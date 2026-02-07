Новини
САЩ дават краен срок до юни за споразумение между Украйна и Русия
  Тема: Украйна

7 Февруари, 2026 12:53 2 220 111

След близо четири години война американската администрация настоява за прекратяване на огъня и организира следващите тристранни преговори в Маями

Ели Стоянова

Украйна и Русия имат краен срок до юни, за да постигнат споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години, съобщи Асошиейтед прес, цитирайки украинския президент Володимир Зеленски, предава БТА.

„Американците предлагат страните да прекратят войната до началото на лятото и вероятно ще окажат натиск върху тях точно според този график“, заяви Зеленски. „И казват, че искат да направят всичко до юни и ще направят всичко, за да сложат край на войната. И искат ясен график на всички събития“, добави той.

Зеленски уточни, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранни преговори да се проведе за първи път на тяхна територия, вероятно в Маями, щата Флорида. „Ние потвърдихме участието си“, подчерта украинският президент.

Крайният срок идва след последните преговори в Абу Даби, Обединените арабски емирства, които не доведоха до пробив. Двете страни продължават да се придържат към взаимно изключващи се искания: Русия настоява за оттегляне на Украйна от региона на Донбас, където сраженията продължават ожесточено, а Киев категорично отказва да приеме това условие.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 побърканяк

    70 32 Отговор
    кръчмаря какво рече по въпроса.

    Коментиран от #29, #32, #54

    12:54 07.02.2026

  • 2 ООрана държава

    57 34 Отговор
    Натискайте и з3лника да подписва, не само русия

    12:55 07.02.2026

  • 3 русия е превзета от талибаните

    34 48 Отговор
    Русия и талибаните преговарят за набирането на афганистански работници мигранти, а Кабул разчита на положителен резултат, заяви Гул Хасан, посланик на Ислямското емирство в Русия.

    Коментиран от #23, #91

    12:55 07.02.2026

  • 4 Майна

    69 6 Отговор
    Тръмп даде време на Путин
    За да унищожи сатанистите!
    Това е!
    Свършени са!

    Коментиран от #8

    12:55 07.02.2026

  • 5 Ясно защо

    41 2 Отговор
    Иран им пари на ушите израелците сами не могат…

    12:56 07.02.2026

  • 6 руската мечка

    10 69 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #9

    12:56 07.02.2026

  • 7 татунчо 🍌

    67 3 Отговор
    А Путин дали е на същото мнение ?!

    Коментиран от #80, #95

    12:56 07.02.2026

  • 8 Новак

    21 6 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Ако няма Сатана, няма да има и Бог. Как ще различаваш доброто от лошото?

    Коментиран от #19, #55

    12:58 07.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 УдоМача

    60 3 Отговор
    Хахахахахахахаха :))))) И ко ще се случи след изтичането на крайния срок?????? Най-много още един краен срок.. :)))))

    13:00 07.02.2026

  • 12 Вовата

    46 4 Отговор
    Небрежна и с широка закачлива усмивка смело и безотговорно премести топа по шахматната дъска ......

    13:00 07.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Копейки

    10 49 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. Няма да се изненадам ако превземе и САЩ. Не губете надежда.

    13:00 07.02.2026

  • 15 Аятолах Али Хаменей расма

    29 3 Отговор
    Краен срок на Украйна или Русия? 🤣

    13:00 07.02.2026

  • 16 Владимир Путин офишъл

    25 3 Отговор
    Ко? Не!

    13:01 07.02.2026

  • 17 Хехехе

    6 42 Отговор
    Тръмп дава срок на Пусин да подписва мир или идват Нортроп Груман Б2

    Коментиран от #25, #33

    13:02 07.02.2026

  • 18 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    38 2 Отговор
    Не харесаха тази новина и отново ще се съберат на конференция да обсъдят ситуацията 🤣

    13:02 07.02.2026

  • 19 Надда Ренн

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Новак":

    Вярно си Новак ,но мойш ли му издуха сополите набързо ,че нещо се чувствам задръстен и заглъхнал .Очаква те 5 €врака награда и вечна благодарност .Господ да ви поживи теб и цялата ви рода !

