО СА ТЕ ПРРРРАВИЛИ ЕДИНИЯ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА САМАГАОН,ИЗОБЩО НЕ СИ СПОМНЯ,КОГА Е БИЛО
Коментиран от #151
10:24 06.02.2026
151 А бе
До коментар #150 от "Сульооо":Той дали изобщо е участвал?
10:27 06.02.2026
152 Сельооо
До коментар #148 от "БАРС":СТОЙ МИРЕН ЗАДНИТЕ СИ ЧАСТИ!!
10:29 06.02.2026
153 Пръдльо
До коментар #148 от "БАРС":Ренде ще казваш на жена си!
10:30 06.02.2026
154 Сульо красний
До коментар #148 от "БАРС":ПРИКЛЮЧЕНИ СТЕ!!
10:33 06.02.2026
155 Прудльооо
До коментар #124 от "Хохо Бохо":Предстои контранастъпление на Украйна,в никакъв случай като руските
10:48 06.02.2026
156 Ха ха ха хи хи хи
До коментар #144 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":Бегай в Кииф. Там е най-добре.
15:50 06.02.2026