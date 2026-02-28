Апоел Тел Авив подготвя спешна евакуация към София заради ескалацията на напрежението в Израел

Вълната от напрежение, заляла Израел след последните военни сблъсъци с Иран, вече се усеща осезаемо и в света на спорта. Един от водещите баскетболни клубове в страната – Апоел Тел Авив – е изправен пред необходимостта да предприеме спешни мерки за сигурността на своите чуждестранни състезатели. Българската столица София отново се очертава като спасителен пристан за отбора в тези бурни времена.
В момента чуждестранните баскетболисти на Апоел Тел Авив все още се намират на израелска територия, но ръководството на „червените“ вече е задействало кризисния си план, разработен още при предишни извънредни ситуации. Играчите са получили инструкции да бъдат в готовност за незабавно отпътуване към София, веднага щом въздушното пространство над Израел бъде отворено за граждански полети.
Клубът не оставя нищо на случайността – активно се проучват всички възможни маршрути за евакуация, като се поддържа постоянна връзка с Министерството на културата и спорта на Израел за съдействие и логистична подкрепа. В случай че се даде зелена светлина за излитане, Апоел Тел Авив, в партньорство с авиокомпания „Аркия“, ще организира експресен полет до България.
Според израелското издание ONE, не само Апоел Тел Авив, но и други местни клубове могат да се възползват от създадената организация за евакуация на чуждестранните си играчи. В тези несигурни дни, много отбори разчитат именно на опита и инициативността на столичния гранд, за да осигурят безопасността на своите състезатели.
В същото време, бъдещето на предстоящия мач срещу Париж остава под въпрос. Ако Апоел Тел Авив успее да пристигне в София, двубоят вероятно ще се състои в българската столица. В противен случай, срещата ще бъде отложена за неопределено време, което поражда сериозни опасения сред феновете и ръководството на клуба.
Евролигата следи отблизо развитието на ситуацията, като най-големият страх за израелския баскетбол е поредното отлагане на важни мачове, което би могло да се отрази негативно на целия сезон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър
15:25 28.02.2026
2 Хаген Дас
15:25 28.02.2026
3 СССРБарета
15:27 28.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 СССРБарета
15:27 28.02.2026
6 Ни чул, ви видял
15:28 28.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Оня
15:31 28.02.2026
9 Хи хи хи . Голям майтап !
15:34 28.02.2026
10 Съд и затвор за убиеца нетаняху
15:35 28.02.2026
11 Докато Израел не изчезне от картата
Коментиран от #15
15:36 28.02.2026
12 Всичкото евреин
15:37 28.02.2026
13 Израел е в паника
15:39 28.02.2026
14 А50
15:47 28.02.2026
15 А50
До коментар #11 от "Докато Израел не изчезне от картата":Абе лошото е че напъплят насам и тогава съвсем ще втасаме , като мерикански самолетоносач
15:49 28.02.2026
16 Факти
15:57 28.02.2026
17 локом
16:12 28.02.2026
18 Алберто
16:19 28.02.2026