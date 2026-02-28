Зеленски разкри колко украинци на месец се мобилизират за фронта

Темповете на мобилизация в Украйна са по-ниски отколкото в Русия, но хората отиват на фронта подготвени, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в интервю за телевизия Sky News.
„Мобилизираме 30-34 хиляди души на месец. В Русия този показател е с 10 хиляди повече месечно“, каза Зеленски.
Но в Украйна „ние задължително обучаваме хората“, за разлика от Русия, добави Зеленски. В Русия новобранците веднага се изпращат на фронта, което създава проблем с подготвените кадри, смята той.
Въпреки проблема с попълването, ротациите на фронта са необходими поради моралната и физическата умора на военнослужещите, призна Зеленски.
„Надявам се, че сега ситуацията ще се подобри, защото имаме повече дронове, оръжия и далекобойни средства за унищожение“, каза той.
През декември 2025 г., по време на „пряка линия“, руският президент Владимир Путин заяви, че за една година около 410 000 души са подписали договори с Министерството на отбраната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоро
Понеже не е политик, а посредствен комик, без да иска помага на Орбан!
Намесата в изборите отвън, и то на бита карта като Зеленски, може да доведе до следното:
- Консолидиране на унгарците около Орбан;
- Отлагане на изборите, поради извънредно положение, заради заплаха за националната сигурност;
- Касиране на изборите от Конституционния съд, поради външна намеса от чужда държава, каквато е европейската практика;
- Нестандартна подкрепа на Тръмп за Орбан, който и без това е много ядосан на Зеленски.
07:52 28.02.2026
2 ИСКАЛ Е ДА КАЖЕ
07:52 28.02.2026
3 не вярвам
Коментиран от #8
07:54 28.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Брендо
07:56 28.02.2026
6 С две думи
07:57 28.02.2026
7 ФЕЙК - либераст
07:58 28.02.2026
8 АлбанЕц КурТи
До коментар #3 от "не вярвам":Абе маани ги бе, ама каква стока ни прати за заведенията ни из германистан, ехааа кви кинти правим...?
07:58 28.02.2026
9 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
Да, бе Зелен неаркос! То затова при обмяна на трупове съотношението в последните месеци все е 30-35 руски срещу 1000 украински.
07:58 28.02.2026
10 Ха Ха
07:58 28.02.2026
11 БгТурист
07:59 28.02.2026
12 Тома
08:03 28.02.2026
13 Дреме ми
08:05 28.02.2026
14 Тия
08:05 28.02.2026
15 Зеленски
08:09 28.02.2026
16 Еврейчето Пуслер
08:12 28.02.2026
17 хъ хъ хъ
08:14 28.02.2026
18 Я пък тоя
Сами си направете сметка колко са загубите!
08:18 28.02.2026
19 Георгиев
08:19 28.02.2026
20 Дано
08:20 28.02.2026
21 Така е!
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":В Израел служат и жените.
08:20 28.02.2026
22 интересно
Тая гну.с се хвали, че насилствено прибира 30-34 хиляди души на месец!
Всички сме гледали "ентусиазма" на украинците да се мобилизират и да се бият за златните кенефи на хайката около наркомана. От "много желание" не спират кадрите с изпратените по улиците "мили и учтиви" служители на ТЦК, които "прибират" де що видят от мъжки пол. Скоро, вероятно, ще обявят лов и за женитте!
08:21 28.02.2026
23 Фейк на часа
Това да пускате цитати от Зеленски и да ни ги представяте като факти е някаква примитивна пропаганда.
За никаква подготовка на отвлечените/мобилизираните украинци не може да става въпрос. Даже бронираните жилетки ги купува семейството на отвлечения, поляците правят бизнес като продават качествени бронежилетки, които се купуват от семействата и се изпращат на техните роднини.
Аз вече съм ви писал, че един ден може да бъдите съдени като редакция за умишлена дезинформация всичките тези години.
08:26 28.02.2026
24 Лука
08:27 28.02.2026
25 Крали Марко
08:30 28.02.2026
26 ти да видиш
08:35 28.02.2026
27 Будител
08:36 28.02.2026
28 а бе..
08:44 28.02.2026