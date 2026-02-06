САЩ нанасят удари по плавателни съдове за наркотици в Тихия океан

Американските военни обявиха, че вчера са нанесли пореден удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, заподозрян в превоз на наркотици, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Двама наркотерористи са убити по време на акцията“, съобщи Южното командване на САЩ в социалната мрежа „Екс“.

Според информацията на командването, плавателният съд е бил използван от определени терористични организации и е плавал по известни маршрути за трафик на наркотици.

Данните не могат да бъдат потвърдени от независими източници, отбелязва ДПА.

От началото на септември американските сили са извършили множество атаки по плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, че превозват наркотици, на базата на разузнавателни данни.

По официални сведения над 100 души са загинали при тези операции.

Администрацията на САЩ квалифицира ликвидирани лица като „наркографиканти“ и „терористи“, но действията предизвикаха остри критики. Експерти на ООН по правата на човека предупредиха, че операциите могат да нарушават международното право и да бъдат третирани като екзекуции без съдебно решение.