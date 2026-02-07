САЩ дават краен срок до юни за споразумение между Украйна и Русия

Украйна и Русия имат краен срок до юни, за да постигнат споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години, съобщи Асошиейтед прес, цитирайки украинския президент Володимир Зеленски, предава БТА.
„Американците предлагат страните да прекратят войната до началото на лятото и вероятно ще окажат натиск върху тях точно според този график“, заяви Зеленски. „И казват, че искат да направят всичко до юни и ще направят всичко, за да сложат край на войната. И искат ясен график на всички събития“, добави той.
Зеленски уточни, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранни преговори да се проведе за първи път на тяхна територия, вероятно в Маями, щата Флорида. „Ние потвърдихме участието си“, подчерта украинският президент.
Крайният срок идва след последните преговори в Абу Даби, Обединените арабски емирства, които не доведоха до пробив. Двете страни продължават да се придържат към взаимно изключващи се искания: Русия настоява за оттегляне на Украйна от региона на Донбас, където сраженията продължават ожесточено, а Киев категорично отказва да приеме това условие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 побърканяк
Коментиран от #29, #32, #54
12:54 07.02.2026
2 ООрана държава
12:55 07.02.2026
3 русия е превзета от талибаните
Коментиран от #23, #91
12:55 07.02.2026
4 Майна
За да унищожи сатанистите!
Това е!
Свършени са!
Коментиран от #8
12:55 07.02.2026
5 Ясно защо
12:56 07.02.2026
6 руската мечка
Коментиран от #9
12:56 07.02.2026
7 татунчо 🍌
Коментиран от #80, #95
12:56 07.02.2026
8 Новак
До коментар #4 от "Майна":Ако няма Сатана, няма да има и Бог. Как ще различаваш доброто от лошото?
Коментиран от #19, #55
12:58 07.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 УдоМача
13:00 07.02.2026
12 Вовата
13:00 07.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Копейки
13:00 07.02.2026
15 Аятолах Али Хаменей расма
13:00 07.02.2026
16 Владимир Путин офишъл
13:01 07.02.2026
17 Хехехе
Коментиран от #25, #33
13:02 07.02.2026
18 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
13:02 07.02.2026
19 Надда Ренн
До коментар #8 от "Новак":Вярно си Новак ,но мойш ли му издуха сополите набързо ,че нещо се чувствам задръстен и заглъхнал .Очаква те 5 €врака награда и вечна благодарност .Господ да ви поживи теб и цялата ви рода !
Коментиран от #24
13:04 07.02.2026
20 Дън Бай
Коментиран от #102
13:05 07.02.2026
21 Георгиев
Снощи гледах филм за предсказанията за ликвидиране на 7 държави в сегашния вид. За Окраина се казва: източна - към Русия; западна - към Полша и Унгария. Одеска област - самостоятелна, независима.
Много такива има, но военните действия трябва да спрат. И без НАТО, Рюте и коалицията им вътре, на територията.
Коментиран от #111
13:05 07.02.2026
22 Хе хе...
Радио Ереван: Ами инфантилния идиот тръмп ще даде срок до края на годината...
Радио киев: А после?
Радио Ереван: После инфантилния идиот тръмп ще даде срок до юни!
13:06 07.02.2026
23 Дони
До коментар #3 от "русия е превзета от талибаните":Превзет си от САТАНАИЛ А ДЕНЯТ НАБЛИЖАВА ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯТ СЪД и като се изправиш пред СЪЗДАТЕЛЯ ЩЕ РОНИШ СЪЛЗИ ЗАЩОТО КАЗАНА С КАТРАНА ТЕ ЧАКА И ВЕЧНИТЕ МЪКИ НА ГРЕХА ЩЕ ТЕ ПРЕСЛЕДВАТ ПОКАИ СЕ И ТВОРЕЦА МОЖЕ ДА ТЕ СЪЖАЛИ
Коментиран от #56
13:06 07.02.2026
24 татунчо 🍌
До коментар #19 от "Надда Ренн":Сигурно ще може , ама е срамежлив и няма да си признае . Ха-ха !
13:07 07.02.2026
25 Мурка
До коментар #17 от "Хехехе":ДА НЕ СТАНЕ АРДЕНСКАТА ГОРА
13:09 07.02.2026
26 Омазана ватенка
13:09 07.02.2026
27 До юни
13:10 07.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Уелкъм то маями, ями, ями
До коментар #1 от "побърканяк":А защо не в Сургут?
