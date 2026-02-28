Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Слави Трифонов пак иска оставката на Иван Христанов

28 Февруари, 2026 15:23 1 343 66

В българското политическо пространство не бива да има никаква толерантност към хора, употребяващи или разпространяващи наркотици, зове лидерът на ИТН

Слави Трифонов пак иска оставката на Иван Христанов - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Преди три месеца, на 30 ноември 2025 г., в 7.40 сутринта на улица „Бузлуджа“ в София, Десислава Николова е задържана с полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, което след тестване е установено като амфетамин. Откарана е за 24 часа в 6-о районно, като ѝ е повдигнато обвинение по член 354а от Наказателния кодекс. Този член санкционира производството, преработването, придобиването, държането, разпространението, превоза, пренасянето и укриването на наркотични вещества.

Това пише във "Фейсбук" Слави Трифонов.

И всичко това щеше да е просто информация за поредната наркоманка, заловена с наркотици, ако въпросната Десислава Николова всъщност не е новото назначение на министъра на земеделието Иван Христанов за PR на неговото министерство. Освен всичко друго, тя е председател на младежката организация на ДБ.

Тоест след няколко пъти арестувания Цицелков, който вече не е „министър на честните избори“, арестуваните и заловени с наркотици в екипа на служебното правителство се увеличават. И съвсем логично министърът на земеделието Иван Христанов трябва да последва примера на Цицелков и веднага да си подаде оставката. В българското политическо пространство не бива да има никаква толерантност към хора, употребяващи или разпространяващи наркотици. Присъствието на такива хора в изпълнителната власт е унижение за страната. В целия цивилизован свят към подобни хора, особено ако са политици, няма абсолютно никаква търпимост.

Така че още веднъж - Христанов веднага да си подаде оставката!


София / България
Оценка 2.3 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    14 16 Отговор
    В момента народа е обсадил Министрите в Министерски съвет.

    Коментиран от #16

    15:24 28.02.2026

  • 2 Божееее

    54 2 Отговор
    Пак ли този бе! Айде стига с тия Патерици Бе.

    15:25 28.02.2026

  • 3 Оооо фейс

    13 5 Отговор
    Пиша от Северна Дакота гр.Би́смарк
    Извинява пита това педофилски сайт? Да?

    15:25 28.02.2026

  • 4 Най-дългия Зулус на света

    51 1 Отговор
    Абе как върви продажбите на Ток от отрочето на най-късия Зулус на света???

    Коментиран от #20

    15:26 28.02.2026

  • 5 Призив!

    52 1 Отговор
    На Чалгаря да му вземат проба от ануса, да го видим той какъв е! А също и на Тошко Йорданов и Балабанов!!

    Коментиран от #7

    15:27 28.02.2026

  • 6 Сила

    53 1 Отговор
    ГНУСНИЯ ЗЛОБЕН СИВО - ПЕПЕЛЯВ ПРОВИНЦИАЛЕН ВАМПИР....ТОТАЛЕН НЕЩАСТНИК И НЕСРЕТНИК
    с кохорта гнусни провинциални човеченце покрай него !

    15:27 28.02.2026

  • 7 Сила

    43 1 Отговор

    До коментар #5 от "Призив!":

    И на СИБИЛ на Тошко задължително !!!!

    15:28 28.02.2026

  • 8 Отвратен

    43 1 Отговор
    Този Слави е такъв отвратителен мизерник.

