Москва очаква деескалация от преговорите между Иран и САЩ в Оман

Русия изрази надежда, че започналите в Оман преговори между Иран и Съединените щати ще доведат до конкретни резултати и ще спомогнат за деескалация на напрежението, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Кремъл призова всички страни да проявят сдържаност по време на дипломатическите усилия.

Иран и САЩ започнаха днес разговори с висок залог в опит да преодолеят дълбоките разногласия около ядрената програма на Техеран.

Оман изпълнява ролята на посредник между двете държави, но спор относно разширяването на дневния ред на преговорите крие риск от провал на дипломацията и възможна нова ескалация на напрежението в Близкия изток.