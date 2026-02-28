Израел обяви извънредно положение! Армията предупреждава за нови ирански атаки с ракети и дронове

Иран е изстрелял от тази сутрин по Израел 125 ракети, 35 от които са достигнали Израел, съобщи израелският интернет портал Walla. Засега няма повече подробности, пише БТА.
По-рано израелската хуманитарна организация "Маген Давид Адом" съобщи, цитирана от Франс прес, за един ранен човек в северната част на страната вследствие на иранския ракетен обстрел.
Израелската армия след това обяви, че изстреляни от Иран ракети са паднали на няколко места в страната.
Израел забрани публичните събирания, затвори училищата и работните помещения и прехвърли болнични пациенти в подземни съоръжения днес заради ответните ирански удари по страната в отговор на израелско-американска операция срещу иранската територия, предаде Ройтерс.
Министърът на отбраната Израел Кац обяви извънредно положение в цялата страна, предупреждавайки обществеността за нови ирански атаки с ракети и дронове. Армията нареди на гражданите да следват указанията за поведение при извънредни ситуации. Силите за отбрана обявиха, че десетки хиляди резервисти ще получат призовки. Целта е и укрепване на сухопътните граници.
Полицията призова да се избягват пътувания, които не са спешни, за да се позволи на превозните средства за сигурност и спешна помощ да се движат свободно.
Усещайки се защитени от усъвършенстваната система за противовъздушна отбрана, някои израелци отидоха на плажа в Тел Авив в събота преди "първата иранска реакция“, като заявиха, че се чувстват в безопасност и подкрепят операцията срещу Иран, се описва в репортаж на Ройтерс.
"Крайно време беше“, каза Шира Дорани, докато се разхождаше по средиземноморската крайбрежна алея на Тел Авив. На плажа 43-годишната Маян Елиаси заяви, че израелските удари срещу Иран са били необходими, "за да се докаже, че сме силни“. "Не се страхуваме и сме тук, за да защитим земята си“, посочи тя.
Тел Авив, където се намират няколко военни обекта, бе подложен на редица ирански удари по време на 12-дневната война миналата година, припомня Ройтерс.
В Йерусалим хора бяха видени да бързат да се запасят с храна и да теглят пари, докато отекваха експлозии от изстрелваните от противовъздушната отбрана прехващачи на ракети, посочва Ройтерс.
Израел ще прати призовки на около 70 000 резервисти, предимно специалисти по противовъздушна отбрана, заяви днес военен говорител, цитиран от ДПА.
"Ще има и силно присъствие по нашите граници", каза говорителят пред журналисти.
Израел започна днес съвместна военна операция със САЩ, нанасяйки удари по Иран.
Говорителят заяви, че военните са подготвени за "различни сценарии" по отношение на защитата на границите и евентуални атаки срещу Израел от страна на съюзниците на Иран.
На въпрос колко ще продължи мобилизацията и разполагането на израелски военнослужещи той отговори: "Докогато е необходимо."
Говорителят каза, че Иран досега е изстрелял десетки ракети по Израел, "но не е имало сериозни попадения".
Що се отнася до израелските атаки срещу Иран, той посочи: "Отначало ударите ни бяха насочени към цели, имащи връзка с нашата свобода на действие." Други удари са били "по обекти от голямо значение, както и по участници в плана за "унищожаване на Израел", допълни той, отказвайки да предостави подробности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БоюЦиганина
Коментиран от #18, #19, #89
14:58 28.02.2026
2 Пич
Коментиран от #9, #26, #90
14:58 28.02.2026
3 урко
Коментиран от #93
14:58 28.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
Коментиран от #49
14:59 28.02.2026
6 Аятолаха
Коментиран от #87
14:59 28.02.2026
7 От кого се е учил Хитлер?
Прилагал е наученото от тях.
Все пак юдео-сатанистите са първенци в света по геноцид и злорадство!
