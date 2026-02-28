Зеленски разкри колко украинци на месец се мобилизират за фронта

Темповете на мобилизация в Украйна са по-ниски отколкото в Русия, но хората отиват на фронта подготвени, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в интервю за телевизия Sky News.

„Мобилизираме 30-34 хиляди души на месец. В Русия този показател е с 10 хиляди повече месечно“, каза Зеленски.

Но в Украйна „ние задължително обучаваме хората“, за разлика от Русия, добави Зеленски. В Русия новобранците веднага се изпращат на фронта, което създава проблем с подготвените кадри, смята той.

Въпреки проблема с попълването, ротациите на фронта са необходими поради моралната и физическата умора на военнослужещите, призна Зеленски.

„Надявам се, че сега ситуацията ще се подобри, защото имаме повече дронове, оръжия и далекобойни средства за унищожение“, каза той.

През декември 2025 г., по време на „пряка линия“, руският президент Владимир Путин заяви, че за една година около 410 000 души са подписали договори с Министерството на отбраната.