САЩ дават краен срок до юни за споразумение между Украйна и Русия

Украйна и Русия имат краен срок до юни, за да постигнат споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години, съобщи Асошиейтед прес, цитирайки украинския президент Володимир Зеленски, предава БТА.

„Американците предлагат страните да прекратят войната до началото на лятото и вероятно ще окажат натиск върху тях точно според този график“, заяви Зеленски. „И казват, че искат да направят всичко до юни и ще направят всичко, за да сложат край на войната. И искат ясен график на всички събития“, добави той.

Зеленски уточни, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранни преговори да се проведе за първи път на тяхна територия, вероятно в Маями, щата Флорида. „Ние потвърдихме участието си“, подчерта украинският президент.

Крайният срок идва след последните преговори в Абу Даби, Обединените арабски емирства, които не доведоха до пробив. Двете страни продължават да се придържат към взаимно изключващи се искания: Русия настоява за оттегляне на Украйна от региона на Донбас, където сраженията продължават ожесточено, а Киев категорично отказва да приеме това условие.