Самият юдео-сатанист и ционист Нетаняху (който се спасява от израелското гражданско правосъдие чрез войни) заяви, че следва древен еврейски закон, за "легитимира" в очите са юдео-сатанистите избиването на палестинските деца и жени в Ивицата Газа.
Юдео-сатанистите си имат празник на злорадството и тази година ще злорадстват на втори и на трети март (02.03 и 03.03.2026 г.), когато по лунния им календар се пада теният празник на злорадството - Пурим.
Разбрахте ли сега, защо ИИ предрече, че агресията срещу мирната държава Иран ще бъде не-по-късно от 01.03.2026 г.!?
Самият ИИ е юдео-сатанински творение в своята основа.
Коментиран от #74
14:59 28.02.2026
8 хехе
Коментиран от #16
15:00 28.02.2026
9 урко
До коментар #2 от "Пич":Няма проблем, кака Дрисула ще отпусне 300 милиарда на Израел, ако случайно закъсат, ние и децата ни ще плащаме, докато сме живи
Коментиран от #39, #57
15:00 28.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тръмп, Путин и Си
Европа от Гибралтар до Каспийско море остава към САЩ И НАТО.
ТРЪМП директно каза, ЧЕ САЩ ЗАЩИТАВАТ СЪЮЗНИЦИТЕ СИ!
Коментиран от #24
15:00 28.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хайо
15:04 28.02.2026
16 хихихи
До коментар #8 от "хехе":оно си е тенекиен гевгир
15:05 28.02.2026
17 Тити на Кака
Уаууууу.....кофти новина....
Лани, в началото пробивите бяха 5-7%, а когато през втората седмица израелското ПВО започна да се задъхва поради недостиг на ракети и стойностите наближиха 50% всички бяха обхванати от внезапен порив към миролюбие...
Да видим, да видим....
Коментиран от #23, #69, #92
15:06 28.02.2026
18 Мдаа
До коментар #1 от "БоюЦиганина":Явно Путин се страхува от САЩ и ще оказва подкрепа на Иран от зайчарника под Кремъл :))))
15:06 28.02.2026
19 путин от бункера
До коментар #1 от "БоюЦиганина":Аз когато ви говорех ,че няма по сигурно място от бункера ,вие ми се смеехте
15:06 28.02.2026
20 От военна
Коментиран от #54
15:06 28.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 цирк московски
До коментар #17 от "Тити на Кака":И 100% от руското ПВО бе може да види нищо в небето 😀
15:09 28.02.2026
24 Тръмп
До коментар #11 от "Тръмп, Путин и Си":така цапардоса Русия с бухалката, че ги върна в 19 век. Китай се радва, че Русия е бедна и слаба и ще разграбва каквото може на безценица.
15:09 28.02.2026
25 изстреляни от Иран
15:09 28.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хаген Дас
15:10 28.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 обикновен центаджия
Коментиран от #70
15:12 28.02.2026
31 Али
15:13 28.02.2026
32 Варненец
Браво на иранците!
15:13 28.02.2026
33 Спокойно
Коментиран от #36
15:15 28.02.2026
34 Деветдесет
15:18 28.02.2026
35 Убиеца нетаняху
Коментиран от #48
15:18 28.02.2026
36 хххх
До коментар #33 от "Спокойно":c500 нямат ,а c400 е абсолютно неефективно и не може да види нищо в небето ,камо ли да го прехване
15:19 28.02.2026
37 Докато Израел не изчезне от картата
Коментиран от #45
15:19 28.02.2026
38 ЦРУ
В Техеран е "ударено "девическо училище.Жертвите са предимно деца.Никакви воени обекти не са били засегнати.Целта е била да се всее паника и уплаха сред населението на столицата им.А в Израел са пострадали воени и се налага допълнителна мобилизация на още 70 000 резервисти,израелци служили във противовъздушната отбрана.
