Мерц не вижда смисъл от по-нататъшни преговори с Русия за Украйна
  Тема: Украйна

Мерц не вижда смисъл от по-нататъшни преговори с Русия за Украйна

28 Февруари, 2026 07:18

Какво повече можем да направим по отношение на дипломацията от това, което правим от няколко месеца?

Мерц не вижда смисъл от по-нататъшни преговори с Русия за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова

По-нататъшната дипломация с Русия е безсмислена, тъй като досега тя бива посрещана с нови руски атаки срещу детски болници, домове за възрастни хора и гражданска инфраструктура в Украйна, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА и БТА.

Войната на Русия не е насочена само срещу териториалната цялост на Украйна, „това е война срещу целия политически ред на Европа“, добави Мерц.

„Това, което (руският президент Владимир) Путин се опитва да направи, не е само разширяване на Русия на запад, а опит да унищожи това, което може да се утвърди като демокрация и върховенство на закона на неговата граница“, заяви германският канцлер.

Той отхвърли призивите за по-нататъшна дипломация. „Какво повече можем да направим по отношение на дипломацията от това, което правим от няколко месеца?“, запита Мерц и посочи, че западните сили са предложили на руския президент „всяка форма на диалог, включително преговори с руското ръководство“.

Германският канцлер каза още, че единственото му условие за преговори е спиране на огъня. „Ако ние преговаряме, поне оръжията трябва да мълчат“, подчерта той.

Подновените атаки на Путин срещу Украйна показват, че дипломацията не може да успее в момента. „Трябва да се защитаваме и трябва да предпазим Украйна срещу тази агресия“, каза Мерц.


Германия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ком

    52 6 Отговор
    Жълтопаветниците наричат всичко българско - руско!

    07:21 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Маги

    70 6 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ ЕВРОПА ЛИ ПРЕДСТАВЛЯВА?

    07:22 28.02.2026

  • 5 оня с коня

    63 8 Отговор
    поредния нацист и фашист

    07:22 28.02.2026

  • 6 Аве

    50 7 Отговор
    Къде е бългаския ОРБАН.

    Коментиран от #14, #33

    07:22 28.02.2026

  • 7 Вие изобщо правите ли нещо

    66 8 Отговор
    Само наливате масло в огъня. Мирише ми на Нюрнберг 2

    07:22 28.02.2026

  • 8 Данчо

    62 9 Отговор
    На следващите избори Мерц е аут

    07:23 28.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 аналната бербок

    54 8 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    моя дядо имаше пет тоалетни ама като видя руснаците във берлин се изпусна във коридора

    Коментиран от #31

    07:23 28.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 си дзън

    10 54 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    Само руснакът вижда пабеда за 3 дена, пък то 4 години минаха бе. Дали снощи
    е видял въздушната тревога над половин русия?

    Коментиран от #55

    07:25 28.02.2026

  • 13 име

    53 5 Отговор
    Хаха, много прозорлив го раздава шмерц. Странно що не стигна до същия извод след поредния, двадесети пакет санкции, а продължава да си реже ръцете и краката. Или поредната помощ за киевката хунта, която отиде за златни тоалетни

    Коментиран от #17

    07:25 28.02.2026

  • 14 споко

    25 7 Отговор

    До коментар #6 от "Аве":

    Радев иде

    07:26 28.02.2026

  • 15 Лост

    44 4 Отговор
    Че Мерц пък кога е водил преговори?

    07:26 28.02.2026

  • 16 Дас Хаген

    54 7 Отговор
    Преговори, какви преговори направихте ли си труда един път да направите опит да се свържете с Путин и да преговаряте! Сбирките със Зеленски не и кроенето на планове срещу Русия не е преговори с заговор! Точно ,, Коалицията на желаещите’’ в коайт ни вкараха и нас за съжаление не иска мир! Вие почнахте да правите обикновения човек на глупак с изказванията си. Преговори боже мили!

    07:26 28.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1234

    42 6 Отговор
    Има едно единствено условие за спиране на войната и това е БЕЗУСЛОВНА И ПЪЛНА КАПИТУЛАЦИЯ.

    07:27 28.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 гост

    49 6 Отговор
    Мирът ще настъпи когато нещастните украинци на фронта обърнат оръжието срещу наркомана, хунтата му и техните "приятели" които придобиха златни тоалетни за сметка на войнишката кръв

    07:27 28.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ВВП

    38 5 Отговор
    Това е насочено срещу окропите и Киев ..Ще стоят дълго на студено и тъмно..Да благодарят на мерц .и САЩ ,НАТО ,зелю и режима..

