Апоел Тел Авив подготвя спешна евакуация към София заради ескалацията на напрежението в Израел

Вълната от напрежение, заляла Израел след последните военни сблъсъци с Иран, вече се усеща осезаемо и в света на спорта. Един от водещите баскетболни клубове в страната – Апоел Тел Авив – е изправен пред необходимостта да предприеме спешни мерки за сигурността на своите чуждестранни състезатели. Българската столица София отново се очертава като спасителен пристан за отбора в тези бурни времена.

В момента чуждестранните баскетболисти на Апоел Тел Авив все още се намират на израелска територия, но ръководството на „червените“ вече е задействало кризисния си план, разработен още при предишни извънредни ситуации. Играчите са получили инструкции да бъдат в готовност за незабавно отпътуване към София, веднага щом въздушното пространство над Израел бъде отворено за граждански полети.

Клубът не оставя нищо на случайността – активно се проучват всички възможни маршрути за евакуация, като се поддържа постоянна връзка с Министерството на културата и спорта на Израел за съдействие и логистична подкрепа. В случай че се даде зелена светлина за излитане, Апоел Тел Авив, в партньорство с авиокомпания „Аркия“, ще организира експресен полет до България.

Според израелското издание ONE, не само Апоел Тел Авив, но и други местни клубове могат да се възползват от създадената организация за евакуация на чуждестранните си играчи. В тези несигурни дни, много отбори разчитат именно на опита и инициативността на столичния гранд, за да осигурят безопасността на своите състезатели.

В същото време, бъдещето на предстоящия мач срещу Париж остава под въпрос. Ако Апоел Тел Авив успее да пристигне в София, двубоят вероятно ще се състои в българската столица. В противен случай, срещата ще бъде отложена за неопределено време, което поражда сериозни опасения сред феновете и ръководството на клуба.

Евролигата следи отблизо развитието на ситуацията, като най-големият страх за израелския баскетбол е поредното отлагане на важни мачове, което би могло да се отрази негативно на целия сезон.