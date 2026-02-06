Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Украйна изисква гаранции за сигурността на ключовия град Одеса, удари енергийни обекти в Белгородска област
Украйна изисква гаранции за сигурността на ключовия град Одеса, удари енергийни обекти в Белгородска област

6 Февруари, 2026 05:54, обновена 6 Февруари, 2026 06:17

Разговорите ни с руснаците ще продължат през следващите седмици, заяви от Абу Даби главният преговарящ на Киев Рустем Умеров

Украйна изисква гаранции за сигурността на ключовия град Одеса, удари енергийни обекти в Белгородска област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна и Русия са се договорили, след приключването на тристранните преговори със Съединените щати, да проведат по-нататъшни дискусии през следващите седмици, предаде NOVA.

Това стана ясно от изявление в Абу Даби на главния преговарящ на Киев Рустем Умеров.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че тристранните преговори с Русия и Украйна са били конструктивни и ще продължат през следващите седмици.

Според украинския президент Володимир Зеленски следващият кръг от преговорите за разрешаване на четиригодишната война с Русия вероятно ще се проведе в САЩ.

Американският пратеник Стив Уиткоф съобщи, че Украйна и Русия са постигнали договореност за нова размяна на военнопленници – първата от пет месеца насам, след тристранните преговори в Абу Даби, които той определи като продуктивни.

„Днес делегациите на Съединените щати, Украйна и Русия се договориха за размяна на 314 пленници – първата от пет месеца насам“, написа той в X.

Украйна изисква гаранции за сигурност за Одеса като част от мирното споразумение, съобщава ТАСС, позовавайки се на източник, близък до преговорите в Абу Даби.

Според него гаранциите за Одеса са „сериозен аспект“ за украинската страна. „Като част от пакета, Украйна се нуждае от гаранции, че Русия няма да атакува Одеса“, отбеляза той.

Вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна, посредничени от САЩ, се проведе на 4-5 февруари в Абу Даби.

В началото на януари Wall Street Journal (WSJ) съобщи, че Одеса е под „обсада“ поради атаки срещу енергийната си система. Одеса, важен икономически и зърнен център за Украйна, се оказа изключително уязвима за атаки срещу енергийната система поради зависимостта си от внос на електроенергия, отбелязва вестникът.

Според Министерството на развитието на общностите и териториите на Украйна, приблизително 90% от селскостопанските продукти на страната се изнасят по море. Министерството изчислява, че шест пристанища в Одеска област са обработили приблизително 76 милиона тона товари през първите 11 месеца на 2025 г.

Ако износът на украинско зърно през Одеса бъде нарушен, купувачите може да започнат да търсят по-стабилни доставки другаде, отбелязва медията. Това потенциално би могло да доведе до по-ниски вътрешни цени и намалена способност на фермерите да купуват торове и гориво. В дългосрочен план общото производство може да намалее, което би подкопало трайно селскостопанската икономика на Украйна, пише вестникът.

В края на януари Олег Кипер, началник на Одеската военна администрация, съобщи за щети по пристанищната инфраструктура в Одеса в резултат на експлозия.

В резултат на обстрел на Белгород тази нощ енергийната инфраструктура на града, както и тази на няколко области в Белгородска област, е понесла значителни щети, обяви губернаторът Вячеслав Гладков.

„Имаме значителни щети по енергийната инфраструктура на град Белгород, както и на районите Ракитянски, Борисовски, Грайворонски и Яковлевски“, каза той.

Регионалният губернатор увери, че аварийните екипи са на място.

Преди това, в 23:51 ч. московско време, Гладков обяви ракетна тревога за Белгород и Белгородска област, както и за Шебекино и Шебекински район. Петнадесет минути по-късно губернаторът обяви отмяната на ракетната тревога.

Малко след нападението кметът Валентин Демидов съобщи, че няма пострадали. Той спомена за сериозни щети по инфраструктурата и прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването.

