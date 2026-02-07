Новини
Тръмп отмени наказателните мита за Индия, наложени заради покупките на руски петрол ВИДЕО

7 Февруари, 2026 08:07, обновена 7 Февруари, 2026 07:10 1 263 20

Индия ще купи американски стоки за 500 млрд. долара

Тръмп отмени наказателните мита за Индия, наложени заради покупките на руски петрол ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп отмени наказателните мита за Индия, които беше наложил, за да отслаби косвено търговията с руски петрол, предаде ДПА.

Според изпълнителна заповед, подписана от Тръмп в петък (местно време), 25-процентното мито, наложено през август върху стоките, внасяни от Индия в САЩ, няма да се събира от днес.

Тръмп оправда отмяната, като заяви, че най-населената страна в света е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол. Той също така каза, че Индия се е ангажирала да закупува енергийни продукти от САЩ. Индийското правителство досега не е издало официално потвърждение за спиране на вноса на петрол от Русия, отбелязва ДПА.

Тръмп въведе наказателни тарифи срещу търговските партньори на Русия, за да намали приходите ѝ от петрол, които президентът Владимир Путин използва за финансиране на войната срещу Украйна.

По-рано тази седмица Тръмп каза, че индийският премиер Нарендра Моди е съгласен да спре да купува руски петрол и вместо това да закупува значително повече петрол от САЩ и вероятно от Венецуела, която беше важен търговски партньор на Русия до военната интервенция на САЩ в Каракас.

Американският президент обяви също намаляване на допълнителните мита върху индийски стоки от 25 процента на 18 на сто.

В петък (американско време) бе разпространена информация за подготвяното търговско споразумение между САЩ и Индия, което включва намаляването на митата, преначертаване на енергийните връзки и задълбочаване на икономическото сътрудничество, посочва Ройтерс. В разпространената информация се потвърждава, че Индия ще купи американски стоки на стойност 500 милиарда долара в петгодишен период, включително петрол, газ, въглища, самолети и самолетни части, ценни метали и технологични продукти.

Индия ще премахне или ще намали митата върху всички промишлени стоки от САЩ, както и върху широка гама от храни и земеделски продукти, посочва Ройтерс.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааа

    31 3 Отговор
    Рижавия е един лаладжия

    Коментиран от #16

    07:12 07.02.2026

  • 2 Факт

    21 4 Отговор
    Деменцията Тръмп е по-неадекватен и от бункерния фюрер.

    07:15 07.02.2026

  • 3 хехе

    22 0 Отговор
    Пак щего напиша мита бъркат в джола на избирателите на рижавия.

    07:15 07.02.2026

  • 4 Европеец

    31 7 Отговор
    Бай ти Дончо направо си е световен рекетьор и изнудвач...... Изнудва целия свят, даже и Русия да седне да преговаря с украинската хунта.... Въобще "борец" за мир, а да не говоря че си е и чист ядрен терорист и нарцис на нарцисите....

    07:16 07.02.2026

  • 5 Нарендра Моди

    2 14 Отговор
    Грок, съблечи ми Тръмп по бикини, направи така, че черната ми патка да литне и да се завре между кълките му да мо сцепи тръдката. 500% износни мита за обработени диаманти, аюрведически добавки, стомана и всичко в списък Ц. Тръмп, обречен си, ще те обърна на тепиха на междунъродните отношения.

    07:18 07.02.2026

  • 6 Настрадин

    14 11 Отговор
    Демек,Индия ще си купува руски или какъвто пожелае петрол.

    Коментиран от #7

    07:25 07.02.2026

  • 7 Демек, не си познал.

    13 16 Отговор

    До коментар #6 от "Настрадин":

    Индия отдавна спря да купува петрол от Раша.

    07:28 07.02.2026

  • 8 Пламен

    6 10 Отговор
    А миналата година по това време ЕВРО-копейките пищяха :
    -ТРЪМП НАШ !
    :)

    Коментиран от #10

    07:31 07.02.2026

  • 9 Поне Моди

    6 11 Отговор
    Ще прати ,3 Милиона
    Индуси от най низшите КАСТИ
    На Пуся Шаломчето ,
    Да се грижат за Руските Вдовици.

    Ще бъде Изключително добро Попадение

    Бели Рускини и Мургави Тюрбани.

    07:31 07.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дърт маймун

    13 0 Отговор
    е Тръмп! Това с моркова и тоягата само че,е до време!

    07:44 07.02.2026

  • 12 Ку-ку ру-ку ту-туууууууу

    17 0 Отговор
    Вчера мита, а тая сутрин няма мита... до довечера пак не се знае. Това поведение прилича ли ви на един Банкянски тъпир?

    07:55 07.02.2026

  • 13 Пламен

    4 8 Отговор
    Индия спира руския петрол и започва да купува венецуелски петрол от САЩ
    Гениален ход на Тръмп

    08:00 07.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    5 2 Отговор
    Бавно но упорито и МЕТОДИЧНО Тръмп ИЗТЛАСКВА Русия от най-важните й Пазари и Сфери на Икономическо и военно влияние.А в началото на Срещите му с Путин Западът се възмущаваше че Путин се здрависва крепко с него,Усмихва му си,но си прави каквото си иска в Украйна и го прави на Балък.А тя каква била работата в Дългосрочен план...

    08:51 07.02.2026

  • 16 по-точно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даааааа":

    е да се каже че е един рекетьор

    08:58 07.02.2026

  • 17 Уау со кют

    2 0 Отговор
    Абе тоя да няма български корени

    10:04 07.02.2026

  • 18 Госあ

    0 1 Отговор
    индийците клатят БРИКС. Колониалното робство и гладомори още си казват думата

    10:59 07.02.2026

  • 19 Ами

    0 0 Отговор
    Как, нали трябва да купуват ефтин руски петрол през Индия и да го продават на ЕС.

    14:21 07.02.2026

  • 20 Още една студена вода

    0 0 Отговор
    Студена вода за Вовата П.

    15:51 07.02.2026

Новини по държави:
