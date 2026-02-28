Слави Трифонов пак иска оставката на Иван Христанов

Преди три месеца, на 30 ноември 2025 г., в 7.40 сутринта на улица „Бузлуджа“ в София, Десислава Николова е задържана с полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, което след тестване е установено като амфетамин. Откарана е за 24 часа в 6-о районно, като ѝ е повдигнато обвинение по член 354а от Наказателния кодекс. Този член санкционира производството, преработването, придобиването, държането, разпространението, превоза, пренасянето и укриването на наркотични вещества.
Това пише във "Фейсбук" Слави Трифонов.
И всичко това щеше да е просто информация за поредната наркоманка, заловена с наркотици, ако въпросната Десислава Николова всъщност не е новото назначение на министъра на земеделието Иван Христанов за PR на неговото министерство. Освен всичко друго, тя е председател на младежката организация на ДБ.
Тоест след няколко пъти арестувания Цицелков, който вече не е „министър на честните избори“, арестуваните и заловени с наркотици в екипа на служебното правителство се увеличават. И съвсем логично министърът на земеделието Иван Христанов трябва да последва примера на Цицелков и веднага да си подаде оставката. В българското политическо пространство не бива да има никаква толерантност към хора, употребяващи или разпространяващи наркотици. Присъствието на такива хора в изпълнителната власт е унижение за страната. В целия цивилизован свят към подобни хора, особено ако са политици, няма абсолютно никаква търпимост.
Така че още веднъж - Христанов веднага да си подаде оставката!
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16
15:24 28.02.2026
2 Божееее
15:25 28.02.2026
3 Оооо фейс
Извинява пита това педофилски сайт? Да?
15:25 28.02.2026
4 Най-дългия Зулус на света
Коментиран от #20
15:26 28.02.2026
5 Призив!
Коментиран от #7
15:27 28.02.2026
6 Сила
с кохорта гнусни провинциални човеченце покрай него !
15:27 28.02.2026
7 Сила
До коментар #5 от "Призив!":И на СИБИЛ на Тошко задължително !!!!
15:28 28.02.2026
8 Отвратен
15:28 28.02.2026
9 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП
Те са създадени именно да предотвратят политическа Алтернатива. И която - за да е наистина такава - трябва да отбие мафията от бюджетното виме.
Замислете се:
Какво може да предложи ГЕРБ на България след обявата, че сме напълно интегрирани в Европа, освен още по-голяма корупция? И да обслужва Пеевски по американска и Путин по руска линия?
А Пеевски - да задели част от кражбите към неговите общини? И да козирува на Тръмп на всяка негова хрумка с молба за Магнитски?
Възраждане - да ни вадят от ЕС и НАТО на път към руска колония като Беларус на Балканите?
ИТН - да ни пазят от джендъри и мигранти?
БСП - да унищожава всичко пазарно и да смуче нови и по-високи данъци, за да помага на бедните по жанвиденовски?
За да бъде убит всеки сценарий с появата на Алтернатива трябва да бъде минимизирано нейното политическо влияние като брой депутати. Защото при 121 или близо е началото на края на Мафията.
И понеже няма какво да предложат на България - целта на тези инженерни продукти е да предизвикат отвращение на хората към лицата на Алтернативата.
Не към техните идеи - там просто образователно не са конкурентни.
Не към техните биографии - там още по-малко.
Не към техните ум и умения за формулиране на политики за България - това поле на сблъсък е противопоказно.
15:28 28.02.2026
10 ФАКТ
15:28 28.02.2026
11 родител
15:28 28.02.2026
12 Б.си бokлyka !
15:29 28.02.2026
13 Пич
15:29 28.02.2026
14 Хм...
15:29 28.02.2026
15 Ирония
15:29 28.02.2026
16 София
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На какви наркотици си? Преди малко минах от там имаше 10 човека дето миеха стълбите на съвета!
15:29 28.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хахаха
15:30 28.02.2026
19 Факти
15:31 28.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Даа...
Мисля, че чалгарите го доказват с действията си.
Коментиран от #25
15:32 28.02.2026
22 Дкевр
15:33 28.02.2026
23 Къде си бе лонгур
15:34 28.02.2026
24 Всички
15:35 28.02.2026
25 Факти
До коментар #21 от "Даа...":Какви слухове... То си стана кристално ясно още тогава, че ИТН са част от мафията, вкарана като троянски кон в правителството на Петков за да го провали и събори. Оттогава минаха 4 години и през цялото това време Слави се занимава с едно единствено нещо - да плюе по ПП-ДБ.
15:36 28.02.2026
26 овчи мозъци
15:37 28.02.2026
27 Факти
15:37 28.02.2026
28 Има такива negoфили
Та на това нещо са били свидетели Диван Диван и градинското жуже тошко, а кой знае дали и те не са участвали .
Коментиран от #42
15:40 28.02.2026
29 Амфетката
15:40 28.02.2026
30 Велики мислители
"Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Ty-тyy, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин
"Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше
15:41 28.02.2026
31 Историята помни
- никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
- ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
- Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
- привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
- Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
- агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
....
Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.
15:42 28.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ройтерс
на високана планина,
никой до нея немаше
сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко...
15:43 28.02.2026
34 Свободен
Превърна се в най-малкия персонаж в България, но все още си мисли, че има някакво въздействие?!
Физически е развалина, заради хормоните от младостта, а ментално - просто един злобен и самотен дядка!
Време е да се махне от очите ни!
15:44 28.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Парадокс БГ
Слави Трифонов защитава Таки...