Възстановяването на украинската топлоелектроцентрала "Дарницка", повредена при руските удари в нощта на 3 февруари, може да отнеме два месеца, заяви кметът на Киев Виталий Кличко в Телеграм, предаде БНР.

По съоръжението, което осигурява отопление за повече от 500 хиляди души в над 1100 жилищни сгради, са нанесени значителни щети, е показал огледът на експертите.

От началото на руската инвазия в Украйна централата е обстрелвана пет пъти с балистични ракети и дронове.

Кличко съобщи още, че в столицата са разположени допълнителни над 60 отоплителни станции в районите, останали без отопление в последните дни при температури от под минус 20 градуса.


Украйна
Оценка 2.1 от 40 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факти

    88 113 Отговор
    Рустем Умеров от ОАЕ: Разговорите ни с руснаците ще продължат през следващите седмици докато стане готово бялото знаме

    Коментиран от #130

    06:05 06.02.2026

  • 2 Гражданин.

    75 103 Отговор
    Тупането на топката няма да ви спаси .

    Коментиран от #11

    06:11 06.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    74 52 Отговор
    Блага дума и Фламинго на Червения площад е далеч по-убедителна от празни приказки !!!

    Коментиран от #93, #140

    06:13 06.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Украйна

    68 98 Отговор
    Имаше такава държава!

    Коментиран от #33, #147

    06:21 06.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гражданин.

    11 47 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    по пропаднало и гладно от ватата е само задунайския му раб

    Коментиран от #23

    06:25 06.02.2026

  • 11 Да точно тупат

    52 61 Отговор

    До коментар #2 от "Гражданин.":

    Топката! Една крачка назад.3 крачки назад да печелят време! Това са го научили от англосаксонското племе и евреите!

    06:26 06.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Еманюел Макрон

    36 40 Отговор
    Гаранция Франция !

    06:30 06.02.2026

  • 15 Механик

    67 88 Отговор
    Няма да имате море, г-ин Умрелов. Не ви трябва. Лвов и Киеф са ви достатъчни.

    Коментиран от #138, #146

    06:31 06.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Данко Харсъзина

    57 29 Отговор
    "Украйна изисква..."
    Коментарите са излишни.

    06:31 06.02.2026

  • 18 Нищо

    50 28 Отговор
    така се доказват пред своите западни бенефактори, че са се отрекли от руските си корени и че мразят всичко руско. Докато ЕС (Германия) им дава пари и оръжие ще се бият. Така беше и през Втората световна война.

    06:32 06.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Фен

    48 28 Отговор
    А Урсула и Кая къде изчезнаха? Ние пак ли влезнахме в клуба на лузърите!?🤔 Даже и Тагаренко скриха...

    06:33 06.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мурка

    4 31 Отговор

    До коментар #10 от "Гражданин.":

    пак си намерил СНАРЯД вече ще чакате на опашка

    06:36 06.02.2026

  • 24 От статията не става ясно

    40 28 Отговор
    от кого Украйна изисква гаранции за Одеса.

    06:36 06.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дzверцов

    53 56 Отговор
    Одеса е черноморската перла на Екатерина Велика. Иначе казано Одеса е Русия!

    06:37 06.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 АнтроПолог

    9 9 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Не знаех ,че имало Механици и от малцинствата ,явно си плод на декадата на римското включване .

    06:40 06.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Край

    34 6 Отговор
    Путин излишно допуска САЩ да “ миротворчества” в отношенията им с украинците. За тези години не ами за месец трябваше да свие украинците в етническите им граници - Галиция със столица Лвов.

    06:43 06.02.2026

  • 33 Шопо

    31 52 Отговор

    До коментар #6 от "Украйна":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #133

    06:44 06.02.2026

  • 34 стоян георгиев

    16 39 Отговор
    ся последно рижата Тръмп .агент Краснов ли е и чея будет Одеса ...хахах ?

    06:44 06.02.2026

  • 35 Спокой

    33 42 Отговор
    Съвсем скоро след като Русия си върне Одеса тя вече ще има сигурност.

