Подходът на британските и европейските медии към отразяването на действията на САЩ е подобен на методите, използвани срещу Русия, смята Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Сега сме свидетели на това как изкривеният наръчник на Обединеното кралство и ЕС за медийни атаки срещу Русия се прилага срещу САЩ“, пише той в X.

Дмитриев коментира публикацията на заместник-държавния секретар Сара Роджърс за „съмнителната“ редакционна политика на Financial Times.