15:46 28.02.2026
37 Възмутен
15:47 28.02.2026
38 Срам и Позор!!
15:48 28.02.2026
39 Горски
Трифотов на голям моралист се прави ама хората не са забравили когато беше придворния шут на баш мутрите. Ей какви времена бяха едни време в хотел Санкт Петербург в Пловдив, когато карахме на Слави компаньонки и бяло.
Коментиран от #52
15:48 28.02.2026
40 Пиарка
15:48 28.02.2026
41 гадни
15:48 28.02.2026
42 Тя и Жулиета..
До коментар #28 от "Има такива negoфили":В трагедията „Ромео и Жулиета“ от Уилям Шекспир Жулиета е на 13 години.
Коментиран от #48
15:49 28.02.2026
43 Суровата истина
Спомняте ли времената когато бойко и слаФчо ходеха надуто с едни черни, кожени шлифери, сякаш са хванали господ за ... шлифера.
На такива като сачева и се подгъваха краката като ги видеха.
Единия искаше да го запомнят като Сроителя на България, който 3 Папи са го галили по главата, а другия искаше да остарее като катедрала.
А каква стана тя - ще останат в истрията като скъпо платени kyчkи на най мразения и отвратителен човек в новата ни история, делян пеевски !
Единия ще го запомнят като предателя на България, обслужвал най-много терориста Путлер, а другия ще остарее като селски цъpвyл!
15:50 28.02.2026
44 Възмутен
Коментиран от #47
15:51 28.02.2026
45 Още малко
15:54 28.02.2026
46 Дългия
МАКЕДОНИЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!
Да се знае. 😄
15:56 28.02.2026
47 Маркес
До коментар #44 от "Възмутен":То па едно правителство. Според здравния министър повечето са бисексуални, а останалата част амфетозависими. Все отбор Петроханци.
15:56 28.02.2026
48 И докъде са я докарали
До коментар #42 от "Тя и Жулиета..":с Ромео, защото това не го пише, познавачо на Шекспир? Впрочем - и времето, и законите тогава са били други...
15:59 28.02.2026
49 Дориана
Коментиран от #51, #53, #58
16:00 28.02.2026
50 Промяна
16:01 28.02.2026
51 Промяна
До коментар #49 от "Дориана":НИЩОТОООООО ПРЕВРАТАДЖИЙКАТААА ИСКАЛАА АМА КОЯ СИ ТИИИИИ ПРЕВРАТАДЖИЙКАТАААААА ЗАПЛАШВА ТУК И НИКАКВИ НЕЙНИ ГНУСОТИИИ НЕ СЕ ТРИЯТ
16:02 28.02.2026
52 Дориана
До коментар #39 от "Горски":Треска ги тресе всички патерици и защитници на корумпирания мафиотски модел Борисов- Пеевски. Разбират, че точно този Служебен кабинет е пълна противоположност на кабинета Главчев и той ще осигури честни избори, от което най- много се страхуват ГЕРБ/ СДС ДПС Ново Начало ИТН и БСП ОЛ. Те са свикнали да фалшифицират изборите , а това вече ще им бъде отнето. За това се надпреварват в ефир да сипят злоба и безпомощност. Да свикват с новата реалност, която ще ги измете като лавина.
Коментиран от #55, #57
16:04 28.02.2026
53 Промяна
До коментар #49 от "Дориана":УЖАС БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ 1 МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИХАХАХАХА УЖАС П.ЕВРАТАДЖИИТЕ НЕ И ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ
16:04 28.02.2026
54 Аман!
16:06 28.02.2026
55 Промяна
До коментар #52 от "Дориана":ПРЕВРАДЖИЙКАТА С ПОГРОМ С ИЗМАМА С НАСИЛИЕ ДОКОГА ЩЕ ВЪРЛУВАТЕ А ПЕТРОХАНЦИ НАПРЕД А ЗАД ТЯХ ЧЕРВЕНИТЕ МИЛИОНЕРИ РЕШИЛИ ЧЕ С ТЕРОР ЩЕ ВЪР.ЛУВАТ
16:06 28.02.2026
56 Защо
16:06 28.02.2026
57 Промяна
До коментар #52 от "Дориана":ГНУСНИ ПО ГНУСНИ НАЙ ГНУСНИ СТЕ СМЯТАТЕ ЧЕ С НАШЕТО МВР ИЗБОРИТЕ СА ВИ ВЪРЗАНИ В КЪРПА С АЛА БАЛАТА С РАДЕВИТЕ ХАХАХАХА АМА НИЩОТООО В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ НИЩОТООООООО ВЛАСТ С ИЗМАМА ДОКОГА
Коментиран от #61
16:08 28.02.2026
58 Промяна
До коментар #49 от "Дориана":ОСТАВКА НА ИЗМАМНИЦИТЕ ГЮРОВИ НАЗНАЧЕНИ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ И С П.ЕЗЕДЕНСТВО БЕЗ ПРЕЗИДЕНТ ТОВА ЕОГРОМНАГНУСНА БЕЗЗАКОННОСТ
16:09 28.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Има Такъв Негодник!
16:15 28.02.2026
61 Хапчетата!
До коментар #57 от "Промяна":Спешно, пий си хапчетата!
16:17 28.02.2026
62 Разумен
16:17 28.02.2026
63 Ама, Славуцо!
16:17 28.02.2026
64 Ирония
16:18 28.02.2026
65 Нашмърканият чалгар
16:23 28.02.2026
66 Маркуч
16:25 28.02.2026