    Коментиран от #24

    13:04 07.02.2026

  • 20 Дън Бай

    22 3 Отговор
    Путин: Местим

    Коментиран от #102

    13:05 07.02.2026

  • 21 Георгиев

    30 6 Отговор
    Няма как да стане. Зеленият се крие зад Тръмп и очаква последния да събира за него.
    Снощи гледах филм за предсказанията за ликвидиране на 7 държави в сегашния вид. За Окраина се казва: източна - към Русия; западна - към Полша и Унгария. Одеска област - самостоятелна, независима.
    Много такива има, но военните действия трябва да спрат. И без НАТО, Рюте и коалицията им вътре, на територията.

    Коментиран от #111

    13:05 07.02.2026

  • 22 Хе хе...

    26 2 Отговор
    Радио киев: И после кво?

    Радио Ереван: Ами инфантилния идиот тръмп ще даде срок до края на годината...

    Радио киев: А после?

    Радио Ереван: После инфантилния идиот тръмп ще даде срок до юни!

    13:06 07.02.2026

  • 23 Дони

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "русия е превзета от талибаните":

    Превзет си от САТАНАИЛ А ДЕНЯТ НАБЛИЖАВА ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯТ СЪД и като се изправиш пред СЪЗДАТЕЛЯ ЩЕ РОНИШ СЪЛЗИ ЗАЩОТО КАЗАНА С КАТРАНА ТЕ ЧАКА И ВЕЧНИТЕ МЪКИ НА ГРЕХА ЩЕ ТЕ ПРЕСЛЕДВАТ ПОКАИ СЕ И ТВОРЕЦА МОЖЕ ДА ТЕ СЪЖАЛИ

    Коментиран от #56

    13:06 07.02.2026

  • 24 татунчо 🍌

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Надда Ренн":

    Сигурно ще може , ама е срамежлив и няма да си признае . Ха-ха !

    13:07 07.02.2026

  • 25 Мурка

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хехехе":

    ДА НЕ СТАНЕ АРДЕНСКАТА ГОРА

    13:09 07.02.2026

  • 26 Омазана ватенка

    5 15 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева? Гледам още мърдат.

    13:09 07.02.2026

  • 27 До юни

    7 4 Отговор
    2035 година

    13:10 07.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Уелкъм то маями, ями, ями

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    А защо не в Сургут?

    Коментиран от #37, #45

    13:11 07.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 само питам

    14 1 Отговор
    след крайния срок какво ще става?

    Коментиран от #38

    13:13 07.02.2026

  • 32 Колективен руски крепостен

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Кръчмаря кво казА?

    Коментиран от #46, #73

    13:13 07.02.2026

  • 33 Q -Ресс Tиaа

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хехехе":

    Не знам за Нортром -Груман ,коте 👄 но идва оня моя едричкия и е желателно да ползваш лубриканти ,да няма после аз не знаеххх...

    13:13 07.02.2026

  • 34 Този не разбра ли

    25 4 Отговор
    вече, че не е в положението да предявява претенции към Русия? С двата крака е в батака и е на крачка от тоталната катастрофа и все още се опитва да се прави на голям! Вероятно чака да опоска съвсем ЕС с безкрайните си претенции за финансиране, които отдавна вече са просия, и с всеки изминал ден хлътва в невъзвращаеми заеми! Даже иска ЕС да му плаща издръжката на 800-хилядна армия... Станал е вече безкрайно нахален и не знам до кога брюкселските бюрократи ще го търпят да ги скубе и съответно европейските данъкоплатци...

    13:13 07.02.2026

  • 35 Хм...

    26 3 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    Коментиран от #41, #67, #85

    13:14 07.02.2026

  • 36 Путин

    18 5 Отговор
    Дреме ми на мамуля кво иска бай Дончо

    13:14 07.02.2026

  • 37 минувачът 🌟

    15 3 Отговор

    До коментар #29 от "Уелкъм то маями, ями, ями":

    Може и в Сургут, може и в Аляска , но дали урките ще ги има дотогава е въпросът .

    13:14 07.02.2026

  • 38 Българин

    4 12 Отговор

    До коментар #31 от "само питам":

    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    13:15 07.02.2026

  • 39 И Киев е Руски

    16 3 Отговор
    Колко се страхува Америка да не загуби останалата част от Украйна, нейната площадка за бъдеща, по-кървава война, с достъп до морето и контрол над западните ѝ граници за логистиката на мащабни доставки на оръжие. Америка се нуждае от „мирен договор“, за да легитимира тези доставки на оръжие.

    Коментиран от #70

    13:16 07.02.2026

  • 40 Абсурдистан

    9 2 Отговор
    А какво стана с 24-те часа на Лудият Макс?

