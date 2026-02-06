Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Вашингтон призова американските граждани незабавно да напуснат Иран през Армения или Турция

6 Февруари, 2026 06:32, обновена 6 Февруари, 2026 06:40 2 878 20

Новият кръг от преговори между Иран и САЩ ще се проведат днес Маскат

Вашингтон призова американските граждани незабавно да напуснат Иран през Армения или Турция - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските граждани трябва незабавно да напуснат Иран по суша през Армения или Турция, предупреди пресслужбата на посолството на САЩ в ислямската република.

„Разработете план за напускане на Иран, който не зависи от помощта на правителството на САЩ“, се казва в изявлението.

Посолството предупреди, че американските граждани трябва да очакват прекъсвания на интернет връзката в Иран. Американските граждани са изложени на висок риск от задържане в Иран, а показването на американски паспорт или връзки със САЩ само по себе си може да доведе до арест, подчерта посолството.

Правителството на САЩ няма дипломатически или консулски отношения с Иран, подчерта посолството.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че САЩ ще ударят Ислямската република „много силно“, ако властите ѝ започнат „брутално да убиват мирни протестиращи“. Той заяви, че „масивна армада“ от американски военни кораби, включително самолетоносача „Абрахам Линкълн“, се насочва към Иран.

Тръмп призова Иран да сключи ядрена сделка. „Ако Техеран не се съгласи със споразумението“, предупреди президентът, „следващата американска атака ще бъде „много по-лоша“ от тази през юни 2025 г.“, каза американският президент.

Първоначално страните трябваше да се срещнат в Истанбул с наблюдатели от страни от Близкия изток. На 3 февруари обаче Техеран поиска преговорите да бъдат преместени в Оман и да станат строго двустранни, фокусирани единствено върху ядрената програма. Axios също така съобщи, че несъгласието относно формата може да е провалило преговорите. Според медията лидерите на най-малко девет страни от Близкия изток са поискали от САЩ да не прекъсват преговорите с Иран.

По-късно иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че преговорите ще се проведат в Маскат, Оман, на 6 февруари.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    21 4 Отговор
    Борсите падат, нещо трябва да се направи!
    Една малка победоносна война е чудесно решение!

    Коментиран от #3, #13

    06:45 06.02.2026

  • 2 Иван

    2 9 Отговор
    Самолетоносача "Бохемиан Гроув ".

    06:57 06.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван

    12 3 Отговор
    ......и през Афганистан.

    07:01 06.02.2026

  • 5 Красимир Петров

    12 19 Отговор
    Иран ще бъде ударен и никой няма да им помогне

    Коментиран от #6

    07:06 06.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой

    22 11 Отговор
    Пак блъфира този Тръмп. След няколко дни ще се окаже, че е сключил "красива и великолепна" сделка с Иран циреи ще си изтегли флотилията с подвита опашка. Гледали сме го това вече.
    Апропо, що не пишете, че иранците са приложили санкции към два чуждестранни танкера? Превзели са ги и са ги паркирали в тяхно пристанище
    Готино нещо е "международното право" и "света основан на правила", а?

    Коментиран от #9

    07:14 06.02.2026

  • 8 ВОЙНИТА СА

    10 8 Отговор
    Еврейската жътва. Затова никога няма да има мир.

    07:26 06.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Миналата

    12 19 Отговор
    година Иран пак така протакаше и си мислеха че Тръмп блъфира и им унищожи ядрените съоръжения. После 6 месеца бяха по-тихи от тревата. Сега пак са надигнали глава и пак ще страдат

    07:31 06.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Малка война с Иран?

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Виетнам и Украинската ще изглежат малки в сравнение.

    07:48 06.02.2026

  • 14 ГанЯ

    3 10 Отговор
    Иран утече у каналя😁

    08:25 06.02.2026

  • 15 Силни гащи

    3 3 Отговор
    Тоя изперкал дятка и с ядрено оръжие може да ги удари и никой няма да посмее да му каже и копче

    08:51 06.02.2026

  • 16 Минувач

    4 1 Отговор
    Въпросът е, че това което иска Тръмп, няма как да се случи в Иран. САЩ могат и ще ударят тежко Иран, но само с въздушни удари не можеш да смениш режима. А това иска Тръмп и знае много добре, че няма как да стане.
    Режим се сменя или отвътре с огромни, кървави платени протести, с което не успя, или с война и НАЗЕМНА операция. А такава е изключена за Тръмп - това не е Ирак, тук има планини, блата, пещери, скривалища. Терени, където танковете не могат да минават. Сега има дронове, друг тип наземна война. Отделно САЩ поизчерпаха оръжие и пари с Украйна, Тръмп няма вътрешно одобрение и се тресе политически в САШ. Не би си позволил такава авантюра в Иран. Да не говорим, че Иран се помпи с оръжие и помощ най-вее от Китай, които няма да позволят да падне, защото им е супер, супер важен за тях. Не толкова за Русия, но за Китай!

    09:07 06.02.2026

  • 17 Некой

    3 1 Отговор
    Днес преговори, утре бомби....

    09:33 06.02.2026

  • 18 мунчу

    1 2 Отговор
    аятоласите изглеждат силни, но американците имат оръжието а евреите имат мосад....путлер е приготвил още стаи за гости в кремъл

    10:43 06.02.2026

  • 19 Онзи

    0 1 Отговор
    А защо не се споменава за вмомента ученията на Иран,Русия и Китай и как САЩ са изтеглили малко по-надалеч армадата си, понеже в ученията се стреля с истински снаряди 🤔 вмомента има сили на САЩ и Великобритания но и учение на Русия,Китай и Иран

    12:56 06.02.2026

  • 20 666

    1 0 Отговор
    САЩ НЯМАТ Посолство в Техеран ХАХА...

    15:10 06.02.2026

