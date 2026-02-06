Новини
Москва очаква деескалация от преговорите между Иран и САЩ в Оман

6 Февруари, 2026 12:44, обновена 6 Февруари, 2026 12:48 937 12

Кремъл призовава за сдържаност, докато Техеран и Вашингтон водят разговори за ядрената програма

Москва очаква деескалация от преговорите между Иран и САЩ в Оман - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия изрази надежда, че започналите в Оман преговори между Иран и Съединените щати ще доведат до конкретни резултати и ще спомогнат за деескалация на напрежението, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Кремъл призова всички страни да проявят сдържаност по време на дипломатическите усилия.

Иран и САЩ започнаха днес разговори с висок залог в опит да преодолеят дълбоките разногласия около ядрената програма на Техеран.

Оман изпълнява ролята на посредник между двете държави, но спор относно разширяването на дневния ред на преговорите крие риск от провал на дипломацията и възможна нова ескалация на напрежението в Близкия изток.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 русия е джудже

    5 8 Отговор
    Кой го боли фара какво очакват руските джуджета.И Кирибати сигурно имат очаквания но това не е важно.

    Коментиран от #4, #7

    12:51 06.02.2026

  • 2 Мдаа

    6 4 Отговор
    Русия само може да наблюдава отстрани и да изразява надежди. Друго и да иска не може да направи. :)))

    Коментиран от #8

    12:57 06.02.2026

  • 3 Хахаха

    5 5 Отговор
    Току-що излезна новина че Иран са конфискували два танкера с един милион литра петрол! Най-вероятно танкерите са свързани със САЩ! Око за око! Горивото е конфискувано, танкерите са под Иранско командване и в момента се води дело срещу 15 моряци от различни държави за пренос на контрабандно гориво! Все пак трябва да си върнат двата конфискувани от САЩ танкера, които краварника незаконно превзе!

    Коментиран от #5, #6

    13:00 06.02.2026

  • 5 Грешиш

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Нямат нищо общо със САЩ. Това са контрабандисти. Ето цялата новина, без фалшифициране на текста:

    „Иран е задържал два танкера в Персийския залив, съобщава иранската информационна агенция Fars, която е свързана с Корпуса на гвардейците на ислямската революция – обявен от ЕС за терористична организация.
    Според агенцията, причина за задържането на корабите са „подозрения за контрабанда на гориво“.Иранските военни твърдят, че на борда на двата плавателни съда са заловени над 1 милион литра контрабандно гориво. Арестувани са 15 членове на екипажите – всички са чуждестранни граждани. Те са предадени на съдебните власти за наказателно преследване, се казва в публикацията на агенцията, цитирана от Гордон.„

    Коментиран от #10

    13:06 06.02.2026

  • 6 хххх

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    "Най-,вероятно си пълен клоун

    Коментиран от #12

    13:13 06.02.2026

  • 7 Запознат

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "русия е джудже":

    Щом ревеш значи те боли фара - иначе нямаше да ревеш тук че и даже да се напъваш да си първи.

    13:16 06.02.2026

  • 8 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    "Русия само може да наблюдава отстрани и да изразява надежди"

    На европуделите и това не им позволяват за Украйна да не говорим за Гренландия че там успяха само да се наведат дълбоко.

    Коментиран от #9

    13:17 06.02.2026

  • 9 Случаят Гренландия

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Зевзек":

    Отдавна приключи, ако още не си разбрал

    Коментиран от #11

    13:21 06.02.2026

  • 11 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Случаят Гренландия":

    Ами да разбрах че приключи - Мерц излезе и каза че са "защитили Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ" пък Тръмп каза че Гренландия вече е "на всички от НАТО" а доколкото си спомням беше датска територия.

    13:24 06.02.2026

  • 12 Козячета

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "хххх":

    Така се прави ако не можеш нищо да кажеш оплюваш опонента си.

    13:28 06.02.2026