    07:29 28.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дон Дони

    45 5 Отговор
    Точно вие искате тази война да продължи, за кави преговори говорите! Доставките на оръжие и санкциите ли наричате преговаряне?

    07:31 28.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Утилизация на фашистската сган

    43 5 Отговор
    А ние не виждаме смисъл от отрочето на нацист, както и от русата медицинска вещица и от онзи некрофил дето яде жаби. Никаква полза от вас, а точно обратното само вреда за ЕССР и тотален разпад и упадък. Хиляди фалирали фирми и безработни. Ако така продължава народите на ЕССР ще ви изхвърлят на бунището където ви е мястото. Не знам какъв смисъл не вижда това отроче на нацист в преговорите с Русия за Украйна, но такива са повече от необходими, за да спре тази касапница и да не умират безсмислено повече хора. Няма как от години фашистите да избиват мирно население само, защото говорят на руски и Русия да стои и да наблюдава безучастно всичко това при положение, че това си е чисто руска територия.

    07:32 28.02.2026

  • 30 Зеления път

    40 3 Отговор
    "Денацифицирането" не трябва да се ограничи само в Украйна. Всяка европейска държава трябва да се погрижи за собствените си нацисти и поддръжници на Зеленото за да се върнем към някаква нормалност.

    07:32 28.02.2026

  • 31 Дядото на Мерз

    26 3 Отговор

    До коментар #10 от "аналната бербок":

    също се гордее с внучето си!

    07:32 28.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    25 3 Отговор

    До коментар #6 от "Аве":

    Български Орбан няма. У нас висчко е кражба, лъжа и измама.

    07:33 28.02.2026

  • 34 Баце

    30 2 Отговор
    Дайте му една салфетка и го оставете да се излага още, но поне ще е по-забавен, а не да се прави на корав.

    07:33 28.02.2026

  • 35 Бай Мерц

    21 3 Отговор
    На кой му пука за теб какво мислиш

    07:36 28.02.2026

  • 36 Гагауз Тагаренко

    27 3 Отговор
    Смисъл има, но на ЕС не и отърва тази война да спре! Каква друга политика има освен помагането на Украйна? Затова са се мобилизирали с тази коалиция на желаещите за да са на власт! Плашат народа всеки ден че Русия ще нападне друга държава! Освен една вързана капачка каво друго изобретихте след ковида!

    07:37 28.02.2026

  • 37 ВНУЦИТЕ МЕЧТАЯТ ЗА РЕВАНШ

    27 3 Отговор
    Добре им беше при предателите Горбачов и Елцин. Сега обаче си намериха майстора.

    07:37 28.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Утилизация на фашистската сган

    29 3 Отговор

    До коментар #21 от "85% от българите сме за Украйна":

    Като гледаш коментарите така ли ти се струва или викаш така ти се иска? Е иска ти се ама истината е друга и тя е 90% от българите са за Русия и никой не може да промени това. Ти и останалите заблудени ..... като теб сте толкова малко, че дори и като малцинство не можете да бъде определени.

    07:37 28.02.2026

  • 40 Ненормален фашист

    21 1 Отговор
    Дребен комплексар

    07:41 28.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ха хи хо

    26 1 Отговор
    Ами то Русия изобщо не преговаря с Дойчланд за Украйна! Тоя какво се напъва, като гладен на...

    07:44 28.02.2026

  • 43 Факчекур

    14 2 Отговор

    До коментар #21 от "85% от българите сме за Украйна":

    Шаламанов, откакто те реанимираха почна да пишеш и из форумите

    07:45 28.02.2026

  • 44 Припомням

    25 2 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Тридневната приключи за броени дни с капитулацията на Киев в Истабул! Дори без териториални претенции от страна на Русия.
    След като запада прати Борис Джонсън и са виновни за всичко след това , СВО стана война на изтощението срещу виновниците! Очевидно успешна! И ще продължи докато е необхдимо.
    Русия бърза работа няма!

    Коментиран от #60

    07:46 28.02.2026

  • 45 Александър 3

    18 2 Отговор
    Тоя превърна Германия в смешна държава !

    07:48 28.02.2026

  • 46 А У КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    18 2 Отговор
    Автомобилният гигант "Стелантис" (Stellantis) обяви днес нетна загуба от 22.3 милиарда евро за 2025 г.

    07:48 28.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 А У КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    18 1 Отговор
    Германският химически концерн БАСФ (BASF) обяви планове за съкращения.

    Коментиран от #69

    07:52 28.02.2026

  • 49 Дзак

    12 4 Отговор
    "това, което може да се утвърди като демокрация и върховенство на закона..."