    Коментиран от #40

    06:47 06.02.2026

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К 😼

    9 11 Отговор

    До коментар #19 от "Българка 😺-Маца":

    Мацоо 😼 ,да имаш късмета да ми паднеш в Максуда ,па ще видиш едно удрий ....

    06:47 06.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Помак

    10 10 Отговор

    До коментар #35 от "Спокой":

    А що първо не си върне някое село в донбас, че минаха 4 години вече!

    Коментиран от #129

    06:49 06.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Механик

    22 25 Отговор

    До коментар #37 от "Шопо":

    Това ти и още 3-ма го повтаряте от 22-ра.
    По-добре ми кажи дали си върнахте Мариупол и Бахмут, па не бери грижа дали пушат крематорки.

    Коментиран от #137

    06:51 06.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Култура Миянко

    8 5 Отговор
    Нядавай се Войо на пияна жена 🤣🤣🤣 !

    06:51 06.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Лост

    2 5 Отговор
    Ганев какво против имаш срещу Милен Цветков и Кембъла?

    06:56 06.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Последния Софиянец

    5 13 Отговор
    Не остана мужики у втарая, бункерното прати всичко при готвача!

    07:03 06.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Механик

    15 3 Отговор
    Абе този "умно гледащия " бизон на снимката къффф се явява ?

    Коментиран от #54, #56

    07:09 06.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хо-ха-ха

    19 3 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Ти тея сметки на наркоманчето не ги гледай. Според него украинците били загубили само 55000 за 4 години, а пък в същото време иска от ЕС да му финансира за наемническа армия . Що така? Къде са украинците?

    Коментиран от #128, #132

    07:13 06.02.2026

  • 56 Руската пропаганда

    4 13 Отговор

    До коментар #53 от "Механик":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #59, #62

    07:13 06.02.2026

  • 57 Механик

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Хмммм":

    Явно семейно сте го пробвали 🤣🤣🤣 ,Стария Бизон !

    07:14 06.02.2026

  • 58 ВВП

    9 6 Отговор
    Рустем е истински православен славянски брат..хихихи...На кой му дреме за окропите ??

    07:15 06.02.2026

  • 59 Кирил Петков

    4 5 Отговор

    До коментар #56 от "Руската пропаганда":

    А ти кой беше бе πррррр ∆ уеееккк,че нещо не моа се сетя ?

    07:15 06.02.2026

  • 60 Зевзек

    14 4 Отговор
    "Украйна се нуждае от гаранции, че Русия няма да атакува Одеса“

    Няма бе, гарантирано няма да я атакува като мине към РФ.

    Какво стана бе зеления май и ЕС взеха да те изоставят - и те водят преговори с Путин - май най-добре и ти да почнеш с него да ги водиш може и тайно като европейците.

    07:15 06.02.2026

  • 61 Омазана ватенка

    3 11 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?

    Коментиран от #64

    07:17 06.02.2026

  • 62 Абе ти защо

    6 4 Отговор

    До коментар #56 от "Руската пропаганда":

    повтаряш едно и също - обратното на остър ли си.

    07:17 06.02.2026

  • 63 ГАРАНЦИЯТА Е........100%

    15 3 Отговор
    ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ РУСКА

    07:18 06.02.2026

  • 64 Козячетата

    15 3 Отговор

    До коментар #61 от "Омазана ватенка":

    защитиха ли Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ". Къде се загуби "силното и сплотено" НАТО.

    07:19 06.02.2026

  • 65 ГАРАНТИРАНО

    12 3 Отговор
    Ще върнете паметника на Екатерина Велика.

    07:19 06.02.2026

  • 66 А где

    3 10 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #67, #68, #77

    07:20 06.02.2026

  • 67 А где

    10 5 Отговор

    До коментар #66 от "А где":

    "силното и сплотено" НАТО

    Коментиран от #71, #139

    07:22 06.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 А ГДЕ

    6 3 Отговор
    Кая Калас? Да даже гаранции.

