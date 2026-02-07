Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кирил Дмитриев: Европейските медии използват подхода към Русия при отразяването на действията на САЩ

7 Февруари, 2026 07:24

  • кирил дмитриев-
  • русия-
  • медии-
  • сащ-
  • европа

Изкривеният наръчник на Обединеното кралство и ЕС сега се прилага срещу Вашингтон, заяви довереникът на Путин

Кирил Дмитриев: Европейските медии използват подхода към Русия при отразяването на действията на САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Подходът на британските и европейските медии към отразяването на действията на САЩ е подобен на методите, използвани срещу Русия, смята Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Сега сме свидетели на това как изкривеният наръчник на Обединеното кралство и ЕС за медийни атаки срещу Русия се прилага срещу САЩ“, пише той в X.

Дмитриев коментира публикацията на заместник-държавния секретар Сара Роджърс за „съмнителната“ редакционна политика на Financial Times.


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснаците пак отговарят

    3 9 Отговор
    Без някой да ги пита.

    07:33 07.02.2026

  • 2 Европеец

    4 9 Отговор
    Абе димитрия, какво те интересува това, което си казал.... Мен честно не ме интересува.... По- ме интересува как ще отговорите на убийството на генерал Алексиев, защото това е четвъртия виш генерал с атентат в Москва.... Снощи четох Много коментари в руски медии и откровено, всичките са разярени относно тоя атентат, дори признават , че вече стават за смях.... Та крайно време е Путин да се научи да воюва като хората срещу украинската хунта, иначе и той ще стане за смях....

    Коментиран от #5

    07:39 07.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    10 6 Отговор
    Понякога се улавям че слушам тоя рептил Дмитриев и се чудя, че нищо му не разбирам кви ги плещи.....

    07:40 07.02.2026

  • 4 Лечител

    8 5 Отговор
    На тоя peптил гушата му започва от корема.

    07:42 07.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    "... крайно време е Путин да се научи да воюва като хората срещу украинската хунта, иначе и той ще стане за смях..."

    Здравствуйте, абиждате ме незаслужено !!!
    Станах за смях преди Четири Года нападайки НАТО с чифт ръждави калашници, въпреки стотиците изрични предупреждения които получих. Сега ми остана само празна туба бензин и разбитото руско корито. След вчерашното убийство на главния ни разведчик осъзнах че Русия е вече изстинал труп.....

    07:47 07.02.2026

  • 6 Пияна сган

    3 3 Отговор
    Кремълският фа.шага се опитва да сравни действията на ПРосия с САЩ .

    Коментиран от #7

    08:45 07.02.2026

  • 7 а бе..

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пияна сган":

    Аде бегай да кльопаш от жлътото във weцето на пеефьтьски0

    08:57 07.02.2026

  • 8 Естествено, че ще е същия

    1 1 Отговор
    И путиноова Русия и тръмповия САЩ действат като хишници спрямо Европа. Как да отразяват действията им в Европа?

    09:40 07.02.2026