Коментиран от #37, #45
13:11 07.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 само питам
Коментиран от #38
13:13 07.02.2026
32 Колективен руски крепостен
До коментар #1 от "побърканяк":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Кръчмаря кво казА?
Коментиран от #46, #73
13:13 07.02.2026
33 Q -Ресс Tиaа
До коментар #17 от "Хехехе":Не знам за Нортром -Груман ,коте 👄 но идва оня моя едричкия и е желателно да ползваш лубриканти ,да няма после аз не знаеххх...
13:13 07.02.2026
34 Този не разбра ли
13:13 07.02.2026
35 Хм...
Коментиран от #41, #67, #85
13:14 07.02.2026
36 Путин
13:14 07.02.2026
37 минувачът 🌟
До коментар #29 от "Уелкъм то маями, ями, ями":Може и в Сургут, може и в Аляска , но дали урките ще ги има дотогава е въпросът .
13:14 07.02.2026
38 Българин
До коментар #31 от "само питам":Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
13:15 07.02.2026
39 И Киев е Руски
Коментиран от #70
13:16 07.02.2026
40 Абсурдистан
13:17 07.02.2026
41 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #35 от "Хм...":Никой вече не вярва на тези измислици !
Ако искаш наистина да помогнеш, се запиши доброволец за защита на майка Русия.
С драскане по форумите си БЕЗполезен ... и д и о т !
Очаквам ви в посольството за да оформим документите!
Вземи синове и внуци ако имаш, не вземай майка, жена, дъщеря или внучка, шлюxи си имаме достатъчно.
Коментиран от #59
13:18 07.02.2026
42 Англосаксонска арогантност и безпомощн
13:20 07.02.2026
43 РФ е въздух под налягане !
13:21 07.02.2026
44 Факти
13:21 07.02.2026
45 Моряка
До коментар #29 от "Уелкъм то маями, ями, ями":То като ще е в Сургут,по добре на Колима - девет месеца сняг,останалото - зима.
13:21 07.02.2026
46 Лоша работа
До коментар #32 от "Колективен руски крепостен":Всеки ден хайвер, хайвер.. сьомга..и туй злато кво ще го правим толкоз много..
13:21 07.02.2026
47 да питам
13:23 07.02.2026
48 Реалист
Мисля, че Русия няма да я има след 3 години.
Знаете ли защо предрекох, крещях години преди войната, че Русия ще претърпи пълен крах и позор, ако воюва с Украйна?
Защото изучих основно Първата чеченска война.
Видях как се бият украинците.
Наблюдавах и как се бият чеченците, които ни нанесоха много поражения. Те са смели, страшни воини, но в сравнение с украинците са невинни същества, като малки дечица, като пърхащи ангелчета от картинки на Енгра..
Чеченските са страшни, смели, но те губят време да демонстрират благородство, да се перчат, да се показват.
Да парадират с облекло, оборудване..
Украинците са студени убийци. Те убиват веднага.
Убиват последователно и методично, без емоции, без думи и заплахи.
Сега всъщност става ясно какви воини спечелиха Втората световна война .
Украинците бяха страшните, безпощадни воини на сталиновата армия.
Затова предрекох това поражение."
Украйна защитава земята си и народа си от диктаторски военен терористичен режим в Кремъл огледален образ на КГБ и СССР .
Коментиран от #105
13:23 07.02.2026
49 Забелязъл
13:23 07.02.2026
50 русия е васал на Китай
Русия със сигурност ще загуби в Украйна
– Русия ще бъде принудена да се изтегли от всички окупирани украински територии, включително Крим.
– Ядреният потенциал на Русия не е гаранция за успех. Фън Юджун дава пример със Съединените щати, които са напуснали Виетнам, Корея и Афганистан с не по-малък ядрен потенциал, отколкото Руската федерация има днес.
– Киев доказа, че Москва не е непобедима, така че прекратяване на огъня по „корейския“ сценарий е изключено.
