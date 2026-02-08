Андрей Бабиш обвини Борис Джонсън за осуетяването на бързия край на войната в Украйна

Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че шансът за мир между Русия и Украйна е бил загубен през 2022 г. поради намесата на външни сили, съобщи TN.cz.
Според премиера страните са били максимално близо до сключване на мирно споразумение през 2022 г., но процесът е бил провален от намесата на западните партньори на Украйна. Бабиш директно обвини тогавашния британски премиер Борис Джонсън за провала на завършването на преговорите.
Чешкият премиер отбеляза, че след посещението на Джонсън в Украйна преговорният процес е бил спрян, заедно с възможността за прекратяване на боевете.
Той приветства продължаващите дипломатически усилия, но отбеляза, че Европа е безсилна да прекрати конфликта между Русия и Украйна сама. Ключовият играч, подчерта чешкият премиер, е президентът на САЩ Доналд Тръмп.
„Преговорите са интензивни. Изглежда, че се приближават към дългосрочно решение – прекратяване на войната и създаване на стабилни гаранции за сигурност за Украйна.“ „Но Европа не може да направи това без Доналд Тръмп“, заяви Бабиш.
Първите преговори между Русия и Украйна след началото на Съвместните военни операции се проведоха на 28 февруари 2022 г. в Гомел. В края на март делегации от Русия и Украйна се срещнаха в Истанбул, за да обсъдят проект на споразумение, но украинските власти скоро се оттеглиха от преговорите.
Медиите свързаха това решение с „тайната среща“ между бившия британски премиер Борис Джонсън и Володимир Зеленски в Киев на 9 април 2022 г. Твърди се, че Джонсън е разубедил украинския президент от преговори и споразумение между Москва и Киев не бе подписано в Истанбул.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предприел необичайната стъпка, като инструктира военното ръководство на страната да участва в преговорите за Иран и уреждането на конфликта в Украйна, предаде Асошиейтед прес.
В статията се отбелязва, че Тръмп е изпратил адмирал Брад Купър, висшия командир на САЩ в Близкия изток, да преговаря за иранската ядрена програма и е назначил министъра на армията Дан Дрискол за „ключов преговарящ“ за прекратяване на конфликта в Украйна.
„Тъй като специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър, балансират между два сложни преговора, решението да се привлекат военни лидери – независимо дали заради техния опит, връзки или за да се откроят потенциално по-трудни варианти – отразява как републиканската администрация е преобърнала традиционната външна политика и дипломация на САЩ“, се казва в статията.
Според авторите, действията на Тръмп демонстрират отклонение от традиционната дипломация и сигнализират за нарастваща роля на военните в разрешаването на международни конфликти.
На 7 февруари Ройтерс съобщи, че САЩ и Украйна са обсъдили възможността за постигане на мирно споразумение още през март 2026 г. Медията обаче отбеляза, че крайният срок може да бъде коригиран поради липсата на споразумение по териториалните въпроси.
На 5 февруари, в интервю за France 2, Зеленски също изрази надежда, че конфликтът може да бъде разрешен за по-малко от година чрез дипломация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сега
Коментиран от #10, #36
07:29 08.02.2026
2 бабич
Коментиран от #14
07:33 08.02.2026
3 Лост
Коментиран от #13
07:34 08.02.2026
4 Какво
07:39 08.02.2026
5 Владимир Путин, президент
За Четири Года Русия унищожи напълно 120 000кв км, направи инвалиди 3 млн души, при това напълно за своя сметка. Това е то Pyccкий Мир, това е то Новоpoccия !!! Дoбpo пoжаловали таджики, узбеки, корейци, вече и индуси. Чувствайте се като в къщи 😁
Коментиран от #8, #18
07:41 08.02.2026
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Това казва всичко.
Коментиран от #37
07:45 08.02.2026
7 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #39
07:47 08.02.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Тя и Чечня беше унищожена преди 20 г. Ама вече цъвти. А такива като тебе които мразят Русия им цъФтят само налъмите.
Коментиран от #38
07:48 08.02.2026
9 Ъхъ!!!
Коментиран от #11, #15
07:50 08.02.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Сега":Заглавието е вярно.... На 15 април бяха се е споразумели в Истанбул, оставаше само броя на украинската армия, но се появи на другия ден в Киев рошавото недоразумения и каза до последния украинец... А топлина и светлина от небето им праща от време на време на руския президент Путин.....
Коментиран от #43
07:51 08.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пенсионер 69 годишен
До коментар #3 от "Лост":Тогава още не се бях пенсионирал. Без ваксина уволняваха от работа. Без маска глобяваха 400€. Не пускаха в магазин и ресторант. СОВИД СЕ ОКАЗА ЛЪЖА, А ВАКСИНИТЕ ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО! По този начин поставиха европейците под домашен арест и се справиха със започналите протести на населението.
От друга страна ми стана навик да не се разкарвам и спестих много пари. Миналата година спрях и цигарите. В Европа цигарите са ужасно скъпи!
