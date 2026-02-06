Вашингтон призова американските граждани незабавно да напуснат Иран през Армения или Турция

Американските граждани трябва незабавно да напуснат Иран по суша през Армения или Турция, предупреди пресслужбата на посолството на САЩ в ислямската република.

„Разработете план за напускане на Иран, който не зависи от помощта на правителството на САЩ“, се казва в изявлението.

Посолството предупреди, че американските граждани трябва да очакват прекъсвания на интернет връзката в Иран. Американските граждани са изложени на висок риск от задържане в Иран, а показването на американски паспорт или връзки със САЩ само по себе си може да доведе до арест, подчерта посолството.

Правителството на САЩ няма дипломатически или консулски отношения с Иран, подчерта посолството.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че САЩ ще ударят Ислямската република „много силно“, ако властите ѝ започнат „брутално да убиват мирни протестиращи“. Той заяви, че „масивна армада“ от американски военни кораби, включително самолетоносача „Абрахам Линкълн“, се насочва към Иран.

Тръмп призова Иран да сключи ядрена сделка. „Ако Техеран не се съгласи със споразумението“, предупреди президентът, „следващата американска атака ще бъде „много по-лоша“ от тази през юни 2025 г.“, каза американският президент.

Първоначално страните трябваше да се срещнат в Истанбул с наблюдатели от страни от Близкия изток. На 3 февруари обаче Техеран поиска преговорите да бъдат преместени в Оман и да станат строго двустранни, фокусирани единствено върху ядрената програма. Axios също така съобщи, че несъгласието относно формата може да е провалило преговорите. Според медията лидерите на най-малко девет страни от Близкия изток са поискали от САЩ да не прекъсват преговорите с Иран.

По-късно иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че преговорите ще се проведат в Маскат, Оман, на 6 февруари.