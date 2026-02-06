Вашингтон призова американските граждани незабавно да напуснат Иран през Армения или Турция

Американските граждани трябва незабавно да напуснат Иран по суша през Армения или Турция, предупреди пресслужбата на посолството на САЩ в ислямската република.
„Разработете план за напускане на Иран, който не зависи от помощта на правителството на САЩ“, се казва в изявлението.
Посолството предупреди, че американските граждани трябва да очакват прекъсвания на интернет връзката в Иран. Американските граждани са изложени на висок риск от задържане в Иран, а показването на американски паспорт или връзки със САЩ само по себе си може да доведе до арест, подчерта посолството.
Правителството на САЩ няма дипломатически или консулски отношения с Иран, подчерта посолството.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че САЩ ще ударят Ислямската република „много силно“, ако властите ѝ започнат „брутално да убиват мирни протестиращи“. Той заяви, че „масивна армада“ от американски военни кораби, включително самолетоносача „Абрахам Линкълн“, се насочва към Иран.
Тръмп призова Иран да сключи ядрена сделка. „Ако Техеран не се съгласи със споразумението“, предупреди президентът, „следващата американска атака ще бъде „много по-лоша“ от тази през юни 2025 г.“, каза американският президент.
Първоначално страните трябваше да се срещнат в Истанбул с наблюдатели от страни от Близкия изток. На 3 февруари обаче Техеран поиска преговорите да бъдат преместени в Оман и да станат строго двустранни, фокусирани единствено върху ядрената програма. Axios също така съобщи, че несъгласието относно формата може да е провалило преговорите. Според медията лидерите на най-малко девет страни от Близкия изток са поискали от САЩ да не прекъсват преговорите с Иран.
По-късно иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че преговорите ще се проведат в Маскат, Оман, на 6 февруари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Една малка победоносна война е чудесно решение!
Коментиран от #3, #13
06:45 06.02.2026
2 Иван
06:57 06.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Иван
07:01 06.02.2026
5 Красимир Петров
Коментиран от #6
07:06 06.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Някой
Апропо, що не пишете, че иранците са приложили санкции към два чуждестранни танкера? Превзели са ги и са ги паркирали в тяхно пристанище
Готино нещо е "международното право" и "света основан на правила", а?
Коментиран от #9
07:14 06.02.2026
8 ВОЙНИТА СА
07:26 06.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Миналата
07:31 06.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Малка война с Иран?
До коментар #1 от "Българин":Виетнам и Украинската ще изглежат малки в сравнение.
07:48 06.02.2026
14 ГанЯ
08:25 06.02.2026
15 Силни гащи
08:51 06.02.2026
16 Минувач
Режим се сменя или отвътре с огромни, кървави платени протести, с което не успя, или с война и НАЗЕМНА операция. А такава е изключена за Тръмп - това не е Ирак, тук има планини, блата, пещери, скривалища. Терени, където танковете не могат да минават. Сега има дронове, друг тип наземна война. Отделно САЩ поизчерпаха оръжие и пари с Украйна, Тръмп няма вътрешно одобрение и се тресе политически в САШ. Не би си позволил такава авантюра в Иран. Да не говорим, че Иран се помпи с оръжие и помощ най-вее от Китай, които няма да позволят да падне, защото им е супер, супер важен за тях. Не толкова за Русия, но за Китай!
09:07 06.02.2026
17 Некой
09:33 06.02.2026
18 мунчу
10:43 06.02.2026
19 Онзи
12:56 06.02.2026
20 666
15:10 06.02.2026