    15:28 28.02.2026

  • 9 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    24 1 Отговор
    Причината толкова помия да се излива в публичното пространство е само една: партиите - инженерни продукти няма какво да предложат за бъдещето на България.
    Те са създадени именно да предотвратят политическа Алтернатива. И която - за да е наистина такава - трябва да отбие мафията от бюджетното виме.
    Замислете се:
    Какво може да предложи ГЕРБ на България след обявата, че сме напълно интегрирани в Европа, освен още по-голяма корупция? И да обслужва Пеевски по американска и Путин по руска линия?
    А Пеевски - да задели част от кражбите към неговите общини? И да козирува на Тръмп на всяка негова хрумка с молба за Магнитски?
    Възраждане - да ни вадят от ЕС и НАТО на път към руска колония като Беларус на Балканите?
    ИТН - да ни пазят от джендъри и мигранти?
    БСП - да унищожава всичко пазарно и да смуче нови и по-високи данъци, за да помага на бедните по жанвиденовски?
    За да бъде убит всеки сценарий с появата на Алтернатива трябва да бъде минимизирано нейното политическо влияние като брой депутати. Защото при 121 или близо е началото на края на Мафията.
    И понеже няма какво да предложат на България - целта на тези инженерни продукти е да предизвикат отвращение на хората към лицата на Алтернативата.
    Не към техните идеи - там просто образователно не са конкурентни.
    Не към техните биографии - там още по-малко.
    Не към техните ум и умения за формулиране на политики за България - това поле на сблъсък е противопоказно.

    15:28 28.02.2026

  • 10 ФАКТ

    41 0 Отговор
    ГЛАВНИЯ ГОВОРИТЕЛ НА ДПС-НН ИЗЛЕЗЕ ОТ БУНКЕРА И ЗАПОЧНА ДА БЪЛВА НИ ВРЕЛИ НИ КИПЕЛИ, ЗА ДА БЪДЕ ЗАБЕЛЯЗАН.

    15:28 28.02.2026

  • 11 родител

    28 3 Отговор
    А ако този се сспомине ще настъпят всенародни тържества !! Та той уби де поколения млади с чалгата и излъга народа !!

    15:28 28.02.2026

  • 12 Б.си бokлyka !

    24 1 Отговор
    Македониооооо ... митниците са на Таааакииии .

    15:29 28.02.2026

  • 13 Пич

    29 1 Отговор
    Е па нема ди ти се отвори Парашута! Тоз път всички ще загазите. Ама много!

    15:29 28.02.2026

  • 14 Хм...

    10 4 Отговор
    Това доказва само едно: Всички сте едни същи боклуци! Всички!

    15:29 28.02.2026

  • 15 Ирония

    31 2 Отговор
    Искам да се пповери дали Слави е педофил, незабавно!!!!

    15:29 28.02.2026

  • 16 София

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На какви наркотици си? Преди малко минах от там имаше 10 човека дето миеха стълбите на съвета!

    15:29 28.02.2026

  • 18 Хахаха

    29 2 Отговор
    Чалгаря брани мафияга с гэли гърди.

    15:30 28.02.2026

  • 19 Факти

    21 1 Отговор
    Дъртият наркоман педофил пак се изтропа. Кой знае колко момиченца е думкал нашмъркан след концерт без да им иска личната карта.

    15:31 28.02.2026

  • 21 Даа...

    25 2 Отговор
    Още като ИТН свали единственото Правителство, в което не участваха мафиотите Бойко и Делян се носеха слухове, че е по нареждане от мафиотите държащи контрабандата и наркотрафика на Капитан Андреево.
    Мисля, че чалгарите го доказват с действията си.

    Коментиран от #25

    15:32 28.02.2026

  • 22 Дкевр

    1 2 Отговор
    Още не е взел лиценз. Инфото е фалшиво.

    15:33 28.02.2026

  • 23 Къде си бе лонгур

    22 0 Отговор
    Само че ти не можеш да искаш оставки защото ти си персона нон грата в БГ.

    15:34 28.02.2026

  • 24 Всички

    22 0 Отговор
    комплексари гледат накриво , играейки го "мъже" ! Тоя селяндур и до кенефа с охрана ходи, "лидер" бил , моля ти се ?!

    15:35 28.02.2026

  • 25 Факти

    20 0 Отговор

    До коментар #21 от "Даа...":

    Какви слухове... То си стана кристално ясно още тогава, че ИТН са част от мафията, вкарана като троянски кон в правителството на Петков за да го провали и събори. Оттогава минаха 4 години и през цялото това време Слави се занимава с едно единствено нещо - да плюе по ПП-ДБ.

