Москва очаква деескалация от преговорите между Иран и САЩ в Оман

Русия изрази надежда, че започналите в Оман преговори между Иран и Съединените щати ще доведат до конкретни резултати и ще спомогнат за деескалация на напрежението, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.
Кремъл призова всички страни да проявят сдържаност по време на дипломатическите усилия.
Иран и САЩ започнаха днес разговори с висок залог в опит да преодолеят дълбоките разногласия около ядрената програма на Техеран.
Оман изпълнява ролята на посредник между двете държави, но спор относно разширяването на дневния ред на преговорите крие риск от провал на дипломацията и възможна нова ескалация на напрежението в Близкия изток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 русия е джудже
Коментиран от #4, #7
12:51 06.02.2026
2 Мдаа
Коментиран от #8
12:57 06.02.2026
3 Хахаха
Коментиран от #5, #6
13:00 06.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Грешиш
До коментар #3 от "Хахаха":Нямат нищо общо със САЩ. Това са контрабандисти. Ето цялата новина, без фалшифициране на текста:
„Иран е задържал два танкера в Персийския залив, съобщава иранската информационна агенция Fars, която е свързана с Корпуса на гвардейците на ислямската революция – обявен от ЕС за терористична организация.
Според агенцията, причина за задържането на корабите са „подозрения за контрабанда на гориво“.Иранските военни твърдят, че на борда на двата плавателни съда са заловени над 1 милион литра контрабандно гориво. Арестувани са 15 членове на екипажите – всички са чуждестранни граждани. Те са предадени на съдебните власти за наказателно преследване, се казва в публикацията на агенцията, цитирана от Гордон.„
Коментиран от #10
13:06 06.02.2026
6 хххх
До коментар #3 от "Хахаха":"Най-,вероятно си пълен клоун
Коментиран от #12
13:13 06.02.2026
7 Запознат
До коментар #1 от "русия е джудже":Щом ревеш значи те боли фара - иначе нямаше да ревеш тук че и даже да се напъваш да си първи.
13:16 06.02.2026
8 Зевзек
До коментар #2 от "Мдаа":"Русия само може да наблюдава отстрани и да изразява надежди"
На европуделите и това не им позволяват за Украйна да не говорим за Гренландия че там успяха само да се наведат дълбоко.
Коментиран от #9
13:17 06.02.2026
9 Случаят Гренландия
До коментар #8 от "Зевзек":Отдавна приключи, ако още не си разбрал
Коментиран от #11
13:21 06.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Зевзек
До коментар #9 от "Случаят Гренландия":Ами да разбрах че приключи - Мерц излезе и каза че са "защитили Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ" пък Тръмп каза че Гренландия вече е "на всички от НАТО" а доколкото си спомням беше датска територия.
13:24 06.02.2026
12 Козячета
До коментар #6 от "хххх":Така се прави ако не можеш нищо да кажеш оплюваш опонента си.
13:28 06.02.2026