    13:17 07.02.2026

  • 41 Tётя Мyтpaфановна

    7 8 Отговор

    До коментар #35 от "Хм...":

    Никой вече не вярва на тези измислици !
    Ако искаш наистина да помогнеш, се запиши доброволец за защита на майка Русия.
    С драскане по форумите си БЕЗполезен ... и д и о т !
    Очаквам ви в посольството за да оформим документите!
    Вземи синове и внуци ако имаш, не вземай майка, жена, дъщеря или внучка, шлюxи си имаме достатъчно.

    Коментиран от #59

    13:18 07.02.2026

  • 42 Англосаксонска арогантност и безпомощн

    15 1 Отговор
    САЩ нещо забравиха, че не могат да казват. Света се промени. Да си спасяват долара, че затъва.

    13:20 07.02.2026

  • 43 РФ е въздух под налягане !

    6 14 Отговор
    Да напомним на nyтиноблиZците успехите на "вторая" за 3 години, струващи над 1 000 000 човешки живота и милиони разбити животи.

    13:21 07.02.2026

  • 44 Факти

    5 9 Отговор
    До кой юни? Путин убива по хиляда руснака на ден и това има значение. До началото на юни ще са грубо 180 хиляди, а до края 200 хиляди.

    13:21 07.02.2026

  • 45 Моряка

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Уелкъм то маями, ями, ями":

    То като ще е в Сургут,по добре на Колима - девет месеца сняг,останалото - зима.

    13:21 07.02.2026

  • 46 Лоша работа

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Колективен руски крепостен":

    Всеки ден хайвер, хайвер.. сьомга..и туй злато кво ще го правим толкоз много..

    13:21 07.02.2026

  • 47 да питам

    3 9 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    13:23 07.02.2026

  • 48 Реалист

    14 13 Отговор
    Няма по-страшно нещо на земята от украинските воини.
    Мисля, че Русия няма да я има след 3 години.
    Знаете ли защо предрекох, крещях години преди войната, че Русия ще претърпи пълен крах и позор, ако воюва с Украйна?
    Защото изучих основно Първата чеченска война.
    Видях как се бият украинците.
    Наблюдавах и как се бият чеченците, които ни нанесоха много поражения. Те са смели, страшни воини, но в сравнение с украинците са невинни същества, като малки дечица, като пърхащи ангелчета от картинки на Енгра..
    Чеченските са страшни, смели, но те губят време да демонстрират благородство, да се перчат, да се показват.
    Да парадират с облекло, оборудване..
    Украинците са студени убийци. Те убиват веднага.
    Убиват последователно и методично, без емоции, без думи и заплахи.
    Сега всъщност става ясно какви воини спечелиха Втората световна война .
    Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
    Затова предрекох това поражение."
    Украйна защитава земята си и народа си от диктаторски военен терористичен режим в Кремъл огледален образ на КГБ и СССР .

    Коментиран от #105

    13:23 07.02.2026

  • 49 Забелязъл

    3 8 Отговор
    Копейките още не могат да свикнат с еврото и за това ги лъжат в магазините.

    13:23 07.02.2026

  • 50 русия е васал на Китай

    2 13 Отговор
    Заключенията на професор Фън Юджун са следните:
    Русия със сигурност ще загуби в Украйна
    – Русия ще бъде принудена да се изтегли от всички окупирани украински територии, включително Крим.
    – Ядреният потенциал на Русия не е гаранция за успех. Фън Юджун дава пример със Съединените щати, които са напуснали Виетнам, Корея и Афганистан с не по-малък ядрен потенциал, отколкото Руската федерация има днес.
    – Киев доказа, че Москва не е непобедима, така че прекратяване на огъня по „корейския“ сценарий е изключено.
    – Войната е повратен момент за Русия. Тя изпрати режима на Путин в широка международна изолация. Освен това той трябва да се справи с трудни вътрешнополитически подводни течения – от бунтове на наемници до етническото напрежение в няколко руски региона и неотдавнашния терористичен акт в Москва. Това показва, че политическият риск в Русия е много висок.
    – След войната Украйна ще има възможност да се присъедини както към ЕС, така и към НАТО, докато Русия ще изгуби бившите си съветски републики, защото те виждат в агресията на Путин там заплаха за своя суверенитет и териториална цялост.
    Според Фън Юджун междувременно войната е накарала Европа да се събуди за огромната заплаха, която руската военна агресия представлява за сигурността на континента и международния ред, слагайки край на следвоенното разведряване между ЕС и Русия.
    Много европейски държави се отказаха от илюзиите си за Русия на Путин.
    А Китай ..., Китай стои изотзад и чака ...