    Коментиран от #72

    07:23 06.02.2026

  • 70 Сашко Великиот

    12 6 Отговор
    Одеса изконен украински град! Даже там се е зародила украинската нация и дори няколко години преди македонската!

    07:24 06.02.2026

  • 71 оня с коня

    8 9 Отговор

    До коментар #67 от "А где":

    Поредният як руски шут в зурлите на много полловитте от на-тю-тю-тю !

    07:24 06.02.2026

  • 72 Надарена кака

    6 3 Отговор

    До коментар #69 от "А ГДЕ":

    Коя Кая ,онази постната балтийска шпрота ли ?

    07:26 06.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Гаранция Франция

    7 3 Отговор
    Никакви гаранции за вас. Писна ни от вашите драми. Сами сте си виновни и карате нарпда да страда. Имаше такава държава,като Вашата, но народ който си минира пристанището с мини на 70 години е достатъмен показател за любовта към Родината

    07:27 06.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 КАТО ИМАТЕ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ

    7 3 Отговор
    Не ви трябва Одеса.

    07:28 06.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Запознат

    8 3 Отговор
    "Украйна изисква гаранции"

    Гаранция - Франция бе зеления - Макарончо ще ти я даде ама той прати хора да преговарят с Путин така че не му вярвай много.

    07:31 06.02.2026

  • 79 Карго 200

    6 11 Отговор
    Природата отвръща на удара. В Чита десетки хиляди руснаци останаха без ток и отопление снощи при температури от -32°C. Масивното спиране на електрозахранването беше причинено от авария в топлоелектрическа централа. Яжте!

    07:32 06.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Карго 200

    6 6 Отговор

    До коментар #73 от "Козячета":

    Естествено!
    Козяче съм до мозъка на костите си!
    По-добре да умра от колкото да съм кремълче!!!

    Коментиран от #94

    07:35 06.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ацтека

    7 11 Отговор
    Оръжието и кютeка са най добрата гаранция. Новите ракети жъ набутат москвичите у метрото.

    Коментиран от #91

    07:38 06.02.2026

  • 85 БАРС

    10 9 Отговор
    КАКТО Е КАЗАЛ АЛ КАПОНЕ :КОРШУМП ПРОМЕНЯ МНОГО НЕЩА В ГЛАВАТА ,ДАЖЕ АКО Е ПОПАДНАЛ В ЗАДНИКА.МИСЛЯ КРАЙНО ВРЕМЕ Е ПУТИН ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ТОВА КОЕТО Е ОБЕЩАЛ ДА НЕ УБИВА ЗЕЛИНСКИ.ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ ДА НАРЕДИ ДА ОТПРАВЯТ РАШКИТЕ ЕДИН ПАТРОН В ЩАДНИКА НА ЗЕ И ТОГАВА ЩЕ ВДИГНЕ БЯЛОТО ЗНАМЕ..

    Коментиран от #131

    07:38 06.02.2026

  • 86 Кремълска Шпакла

    6 4 Отговор
    Родните Шпакловчици

    Пак заработиха
    Със Шпаклите и големите Мистрии.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #88

    07:38 06.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Зевзек

    5 3 Отговор

    До коментар #86 от "Кремълска Шпакла":

    Някое козяче ще ми каже ли от къде ги копат такива обратното на остри че аз по улиците такива не срещам.

    07:41 06.02.2026

  • 89 лай НАТО

    11 3 Отговор
    В Европа започнаха да осъзнават, че НАТО се превръща в паразита на Запада.
    Някога създадено, за да се противопостави на Съветския съюз, алиансът сега
    просто поглъща парите на данъкоплатците и ги храни с празни обещания.
    Затъваме още повече в ...

    07:42 06.02.2026

  • 90 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Не само Одеса, а и УССР бяха съветски, а наследник на СССР е РФ. Превратаджиите от Майдана ще бъдат изгонени или унищожени.