Който е лужил в армия,знае какво означава това.Дефакто съществен пробив в противовъздушната отбрана.
Ако Иран продължи с ракетите и с Шахедите,тия 70 000ще фсдът фира за седмица.Но за сега нямат намерение и разчитат на благоразумието на Тръмп и обещанието му за продължаване на преговорите и узсптяеането на Клепоухия.Но всичко е в ръцете на демократите в Конгреса им.Ако се обявят за импийчмънт войната няма да спре скоро и евентуално и съюзници на Иран ще се появят на "сцената" докато Израел не "клекне" по ниско от тревата.А Тръмп,просто ще го импийчмънт.Още повече ,че не
е приключила и операцията по потушаване на мигрантските бунтове в САЩ.Може би и това е една от причината за да се започнат удари срещу Иран.
Коментиран от #42
15:19 28.02.2026
39 Клети, нещастни копейки 🤪
До коментар #9 от "урко":Плащаш ти . 🤣
Цялата му рода е на социални пенсии и помощи, щял да плаща !?
Добре, че хвърлят някое Евро насам, че да не се налага да ровиш в канчетата на уличните кучета.
Коментиран от #47
15:20 28.02.2026
40 Хитлер....... казах !!!!!!
15:21 28.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ГРУ гайтанжиева
До коментар #38 от "ЦРУ":Това е руслямска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !
15:22 28.02.2026
43 Некой
15:22 28.02.2026
44 Тома
Коментиран от #59, #63
15:23 28.02.2026
45 Дас Хаген
До коментар #37 от "Докато Израел не изчезне от картата":Да и двайсет милиона евреи по малко ако е цената за мир по света си заслужава! Макар че в Израел са около девет!
15:23 28.02.2026
46 Клоуна пусин 🤡💩
Коментиран от #51
15:24 28.02.2026
47 урко
До коментар #39 от "Клети, нещастни копейки 🤪":Верно е дааа, много чаавета сме, ама има и много балъци като тебе да ни плащат токо и водата)))))
15:24 28.02.2026
48 Ааааааа не !
До коментар #35 от "Убиеца нетаняху":Нетаняху го е хванала диария и седи на гърнето на най долния етаж ......никой не е във състояние да го извади от там , дори и тръмпясалия пират !!!!!!
Коментиран от #53
15:24 28.02.2026
49 Евгени от Алфапласт
До коментар #5 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":Лошо няма, хапване, пийване... тия 3 неща.
15:25 28.02.2026
50 Където са се намесили КРАВАРИТЕ
15:26 28.02.2026
51 Така е
До коментар #46 от "Клоуна пусин 🤡💩":Разбираха, че помогнаха.
Всички руски пропагандони се изредиха да прочетат декларация. 😅
15:26 28.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ЦРУ
До коментар #48 от "Ааааааа не !":След атаката на иранците по Израел,Клепоухия е останал само по прашки.И сега няма как да ги развее срещу Шахедите,че ще му лъсне голия задник.
А Тръмп си умира от смях в Бялата къща нахлупил бялата шапка до очите и сложил тъмните очила.
15:33 28.02.2026
54 Боруна Лом
До коментар #20 от "От военна":ОБОРА И НАШИТЕ МИСИРКИ ЩЕ СКРИЯТ ПОРАЖЕНИЯТА НАНЕСЕНИ ВЪРХУ ТЯХ ОТ ИРАН!
Коментиран от #76
15:39 28.02.2026
55 ЙЕЛОУ ТАКСИ
15:39 28.02.2026
56 Никога ционизъм
15:40 28.02.2026
57 Курти
До коментар #9 от "урко":Кво че плащаш бе клошар хахахахо
Коментиран от #86
15:41 28.02.2026
58 Въпрос
15:41 28.02.2026
59 Боруна Лом
До коментар #44 от "Тома":ДАЙ СЪЩАТА УЧАСТ И НА ШЕСТИ ФЛОТ!
