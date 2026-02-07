Вашингтон и Киев обсъждали сключване на мир през март след референдум и избори

Преговарящи от Съединените щати и Украйна са обсъждали амбициозната идея за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев през март, посочват информирани източници, цитирани от "Ройтерс".
Според тях всяка подобна сделка ще трябва да бъде подложена на референдум от украинците, които паралелно с това ще гласуват и на избори.
Източниците отбелязват, че на срещите в Маями и Абу Даби американският екип е заявил пред украинските си колеги, че е най-добре, ако вотът се проведе скоро.
Американците са подчертали, че президентът Доналд Тръмп вероятно ще се фокусира повече върху въпроси от вътрешната политика с наближаването на междинните избори за Конгреса през ноември, така че представителите на Вашингтон ще могат да отделят по-малко време за евентуално подписване на мирно споразумение.
Източниците отбелязват още, че страните са обсъждали възможността референдумът в Украйна да бъде през май, но украинските власти смятат, че за организирането на вота при сегашните условия ще са необходими около 6 месеца.
1 Хахахахаха
През същата седмица украински военни служители съобщиха, че нерегистрираните Starlinks са били спрени. Съветникът на министъра на отбраната Сергий Бескрестнов с радост съобщи, че това не е просто проблем за руснаците на фронта, а бедствие, тъй като „командването и контролът на войските са нарушени“. „Атакуващите операции са спрени в много райони“, съобщи Бескрестнов. Въпреки това украински обществени групи регистрират напредъка на руските войски през последните дни.
Украинският военен кореспондент Богдан Мирошников съобщава, че има въпроси относно дроновете „Молния“, които могат да летят със 70-75 км/ч и теоретично се вписват в ограничението. „Именно „Молнията“ в момента създава най-много проблеми в тила, защото в момента са най-мащабируемият многофункционален дрон на противника с малък обсег“, твърди Мирошников.
Междувременно, украински военен офицер с позивна „Алекс“ съобщава, че украинските въоръжени сили също са започнали да изпитват прекъсвания в услугата Starlink след началото на процеса на проверка.
„Волевата, смела и най-важното – бърза реакция на новия министър на отбраната Михаил Федоров „незабавно да спре нерегистрир
06:44 07.02.2026
2 Хахахахаха
Той казва, че някои бригади от украинските въоръжени сили са били принудени да се оттеглят, защото всички, които са управлявали украински дронове, са били убити. Според него Украйна все още не е разработила еквивалент на руския „Рубикон“.
Междувременно командирът на 443-та отделна военноморска дивизия „Нептун Шадоу“ от 9-та бригада на украинските сили за безпилотни системи, позивна „Велбот“, предупреждава за предстоящото масово разполагане на руски военноморски дронове. Той твърди, че руснаците увеличават производствения си капацитет. „Това е сериозна заплаха и не бива да ги подценяваме. Ако все още не са ги използвали, не бива да ги подценяваме или да предполагаме, че не могат да го направят“, заяви украинският оператор на дрон по канала „Военни“.
Тази седмица новината, че руски войски са преминали границата на друг пункт в Сумска област, влизайки в село Покровка, също предизвика вълнение в Украйна. Украинските медии, позовавайки се на разузнавателна информация от една от бригадите,
06:45 07.02.2026
3 Хахахахаха
Коментирайки превземането на Покровка, украинският опозиционен Telegram канал „Картел“ отбелязва, че ключовият фактор за натиска е превъзходството на руската армия в областта на дроновете.
„Бронираните дронове на практика се превръщат в основен инструмент за изтласкване на украинските въоръжени сили от позициите им и нарушаване на снабдителните им линии. Украйна също има дронове, но на практика реформата, която беше приветствана като пробив, не даде резултати: по-скоро е точно обратното. Дроновете на Унгария се концентрират върху поразяване на отдавна победена техника с цел отчитане на „е-точки“ и бонуси, вместо да осигуряват прикритие на собствените си войски“, пише Kartel.
Спирането на Starlink даде възможност на говорителите на Министерството на отбраната да заявят поне някаква „победа“, което даде надежди за преодоляване на превъзходството на руските въоръжени сили в областта на дроновете. Както винаги се случва обаче, тази „победа“ скоро се превръща в „предателство“ и настъплението на руската армия пр
06:46 07.02.2026
4 Мишел
Мир в Украйна ще има само когато реши Русия.
САЩ подкрепят Украйна и са от губещата страна. Сега опитват да се наредят при победителя , та поне да вземат Запорожката АЕЦ. Но тя е руска и Русия няма да я даде никому.
Коментиран от #13
07:13 07.02.2026
5 Дано
Коментиран от #6
07:14 07.02.2026
6 Всичко зависи от Зеленски.
До коментар #5 от "Дано":В него е ножа и хляба.
Путлер 4 години не може да пречупи Украйна и никога няма да успее.
Коментиран от #14
07:25 07.02.2026
7 Щерев
Коментиран от #9, #15
07:29 07.02.2026
8 Никой
Но пък ние имаме и ние по това време избори в България - но един "екип" може да отделим за "братска Украйна".
гониме около 100 % активности и 100 % единодушие.
07:32 07.02.2026
9 Включиха на втора ,рашистите в чувалите
До коментар #7 от "Щерев":и при Кобзон.
07:39 07.02.2026
10 АЛИЛУЯ ША СТАНЕ АМИН
07:41 07.02.2026
11 Зеления път
07:45 07.02.2026
12 И Киев е Руски
07:56 07.02.2026
13 Напротив
До коментар #4 от "Мишел":Тръмп се чуди как да угоди на офицера си Путин.
07:57 07.02.2026
14 Какъв
До коментар #6 от "Всичко зависи от Зеленски.":нож, какъв хляб в Зеления престъпник за него само съд !
07:58 07.02.2026
15 По точно
До коментар #7 от "Щерев":Ще спрат в София и ще въведат братската рубла вместо омразното евро.
08:00 07.02.2026
16 Няма нужда от мир
До края на 2030 домбас пада
Има няма и още
4 милиона жертви
Но за русия жертви и тор е едно и също
08:06 07.02.2026
17 Половината Новини са Фейкове
08:06 07.02.2026
18 ЕВРО КУКУ
Русите завземат донбс изцяло.
ЛУГАНСК,ДОМБС И ДР.РАЙОНИ ОТ УК.
08:17 07.02.2026
19 Някой
14:16 07.02.2026