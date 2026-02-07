Новини
Свят »
САЩ »
Вашингтон и Киев обсъждали сключване на мир през март след референдум и избори
  Тема: Украйна

Вашингтон и Киев обсъждали сключване на мир през март след референдум и избори

7 Февруари, 2026 06:30, обновена 7 Февруари, 2026 06:35 2 028 19

  • сащ-
  • украйна-
  • мир-
  • русия-
  • референдум-
  • избори

Според източници на Ройтерс на срещите в Маями и Абу Даби американският екип е заявил пред украинските си колеги, че е най-добре, ако вотът се проведе скоро

Вашингтон и Киев обсъждали сключване на мир през март след референдум и избори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Преговарящи от Съединените щати и Украйна са обсъждали амбициозната идея за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев през март, посочват информирани източници, цитирани от "Ройтерс".

Според тях всяка подобна сделка ще трябва да бъде подложена на референдум от украинците, които паралелно с това ще гласуват и на избори.

Източниците отбелязват, че на срещите в Маями и Абу Даби американският екип е заявил пред украинските си колеги, че е най-добре, ако вотът се проведе скоро.

Американците са подчертали, че президентът Доналд Тръмп вероятно ще се фокусира повече върху въпроси от вътрешната политика с наближаването на междинните избори за Конгреса през ноември, така че представителите на Вашингтон ще могат да отделят по-малко време за евентуално подписване на мирно споразумение.

Източниците отбелязват още, че страните са обсъждали възможността референдумът в Украйна да бъде през май, но украинските власти смятат, че за организирането на вота при сегашните условия ще са необходими около 6 месеца.

Още новини от Украйна


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахахаха

    3 31 Отговор
    Тази седмица украинските военни и блогъри обърнаха значително внимание на използването на сателитните комуникационни системи Starlink за управление на дронове. Миналата седмица новият ръководител на украинското Министерство на отбраната Федоров написа гневни писма до Илон Мъск, с искане Starlink да бъде деактивиран за руснаците.
    През същата седмица украински военни служители съобщиха, че нерегистрираните Starlinks са били спрени. Съветникът на министъра на отбраната Сергий Бескрестнов с радост съобщи, че това не е просто проблем за руснаците на фронта, а бедствие, тъй като „командването и контролът на войските са нарушени“. „Атакуващите операции са спрени в много райони“, съобщи Бескрестнов. Въпреки това украински обществени групи регистрират напредъка на руските войски през последните дни.
    Украинският военен кореспондент Богдан Мирошников съобщава, че има въпроси относно дроновете „Молния“, които могат да летят със 70-75 км/ч и теоретично се вписват в ограничението. „Именно „Молнията“ в момента създава най-много проблеми в тила, защото в момента са най-мащабируемият многофункционален дрон на противника с малък обсег“, твърди Мирошников.
    Междувременно, украински военен офицер с позивна „Алекс“ съобщава, че украинските въоръжени сили също са започнали да изпитват прекъсвания в услугата Starlink след началото на процеса на проверка.
    „Волевата, смела и най-важното – бърза реакция на новия министър на отбраната Михаил Федоров „незабавно да спре нерегистрир

    06:44 07.02.2026

  • 2 Хахахахаха

    7 27 Отговор
    Те се насочиха към дронове, но забравиха за хората. Руснаците ясно идентифицираха слабостите на украинската армия и от миналото лято систематично започнаха да ловуват не за техника на украинските въоръжени сили, макар че и това е така, а лъвският пай от усилията им е насочен към откриване и унищожаване на оператори на дронове. И създадоха огромен брой подразделения под общото наименование „Рубикон“ и значително намалиха нашите нападателни възможности“, оплаква се генералът.
    Той казва, че някои бригади от украинските въоръжени сили са били принудени да се оттеглят, защото всички, които са управлявали украински дронове, са били убити. Според него Украйна все още не е разработила еквивалент на руския „Рубикон“.
    Междувременно командирът на 443-та отделна военноморска дивизия „Нептун Шадоу“ от 9-та бригада на украинските сили за безпилотни системи, позивна „Велбот“, предупреждава за предстоящото масово разполагане на руски военноморски дронове. Той твърди, че руснаците увеличават производствения си капацитет. „Това е сериозна заплаха и не бива да ги подценяваме. Ако все още не са ги използвали, не бива да ги подценяваме или да предполагаме, че не могат да го направят“, заяви украинският оператор на дрон по канала „Военни“.
    Тази седмица новината, че руски войски са преминали границата на друг пункт в Сумска област, влизайки в село Покровка, също предизвика вълнение в Украйна. Украинските медии, позовавайки се на разузнавателна информация от една от бригадите,