15:43 28.02.2026
60 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
15:44 28.02.2026
61 ВСИЧКИ РАКЕТИ СА
Коментиран от #104
15:45 28.02.2026
62 Фридрих Енгелс
15:47 28.02.2026
63 Хм Хм
До коментар #44 от "Тома":Искаше да кажеш нещо или да произведеш шум с клавиатурата?
Коментиран от #64
15:48 28.02.2026
64 някой си
До коментар #63 от "Хм Хм":бг мишките и за пропаганда не стават, толкова са пр0сти че няма на къде 😆
15:51 28.02.2026
65 И Киев е Руски
Коментиран от #106
15:55 28.02.2026
66 Израел
15:55 28.02.2026
67 ФФФФ
15:56 28.02.2026
68 Ромел
16:02 28.02.2026
69 Омбре
До коментар #17 от "Тити на Кака":Прав си,след първите израелски удари,ционисите танцуваха и ликуваха, ама после им се стъжни физиономията и едва ли не се молеха за мир.
16:02 28.02.2026
70 САМО ПИТАМ ❓
До коментар #30 от "обикновен центаджия":
Кой според теб е "жертва"?
?
Коментиран от #72
16:04 28.02.2026
71 БРАВО ИРАН !!!!
16:06 28.02.2026
72 обикновен центаджия
До коментар #70 от "САМО ПИТАМ ❓":а кой според теб е агресора
16:09 28.02.2026
73 az СВО Победа 80
16:11 28.02.2026
74 Димитър
До коментар #7 от "От кого се е учил Хитлер?":ТОЧНО ....БРАВО ....ТОВА СА ПАРАЗИТИ И ДЕМОНИ В " чОВЕШКИ" ОБРАЗ...
16:11 28.02.2026
75 Хм Хм
А трябваше...
16:15 28.02.2026
76 Еее
До коментар #54 от "Боруна Лом":То е ясно, тъй както ни убеждаваха че Украйна побеждава, докато вече не могат да крият истината.
16:18 28.02.2026
77 Диана
Коментиран от #83
16:21 28.02.2026
78 Лемон
16:22 28.02.2026
79 стоян георгиев
16:24 28.02.2026
80 Диана
Коментиран от #85
16:24 28.02.2026
81 Бум
Според предварителни данни, при ответните ракетни удари на Иран по американски бази в Близкия изток са убити и ранени приблизително 200 американски войници, съобщи Корпусът на гвардейците на ислямската революция.
16:25 28.02.2026
82 Хихихии
16:27 28.02.2026
83 Смърфиета
До коментар #77 от "Диана":Наистина са болни, но не са мозъци. Централни ганглии са. От кръвосмешението е.
А искат от Кинг НЗОКА пари за скрининг за редки болести чфутите на Александър Оскар от бащинията му Александровска. Озверели са за пари.
16:28 28.02.2026
84 стоян георгиев
Коментиран от #110
16:29 28.02.2026
85 Смърфиета
До коментар #80 от "Диана":Сопри се малце.
16:29 28.02.2026
86 урко
До коментар #57 от "Курти":Курти, че платим на жена ти бе, каза ми, че си увиснал и за нищо не ставаш
16:30 28.02.2026
87 Моссад
До коментар #6 от "Аятолаха":Ние те знаеме къде си . Локализирахме те ,по жълто-кафявата диря ,със миризма на ллйна
16:32 28.02.2026
88 Сенатор Кейн
Явно Тръвп не разбра че колкото пъти сме тръгвали срещу Иран, толкова пъти сме губили
16:32 28.02.2026
89 Хахахахаха
До коментар #1 от "БоюЦиганина":Не се притеснявай тази операция е ксто същата на Нато където 5 години се мъчат да влезнат във война с Русия, 5 години търсят пътят към Украйна и още не могат да го намерят, те докато влезнат в Украйна, няма да има за кой да се бият, така че тази операция копира операцията на Нато, демек и на двете цял свят им се смее
Коментиран от #98
16:33 28.02.2026
90 хихи
До коментар #2 от "Пич":Интересно, интересно, колко да е интересно!?! Русия ги свърши преди 4 години, а ВСУ настъпват към Киев....
