Тръмп отмени наказателните мита за Индия, наложени заради покупките на руски петрол ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп отмени наказателните мита за Индия, които беше наложил, за да отслаби косвено търговията с руски петрол, предаде ДПА.
Според изпълнителна заповед, подписана от Тръмп в петък (местно време), 25-процентното мито, наложено през август върху стоките, внасяни от Индия в САЩ, няма да се събира от днес.
Тръмп оправда отмяната, като заяви, че най-населената страна в света е предприела стъпки за спиране на вноса на руски петрол. Той също така каза, че Индия се е ангажирала да закупува енергийни продукти от САЩ. Индийското правителство досега не е издало официално потвърждение за спиране на вноса на петрол от Русия, отбелязва ДПА.
Тръмп въведе наказателни тарифи срещу търговските партньори на Русия, за да намали приходите ѝ от петрол, които президентът Владимир Путин използва за финансиране на войната срещу Украйна.
По-рано тази седмица Тръмп каза, че индийският премиер Нарендра Моди е съгласен да спре да купува руски петрол и вместо това да закупува значително повече петрол от САЩ и вероятно от Венецуела, която беше важен търговски партньор на Русия до военната интервенция на САЩ в Каракас.
Американският президент обяви също намаляване на допълнителните мита върху индийски стоки от 25 процента на 18 на сто.
В петък (американско време) бе разпространена информация за подготвяното търговско споразумение между САЩ и Индия, което включва намаляването на митата, преначертаване на енергийните връзки и задълбочаване на икономическото сътрудничество, посочва Ройтерс. В разпространената информация се потвърждава, че Индия ще купи американски стоки на стойност 500 милиарда долара в петгодишен период, включително петрол, газ, въглища, самолети и самолетни части, ценни метали и технологични продукти.
Индия ще премахне или ще намали митата върху всички промишлени стоки от САЩ, както и върху широка гама от храни и земеделски продукти, посочва Ройтерс.
1 Даааааа
Коментиран от #16
07:12 07.02.2026
2 Факт
07:15 07.02.2026
3 хехе
07:15 07.02.2026
4 Европеец
07:16 07.02.2026
5 Нарендра Моди
07:18 07.02.2026
6 Настрадин
Коментиран от #7
07:25 07.02.2026
7 Демек, не си познал.
До коментар #6 от "Настрадин":Индия отдавна спря да купува петрол от Раша.
07:28 07.02.2026
8 Пламен
-ТРЪМП НАШ !
:)
Коментиран от #10
07:31 07.02.2026
9 Поне Моди
Индуси от най низшите КАСТИ
На Пуся Шаломчето ,
Да се грижат за Руските Вдовици.
Ще бъде Изключително добро Попадение
Бели Рускини и Мургави Тюрбани.
07:31 07.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дърт маймун
07:44 07.02.2026
12 Ку-ку ру-ку ту-туууууууу
07:55 07.02.2026
13 Пламен
Гениален ход на Тръмп
08:00 07.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
08:51 07.02.2026
16 по-точно
До коментар #1 от "Даааааа":е да се каже че е един рекетьор
08:58 07.02.2026
17 Уау со кют
10:04 07.02.2026
18 Госあ
10:59 07.02.2026
19 Ами
14:21 07.02.2026
20 Още една студена вода
15:51 07.02.2026