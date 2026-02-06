Украйна изисква гаранции за сигурността на ключовия град Одеса, удари енергийни обекти в Белгородска област

Украйна и Русия са се договорили, след приключването на тристранните преговори със Съединените щати, да проведат по-нататъшни дискусии през следващите седмици, предаде NOVA.

Това стана ясно от изявление в Абу Даби на главния преговарящ на Киев Рустем Умеров.



Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че тристранните преговори с Русия и Украйна са били конструктивни и ще продължат през следващите седмици.



Според украинския президент Володимир Зеленски следващият кръг от преговорите за разрешаване на четиригодишната война с Русия вероятно ще се проведе в САЩ.



Американският пратеник Стив Уиткоф съобщи, че Украйна и Русия са постигнали договореност за нова размяна на военнопленници – първата от пет месеца насам, след тристранните преговори в Абу Даби, които той определи като продуктивни.



„Днес делегациите на Съединените щати, Украйна и Русия се договориха за размяна на 314 пленници – първата от пет месеца насам“, написа той в X.

Украйна изисква гаранции за сигурност за Одеса като част от мирното споразумение, съобщава ТАСС, позовавайки се на източник, близък до преговорите в Абу Даби.

Според него гаранциите за Одеса са „сериозен аспект“ за украинската страна. „Като част от пакета, Украйна се нуждае от гаранции, че Русия няма да атакува Одеса“, отбеляза той.

Вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна, посредничени от САЩ, се проведе на 4-5 февруари в Абу Даби.

В началото на януари Wall Street Journal (WSJ) съобщи, че Одеса е под „обсада“ поради атаки срещу енергийната си система. Одеса, важен икономически и зърнен център за Украйна, се оказа изключително уязвима за атаки срещу енергийната система поради зависимостта си от внос на електроенергия, отбелязва вестникът.

Според Министерството на развитието на общностите и териториите на Украйна, приблизително 90% от селскостопанските продукти на страната се изнасят по море. Министерството изчислява, че шест пристанища в Одеска област са обработили приблизително 76 милиона тона товари през първите 11 месеца на 2025 г.

Ако износът на украинско зърно през Одеса бъде нарушен, купувачите може да започнат да търсят по-стабилни доставки другаде, отбелязва медията. Това потенциално би могло да доведе до по-ниски вътрешни цени и намалена способност на фермерите да купуват торове и гориво. В дългосрочен план общото производство може да намалее, което би подкопало трайно селскостопанската икономика на Украйна, пише вестникът.

В края на януари Олег Кипер, началник на Одеската военна администрация, съобщи за щети по пристанищната инфраструктура в Одеса в резултат на експлозия.

В резултат на обстрел на Белгород тази нощ енергийната инфраструктура на града, както и тази на няколко области в Белгородска област, е понесла значителни щети, обяви губернаторът Вячеслав Гладков.

„Имаме значителни щети по енергийната инфраструктура на град Белгород, както и на районите Ракитянски, Борисовски, Грайворонски и Яковлевски“, каза той.

Регионалният губернатор увери, че аварийните екипи са на място.

Преди това, в 23:51 ч. московско време, Гладков обяви ракетна тревога за Белгород и Белгородска област, както и за Шебекино и Шебекински район. Петнадесет минути по-късно губернаторът обяви отмяната на ракетната тревога.

Малко след нападението кметът Валентин Демидов съобщи, че няма пострадали. Той спомена за сериозни щети по инфраструктурата и прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването.

Възстановяването на украинската топлоелектроцентрала "Дарницка", повредена при руските удари в нощта на 3 февруари, може да отнеме два месеца, заяви кметът на Киев Виталий Кличко в Телеграм, предаде БНР.



По съоръжението, което осигурява отопление за повече от 500 хиляди души в над 1100 жилищни сгради, са нанесени значителни щети, е показал огледът на експертите.



От началото на руската инвазия в Украйна централата е обстрелвана пет пъти с балистични ракети и дронове.



Кличко съобщи още, че в столицата са разположени допълнителни над 60 отоплителни станции в районите, останали без отопление в последните дни при температури от под минус 20 градуса.