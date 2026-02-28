Новини
Зеленски разкри колко украинци на месец се мобилизират за фронта
  Тема: Украйна

Зеленски разкри колко украинци на месец се мобилизират за фронта

28 Февруари, 2026

Ротациите на фронта са необходими поради моралната и физическата умора на военнослужещите

Зеленски разкри колко украинци на месец се мобилизират за фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов

Темповете на мобилизация в Украйна са по-ниски отколкото в Русия, но хората отиват на фронта подготвени, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в интервю за телевизия Sky News.

„Мобилизираме 30-34 хиляди души на месец. В Русия този показател е с 10 хиляди повече месечно“, каза Зеленски.

Но в Украйна „ние задължително обучаваме хората“, за разлика от Русия, добави Зеленски. В Русия новобранците веднага се изпращат на фронта, което създава проблем с подготвените кадри, смята той.

Въпреки проблема с попълването, ротациите на фронта са необходими поради моралната и физическата умора на военнослужещите, призна Зеленски.

„Надявам се, че сега ситуацията ще се подобри, защото имаме повече дронове, оръжия и далекобойни средства за унищожение“, каза той.

През декември 2025 г., по време на „пряка линия“, руският президент Владимир Путин заяви, че за една година около 410 000 души са подписали договори с Министерството на отбраната.


Украйна
  • 1 Жоро

    29 2 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ ОБЯВИ ВОЙНА НА ОРБАН И СЕ НАМЕСИ В ИЗБОРИТЕ В УНГАРИЯ, КАТО ВРЪТНА КРАНЧЕТО НА ПЕТРОЛА ПО ТРЪБАТА "ДРУЖБА".
    Понеже не е политик, а посредствен комик, без да иска помага на Орбан!
    Намесата в изборите отвън, и то на бита карта като Зеленски, може да доведе до следното:
    - Консолидиране на унгарците около Орбан;
    - Отлагане на изборите, поради извънредно положение, заради заплаха за националната сигурност;
    - Касиране на изборите от Конституционния съд, поради външна намеса от чужда държава, каквато е европейската практика;
    - Нестандартна подкрепа на Тръмп за Орбан, който и без това е много ядосан на Зеленски.

    07:52 28.02.2026

  • 2 ИСКАЛ Е ДА КАЖЕ

    27 1 Отговор
    Буцифицират

    07:52 28.02.2026

  • 3 не вярвам

    28 0 Отговор
    Ама то имало и още украински мъже ли. !!

    Коментиран от #8

    07:54 28.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Брендо

    21 0 Отговор
    Горд съм.

    07:56 28.02.2026

  • 6 С две думи

    39 0 Отговор
    Нета е пълен с украински клипове как мобилизират в Украйна.....Зеленски прави услуга на Русия с тази насилствена мобилизация-върви вече три години нон-стоп. А човешките ресурси стават критично все по-малко. Зеленски е най-големият враг на украинците и те вече леко полеко го осъзнават....

    07:57 28.02.2026

  • 7 ФЕЙК - либераст

    26 1 Отговор
    Украйна ще победи, когато Зеленски, Буданов, Сирски и хунтата им грабнат оръжието и отидат на фронта, а зад тях евроурсулите ги окуражават и надъхват! Но главната причина да не са там, че на фронта нямало златни тоалетни пък и те са хора и имат естествени нужди.

    07:58 28.02.2026

  • 8 АлбанЕц КурТи

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "не вярвам":

    Абе маани ги бе, ама каква стока ни прати за заведенията ни из германистан, ехааа кви кинти правим...?

    07:58 28.02.2026

  • 9 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    25 2 Отговор
    "„Мобилизираме 30-34 хиляди души на месец. В Русия този показател е с 10 хиляди повече месечно“, каза Зеленски."

    Да, бе Зелен неаркос! То затова при обмяна на трупове съотношението в последните месеци все е 30-35 руски срещу 1000 украински.

    07:58 28.02.2026

  • 10 Ха Ха

    26 0 Отговор
    На Зеления не бих вярвал и за една цифра дори

    07:58 28.02.2026

  • 11 БгТурист

    25 0 Отговор
    С малката разлика , че едните са мобилизирани , а другите - подписали договори .

    07:59 28.02.2026

  • 12 Тома

    21 0 Отговор
    Най подготвени са тези които ги хващат на улицата и ги пращат направо на фронта

    08:03 28.02.2026

  • 13 Дреме ми

    3 0 Отговор
    За тях като за ракия

    08:05 28.02.2026

  • 14 Тия

    17 0 Отговор
    укри дето се разхождат из България, кога ще скачат в окопа ?

