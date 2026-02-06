САЩ нанасят удари по плавателни съдове за наркотици в Тихия океан

Американските военни обявиха, че вчера са нанесли пореден удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, заподозрян в превоз на наркотици, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Двама наркотерористи са убити по време на акцията“, съобщи Южното командване на САЩ в социалната мрежа „Екс“.
Според информацията на командването, плавателният съд е бил използван от определени терористични организации и е плавал по известни маршрути за трафик на наркотици.
Данните не могат да бъдат потвърдени от независими източници, отбелязва ДПА.
От началото на септември американските сили са извършили множество атаки по плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, че превозват наркотици, на базата на разузнавателни данни.
По официални сведения над 100 души са загинали при тези операции.
Администрацията на САЩ квалифицира ликвидирани лица като „наркографиканти“ и „терористи“, но действията предизвикаха остри критики. Експерти на ООН по правата на човека предупредиха, че операциите могат да нарушават международното право и да бъдат третирани като екзекуции без съдебно решение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
Коментиран от #3
09:00 06.02.2026
2 убийства
09:01 06.02.2026
3 Георги
До коментар #1 от "Мишел":спестява бумащината
Коментиран от #5
09:03 06.02.2026
4 Пренс
Tака иска да предупреди държавите които са под негов ПРИЦЕЛ.
09:03 06.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Георги":ГАЗЯТ ПРАВОТО С КАЛНИ БОТУШИ ‼️
09:20 06.02.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #8
09:26 06.02.2026
7 Капитан Тръмп Спароу
09:29 06.02.2026
8 Руски колхозник
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":САЩ се крепят на тази дума "предполагаеми "...ла6оратории, нарк0тици, тер0ризъм,диктатура...ей такива дребни неща🤔👍🤣
Коментиран от #9
09:31 06.02.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Руски колхозник":Докъде се докараха🤔
Предишният им президент се ръкуваше с невидими духове, а сегашният им президент вече се н@@кв@ в гащите пред журналисти❗
09:36 06.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Удриии
10:03 06.02.2026
12 Симо
НАРУШАВАТ ЛИ ГО ИЛИ НЕ???
"да бъдат третирани като екзекуции без съдебно решение"????
ТОВА ЕКЗЕКУЦИИ ЛИ СА ИЛИ НЕ????
От какво зависи тълкованието на тези въпроси??? От това КОЙ е нарушителя на международното право и кой извършва икзекуциите ЛИ???
10:44 06.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.