    07:44 06.02.2026

  • 91 Учуден

    6 3 Отговор

    До коментар #84 от "Ацтека":

    "Новите ракети"

    Къдя бре видя нови - той зеления стари няма ти за нови говориш. Кво стана съборихте ли Кримския мост.

    Коментиран от #100, #102

    07:44 06.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ЯСЕН СИ

    4 2 Отговор

    До коментар #82 от "Карго 200":

    ЩОМ САМО НА КОСТЕН МОЗЪК Я КАРАШ

    07:47 06.02.2026

  • 95 Учуден

    3 4 Отговор
    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!

    Коментиран от #101

    07:49 06.02.2026

  • 96 Къде сме ние?

    4 2 Отговор
    ..................
    71. Гана
    72. България
    73. Гватемала

    Хахаха! По покупателна способност сме между Гана и Гватемала!

    Коментиран от #144

    07:49 06.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 ПОРУЧИКА

    4 2 Отговор
    ГАРАНЦИЯ ФРАНЦИЯ, АМЕРИКА ПЛАЩА

    07:50 06.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Копейка

    3 5 Отговор

    До коментар #91 от "Учуден":

    Изгубихме и последната битка за България!Взеха ни левъ!
    Ша се беся!

    Коментиран от #104, #143

    07:51 06.02.2026

  • 101 Учуден

    6 3 Отговор

    До коментар #95 от "Учуден":

    Защо нашите козячета и господарите им не искат да ги пускат при тях а само ги ползват като полезни ид.ио.ти тук

    07:51 06.02.2026

  • 102 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор

    До коментар #91 от "Учуден":

    Клесс,днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #106

    07:52 06.02.2026

  • 103 Къде е Русия?

    6 3 Отговор
    Списък на държавите по ППС

    1. Китай
    2. САЩ
    3. Индия
    4. Русия
    5. Япония
    6. Германия

    Хахаха! Кога ще ги стигнем руснаците? На върба у сряда!

    07:52 06.02.2026

  • 104 Козяче

    5 2 Отговор

    До коментар #100 от "Копейка":

    Обаче ни успяхме да защитим Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ"

    07:53 06.02.2026

  • 105 Ацтека

    5 3 Отговор
    Зеленски не е чул добре преводача! Тръмп му е казал таратанции, а той е чул гаранции!

    Коментиран от #116

    07:54 06.02.2026

  • 106 Ломския

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ооо козлодуйски онези мургавите излекуваха ли ти запека най накрая или продължават.

    Коментиран от #121

    07:54 06.02.2026

  • 107 Безпристрастен

    14 3 Отговор
    Умни по цялата глава! От кого и какви гаранции за Одеса ще получите? Не разбрахте ли,че с вашето упорство на слънчасал овен,който със засилка си блъска главата в каменна стена,, едно след друго нищо няма да постигнете.Да бяхте се вслушали в първото предложение на Кремъл за Донецк Луганск,сега да е забравено всичко..Нямаше да дадете над милион жертви,и то- от мъжкото население.Работният и генетичен фонд на държавата .Щяхте да бъдат пак под ваша юрисдикция.Защо Кремъл не повдигна и една дума за Крим преди да луднете( под чужда диктовка) на Мегдана? И до днес да е в рамките на Незалежная.Ползвахте огромни количества газ,без да ги плащате,а Русия си затваряше очите,но ви плащаше стотици милиони долари,за транзит.А вие подарихте целия тръбопровод на бидончо - младши.Какво постигнахте- празни тръби,без една молекула газ по тях.Гривната ви беше ,една от най стабилните валути,от бившите републики на СССР.Обезценихте я за осем години с 148%.Сега, докато Путин не вземе не само Одеса,но и Николаевск,няма да спре.И не само това: Ще продължи през от Херсон - Одеса, докато не си подсигури сухоземен коридор с Приднестровието.Това ви чака.

    07:54 06.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 КАКВО У ОКРАИНСКОТО ИМЕ НА ОДЕСА

    5 3 Отговор
    Бандерите дардойдат да бусифицифат тримата бандерски фена от форума и на фронта.