    08:05 28.02.2026

  • 15 Зеленски

    11 0 Отговор
    Могилизираме исках да кажа, случват се грешки.

    08:09 28.02.2026

  • 16 Еврейчето Пуслер

    1 4 Отговор
    Путин е западнофил и винаги ще пази запада като очите си.

    08:12 28.02.2026

  • 17 хъ хъ хъ

    4 0 Отговор
    Отдавна не го бях виждал този хубавец.🤣🤣🤣

    08:14 28.02.2026

  • 18 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    30 - 34 хиляди на месец, това прави около милион четиристотин и четиредесет хиляди - милион шестотин и 30 хиляди мобилизирани. Прибавете и първоначалната армия.
    Сами си направете сметка колко са загубите!

    08:18 28.02.2026

  • 19 Георгиев

    4 0 Отговор
    Една вярна дума на зеления няма. Не виждаме ли как ги събират и "обучават"? И на фронтовата линия, под дулата на националистите в гърба: застрелват тия, които отстъпват и тия, които искат да се предадат. Кошмар! Веднъж да свърши...

    08:19 28.02.2026

  • 20 Дано

    3 0 Отговор
    Наркомана - крадец остане още на власт !

    08:20 28.02.2026

  • 21 Така е!

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    В Израел служат и жените.

    08:20 28.02.2026

  • 22 интересно

    5 0 Отговор
    до кога ще ни занимават с бълнуванията на един наркоман?
    Тая гну.с се хвали, че насилствено прибира 30-34 хиляди души на месец!
    Всички сме гледали "ентусиазма" на украинците да се мобилизират и да се бият за златните кенефи на хайката около наркомана. От "много желание" не спират кадрите с изпратените по улиците "мили и учтиви" служители на ТЦК, които "прибират" де що видят от мъжки пол. Скоро, вероятно, ще обявят лов и за женитте!

    08:21 28.02.2026

  • 23 Фейк на часа

    7 0 Отговор
    Истината е точно противоположна на думите на Зеленски.
    Това да пускате цитати от Зеленски и да ни ги представяте като факти е някаква примитивна пропаганда.
    За никаква подготовка на отвлечените/мобилизираните украинци не може да става въпрос. Даже бронираните жилетки ги купува семейството на отвлечения, поляците правят бизнес като продават качествени бронежилетки, които се купуват от семействата и се изпращат на техните роднини.
    Аз вече съм ви писал, че един ден може да бъдите съдени като редакция за умишлена дезинформация всичките тези години.

    08:26 28.02.2026

  • 24 Лука

    6 0 Отговор
    Имат 30000 загинали а мобилизират по 30000 на месц . Тези хора лъжата я нямат за нищо.

    08:27 28.02.2026

  • 25 Крали Марко

    3 0 Отговор
    Тия жени после искат оплождане , пак ли американците ще ви пращат семе.

    08:30 28.02.2026

  • 26 ти да видиш

    2 0 Отговор
    зеленияпор редовно изпраща огромно количество хора жертвоприношение за личното и на господарите си забогатяване!

    08:35 28.02.2026

  • 27 Будител

    2 0 Отговор
    .....и кой вярва на зеленски..дори спонсорите му не му вярват...дори и той самият не си вярва...около 130 етноса в Украйна...около 20 милиона уж украинци извън Украйна...украинците , по голямата част във и извън Украйна ненавиждат зеленски и кликата около него ...всички знаят , че това не е война между Украйна и Русия . Това си е война на урсулите срещу Русия...подкрепата им на зеленски , ясно показва безсилието им тази братоубийствена война трябваше да бъде спряна още в денят на започването и а не да се подклажда с милиарди хвърлени в оръжия и жертване на милиони убити и ранени. 21- век , а всички се въоръжават като варвари готови да унищожават ...нищо нормално и човешко няма в това...нищо нормално и човешко няма в изказа на урсулите , мерц, кая , макрончо....това са един нацистки оркестър дирижиран от жаждата за върховна власт на висшестоящите паразити

    08:36 28.02.2026

  • 28 а бе..

    1 0 Отговор
    Само дъртио джендър урсуль верва на зеления мухал,оти шмърачов много често почна да и пуска езиче а пфайзерката обича тия неща

    08:44 28.02.2026

