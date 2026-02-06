Любо Пенев премина първото изпитание, твърдят в Испания

В Испания продължават да се интересуват от случващото се с Любослав Пенев, който направи име в местния футбол. В момента легендата на българския футбол се бори с онкологично заболяване, като наскоро се прибра у нас след лечение в Германия. Ето какво пише популярното издание “Ас” по темата, като се цитира и изказване на Владимир Манчев.

“През последните няколко месеца цяла България следи със затаен дъх деликатното здравословно състояние на една от най-големите си спортни легенди – Любослав Пенев. Бившият нападател на Валенсия, Атлетико Мадрид, Селта и други отбори прекара няколко седмици в онкологична клиника в Германия, където беше подложен на експериментално лечение. Целта беше да се спре бързото развитие на рак на бъбреците, който се е разпространил и в други органи. Пенев, който е на 59 години, е показал леко подобрение и успя да се завърне в родината си, за да продължи борбата си с изключително тревожната диагноза.

На 20 януари, около 14:30 часа, българската легенда кацна на летище София с медицински самолет. Разходите за него бяха поети от Валтер Папазки, настоящия собственик на ЦСКА, клубът, в който Пенев стана известен преди трансфера си във Валенсия и който водеше като треньор в различни периоди. От летището той се прибра в дома си, където продължава своята битка под постоянно наблюдение, тъй като клиничната му картина остава сериозна. Неговата съпруга Кристина е неотлъчно до него.

По изрично желание на част от семейството му, състоянието на легендарния нападател е обвито в дискретност.

Владимир Манчев, бивш български нападател, играл в Леванте, Селта и Валядолид, потвърди това в разговор с “Ас”: „Това е деликатен, сложен и много личен въпрос. Не знаем много подробности. Почти никаква информация не излиза. Мога да кажа обаче, че всички фенове сме много притеснени за него и се предприеха всякакви инициативи за събиране на средства за покриване на медицинските разходи. Мачовете от първенството дори биват спирани в деветата минута за аплодисменти в подкрепа на този мит на нашия футбол. Той има подкрепата на цялата страна и дано успее да преодолее това тежко изпитание.“

Физическата слабост на бившия голмайстор, който е загубил почти тридесет килограма само за месец, не е позволила прилагането на агресивно лечение с химиотерапия. Лекарите в частния германски център са предложили алтернативен метод с висока цена, която е била непосилна за Любо и семейството му.

След като новината стана известна на първи декември, както фондацията на ЦСКА, така и Асоциацията на футболистите на Валенсия се включиха активно в събирането на възможно най-много средства за финансиране на лечението, оценено на близо 300 000 евро. Към днешна дата сдружението, председателствано от Фернандо Хинер, бивш съотборник на Любо, очаква документ, за да изпрати събраните пари. Средствата са постъпили от дарения на бивши играчи и негови бивши съотборници, а и от анонимни дарители, които са искали да помогнат в отчаяния опит да се спаси живота на футболиста, прекарал десетилетие (1989-1999) в испанския футбол.

Същото се случва и в България, където е събрана значителна сума благодарение на приноса на фенове, бивши и настоящи футболисти, както и различни държавни и частни организации. Известни бизнесмени като Гриша Ганчев, тясно свързан със света на спорта, също помагат за покриването на огромните сметки от германската болница.

По време на този мъчителен период едно от най-големите съжаления на Пенев е било, че не е могъл да присъства на погребението на чичо си Димитър – друга икона на българския футбол като играч и треньор, който почина на 80-годишна възраст и получи емоционално сбогом от голяма част от футболната общественост в страната.

Единственият лъч надежда в това тежко изпитание беше трансферът на сина му Николас, 20-годишно крило с ръст близо 1,90 м, в дублиращия отбор на ЦСКА – клубът на живота му, чийто почетен президент е Христо Стоичков. Това беше единственото нещо, което предизвика лека усмивка на помръкналото му лице.

Пенев води тежка битка срещу трудно победим противник в процес, който „ще бъде дълъг и скъп, ако успее да продължи да прави малки стъпки в своето възстановяване“, според източник, близък до семейството.”