    07:57 06.02.2026

  • 110 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    3 7 Отговор
    Китай два пъти предлага на СССР да се влее като съюзна република. На третия път РФ притисната от западната коалиция може да се съгласи.

    Коментиран от #134

    07:58 06.02.2026

  • 111 БОРИС ДЖОНСЪН

    7 3 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф. Даже ми дадоха рушвет 1 милион.

    08:00 06.02.2026

  • 112 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 2 Отговор
    По-бедни сме от Гана! В Гана поне има пресни банани, а както знаем, българина за банани си продаде държавата.

    08:01 06.02.2026

  • 113 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ

    2 3 Отговор
    Нови реалности. Бандерите сандали пионтки в британските планове.

    08:01 06.02.2026

  • 114 БАНДЕРИТЕ СА КАТО БЪЛГАРИТЕ

    5 1 Отговор
    Не успяха да запазят и развият оставеното им от соца. Доста жалко.

    08:04 06.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Карго 200

    1 5 Отговор

    До коментар #105 от "Ацтека":

    Определено живееш в паралелна вселена.
    Всяко хлапе знае,че за разговорите между Тръмп и Зеленски преводач не е присъствал,защото е излишен.

    Коментиран от #118, #122

    08:05 06.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #116 от "Карго 200":

    Как пък един клесс като теб например не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #126

    08:08 06.02.2026

  • 119 Мишел

    7 1 Отговор
    Единствената сигурна гаранция за Одеса е, че до края на годината този град ще е в Русия.

    08:09 06.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Ломския":

    Лечението продължава успешно ,има обаче един недостатък -води до пристрастяване .

    08:13 06.02.2026

  • 122 Запознат

    2 2 Отговор

    До коментар #116 от "Карго 200":

    "че за разговорите между Тръмп и Зеленски преводач не е присъствал,защото е излишен"

    Абе не беше излишен при разговорите в Белия дом - ако имаше преводач нямаше да изрита зеления.

    Коментиран от #141

    08:14 06.02.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Хохо Бохо

    5 2 Отговор
    Бандеристан ще бъде лишен от излаз на море. Одеса е руски град

    Коментиран от #155

    08:15 06.02.2026

  • 125 Пет пари

    3 2 Отговор
    Майнатай наУкрайна и нейнште изисквания!

    Коментиран от #136

    08:16 06.02.2026

  • 126 Ломския

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Козлодуйски нещо се обърка от това лечение на запека - той този от вашите бе - поне докато траят процедурите не пиши че стават грешки.

    08:17 06.02.2026

  • 127 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "Zaхарова":

    Мозъчето не стига ли за да отговориш - нали беше "Карго 200" - или когато ви хванат че лъжете почвате да плюете по опонента с друг ник.

    08:20 06.02.2026

  • 128 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Хо-ха-ха":

    Къде са украинците?
    Според украинското министерство на отбраната, срещу 340 000 дезертьори от ВСУ се водят дела и над 2 000 000 в мобилизационна възраст са избягали извън Украйна . Останалите губещи се украинци се водят изчезнали безследно, за да не плаща на семействата за загинали на фронта военното министерство на Украйна по 3 000 000$.

    Коментиран от #142

    08:28 06.02.2026

  • 129 Орк

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Помак":

    Забрави украйна и нейните села. Ти гледай какво става с европа за тези 4 години. европейски емисари тайно пристигат в Москва. швейцарци, съветника на макрон Эмануел Бон... Всички търсят изход от тази ситуация. Лавров каза че пристигат с същитите глупости които говорят явно. Голям шамар !!!

    Коментиран от #135, #145

    09:10 06.02.2026

  • 130 Ами да

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Укрите са толерантни,изисква се време докато Русия подготви бялото знаме.

    09:14 06.02.2026

  • 131 ДАРС

    8 2 Отговор

    До коментар #85 от "БАРС":

    ЩО НЕ СЕ РАЗКАРАШ БЕ Т@П ПОРАЖЕНЕЦО.

