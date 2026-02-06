Испания е в критична ситуация след бурята "Леонардо"

Испания се изправя пред тежка криза след преминаването на бурята "Леонардо", като най-сериозно е засегната автономната област Андалусия. Проливни дъждове, на места надвишаващи годишните норми, доведоха до преливане на реки и язовири, масови евакуации и значителни щети по инфраструктурата, съобщава "Ел Паис", предава News.bg.

В района на Грасалема, определян като епицентър на бедствието, за едва 16 часа падна повече количество валежи, отколкото се отчита за цяла година в област Мадрид. Около 1500 души бяха евакуирани само там, а общият брой на евакуираните в Андалусия достигна около 7000 души.

Реките и язовирите в региона достигнаха критични нива. Контролираното изпускане на води допълнително усложни ситуацията в по-ниските части на речните басейни. Над 130 пътища са затворени, железопътният транспорт е силно ограничен, а в редица населени места учебните занятия са преустановени. В провинция Кадис цели зони, включително части от Сиера де Грасалема и Кампо де Гибралтар, са под вода. Евакуации бяха извършени и в Аркос, района на Херес де ла Фронтера и Доня Бланка край Пуерто де Санта Мария.

Ситуацията остава критична и в други части на страната. В Малага продължава издирването на 44-годишна жена, отнесена от придошлите води на река Турвиля, а около 1500 души остават изолирани в района на Касарес заради прекъснати пътища. В Гранада е регистриран един тежко ранен след срутване на стена, а стотици жители бяха евакуирани заради контролирани изпускания от язовирите Кентър и Каналес. В Севиля всички язовири са пълни, за шест основни реки е в сила червен код, а превантивни евакуации са извършени в Есиха и Ел Палмар де Троя. В столицата Севиля силният вятър събори част от декоративен елемент на камбанарията Хиралда, без да има пострадали.

Наводненията засегнаха и други региони. В Естремадура е обявена най-висока степен на тревога за цялата област, като около 900 души бяха евакуирани. Кастилия-Ла Манча също е в режим на готовност, след като река Тахо заля жилищни райони и гаражи в Талавера де ла Рейна. В Галисия придошлите реки доведоха до затваряне на железопътните връзки от Виго, временно изолирайки града от останалата част на страната и Португалия.

Метеоролозите предупреждават, че валежите ще продължат и през следващите дни, което увеличава риска от нови наводнения. Испанското правителство вече обяви, че след отминаването на бурите ще бъдат задействани процедури за обявяване на засегнатите райони за бедстващи.