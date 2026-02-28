Израел обяви извънредно положение! Армията предупреждава за нови ирански атаки с ракети и дронове

Иран е изстрелял от тази сутрин по Израел 125 ракети, 35 от които са достигнали Израел, съобщи израелският интернет портал Walla. Засега няма повече подробности, пише БТА.

По-рано израелската хуманитарна организация "Маген Давид Адом" съобщи, цитирана от Франс прес, за един ранен човек в северната част на страната вследствие на иранския ракетен обстрел.

Израелската армия след това обяви, че изстреляни от Иран ракети са паднали на няколко места в страната.

Израел забрани публичните събирания, затвори училищата и работните помещения и прехвърли болнични пациенти в подземни съоръжения днес заради ответните ирански удари по страната в отговор на израелско-американска операция срещу иранската територия, предаде Ройтерс.

Министърът на отбраната Израел Кац обяви извънредно положение в цялата страна, предупреждавайки обществеността за нови ирански атаки с ракети и дронове. Армията нареди на гражданите да следват указанията за поведение при извънредни ситуации. Силите за отбрана обявиха, че десетки хиляди резервисти ще получат призовки. Целта е и укрепване на сухопътните граници.

Полицията призова да се избягват пътувания, които не са спешни, за да се позволи на превозните средства за сигурност и спешна помощ да се движат свободно.

Усещайки се защитени от усъвършенстваната система за противовъздушна отбрана, някои израелци отидоха на плажа в Тел Авив в събота преди "първата иранска реакция“, като заявиха, че се чувстват в безопасност и подкрепят операцията срещу Иран, се описва в репортаж на Ройтерс.

"Крайно време беше“, каза Шира Дорани, докато се разхождаше по средиземноморската крайбрежна алея на Тел Авив. На плажа 43-годишната Маян Елиаси заяви, че израелските удари срещу Иран са били необходими, "за да се докаже, че сме силни“. "Не се страхуваме и сме тук, за да защитим земята си“, посочи тя.

Тел Авив, където се намират няколко военни обекта, бе подложен на редица ирански удари по време на 12-дневната война миналата година, припомня Ройтерс.

В Йерусалим хора бяха видени да бързат да се запасят с храна и да теглят пари, докато отекваха експлозии от изстрелваните от противовъздушната отбрана прехващачи на ракети, посочва Ройтерс.

Израел ще прати призовки на около 70 000 резервисти, предимно специалисти по противовъздушна отбрана, заяви днес военен говорител, цитиран от ДПА.

"Ще има и силно присъствие по нашите граници", каза говорителят пред журналисти.

Израел започна днес съвместна военна операция със САЩ, нанасяйки удари по Иран.

Говорителят заяви, че военните са подготвени за "различни сценарии" по отношение на защитата на границите и евентуални атаки срещу Израел от страна на съюзниците на Иран.

На въпрос колко ще продължи мобилизацията и разполагането на израелски военнослужещи той отговори: "Докогато е необходимо."

Говорителят каза, че Иран досега е изстрелял десетки ракети по Израел, "но не е имало сериозни попадения".

Що се отнася до израелските атаки срещу Иран, той посочи: "Отначало ударите ни бяха насочени към цели, имащи връзка с нашата свобода на действие." Други удари са били "по обекти от голямо значение, както и по участници в плана за "унищожаване на Израел", допълни той, отказвайки да предостави подробности.