    13:23 07.02.2026

  • 51 Кую

    9 2 Отговор
    Да го Дуат ФАЩ.

    13:24 07.02.2026

  • 52 Ами

    12 2 Отговор
    САЩ правят отчаяни опити да решат конфликта,
    защото от това зависи бъдещето на САЩ.
    На тях не им пука нито за окраина, нито за Европа.
    На САЩ им трябва сделка с Русия.

    Коментиран от #58

    13:24 07.02.2026

  • 53 да питам

    3 8 Отговор
    верно ли най-новата руска космическа станция е катастрофира на луната ?

    Коментиран от #100

    13:25 07.02.2026

  • 54 Моряка

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Кръчмаря се подхилва снизходително,преди да го .......... на Кабаева.И от време на време и прави по едно дете.Засега са двечки.Красавчики.

    Коментиран от #63

    13:26 07.02.2026

  • 55 Лука

    4 15 Отговор

    До коментар #8 от "Новак":

    Сатанистите са в русия. Там не се почита Рождество и Великден, през цялата война се лее православна кръв !

    Коментиран от #60

    13:26 07.02.2026

  • 56 55555

    1 11 Отговор

    До коментар #23 от "Дони":

    Сатаната е в бункера-даже го има изобразен на средновековни икони,така че се готви да гориш в ада.!!!!

    13:26 07.02.2026

  • 57 На бай Дончо му писна

    4 12 Отговор
    и вади голямата тояга, лично ще раздаде правосъдие 😂

    13:27 07.02.2026

  • 58 Смех с копейки

    3 14 Отговор

    До коментар #52 от "Ами":

    Бай Дончо затова арестува руски танкери.

    Коментиран от #77

    13:27 07.02.2026

  • 59 касата

    4 11 Отговор

    До коментар #41 от "Tётя Мyтpaфановна":

    отдавна трябваше да пратим руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им. 🤡📢💤

    13:28 07.02.2026

  • 60 така е

    4 4 Отговор

    До коментар #55 от "Лука":

    защото в русия са атеисти

    Коментиран от #64

    13:29 07.02.2026

  • 61 ВВП

    1 8 Отговор
    Oкрайнса е свободна .Ще се бие до когато иска ..Казах

    Коментиран от #65

    13:30 07.02.2026

  • 62 ВВП

    9 1 Отговор
    Рижия толуп е отвратителен тюфлек.

    13:32 07.02.2026

  • 63 това са измишльотини

    1 7 Отговор

    До коментар #54 от "Моряка":

    на КГБ, нищо общо нямат тази жена Кабаева и Путин.

    13:33 07.02.2026

  • 64 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "така е":

    Тъпак.

    13:34 07.02.2026

  • 65 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "ВВП":

    Пий ги тия хапчета, бе...

    13:34 07.02.2026

  • 66 ВВП

    8 2 Отговор
    Доналд Тръмп е юдейска подлога .

    13:34 07.02.2026

  • 67 Лука

    4 13 Отговор

    До коментар #35 от "Хм...":

    Зеленски е герой,защитава родината си! Копейките като нямат родина не знаят за какво става дума .

    13:35 07.02.2026

  • 68 Световните медии

    5 10 Отговор
    "Катастрофален срив в приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."

    13:35 07.02.2026

  • 69 ВВП

    7 4 Отговор
    Доналд Тръмп е руски агент .Съсипа сащ ,Есср и Окрайната + Нато..до лятото всичко ще бъде РФ ..

    13:36 07.02.2026

  • 70 Лука

    4 7 Отговор

    До коментар #39 от "И Киев е Руски":

    Русия е на Ченгис хан !

    Коментиран от #72

    13:37 07.02.2026

  • 71 "Операциите на САЩ нанасят огромен и

    2 13 Отговор
    унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #83

    13:38 07.02.2026

  • 72 А пък Крим

    2 9 Отговор

    До коментар #70 от "Лука":

    е на кримските татари.

    Коментиран от #97

    13:39 07.02.2026

  • 73 55555

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Колективен руски крепостен":

    Ти живееш зле щото си мързелив!!!В България малко да ти се отдава да правиш нещо и да не те мързи,Пет хиляди евра няма да ги разваляш.!!!!

