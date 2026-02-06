Мерц ще посети Вашингтон, за да укрепи трансатлантическите отношения

Германският канцлер Фридрих Мерц ще посети Вашингтон в началото на следващия месец, съобщи германското издание "Велт", цитирано от Ройтерс. Целта на визитата е да се успокоят трансатлантическите отношения между европейските страни и президента на САЩ Доналд Тръмп, предава БТА.

Канцеларията на Мерц засега не е коментирала предстоящото пътуване.

Новината се появява около седмица преди Мюнхенската конференция по сигурността - ежегодна среща на високо равнище на експерти по политика на сигурност. Миналата година на конференцията американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отправи остри критики към европейските партньори от НАТО.

Тази година се очаква САЩ да бъдат представени от държавния секретар Марко Рубио и делегация от Конгреса, без присъствието на Ванс.