    Коментиран от #148

    09:18 06.02.2026

  • 132 Пръдльоо

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хо-ха-ха":

    ТОВА Е ДЪРЖАВНИК,НЕ КАТО ТЕБЕ-ЛАЛАДЖИЯ!

    09:22 06.02.2026

  • 133 Прудльооо

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Шопо":

    Много ри скърца латерната,Подмени я!

    09:23 06.02.2026

  • 134 Ихууууу

    2 2 Отговор

    До коментар #110 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Защо са и на Китай тези пияници?

    09:25 06.02.2026

  • 135 Бууухахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #129 от "Орк":

    И отново блатни мечти.........хи хи хи хи хи.......

    09:29 06.02.2026

  • 136 Сульооо

    2 3 Отговор

    До коментар #125 от "Пет пари":

    РУСИЯ Е ПРЕД КАПИТУЛАЦИЯ!!

    09:30 06.02.2026

  • 137 Тъй ,тъй

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Рашистите в безсилието си продължават отчаяно да тероризират украинските градове .
    4 години не могат да победят Украйна която има в пъти по-малко население и оръжие от агресора Русия .

    09:34 06.02.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Ихууууу ганьоговно

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "А где":

    ПАЗИ ТИ ЗАДНИКА!

    09:37 06.02.2026

  • 140 Розовото Фламинго

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Един еротичен танец на Зеленски, по прашки и на дамски токчета(както на видеото) на Червения Площад, ще свърши по-добра работа!

    09:38 06.02.2026

  • 141 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Запознат":

    Ти с нищо не си запознат,освен с какво има на масата.

    09:42 06.02.2026

  • 142 Прудльооо

    2 3 Отговор

    До коментар #128 от "Мишел":

    Най много отцепници има сред блатарите,Ако не успеят да дезертират,попадат в плен. Безплатна работна ръка за Украйна!!

    09:45 06.02.2026

  • 143 Достойно

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "Копейка":

    Имаш много желаещи да ти помогнат.

    09:46 06.02.2026

  • 144 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "Къде сме ние?":

    Бегай в Русия,сега са много по добре.

    Коментиран от #156

    09:48 06.02.2026

  • 145 Даа бе

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Орк":

    Строшиха си краката да търчат към Русия.........ЕВРОПА ЩЕ РАЗТУРИ РФ!!

    09:52 06.02.2026

  • 146 През крив макаpoн

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    ще я гледат Одеса рашистите.

    09:59 06.02.2026

  • 147 Имаше и СССР

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Украйна":

    ама Раша отива при крайцера Москва.

    10:05 06.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Сульооо

    2 0 Отговор

    До коментар #148 от "БАРС":

    КОГАТО СА ТЕ ПРРРРАВИЛИ ЕДИНИЯ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА САМАГАОН,ИЗОБЩО НЕ СИ СПОМНЯ,КОГА Е БИЛО

    Коментиран от #151

    10:24 06.02.2026

  • 151 А бе

    1 1 Отговор

    До коментар #150 от "Сульооо":

    Той дали изобщо е участвал?

    10:27 06.02.2026

  • 152 Сельооо

    2 0 Отговор

    До коментар #148 от "БАРС":

    СТОЙ МИРЕН ЗАДНИТЕ СИ ЧАСТИ!!

    10:29 06.02.2026

  • 153 Пръдльо

    2 0 Отговор

    До коментар #148 от "БАРС":

    Ренде ще казваш на жена си!

    10:30 06.02.2026

  • 154 Сульо красний

    3 2 Отговор

    До коментар #148 от "БАРС":

    ПРИКЛЮЧЕНИ СТЕ!!

    10:33 06.02.2026

  • 155 Прудльооо

    2 2 Отговор

    До коментар #124 от "Хохо Бохо":

    Предстои контранастъпление на Украйна,в никакъв случай като руските

    10:48 06.02.2026

  • 156 Ха ха ха хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    Бегай в Кииф. Там е най-добре.

    15:50 06.02.2026