    13:41 07.02.2026

  • 74 ВВП

    12 0 Отговор
    След юни ще стане декември.и окраинските тъпаци ще продължават да стоят без ток и вода ..

    13:41 07.02.2026

  • 75 ВВП

    6 1 Отговор
    До декември Тромп тъпака перестройчик ще бъде полит .труп..много си повярва ..или много му вярват .

    13:42 07.02.2026

  • 76 ВВП

    12 1 Отговор
    До края на света окропите ше стоят в скривалищата ,построени от Сталин .нищо не може да помогне на терористите ..Най малко толупа Тромп..

    13:44 07.02.2026

  • 77 Ами

    13 2 Отговор

    До коментар #58 от "Смех с копейки":

    Танкерите бяха регистрирани в Русия няколко дни преди да бъдат арестувани.
    Арестувани бяха общо 7 танкера. Да не говорим, че ареста им бе незаконен.
    Руснаците в екипажите им бяха в Русия 3 дни след арестуването, останалата
    част от екипажа бе освободена няколко дни по-късно. Окраинците отказаха
    да се завърнат в окраина.
    Русия арестува 13 танкера. Напълно законно. В нейни териториални води.
    Лобиста вече се размеркландиса. Маркон праща тайно емисари, а оня в
    Англия с нестандартната сексуалност е пъник.
    А Тръмп чака инструкции.

    13:44 07.02.2026

  • 78 ВВП

    12 1 Отговор
    Сбохом Окраина ..!!

    Коментиран от #87

    13:44 07.02.2026

  • 79 ВВП

    6 1 Отговор
    Тромп го чака присъда за изнасилване на малолетни..Мнооо гадно за толупа .

    13:46 07.02.2026

  • 80 Владимир Путин, президент

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "татунчо 🍌":

    ".. Путин дали е на същото мнение ?!..."

    Путин отича у каная при всички положения.
    Вкара Русия в Катастрофа и последващ застой.
    След тази военна катастрофа на Русия и предстои сериозна вътрешна борба и поредна Перестройка.

    13:46 07.02.2026

  • 81 ВВП

    7 2 Отговор
    Тромп е един нещастен старец..ще прекара последните си години в пандиза ..знае се защо..Може да емигрира само в Корея север..

    13:48 07.02.2026

  • 82 Зеления път

    13 1 Отговор
    Зеленото е станал целия на язви и рани от субстанциите с които го тъпчат.. Не знам дали ще е жив да се радва на милиардите си дори и да му обещаят защита и нова самоличност след капитулацията.

    13:50 07.02.2026

  • 83 МОДДЮ с РАТТОРА

    7 5 Отговор

    До коментар #71 от ""Операциите на САЩ нанасят огромен и":

    Тихоо !Тихо пррр ∆льооо избощо не си компетентен и ти се отнема и думата и микрофоня 🎤 докато се поправиш !

    13:50 07.02.2026

  • 84 ВВП

    10 5 Отговор
    Как нито една окраинска подлога не замина емигрант в Окрайната .Да духъъъ супата ..?

    Коментиран от #88, #89, #90

    13:51 07.02.2026

  • 85 Акска

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Хм...":

    Ти шмъркаш ли лепило, дядка?

    13:52 07.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Доротея

    10 5 Отговор

    До коментар #78 от "ВВП":

    Чао Украйна ,ми4ка ви пайна ,не ви остана фандък даже и за шепа Уайнаа !

    Коментиран от #110

    13:53 07.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 А БГто от какви е превзето

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "русия е превзета от талибаните":

    От Аспаруховият катун вече няма и помен.

    14:04 07.02.2026

  • 92 стоян георгиев

    5 8 Отговор
    Тръмп ще го удължи.първо срока му беше един ден.след година стана до лятото...войната ще продължи докато русия изпадне в колапс.

    14:04 07.02.2026

  • 93 Ацтека

    4 8 Отговор
    Не е прав тръмпи! Зeлето тъкмо подпyка башибoзука, и тръндю ша го спира! А само след година моат да си делнат заедно с ЕС цалата територията на русия!

    Коментиран от #94

    14:15 07.02.2026

  • 94 любопитен

    4 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ацтека":

    По рождение ли си толкова умен или доста си падал на глава?

    14:19 07.02.2026

  • 95 Селянин

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "татунчо 🍌":

    Тои и Хитлер не беше съгласен но завърши в бункера Явно Путин върви по неговия път

    14:20 07.02.2026

  • 96 Тръмп

    3 1 Отговор
    Коя година?