    15:36 28.02.2026

  • 26 овчи мозъци

    19 0 Отговор
    Простак и неграмотен чалгар ,такива като тебе и шайката около теби не могат и нямат право да искат,защото вие сте мафиоти бандити и мародери на държавата .Това не е нищо .Сега ще визите след изборите ,как ще лазите по капитан андреево и ще ревете че нищо и никъде не участвате престъпрници тнакива

    15:37 28.02.2026

  • 27 Факти

    12 0 Отговор
    На Слави ако му направят тест на наркотици уредът ще изпуши.

    15:37 28.02.2026

  • 28 Има такива negoфили

    14 3 Отговор
    В интервю Венко от екипа на Диван Диван си признава, че имал гадже от балета, когато тя е била ... на 14 г. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ и разбираш ли 10 месеца се стискал да не правят кекс, като през цялото това време зулуса слаФчо го подканвал , "Стана ли работата", "Ади бе" . След 10 месеца въздържание черпил с бонбони всички зулуси от екипа, момичето било вече почти на 15 и според слаФчо и сценаристите е напълно нормално да прави кекс.
    Та на това нещо са били свидетели Диван Диван и градинското жуже тошко, а кой знае дали и те не са участвали .

    Коментиран от #42

    15:40 28.02.2026

  • 29 Амфетката

    2 1 Отговор
    Здравния мин-стър-Повечето сме бисексуални.

    15:40 28.02.2026

  • 30 Велики мислители

    12 0 Отговор
    "Един мъж, който не си държи на думата, струва толкова, колкото въздуха над главата му" - зулус слаФчо.

    "Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Ty-тyy, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин

    "Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше

    15:41 28.02.2026

  • 31 Историята помни

    5 5 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    15:42 28.02.2026

  • 33 Ройтерс

    9 0 Отговор
    Славуца болна легнала
    на високана планина,
    никой до нея немаше
    сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко...

    15:43 28.02.2026

  • 34 Свободен

    11 0 Отговор
    Слави вече е много досаден!
    Превърна се в най-малкия персонаж в България, но все още си мисли, че има някакво въздействие?!
    Физически е развалина, заради хормоните от младостта, а ментално - просто един злобен и самотен дядка!
    Време е да се махне от очите ни!

    15:44 28.02.2026

  • 36 Парадокс БГ

    10 0 Отговор
    Иван Христанов подаде сигнал срещу Таки!
    Слави Трифонов защитава Таки...

    15:46 28.02.2026

  • 37 Възмутен

    10 0 Отговор
    Чалгаря е най-мразения.

    15:47 28.02.2026

  • 38 Срам и Позор!!

    9 1 Отговор
    Чалгарят брани мафиотите!!!

    15:48 28.02.2026

  • 39 Горски

    12 1 Отговор
    Злобата,зависта и цинизма са стила на съществуването на Славчо виолата ,Тодор от коневръза и ала бала Балабанов..Дебилитеот ИТН умора нямат при саботирането на сл.правителство.Славенце всуе се морите. Понеже са наясно, че парламента ще го гледат само по телевизията, реват на умряло всеки божи ден. Хиперактивност се отчита при тях, включително при Слави. Всеки ден по няколко пъти търсят изява, естествено с компромати, спуснати им от "правилните" хора. Опищяха орталъка, но това ще им е лебедовата песен. Такова разочарование са! Дано четат хората какво мислят за тях.
    Трифотов на голям моралист се прави ама хората не са забравили когато беше придворния шут на баш мутрите. Ей какви времена бяха едни време в хотел Санкт Петербург в Пловдив, когато карахме на Слави компаньонки и бяло.

    Коментиран от #52

    15:48 28.02.2026

  • 40 Пиарка

    1 0 Отговор
    Министър ми мале мига, белите ми кpаци сака да ги дига. То и Мистър кеш така правеше с пиарката си.