– Войната е повратен момент за Русия. Тя изпрати режима на Путин в широка международна изолация. Освен това той трябва да се справи с трудни вътрешнополитически подводни течения – от бунтове на наемници до етническото напрежение в няколко руски региона и неотдавнашния терористичен акт в Москва. Това показва, че политическият риск в Русия е много висок.
– След войната Украйна ще има възможност да се присъедини както към ЕС, така и към НАТО, докато Русия ще изгуби бившите си съветски републики, защото те виждат в агресията на Путин там заплаха за своя суверенитет и териториална цялост.
Според Фън Юджун междувременно войната е накарала Европа да се събуди за огромната заплаха, която руската военна агресия представлява за сигурността на континента и международния ред, слагайки край на следвоенното разведряване между ЕС и Русия.
Много европейски държави се отказаха от илюзиите си за Русия на Путин.
А Китай ..., Китай стои изотзад и чака ...
13:23 07.02.2026
51 Кую
13:24 07.02.2026
52 Ами
защото от това зависи бъдещето на САЩ.
На тях не им пука нито за окраина, нито за Европа.
На САЩ им трябва сделка с Русия.
Коментиран от #58
13:24 07.02.2026
53 да питам
Коментиран от #100
13:25 07.02.2026
54 Моряка
До коментар #1 от "побърканяк":Кръчмаря се подхилва снизходително,преди да го .......... на Кабаева.И от време на време и прави по едно дете.Засега са двечки.Красавчики.
Коментиран от #63
13:26 07.02.2026
55 Лука
До коментар #8 от "Новак":Сатанистите са в русия. Там не се почита Рождество и Великден, през цялата война се лее православна кръв !
Коментиран от #60
13:26 07.02.2026
56 55555
До коментар #23 от "Дони":Сатаната е в бункера-даже го има изобразен на средновековни икони,така че се готви да гориш в ада.!!!!
13:26 07.02.2026
57 На бай Дончо му писна
13:27 07.02.2026
58 Смех с копейки
До коментар #52 от "Ами":Бай Дончо затова арестува руски танкери.
Коментиран от #77
13:27 07.02.2026
59 касата
До коментар #41 от "Tётя Мyтpaфановна":отдавна трябваше да пратим руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им. 🤡📢💤
13:28 07.02.2026
60 така е
До коментар #55 от "Лука":защото в русия са атеисти
Коментиран от #64
13:29 07.02.2026
61 ВВП
Коментиран от #65
13:30 07.02.2026
62 ВВП
13:32 07.02.2026
63 това са измишльотини
До коментар #54 от "Моряка":на КГБ, нищо общо нямат тази жена Кабаева и Путин.
13:33 07.02.2026
64 стоян георгиев
До коментар #60 от "така е":Тъпак.
13:34 07.02.2026
65 стоян георгиев
До коментар #61 от "ВВП":Пий ги тия хапчета, бе...
13:34 07.02.2026
66 ВВП
13:34 07.02.2026
67 Лука
До коментар #35 от "Хм...":Зеленски е герой,защитава родината си! Копейките като нямат родина не знаят за какво става дума .
13:35 07.02.2026
68 Световните медии
13:35 07.02.2026
69 ВВП
13:36 07.02.2026
70 Лука
До коментар #39 от "И Киев е Руски":Русия е на Ченгис хан !
Коментиран от #72
13:37 07.02.2026
71 "Операциите на САЩ нанасят огромен и
Коментиран от #83
13:38 07.02.2026
72 А пък Крим
До коментар #70 от "Лука":е на кримските татари.
Коментиран от #97
13:39 07.02.2026
73 55555
До коментар #32 от "Колективен руски крепостен":Ти живееш зле щото си мързелив!!!В България малко да ти се отдава да правиш нещо и да не те мързи,Пет хиляди евра няма да ги разваляш.!!!!
13:41 07.02.2026
74 ВВП
13:41 07.02.2026
75 ВВП
13:42 07.02.2026
76 ВВП
13:44 07.02.2026
77 Ами
До коментар #58 от "Смех с копейки":Танкерите бяха регистрирани в Русия няколко дни преди да бъдат арестувани.
Арестувани бяха общо 7 танкера. Да не говорим, че ареста им бе незаконен.
Руснаците в екипажите им бяха в Русия 3 дни след арестуването, останалата
част от екипажа бе освободена няколко дни по-късно. Окраинците отказаха
да се завърнат в окраина.
