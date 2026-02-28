"Мерц не вижда смисъл от по-нататъшни преговори с Русия за Украйна"

По-нататъшната дипломация с Русия е безсмислена, тъй като досега тя бива посрещана с нови руски атаки срещу детски болници, домове за възрастни хора и гражданска инфраструктура в Украйна, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА и БТА.
Войната на Русия не е насочена само срещу териториалната цялост на Украйна, „това е война срещу целия политически ред на Европа“, добави Мерц.
„Това, което (руският президент Владимир) Путин се опитва да направи, не е само разширяване на Русия на запад, а опит да унищожи това, което може да се утвърди като демокрация и върховенство на закона на неговата граница“, заяви германският канцлер.
Той отхвърли призивите за по-нататъшна дипломация. „Какво повече можем да направим по отношение на дипломацията от това, което правим от няколко месеца?“, запита Мерц и посочи, че западните сили са предложили на руския президент „всяка форма на диалог, включително преговори с руското ръководство“.
Германският канцлер каза още, че единственото му условие за преговори е спиране на огъня. „Ако ние преговаряме, поне оръжията трябва да мълчат“, подчерта той.
Подновените атаки на Путин срещу Украйна показват, че дипломацията не може да успее в момента. „Трябва да се защитаваме и трябва да предпазим Украйна срещу тази агресия“, каза Мерц.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ком
07:21 28.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Маги
07:22 28.02.2026
5 оня с коня
07:22 28.02.2026
6 Аве
Коментиран от #14, #33
07:22 28.02.2026
7 Вие изобщо правите ли нещо
07:22 28.02.2026
8 Данчо
07:23 28.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 аналната бербок
До коментар #3 от "Лопата Орешник":моя дядо имаше пет тоалетни ама като видя руснаците във берлин се изпусна във коридора
Коментиран от #31
07:23 28.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 си дзън
До коментар #3 от "Лопата Орешник":Само руснакът вижда пабеда за 3 дена, пък то 4 години минаха бе. Дали снощи
е видял въздушната тревога над половин русия?
Коментиран от #55
07:25 28.02.2026
13 име
Коментиран от #17
07:25 28.02.2026
14 споко
До коментар #6 от "Аве":Радев иде
07:26 28.02.2026
15 Лост
07:26 28.02.2026
16 Дас Хаген
07:26 28.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 1234
07:27 28.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 гост
07:27 28.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ВВП
07:29 28.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дон Дони
07:31 28.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Утилизация на фашистската сган
07:32 28.02.2026
30 Зеления път
07:32 28.02.2026
31 Дядото на Мерз
До коментар #10 от "аналната бербок":също се гордее с внучето си!
07:32 28.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
До коментар #6 от "Аве":Български Орбан няма. У нас висчко е кражба, лъжа и измама.
07:33 28.02.2026
34 Баце
07:33 28.02.2026
35 Бай Мерц
07:36 28.02.2026
36 Гагауз Тагаренко
07:37 28.02.2026
37 ВНУЦИТЕ МЕЧТАЯТ ЗА РЕВАНШ
07:37 28.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Утилизация на фашистската сган
До коментар #21 от "85% от българите сме за Украйна":Като гледаш коментарите така ли ти се струва или викаш така ти се иска? Е иска ти се ама истината е друга и тя е 90% от българите са за Русия и никой не може да промени това. Ти и останалите заблудени ..... като теб сте толкова малко, че дори и като малцинство не можете да бъде определени.
07:37 28.02.2026
40 Ненормален фашист
07:41 28.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ха хи хо
07:44 28.02.2026
43 Факчекур
До коментар #21 от "85% от българите сме за Украйна":Шаламанов, откакто те реанимираха почна да пишеш и из форумите
07:45 28.02.2026
44 Припомням
До коментар #11 от "Механик":Тридневната приключи за броени дни с капитулацията на Киев в Истабул! Дори без териториални претенции от страна на Русия.
След като запада прати Борис Джонсън и са виновни за всичко след това , СВО стана война на изтощението срещу виновниците! Очевидно успешна! И ще продължи докато е необхдимо.
Русия бърза работа няма!
Коментиран от #60
07:46 28.02.2026
45 Александър 3
07:48 28.02.2026
46 А У КЛУБА НА БОГАТИТЕ
07:48 28.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 А У КЛУБА НА БОГАТИТЕ
Коментиран от #69
07:52 28.02.2026
49 Дзак
07:52 28.02.2026
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "си дзън":Е айде де. Свършиха ракетите, 2 млн жертви, нямат Старлинк, а вие бандеровците още не можете да я распаднете.
А ток няма в Одеса 9 дни вече
07:52 28.02.2026
51 Бъдеще
07:52 28.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 защо
Мерц вярва, че войната ще приключи само когато Русия бъде напълно изтощена икономически и военно. Той призова за увеличаване на натиска чрез санкции и използване на замразените руски активи за подкрепа на Украйна."
Та те така. Кой разбрал - разбрал.
07:53 28.02.2026
54 Ха Ха
До коментар #1 от "си дзън":Кой пък в Русия се кани да преговаря с Мерзц? - Никой
07:53 28.02.2026
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "си дзън":Лавров каза: " Имаме задачи , не срокове" Ама все ги вадите теч непрани долги ваши газа за три дня.