    06:45 07.02.2026

  • 3 Хахахахаха

    5 27 Отговор
    Бившият говорител на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Владислав Селезнев смята инцидента за „срамен и ужасяващ“ за украинските въоръжени сили, сравнявайки превземането на Покровка с неотдавнашното превземане на Грабовски от руските въоръжени сили в същия регион. Селезнев отбелязва, че украинските въоръжени сили не успяват да си вземат поуки и продължават да действат безразсъдно в региони, където все още не са водени активни бойни действия.
    Коментирайки превземането на Покровка, украинският опозиционен Telegram канал „Картел“ отбелязва, че ключовият фактор за натиска е превъзходството на руската армия в областта на дроновете.
    „Бронираните дронове на практика се превръщат в основен инструмент за изтласкване на украинските въоръжени сили от позициите им и нарушаване на снабдителните им линии. Украйна също има дронове, но на практика реформата, която беше приветствана като пробив, не даде резултати: по-скоро е точно обратното. Дроновете на Унгария се концентрират върху поразяване на отдавна победена техника с цел отчитане на „е-точки“ и бонуси, вместо да осигуряват прикритие на собствените си войски“, пише Kartel.
    Спирането на Starlink даде възможност на говорителите на Министерството на отбраната да заявят поне някаква „победа“, което даде надежди за преодоляване на превъзходството на руските въоръжени сили в областта на дроновете. Както винаги се случва обаче, тази „победа“ скоро се превръща в „предателство“ и настъплението на руската армия пр

    06:46 07.02.2026

  • 4 Мишел

    23 6 Отговор
    Вашингтон и Киев във война ли са, че ще сключат мир?
    Мир в Украйна ще има само когато реши Русия.
    САЩ подкрепят Украйна и са от губещата страна. Сега опитват да се наредят при победителя , та поне да вземат Запорожката АЕЦ. Но тя е руска и Русия няма да я даде никому.

    Коментиран от #13

    07:13 07.02.2026

  • 5 Дано

    7 19 Отговор
    сметката да е с кръчмар !

    Коментиран от #6

    07:14 07.02.2026

  • 6 Всичко зависи от Зеленски.

    16 18 Отговор

    До коментар #5 от "Дано":

    В него е ножа и хляба.
    Путлер 4 години не може да пречупи Украйна и никога няма да успее.

    Коментиран от #14

    07:25 07.02.2026

  • 7 Щерев

    18 16 Отговор
    То след 6 месеца няма да има Украйна! Руснаците превключиха на втора скорост....Не ми се мисли ,ако минат на трета къде ще спрат!? Берлин,Париж?

    Коментиран от #9, #15

    07:29 07.02.2026

  • 8 Никой

    3 2 Отговор
    Ако го дадат на нашите власти - и Референдумът и Изборите ще са "правилни".

    Но пък ние имаме и ние по това време избори в България - но един "екип" може да отделим за "братска Украйна".

    гониме около 100 % активности и 100 % единодушие.

    07:32 07.02.2026

  • 9 Включиха на втора ,рашистите в чувалите

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "Щерев":

    и при Кобзон.

    07:39 07.02.2026

  • 10 АЛИЛУЯ ША СТАНЕ АМИН

    0 10 Отговор
    ТОВА ЩЕ Е ПОСЛЕДНИЯ ОКОНЧАТЕЛЕН ОПИТ ЗА МИР. НО ЗА ТОВА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ НА ВОЙНАТА ТРЯБВА КОЙ ЩЕ ГЛАСУВА ПРИ ПАДАЩИ БОНБИ ОТГОРЕ. Да не стане като скорошните обещания който не спазват Руснаците. ДОВЕРИЕ НА ПУТИН И ТРЪМП НЕ.

    07:41 07.02.2026

  • 11 Зеления път

    9 1 Отговор
    Пазарят се с кого да сменят Зеленото и какво да го правят после..

    07:45 07.02.2026

  • 12 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    След безспорната и необратима победа на Русия в Централния военен окръг, всички украински нацисти (стотици хиляди) ще бягат из Европа, за да избегнат справедливото възмездие за своите престъпления и зверства, като първата дестинация ще бъде Полша (все пак не могат да се скрият в обеднялата Румъния). С такъв наплив от озлобени, пребити бандеровци, те (бандеровците) ще направят живота на поляците толкова мизерен, че клането във Волин ще им се стори като дребно недоразумение. Успех, заслужили сте си го

    07:56 07.02.2026

  • 13 Напротив

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Тръмп се чуди как да угоди на офицера си Путин.

    07:57 07.02.2026

  • 14 Какъв

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Всичко зависи от Зеленски.":

    нож, какъв хляб в Зеления престъпник за него само съд !

    07:58 07.02.2026

  • 15 По точно

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Щерев":

    Ще спрат в София и ще въведат братската рубла вместо омразното евро.

    08:00 07.02.2026

  • 16 Няма нужда от мир

    0 5 Отговор
    Войната върви добре
    До края на 2030 домбас пада
    Има няма и още
    4 милиона жертви
    Но за русия жертви и тор е едно и също

    08:06 07.02.2026

  • 17 Половината Новини са Фейкове

    4 0 Отговор
    и Маниполации! Приют за Кучета Ударен!! Имало последващи детонации!

    08:06 07.02.2026

  • 18 ЕВРО КУКУ

    1 0 Отговор
    И ПРИ ИЗБОРИ МАРТ МИР СКЛЮЧ.НЕ.
    Русите завземат донбс изцяло.
    ЛУГАНСК,ДОМБС И ДР.РАЙОНИ ОТ УК.

    08:17 07.02.2026

  • 19 Някой

    1 0 Отговор
    Референдум... в Европа? Ще чакам да го видя.

    14:16 07.02.2026