    15:48 28.02.2026

  • 41 гадни

    8 1 Отговор
    Даже и не прочетох какво е писал гологлавия, само му видях гадната физиономия...явно им се плаща на парче гнусотия и за това са толкоз активни с Тошко... Балабанче, как допусна само Сибилчо да се намърда в сладкия бизнес с тока, а не се вреди и ти?

    15:48 28.02.2026

  • 42 Тя и Жулиета..

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Има такива negoфили":

    В трагедията „Ромео и Жулиета“ от Уилям Шекспир Жулиета е на 13 години.

    Коментиран от #48

    15:49 28.02.2026

  • 43 Суровата истина

    7 1 Отговор
    Каква ирония на съдбата.
    Спомняте ли времената когато бойко и слаФчо ходеха надуто с едни черни, кожени шлифери, сякаш са хванали господ за ... шлифера.
    На такива като сачева и се подгъваха краката като ги видеха.
    Единия искаше да го запомнят като Сроителя на България, който 3 Папи са го галили по главата, а другия искаше да остарее като катедрала.
    А каква стана тя - ще останат в истрията като скъпо платени kyчkи на най мразения и отвратителен човек в новата ни история, делян пеевски !
    Единия ще го запомнят като предателя на България, обслужвал най-много терориста Путлер, а другия ще остарее като селски цъpвyл!

    15:50 28.02.2026

  • 44 Възмутен

    9 1 Отговор
    Чалгаря му плащат да агакува служебното правителство. Също и на Тошко и Балабанчо. Питайте на Тошко сшна му откъде са му парите.

    Коментиран от #47

    15:51 28.02.2026

  • 45 Още малко

    2 1 Отговор
    И може да иска да стане принцеса.

    15:54 28.02.2026

  • 46 Дългия

    1 2 Отговор
    Правя го само и единствено за ... ...
    МАКЕДОНИЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!
    Да се знае. 😄

    15:56 28.02.2026

  • 47 Маркес

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "Възмутен":

    То па едно правителство. Според здравния министър повечето са бисексуални, а останалата част амфетозависими. Все отбор Петроханци.

    15:56 28.02.2026

  • 48 И докъде са я докарали

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Тя и Жулиета..":

    с Ромео, защото това не го пише, познавачо на Шекспир? Впрочем - и времето, и законите тогава са били други...

    15:59 28.02.2026

  • 49 Дориана

    3 1 Отговор
    Слави Трифонов , а ние искаме ти и твоите депутати от ИТН да спрете да играете ролята на Троянски кон в Парламента и съюзници на Борисов и Певски изпълнявайки техните нареждания. За ваш ужас никой от Служебния кабинет няма да подаде оставка. Те ще продължат да работят въпреки вашите неистови крясъци от безпомощност и злоба.

    Коментиран от #51, #53, #58

    16:00 28.02.2026

  • 50 Промяна

    1 5 Отговор
    ТЕРЗИЕВ ДАЛ ЧЕТВЪРТ МИЛИОН НА ПЕТРОХАНЦИТЕ

    16:01 28.02.2026

  • 51 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Дориана":

    НИЩОТОООООО ПРЕВРАТАДЖИЙКАТААА ИСКАЛАА АМА КОЯ СИ ТИИИИИ ПРЕВРАТАДЖИЙКАТАААААА ЗАПЛАШВА ТУК И НИКАКВИ НЕЙНИ ГНУСОТИИИ НЕ СЕ ТРИЯТ

    16:02 28.02.2026

  • 52 Дориана

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    Треска ги тресе всички патерици и защитници на корумпирания мафиотски модел Борисов- Пеевски. Разбират, че точно този Служебен кабинет е пълна противоположност на кабинета Главчев и той ще осигури честни избори, от което най- много се страхуват ГЕРБ/ СДС ДПС Ново Начало ИТН и БСП ОЛ. Те са свикнали да фалшифицират изборите , а това вече ще им бъде отнето. За това се надпреварват в ефир да сипят злоба и безпомощност. Да свикват с новата реалност, която ще ги измете като лавина.