    14:25 07.02.2026

  • 97 И Киев е Руски

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "А пък Крим":

    А баща ти е комшията.Ако не вярваш питай май Ка си

    14:25 07.02.2026

  • 98 Цвете

    5 0 Отговор
    А ЗАЩО ТОГАВА, ЮНИ? ДА " ПРЕХВЪРЛЯТ " ЧЕТОРИГОДИШНАТА ВОЙНА ЛИ? ТАКОВА РАЗИГРАВАНЕ ОТ ЩАТИТЕ, НИКОЙ НЕ Е ОЧАКВАЛ.ПАК СРЕЩИ, КОМАНДИРОВКИ ,РАЗХОДКИ И НУЛА ДИПЛОМАЦИЯ. САМО ДА ПОДСЕТЯ ЗА ЗАБРАВИЛИТЕ ,КОЛКО ПРОДЪЛЖИ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА? 🤕

    14:30 07.02.2026

  • 99 Цвете

    3 0 Отговор
    А ЗАЩО ТОГАВА, ЮНИ? ДА " ПРЕХВЪРЛЯТ " ЧЕТОРИГОДИШНАТА ВОЙНА ЛИ? ТАКОВА РАЗИГРАВАНЕ ОТ ЩАТИТЕ, НИКОЙ НЕ Е ОЧАКВАЛ.ПАК СРЕЩИ, КОМАНДИРОВКИ ,РАЗХОДКИ И НУЛА ДИПЛОМАЦИЯ. САМО ДА ПОДСЕТЯ ЗА ЗАБРАВИЛИТЕ ,КОЛКО ПРОДЪЛЖИ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА? 🤕

    Коментиран от #101

    14:31 07.02.2026

  • 100 Ххехе

    4 6 Отговор

    До коментар #53 от "да питам":

    вярно е, скоро беше, Руснаците се готвеха 10г. за тоя проект и провалиха, изстреляха го и се разби в повърхността на луната. Индийците направиха същото за 5г- и успяха и Чандраян кацна успешно

    14:38 07.02.2026

  • 101 Защото при кризи

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Цвете":

    ( войни,епидемии, крах на борсите) най-засегнат е плебса.

    Коментиран от #103

    14:45 07.02.2026

  • 102 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дън Бай":

    😁..........

    14:58 07.02.2026

  • 103 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Защото при кризи":

    Какви епидемии,разгледай колко вида маски + противогази има,и кога/за какво се слагат...

    15:02 07.02.2026

  • 104 Добър ден!

    9 4 Отговор
    Безсилието на агресора е повече от явно... Отдавна знаят, че губят войната и затова си отмъщават с тези бомбардировки по критичната инфраструктура на Украйна.

    15:14 07.02.2026

  • 105 Смешник

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Реалист":

    Мокрите сънища на един Еничар.Като се събуди ,двата пръдта в контакта, с коса като таралеж и с пълен памперс.

    Коментиран от #106

    15:27 07.02.2026

  • 106 българин

    0 3 Отговор

    До коментар #105 от "Смешник":

    и защо да еничарин, напротив български патриот е човека. еничари са руските подлоги, те са против България.

    15:42 07.02.2026

  • 107 Па съм я бе

    1 0 Отговор
    Аз давам краен срок до утре

    15:45 07.02.2026

  • 108 Гаро

    3 0 Отговор
    Мир вероятно няма да има. Русия най вероятно отмъщава за предателството на Украйна която беше в СССР и се отрече от дружбата им. Сурово отмъщение с назидателна цел към всяка една от бившите републики. Украйна е погубена икономически и военно след жестокия "урок". А в бъдеще ми е интересно ако оцелее нещо което не е в състава на Русия, то кой би инвестирал там с този съсед. Сложно е много.

    16:31 07.02.2026

  • 109 Кои бяха тия пък Сащ???

    1 0 Отговор
    Само Украйна е по силна от НАТО...
    За Росия не говорим

    16:34 07.02.2026

  • 110 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Доротея":

    Украйна я има развяха знамена на олимпиадата, а кэде са рашистите ?

    17:25 07.02.2026

  • 111 Одеска област

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Георгиев":

    няма да е независима. 2014-та Путин каза - ние няма да забравим. И няма да спре докато Одеса не стане руска. Те никога не са забравяли, няма да забравят и сега.

    17:43 07.02.2026