Русия арестува 13 танкера. Напълно законно. В нейни териториални води.
Лобиста вече се размеркландиса. Маркон праща тайно емисари, а оня в
Англия с нестандартната сексуалност е пъник.
А Тръмп чака инструкции.
13:44 07.02.2026
78 ВВП
Коментиран от #87
13:44 07.02.2026
79 ВВП
13:46 07.02.2026
80 Владимир Путин, президент
До коментар #7 от "татунчо 🍌":".. Путин дали е на същото мнение ?!..."
Путин отича у каная при всички положения.
Вкара Русия в Катастрофа и последващ застой.
След тази военна катастрофа на Русия и предстои сериозна вътрешна борба и поредна Перестройка.
13:46 07.02.2026
81 ВВП
13:48 07.02.2026
82 Зеления път
13:50 07.02.2026
83 МОДДЮ с РАТТОРА
До коментар #71 от ""Операциите на САЩ нанасят огромен и":Тихоо !Тихо пррр ∆льооо избощо не си компетентен и ти се отнема и думата и микрофоня 🎤 докато се поправиш !
13:50 07.02.2026
84 ВВП
Коментиран от #88, #89, #90
13:51 07.02.2026
85 Акска
До коментар #35 от "Хм...":Ти шмъркаш ли лепило, дядка?
13:52 07.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Доротея
До коментар #78 от "ВВП":Чао Украйна ,ми4ка ви пайна ,не ви остана фандък даже и за шепа Уайнаа !
Коментиран от #110
13:53 07.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 А БГто от какви е превзето
До коментар #3 от "русия е превзета от талибаните":От Аспаруховият катун вече няма и помен.
14:04 07.02.2026
92 стоян георгиев
14:04 07.02.2026
93 Ацтека
Коментиран от #94
14:15 07.02.2026
94 любопитен
До коментар #93 от "Ацтека":По рождение ли си толкова умен или доста си падал на глава?
14:19 07.02.2026
95 Селянин
До коментар #7 от "татунчо 🍌":Тои и Хитлер не беше съгласен но завърши в бункера Явно Путин върви по неговия път
14:20 07.02.2026
96 Тръмп
14:25 07.02.2026
97 И Киев е Руски
До коментар #72 от "А пък Крим":А баща ти е комшията.Ако не вярваш питай май Ка си
14:25 07.02.2026
98 Цвете
14:30 07.02.2026
99 Цвете
Коментиран от #101
14:31 07.02.2026
100 Ххехе
До коментар #53 от "да питам":вярно е, скоро беше, Руснаците се готвеха 10г. за тоя проект и провалиха, изстреляха го и се разби в повърхността на луната. Индийците направиха същото за 5г- и успяха и Чандраян кацна успешно
14:38 07.02.2026
101 Защото при кризи
До коментар #99 от "Цвете":( войни,епидемии, крах на борсите) най-засегнат е плебса.
Коментиран от #103
14:45 07.02.2026
102 Неподписан
До коментар #20 от "Дън Бай":😁..........
14:58 07.02.2026
103 Неподписан
До коментар #101 от "Защото при кризи":Какви епидемии,разгледай колко вида маски + противогази има,и кога/за какво се слагат...
15:02 07.02.2026
104 Добър ден!
15:14 07.02.2026
105 Смешник
До коментар #48 от "Реалист":Мокрите сънища на един Еничар.Като се събуди ,двата пръдта в контакта, с коса като таралеж и с пълен памперс.
Коментиран от #106
15:27 07.02.2026
106 българин
До коментар #105 от "Смешник":и защо да еничарин, напротив български патриот е човека. еничари са руските подлоги, те са против България.
15:42 07.02.2026
107 Па съм я бе
15:45 07.02.2026
108 Гаро
16:31 07.02.2026
109 Кои бяха тия пък Сащ???
За Росия не говорим
16:34 07.02.2026
110 Лука
До коментар #87 от "Доротея":Украйна я има развяха знамена на олимпиадата, а кэде са рашистите ?
17:25 07.02.2026
111 Одеска област
До коментар #21 от "Георгиев":няма да е независима. 2014-та Путин каза - ние няма да забравим. И няма да спре докато Одеса не стане руска. Те никога не са забравяли, няма да забравят и сега.
17:43 07.02.2026