    Коментиран от #55, #57

    16:04 28.02.2026

  • 53 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Дориана":

    УЖАС БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ 1 МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИХАХАХАХА УЖАС П.ЕВРАТАДЖИИТЕ НЕ И ПУКА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16:04 28.02.2026

  • 54 Аман!

    3 1 Отговор
    Дотегна на всички, и той и неговото кречетало Тошко и другия всезнайко с назидателния тон -Балабанов. От няколко седмици, всеки ден все някакви нови компромати вадят. Толкова силно пускат, че е ясно и на децата, че си отиват завинаги от политиката. И Слава Богу!!!! Толкова са отвратителни като поведение, изказ, маниер. Така се извъртяха в позицията си за ББ и ДП, че опротивяха тотално на народа.

    16:06 28.02.2026

  • 55 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "Дориана":

    ПРЕВРАДЖИЙКАТА С ПОГРОМ С ИЗМАМА С НАСИЛИЕ ДОКОГА ЩЕ ВЪРЛУВАТЕ А ПЕТРОХАНЦИ НАПРЕД А ЗАД ТЯХ ЧЕРВЕНИТЕ МИЛИОНЕРИ РЕШИЛИ ЧЕ С ТЕРОР ЩЕ ВЪР.ЛУВАТ

    16:06 28.02.2026

  • 56 Защо

    4 1 Отговор
    Бе чакърдач страх ви е за парка на синчето на тошко африкански ли б-к-уци

    16:06 28.02.2026

  • 57 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #52 от "Дориана":

    ГНУСНИ ПО ГНУСНИ НАЙ ГНУСНИ СТЕ СМЯТАТЕ ЧЕ С НАШЕТО МВР ИЗБОРИТЕ СА ВИ ВЪРЗАНИ В КЪРПА С АЛА БАЛАТА С РАДЕВИТЕ ХАХАХАХА АМА НИЩОТООО В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ НИЩОТООООООО ВЛАСТ С ИЗМАМА ДОКОГА

    Коментиран от #61

    16:08 28.02.2026

  • 58 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #49 от "Дориана":

    ОСТАВКА НА ИЗМАМНИЦИТЕ ГЮРОВИ НАЗНАЧЕНИ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ И С П.ЕЗЕДЕНСТВО БЕЗ ПРЕЗИДЕНТ ТОВА ЕОГРОМНАГНУСНА БЕЗЗАКОННОСТ

    16:09 28.02.2026

  • 60 Има Такъв Негодник!

    2 0 Отговор
    Слуга на Двете Прасета!

    16:15 28.02.2026

  • 61 Хапчетата!

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Промяна":

    Спешно, пий си хапчетата!

    16:17 28.02.2026

  • 62 Разумен

    1 0 Отговор
    Слави Трифонов е ГОВОРИТЕЛЯ на Пеевски!!

    16:17 28.02.2026

  • 63 Ама, Славуцо!

    1 0 Отговор
    Ти перди 4 години свали редовното правителство на Кирил Петков, защото Христанов ви затвори кранчето с Таки на "Капитан Андреево" и милионите секнаха! И сега ли играеш същия номер бе, сакото нищожество! И КОЙ си ти, че да искаш оставка, КОЙ? Ти си и ще си останеш пасадено на дивана сакато нищожество, което НИКОЙ не бръсне за слива! Само че, приготви си десетина пакета памперси за другата седмица, че Христано ще изнесе потресаваща информация за твои хора и ще протечеш и отпред, и отзад! Да му мислят мутрите, които те пазят как ще те бършат!

    16:17 28.02.2026

  • 64 Ирония

    1 0 Отговор
    Слави Трифонов е слуга на Пеевски и Борисов!!!

    16:18 28.02.2026

  • 65 Нашмърканият чалгар

    0 0 Отговор
    си получава наркотиците директно от Таки, който явно му снася за останалите наркомани в София

    16:23 28.02.2026

  • 66 Маркуч

    0 0 Отговор
    Като си толкова чист защо не дадеш публично един тест за наркотици а Славуц? Ако не го направиш просто млъкни, защотото има хора , които знаят кой ти е дилъра.

    16:25 28.02.2026