16:33 28.02.2026
91 Сатана Z
Коментиран от #96
16:34 28.02.2026
92 хихи
До коментар #17 от "Тити на Кака":Чичо Дончо, ще си тръгне със счупени рога,
16:37 28.02.2026
93 Руснаци
До коментар #3 от "урко":Еми те украинците още си мислят, че отиват към Москва хахахха, техните загуби ги броят за руснаци,
16:37 28.02.2026
94 Йо хо хо
16:37 28.02.2026
95 кога започват икономическите
Коментиран от #99
16:38 28.02.2026
96 Я ти руската тръба
До коментар #91 от "Сатана Z":Вземи млъкни или ходи в Иран да ти разшират ауспуха не до кла те на у рус пи йо.
Коментиран от #118
16:38 28.02.2026
97 Горски
Коментиран от #101
16:38 28.02.2026
98 Мартин
До коментар #89 от "Хахахахаха":НАТО не се занимава с мъртъвци.
Коментиран от #100
16:38 28.02.2026
99 Когато ти
До коментар #95 от "кога започват икономическите":Напълнат ауспуха до горе.Мръсницо мръсна.
16:39 28.02.2026
100 Хахахахаха
До коментар #98 от "Мартин":Даа, те отдавна смятат Украйна за свършени, сега вече и на картата не могат да я намерят
Коментиран от #103
16:39 28.02.2026
101 Персоте да целят Парламента
До коментар #97 от "Горски":Ако си в Русия вече да си в Пандиза.
Коментиран от #112
16:40 28.02.2026
102 до 78 дано се целят
16:41 28.02.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Санитар от Карлуково
До коментар #61 от "ВСИЧКИ РАКЕТИ СА":Пациента бълнува...рязкото му събуждане не е препоръчително...
16:43 28.02.2026
105 Пешо
Коментиран от #114
16:44 28.02.2026
106 Мармот
До коментар #65 от "И Киев е Руски":Свърши ми станиола....
16:45 28.02.2026
107 Какво стана
16:47 28.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Казанлъшкия
16:51 28.02.2026
110 Санитар от Карлуково
До коментар #84 от "стоян георгиев":Има данни за пациенти с температура 40 градуса...
16:51 28.02.2026
111 Ребрим Руски
16:51 28.02.2026
112 Горски
До коментар #101 от "Персоте да целят Парламента":В Русия съм.
16:52 28.02.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Ачо
До коментар #105 от "Пешо":Хич пък няма да има Пейтриъти за хохохолите,не че вършат няква работа де 🤣🤣🤣 .
16:53 28.02.2026
115 Абе не съм
16:56 28.02.2026
116 стоян георгиев
16:56 28.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 ХА ХА
До коментар #96 от "Я ти руската тръба":Лапуркай бе тръбаррр ,и пеглътни амброзията козяшка мррррршооо 😂😂😂
16:59 28.02.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Мадуро на карлка дума:
17:06 28.02.2026
121 Мутата
17:07 28.02.2026
122 Гледай карлик и учись!
17:15 28.02.2026
123 БРАВО ИРАН !
Коментиран от #124
17:17 28.02.2026
124 ИРАН
До коментар #123 от "БРАВО ИРАН !":ДОБРЕ се е нахранил с боб и омириса Близкия изток. СВО - то си върви по план и кътаното от аятоласите за черни сатанински дни - уран, ракети, боеприпаси и желязо, пуши и мирише на изгоряло.
17:29 28.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 стоян георгиев
17:38 28.02.2026
127 Гледал един от гроба
17:40 28.02.2026