САЩ нанасят удари по плавателни съдове за наркотици в Тихия океан

САЩ нанасят удари по плавателни съдове за наркотици в Тихия океан

6 Февруари, 2026 08:48 1 064 13

Американските военни съобщават за загинали двама предполагаеми наркотерористи, а операции предизвикват критики за нарушаване на международното право

Снимка: БГНЕС
Американските военни обявиха, че вчера са нанесли пореден удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, заподозрян в превоз на наркотици, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Двама наркотерористи са убити по време на акцията“, съобщи Южното командване на САЩ в социалната мрежа „Екс“.

Според информацията на командването, плавателният съд е бил използван от определени терористични организации и е плавал по известни маршрути за трафик на наркотици.

Данните не могат да бъдат потвърдени от независими източници, отбелязва ДПА.

От началото на септември американските сили са извършили множество атаки по плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, че превозват наркотици, на базата на разузнавателни данни.

По официални сведения над 100 души са загинали при тези операции.

Администрацията на САЩ квалифицира ликвидирани лица като „наркографиканти“ и „терористи“, но действията предизвикаха остри критики. Експерти на ООН по правата на човека предупредиха, че операциите могат да нарушават международното право и да бъдат третирани като екзекуции без съдебно решение.


  • 1 Мишел

    13 4 Отговор
    Досега няма нито един спрян и проверен за наркотици такъв плавателен съд. Разстрелват и ги обявяват за наркотрафиканти.

    Коментиран от #3

    09:00 06.02.2026

  • 2 убийства

    13 3 Отговор
    в чужди води

    09:01 06.02.2026

  • 3 Георги

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    спестява бумащината

    Коментиран от #5

    09:03 06.02.2026

  • 4 Пренс

    10 2 Отговор
    Под ПРЕТЕКС Трумп показва военната мощ на USA.
    Tака иска да предупреди държавите които са под негов ПРИЦЕЛ.

    09:03 06.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    ГАЗЯТ ПРАВОТО С КАЛНИ БОТУШИ ‼️

    09:20 06.02.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор
    Щом предположението вече е основание за убийство, то вече можем да убием съседа защото предполагаме, че заглежда жените ни и иска да ги изнасили в асансьора🤔

    Коментиран от #8

    09:26 06.02.2026

  • 7 Капитан Тръмп Спароу

    10 2 Отговор
    С поредна атака по пенсионирани рибари

    09:29 06.02.2026

  • 8 Руски колхозник

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    САЩ се крепят на тази дума "предполагаеми "...ла6оратории, нарк0тици, тер0ризъм,диктатура...ей такива дребни неща🤔👍🤣

    Коментиран от #9

    09:31 06.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Руски колхозник":

    Докъде се докараха🤔
    Предишният им президент се ръкуваше с невидими духове, а сегашният им президент вече се н@@кв@ в гащите пред журналисти❗

    09:36 06.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Удриии

    4 4 Отговор
    Няма милост към наркоразспространителите Браво на Тръмп

    10:03 06.02.2026

  • 12 Симо

    4 2 Отговор
    "могат да нарушават международното право "????
    НАРУШАВАТ ЛИ ГО ИЛИ НЕ???
    "да бъдат третирани като екзекуции без съдебно решение"????
    ТОВА ЕКЗЕКУЦИИ ЛИ СА ИЛИ НЕ????
    От какво зависи тълкованието на тези въпроси??? От това КОЙ е нарушителя на международното право и кой извършва икзекуциите ЛИ???

    10:44 06.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.