    07:52 28.02.2026

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Е айде де. Свършиха ракетите, 2 млн жертви, нямат Старлинк, а вие бандеровците още не можете да я распаднете.
    А ток няма в Одеса 9 дни вече

    07:52 28.02.2026

  • 51 Бъдеще

    12 2 Отговор
    Мерц, .... майката!

    07:52 28.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 защо

    3 5 Отговор
    "Какво повече можем да направим по отношение на дипломацията от това, което правим от няколко месеца?"

    Мерц вярва, че войната ще приключи само когато Русия бъде напълно изтощена икономически и военно. Той призова за увеличаване на натиска чрез санкции и използване на замразените руски активи за подкрепа на Украйна."

    Та те така. Кой разбрал - разбрал.

    07:53 28.02.2026

  • 54 Ха Ха

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Кой пък в Русия се кани да преговаря с Мерзц? - Никой

    07:53 28.02.2026

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "си дзън":

    Лавров каза: " Имаме задачи , не срокове" Ама все ги вадите теч непрани долги ваши газа за три дня.

    07:55 28.02.2026

  • 56 Ъъъъъ

    12 2 Отговор
    "....опит да унищожи това, което може да се утвърди като демокрация и върховенство на закона...."

    Хахаха... 🤣
    Четем "законите" както Дявола чете Евангелието... 🤣

    07:55 28.02.2026

  • 57 Съдията

    11 2 Отговор
    Съвсем просто е, вдигате бялото знаме. Русия и САЩ се разбраха, вие нямате думата.

    07:56 28.02.2026

  • 58 коба

    9 2 Отговор
    Демек, още бомби за ВСУ от ИНФЛАЦИЯ.

    07:56 28.02.2026

  • 59 Какво Повече

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Да, Да - От няколко месеца евро.ейските атлантически ястреби и укрохунтата си спретват мирен договор, който ги устройва и който Русия не поглежда - Какво повече, няма смисъл?

    07:57 28.02.2026

  • 60 Рецесията и деидустриализацията

    12 2 Отговор

    До коментар #44 от "Припомням":

    ще продължи докато Мерц и другите мераклии не бъдат изритани от народите си!
    Само тогава ще има мир!

    И тогава Европа може да се възтанови и пак стане нормална и демократична.

    07:58 28.02.2026

  • 61 А У КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    12 3 Отговор
    Приблизително 30 000 работни места в металообработващата и електротехническата промишленост могат да бъдат съкратени в Бавария поради трудната икономическа ситуация

    Коментиран от #68

    07:59 28.02.2026

  • 62 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ти имаш ли нещо между ушите?Частна армия с ядрено оръжие?

    07:59 28.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Оги

    7 3 Отговор
    Естествено, че ме виждате, затова и не преговаряте, правите всичко възможно за продължаване на войната. То затова и Тръмп ви от отбичи в 6. глух коловоз. Преговорите ги гледате отстрани и приквичате като настъпен пинчер.

    08:02 28.02.2026

  • 65 ВВП

    8 2 Отговор
    В момента в Германия е голям клозет ..Много хора без работа .Студ и мизерия ..

    08:04 28.02.2026

  • 66 СЛУГИТЕ НА РОТШИЛДИТЕ

    8 0 Отговор
    Вместо да си оправят държавите водят безмислени войни.

    08:04 28.02.2026

  • 67 Механик

    1 9 Отговор
    Удри копейката с фаража!!За добро утро.

    08:05 28.02.2026

  • 68 Оди у Русиа

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "А У КЛУБА НА БОГАТИТЕ":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    08:06 28.02.2026

  • 69 Омазана ватенка

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "А У КЛУБА НА БОГАТИТЕ":

    Абе ти нали щеше да умиргаш за лева?

    08:07 28.02.2026

  • 70 Нито САЩ нито Русия го бръснат,

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "Прав е Мерц!":

    а той се прави че "не иска да преговаря"
    Мерц е като лисицата и киселото грозде!

    /Кая Калас, Върховен Дипломат/

    08:08 28.02.2026

  • 71 ВВП

    3 0 Отговор
    Га питаш някой стар немец в Германия ,Как е хавата??.Ще ти каже че еАлес шайзъъ..Що така ??

    08:08 28.02.2026

  • 72 Ало

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Курсант":

    Нещо доста мъгливи са ти разсъжденията. Каква немска армия са спряли българите за спасяване на Гърция? "Немските военни действия започват на 6 април 1941 г. с навлизането на немските войски в Гърция през България". Лятото на 1944, Югославия все още е била немска.

