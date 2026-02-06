Мерц ще посети Вашингтон, за да укрепи трансатлантическите отношения

Германският канцлер Фридрих Мерц ще посети Вашингтон в началото на следващия месец, съобщи германското издание "Велт", цитирано от Ройтерс. Целта на визитата е да се успокоят трансатлантическите отношения между европейските страни и президента на САЩ Доналд Тръмп, предава БТА.
Канцеларията на Мерц засега не е коментирала предстоящото пътуване.
Новината се появява около седмица преди Мюнхенската конференция по сигурността - ежегодна среща на високо равнище на експерти по политика на сигурност. Миналата година на конференцията американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отправи остри критики към европейските партньори от НАТО.
Тази година се очаква САЩ да бъдат представени от държавния секретар Марко Рубио и делегация от Конгреса, без присъствието на Ванс.
1 Охаааа
11:00 06.02.2026
2 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
Коментиран от #7
11:01 06.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Анонимен
11:02 06.02.2026
5 Ами да
Коментиран от #12, #28
11:03 06.02.2026
6 честен ционист
Коментиран от #26
11:03 06.02.2026
7 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #2 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":И аз искам да обикалям по света, но не смея да изляза от бункера, само тук е сигурно място за мен. 🌈 🦄 🇷🇺
Коментиран от #10
11:06 06.02.2026
8 ДрайвингПлежър
11:06 06.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #7 от "Розовото пони Путин 🦄":Поръчвай си цели краставици тогава щом си самотна
Коментиран от #13
11:07 06.02.2026
11 Дончо
11:09 06.02.2026
12 Ко каза,ко?
До коментар #5 от "Ами да":Единият клати другия, за да не го клати третият,ама викаш всичко е ок,а?
11:10 06.02.2026
13 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #10 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":И ние си купуваме краставици и плащаме в евро 🥳
Коментиран от #16
11:11 06.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 гошо
11:14 06.02.2026
16 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #13 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":А така, в модерна 🌈Европа сме.
11:14 06.02.2026
17 Мнение
"Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."
Коментиран от #23
11:15 06.02.2026
18 Еврика💡
11:16 06.02.2026
19 Ей,овцо
11:17 06.02.2026
20 Тошо Сапа
11:22 06.02.2026
21 Дългият
11:23 06.02.2026
22 Маймунско стадо
11:26 06.02.2026
23 Аха
До коментар #17 от "Мнение":Русия се възприема от 6млрд човека като добър партньор и се налага запада да използва насила санкции...не че са успешни и заради това през месец два правят нови да закърпят пробойните
11:41 06.02.2026
24 Някой
11:45 06.02.2026
25 УдоМача
11:56 06.02.2026
26 Цъ,
До коментар #6 от "честен ционист":ще си носи наколенки
12:52 06.02.2026
27 Механик
12:56 06.02.2026
28 Механик
До коментар #5 от "Ами да":Огради построиха Финландия, Литава, Латвия и Еастония.
А съседната статия е на тема за ПОЛСКИТЕ огради. Прочети и тогава се излагай.
Русия не е построила никаква ограда. А пияните финландци и балтийци всяка събота вечер прескачат собствените си огради, за идат в Русия да се размажат от водка.
Коментиран от #30
12:59 06.02.2026
29 Психо Лог
13:15 06.02.2026
30 Оградите нямат
До коментар #28 от "Механик":значение. Ако една държава стане като Северна Корея, значи тя е приключена тотално.
13:35 06.02.2026