07:55 28.02.2026
56 Ъъъъъ
Хахаха... 🤣
Четем "законите" както Дявола чете Евангелието... 🤣
07:55 28.02.2026
57 Съдията
07:56 28.02.2026
58 коба
07:56 28.02.2026
59 Какво Повече
До коментар #1 от "си дзън":Да, Да - От няколко месеца евро.ейските атлантически ястреби и укрохунтата си спретват мирен договор, който ги устройва и който Русия не поглежда - Какво повече, няма смисъл?
07:57 28.02.2026
60 Рецесията и деидустриализацията
До коментар #44 от "Припомням":ще продължи докато Мерц и другите мераклии не бъдат изритани от народите си!
Само тогава ще има мир!
И тогава Европа може да се възтанови и пак стане нормална и демократична.
07:58 28.02.2026
61 А У КЛУБА НА БОГАТИТЕ
Коментиран от #68
07:59 28.02.2026
62 Абе
До коментар #1 от "си дзън":Ти имаш ли нещо между ушите?Частна армия с ядрено оръжие?
07:59 28.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Оги
08:02 28.02.2026
65 ВВП
08:04 28.02.2026
66 СЛУГИТЕ НА РОТШИЛДИТЕ
08:04 28.02.2026
67 Механик
08:05 28.02.2026
68 Оди у Русиа
До коментар #61 от "А У КЛУБА НА БОГАТИТЕ":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
08:06 28.02.2026
69 Омазана ватенка
До коментар #48 от "А У КЛУБА НА БОГАТИТЕ":Абе ти нали щеше да умиргаш за лева?
08:07 28.02.2026
70 Нито САЩ нито Русия го бръснат,
До коментар #47 от "Прав е Мерц!":а той се прави че "не иска да преговаря"
Мерц е като лисицата и киселото грозде!
/Кая Калас, Върховен Дипломат/
08:08 28.02.2026
71 ВВП
08:08 28.02.2026
72 Ало
До коментар #63 от "Курсант":Нещо доста мъгливи са ти разсъжденията. Каква немска армия са спряли българите за спасяване на Гърция? "Немските военни действия започват на 6 април 1941 г. с навлизането на немските войски в Гърция през България". Лятото на 1944, Югославия все още е била немска.
08:08 28.02.2026
73 Изкуствен интелект
Ако се уреди еднолична среща, без всякакви странични наблюдатели между президента на Русия и кмета на Киев. За около три минути
Коментиран от #82
08:10 28.02.2026
74 ами
08:10 28.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Тома
08:11 28.02.2026
77 Възмутен
Обаче доставките им трябва да продължат нали и ловът на пушечно месо за фронта за да може зеления малко да се окопити че сега положението е плачевно - пък и малко да се постопли времето. Прозрачни сте в мераците си че чак ви личи. Тъкмо вие сте виновни за тази война - нали бяхте гаранти по Минските споразумения а се правехте че не виждате какви ги върши хунтата в Донбас.
И нали щяхте да преговаряте само от "позиция на силата" и то единствено след като всички руски войски се изтеглят от Украйна - или това вече го забравихте.
08:12 28.02.2026
78 Будител
..Войната на Русия не е насочена само срещу териториалната цялост на Украйна, „това е война срещу целия политически ред на Европа“, добави Мерц.
А какъв е политическият РЕД на Европа?
Върховенство на урсулите, подчиняване на малките държави, въвеждане на джендърството като мантра в училищата, отказване на всякаква съпротива и право на мнение от страна на малките държави, пълно обезличаване...
08:12 28.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 И Рим
Ендераси.
Така и с ЕС ще стане .
08:16 28.02.2026
81 Точката
08:18 28.02.2026
82 Естествен интелект
До коментар #73 от "Изкуствен интелект":"Ако се уреди еднолична среща, без всякакви странични наблюдатели между президента на Русия и кмета на Киев"
Който няма естествен интелект търсел изкуствения - няма проблеми за срещата каквото я искаш но кмета на Киев ще е въоръжен с мускули а Путин с пистолет - няма да са необходими и 3 минути.
Коментиран от #84
08:20 28.02.2026
83 Я пък тоя
08:22 28.02.2026
84 Изкуствен интелект
До коментар #82 от "Естествен интелект":До естествения интелект "умник"
Говоря за мирно споразумение, а не за разстрели!
Коментиран от #86
08:29 28.02.2026
85 така, така
Горките немци - не им върви на канцлери, все на камък удрят. Да правят предсрочни избори и да си изберат някой адекватен.
Шолц, Мерц - все карикатури, които ги водят с бързи темпове към дъното - икономическо и геополитическо.
Явно не трябва да избират кандидат, чиято фамилия завършва на "ц". Не им върви с такива хора :)
08:30 28.02.2026
86 Естествен интелект
До коментар #84 от "Изкуствен интелект":"Говоря за мирно споразумение, а не за разстрели!"
Е така де говориш за мускули а не за акъл - боя с юмруци мирно споразумение ли е - да си чувал че с блага дума и пистолет се постигат повече неща отколкото с само с блага дума.
08:35 28.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Помнещ
Че то досегашни преговори с Русия имаше ли че не виждал смисъл от по-нататъшни - аз не си спомням някой от европуделите да е преговарял с Путин. Това че си измисляха "планове за мир" със зеления наркоман без да питат Путин не се води "преговори с Русия". Само санкции измисляха, коалиции на лаещите и се правеха на велики че щели да разговарят с Русия "само от позиция на силата".
Сега никой не го търси да разговаря с него и той не виждал смисъл преговорите които ги нямаше да "продължавали" - ами те не са почвали.
Същия този излезе и каза че са "защитили Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ" - направо жалка работа са нашите управляващи подлоги.
08:46 28.02.2026