Мерц ще посети Вашингтон, за да укрепи трансатлантическите отношения

Мерц ще посети Вашингтон, за да укрепи трансатлантическите отношения

6 Февруари, 2026 10:59 815 30

Германският канцлер ще се срещне с президента Тръмп преди Мюнхенската конференция по сигурността

Мерц ще посети Вашингтон, за да укрепи трансатлантическите отношения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц ще посети Вашингтон в началото на следващия месец, съобщи германското издание "Велт", цитирано от Ройтерс. Целта на визитата е да се успокоят трансатлантическите отношения между европейските страни и президента на САЩ Доналд Тръмп, предава БТА.

Канцеларията на Мерц засега не е коментирала предстоящото пътуване.

Новината се появява около седмица преди Мюнхенската конференция по сигурността - ежегодна среща на високо равнище на експерти по политика на сигурност. Миналата година на конференцията американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отправи остри критики към европейските партньори от НАТО.

Тази година се очаква САЩ да бъдат представени от държавния секретар Марко Рубио и делегация от Конгреса, без присъствието на Ванс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Охаааа

    15 5 Отговор
    Ще има голи момиченца от евреина Епщайн.

    11:00 06.02.2026

  • 2 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    16 3 Отговор
    Е как иначе? Трансджендърите трябва да укрепят трансатлантическите отношения.

    Коментиран от #7

    11:01 06.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    14 1 Отговор
    Какво ли ще обещае пак и до какво ще доведе Европа.

    11:02 06.02.2026

  • 5 Ами да

    2 20 Отговор
    нормалните държави САЩ и Германия си укрепват отношенията и търговията, а глупавата Русия ще строи огради, за да се изолира от света, като Северна Корея.

    Коментиран от #12, #28

    11:03 06.02.2026

  • 6 честен ционист

    8 1 Отговор
    Да си носи торбичка Била.

    Коментиран от #26

    11:03 06.02.2026

  • 7 Розовото пони Путин 🦄

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    И аз искам да обикалям по света, но не смея да изляза от бункера, само тук е сигурно място за мен. 🌈 🦄 🇷🇺

    Коментиран от #10

    11:06 06.02.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    Нали щееме да се оправяме сами без грингосите - кво стана? От Блекрок май му издърпаха ушите на другара Мерц? А? ;)

    11:06 06.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Поръчвай си цели краставици тогава щом си самотна

    Коментиран от #13

    11:07 06.02.2026

  • 11 Дончо

    5 1 Отговор
    Да товари немскио златен резерв иначе при Мадуро!

    11:09 06.02.2026

  • 12 Ко каза,ко?

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ами да":

    Единият клати другия, за да не го клати третият,ама викаш всичко е ок,а?

    11:10 06.02.2026

  • 13 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    И ние си купуваме краставици и плащаме в евро 🥳

    Коментиран от #16

    11:11 06.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 гошо

    6 1 Отговор
    Отива да му набият канчето.Слуга,роб.

    11:14 06.02.2026

  • 16 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    А така, в модерна 🌈Европа сме.

    11:14 06.02.2026

  • 17 Мнение

    2 3 Отговор
    на Стивън Фредерик Стар, американски академик, съветник на трима президенти и есперт по развиващите се държави в Централна Азия, Кавказ, Русия и останалите развиващи се републики от бившия Съветски съюз.

    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    Коментиран от #23

    11:15 06.02.2026

  • 18 Еврика💡

    5 1 Отговор
    Вече стана ясно, защо урсулите ходят постоянно в САЩ. Тръмп взе да цапа гащите по к0нференции и тези ходят да му ли... жат за..ника

    11:16 06.02.2026

  • 19 Ей,овцо

    2 1 Отговор
    Стига си махала коментарите.

    11:17 06.02.2026

  • 20 Тошо Сапа

    3 0 Отговор
    Бат Дони ше го укрепи със сапа от3ад.

    11:22 06.02.2026

  • 21 Дългият

    4 0 Отговор
    Мисия невъзможна,не може да укрепиш отношения с психически неуравновесен човек...или му играеш по гайдата или ставаш противник...

    11:23 06.02.2026

  • 22 Маймунско стадо

    7 0 Отговор
    Гледаш ги тези клоуни, като този уличен фенер, как се разхождат, умуват, постоянно нещо договарят, решават вашите проблеми и си мислиш, какъв постен театър се играе от бездарници, но благодарение на медиите става безкраен, печеливш сериал.

    11:26 06.02.2026

  • 23 Аха

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    Русия се възприема от 6млрд човека като добър партньор и се налага запада да използва насила санкции...не че са успешни и заради това през месец два правят нови да закърпят пробойните

    11:41 06.02.2026

  • 24 Някой

    2 0 Отговор
    Подписал ли е канцлеракт за вярност към САЩ? ;) Може да си го търсите.

    11:45 06.02.2026

  • 25 УдоМача

    4 0 Отговор
    Ще ще... Така като го гледам зяпнал ще отиде, зяпнал ще се прибере...

    11:56 06.02.2026

  • 26 Цъ,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    ще си носи наколенки

    12:52 06.02.2026

  • 27 Механик

    1 0 Отговор
    Транс атлантическите не знам, ама транс сексуалните отношения са голямата сила на Шмърц, по-известен като "Дългия сурикат с празната глава".

    12:56 06.02.2026

  • 28 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами да":

    Огради построиха Финландия, Литава, Латвия и Еастония.
    А съседната статия е на тема за ПОЛСКИТЕ огради. Прочети и тогава се излагай.
    Русия не е построила никаква ограда. А пияните финландци и балтийци всяка събота вечер прескачат собствените си огради, за идат в Русия да се размажат от водка.

    Коментиран от #30

    12:59 06.02.2026

  • 29 Психо Лог

    1 0 Отговор
    Шмерца гледа на снимката като напълнил кюлотите ,явно нещо рязко е нарушило душевното му равновесие ?

    13:15 06.02.2026

  • 30 Оградите нямат

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    значение. Ако една държава стане като Северна Корея, значи тя е приключена тотално.

    13:35 06.02.2026