    08:08 28.02.2026

  • 73 Изкуствен интелект

    1 8 Отговор
    Преговорите ще доведат бързо до мирно споразумение само при едно условие.
    Ако се уреди еднолична среща, без всякакви странични наблюдатели между президента на Русия и кмета на Киев. За около три минути

    Коментиран от #82

    08:10 28.02.2026

  • 74 ами

    4 0 Отговор
    ха ха ха - ами защитете я де

    08:10 28.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Тома

    8 1 Отговор
    Че кой го е канил този на преговорите.

    08:11 28.02.2026

  • 77 Възмутен

    8 1 Отговор
    „Ако ние преговаряме, поне оръжията трябва да мълчат“

    Обаче доставките им трябва да продължат нали и ловът на пушечно месо за фронта за да може зеления малко да се окопити че сега положението е плачевно - пък и малко да се постопли времето. Прозрачни сте в мераците си че чак ви личи. Тъкмо вие сте виновни за тази война - нали бяхте гаранти по Минските споразумения а се правехте че не виждате какви ги върши хунтата в Донбас.

    И нали щяхте да преговаряте само от "позиция на силата" и то единствено след като всички руски войски се изтеглят от Украйна - или това вече го забравихте.

    08:12 28.02.2026

  • 78 Будител

    11 1 Отговор
    Нито една дума не казва нищо конкретно.
    ..Войната на Русия не е насочена само срещу териториалната цялост на Украйна, „това е война срещу целия политически ред на Европа“, добави Мерц.
    А какъв е политическият РЕД на Европа?
    Върховенство на урсулите, подчиняване на малките държави, въвеждане на джендърството като мантра в училищата, отказване на всякаква съпротива и право на мнение от страна на малките държави, пълно обезличаване...

    08:12 28.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 И Рим

    4 0 Отговор
    Е пропаднал когато са го ръководили
    Ендераси.
    Така и с ЕС ще стане .

    08:16 28.02.2026

  • 81 Точката

    7 0 Отговор
    Вие имахте преговори. Минск. И ги нарушихте тотално. Сега сте под масата. Ну,сидите там и не вякайте. Шшшшшшт.

    08:18 28.02.2026

  • 82 Естествен интелект

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Изкуствен интелект":

    "Ако се уреди еднолична среща, без всякакви странични наблюдатели между президента на Русия и кмета на Киев"

    Който няма естествен интелект търсел изкуствения - няма проблеми за срещата каквото я искаш но кмета на Киев ще е въоръжен с мускули а Путин с пистолет - няма да са необходими и 3 минути.

    Коментиран от #84

    08:20 28.02.2026

  • 83 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Какви преговори сънуваш, Русия не обръща внимание на Европа, все едно не съществува, тоя ще спира преговорите!

    08:22 28.02.2026

  • 84 Изкуствен интелект

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Естествен интелект":

    До естествения интелект "умник"
    Говоря за мирно споразумение, а не за разстрели!

    Коментиран от #86

    08:29 28.02.2026

  • 85 така, така

    2 0 Отговор
    С тази риторика и Мерц утече.
    Горките немци - не им върви на канцлери, все на камък удрят. Да правят предсрочни избори и да си изберат някой адекватен.
    Шолц, Мерц - все карикатури, които ги водят с бързи темпове към дъното - икономическо и геополитическо.
    Явно не трябва да избират кандидат, чиято фамилия завършва на "ц". Не им върви с такива хора :)

    08:30 28.02.2026

  • 86 Естествен интелект

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Изкуствен интелект":

    "Говоря за мирно споразумение, а не за разстрели!"

    Е така де говориш за мускули а не за акъл - боя с юмруци мирно споразумение ли е - да си чувал че с блага дума и пистолет се постигат повече неща отколкото с само с блага дума.

    08:35 28.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Помнещ

    0 0 Отговор
    "Мерц не вижда смисъл от по-нататъшни преговори с Русия за Украйна"

    Че то досегашни преговори с Русия имаше ли че не виждал смисъл от по-нататъшни - аз не си спомням някой от европуделите да е преговарял с Путин. Това че си измисляха "планове за мир" със зеления наркоман без да питат Путин не се води "преговори с Русия". Само санкции измисляха, коалиции на лаещите и се правеха на велики че щели да разговарят с Русия "само от позиция на силата".

    Сега никой не го търси да разговаря с него и той не виждал смисъл преговорите които ги нямаше да "продължавали" - ами те не са почвали.

    Същия този излезе и каза че са "защитили Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ" - направо жалка работа са нашите управляващи подлоги.

    08:46 28.02.2026

