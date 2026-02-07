Подходът на британските и европейските медии към отразяването на действията на САЩ е подобен на методите, използвани срещу Русия, смята Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.
„Сега сме свидетели на това как изкривеният наръчник на Обединеното кралство и ЕС за медийни атаки срещу Русия се прилага срещу САЩ“, пише той в X.
Дмитриев коментира публикацията на заместник-държавния секретар Сара Роджърс за „съмнителната“ редакционна политика на Financial Times.
1 Руснаците пак отговарят
07:33 07.02.2026
2 Европеец
Коментиран от #5
07:39 07.02.2026
3 Владимир Путин, президент
07:40 07.02.2026
4 Лечител
07:42 07.02.2026
5 Владимир Путин, президент
До коментар #2 от "Европеец":"... крайно време е Путин да се научи да воюва като хората срещу украинската хунта, иначе и той ще стане за смях..."
Здравствуйте, абиждате ме незаслужено !!!
Станах за смях преди Четири Года нападайки НАТО с чифт ръждави калашници, въпреки стотиците изрични предупреждения които получих. Сега ми остана само празна туба бензин и разбитото руско корито. След вчерашното убийство на главния ни разведчик осъзнах че Русия е вече изстинал труп.....
07:47 07.02.2026
6 Пияна сган
Коментиран от #7
08:45 07.02.2026
7 а бе..
До коментар #6 от "Пияна сган":Аде бегай да кльопаш от жлътото във weцето на пеефьтьски0
08:57 07.02.2026
8 Естествено, че ще е същия
09:40 07.02.2026