Коментиран от #45
07:55 08.02.2026
14 Мурка
До коментар #2 от "бабич":А ТИ МЛАД ЮНАКИЧ
Коментиран от #62
08:04 08.02.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Ъхъ!!!":Как хубавоса ви изчислили западните пропаГандони. Щом някой е вкарал войски, няма значение колко хора си му избил преди това. Ей, много сте пр3 ди, хахаха.
08:07 08.02.2026
16 Разяснител
Разбирай, татиТръмп "да свали колана и да ги нашари едно хубавичко по седалищните части, докато им минат болните мераци на палавниците" - метафорично казано!
08:07 08.02.2026
17 Факт
Коментиран от #22, #41
08:25 08.02.2026
18 Зеленски Украйна
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":спокойни сме, наркомана изби 10 млн укри и осакати още толкова, изгуби половината си държава, ама има златен кенеф, така че сме напълно спокойни, до последния украинец не остана много, благодаря ви господари от Нато за парите
Коментиран от #21, #27
08:46 08.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АБВ
09:12 08.02.2026
21 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #18 от "Зеленски Украйна":В "Наръчник на галактическия пътешественик" делфините казват на своя език – " благодарим ви за рибата" и изчезват от Земята да се спасят. Страхотна книга. Филмът е добър, но книгата е супер!
Та и ти, сънароднико, благодари на хубавата ни страна и замина за чужбина, да се спасиш...
09:17 08.02.2026
22 АБВ
До коментар #17 от "Факт":"Войната не приключи бързо, защото в Украйна са знаели военните планове и са били добре подготвени! "
Естествено. Нали затова бяха Минските споразумения ? Не за да се наложи мир в Донбас, а за да може Украйна да се подготви за завладяването на Донбас със сила.
09:18 08.02.2026
23 БАНко
09:20 08.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ТОВА НЕ Е ОБВИНЕНИЕ
09:21 08.02.2026
26 ЕЙ, СКЪСАНИТЕ ЦЕНТАЦИ
Коментиран от #50
09:22 08.02.2026
27 стоян
До коментар #18 от "Зеленски Украйна":До 18 ком - другар ти за украинците ли си загрижен или за путин - златния кенеф беше на янукович и затова украинците го изгониха а резиденцията му сега е отворена да гледат украинците къде е акъл на путин подлогота янукович
Коментиран от #30
09:24 08.02.2026
28 Факти
Коментиран от #32, #34, #40
09:28 08.02.2026
29 Васил
09:38 08.02.2026
30 Хахахахаха
До коментар #27 от "стоян":Маняк вярно ли си толкова неграмотен, честно имам чувството, че си от тея с лилавите ве. ци, абсолютно нищо не ти разбрах, май си идио.. Та на форума
Коментиран от #49
09:38 08.02.2026
31 Търновец
09:39 08.02.2026
32 Хахахахаха
До коментар #28 от "Факти":А те в Украйна по 30000 долара взимат и пак не искат на фронта, смятай за какъв геноцид става дума, предпочитат да гладуват вместо да ходят на фронта. Няма ги вече патриотичните украинци, повечето загинаха, а тея които се осъзнаха избягаха. Между другото руснаците не ги мисли, мисли ти от къде ще изкараш някой лев, че като те гледам къв си дриплю и ми става мъчно, ако искаш мога да ти платя наема, да се почувстваш един път и ти човек
09:42 08.02.2026
33 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Как тъй робът живее по-богато от сюзерена? В УССР живееха по-добре от РСФСР. След отлюспването урките сами си нарязаха заводите, флота, самолетите и закъсаха. После направиха Майдан и Порошенко нападна Донбас.
Коментиран от #52, #61
09:47 08.02.2026
34 Руснаци
До коментар #28 от "Факти":Хахахха, маняк 400 млрд в оръжия, ти разбираш ли какво е това, една нормална армия ще се да си е върнала поне една малка част, аз спомен нямам от 2022 Украйна да си е върнала дори едно село, някак не го разбирам, значи преди 3 години руснаците са имали 19 процента, за тези три години те превзеха стотици села, взеха Бахмут, превзеха Северск, Мирноград, Покровск и викаш всичко това е разстояние от 20 30 км, маняк спирай наркотиците, ясно е че нямаш пари за качествена дрога, така че по добре спри евтино то лепило
09:47 08.02.2026
35 Обвини
09:49 08.02.2026
36 Лука
До коментар #1 от "Сега":Рашистите вън,от БГ сайтове !
09:49 08.02.2026
37 Лука
До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Русия е на Ченгис хан ,и така се държи,(варварски)
09:52 08.02.2026
38 Факти
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Чечения цъфти? По-голямата глупост не бях чувал. Чечения е леш. БВП на човек е 4-5 ПЪТИ по-нисък от средния за Русия, който пък е по-нисък от българския. Средната заплата е над 2 пъти по-ниска от средната за Русия, която също е по-ниска от българската. Безработицата е 8% в сравнение със средно 2% за Русия. След войната ще се удвои. 15% от мъжете в активна възраст са били ангажирани в нея. Смятай колко е зле положението, щом масово са готови да умират за 2000 евро на месец. В Чечения е абсолютна мизерия, както във всяка поробена от Русия република. Там в Русия добре живеят само една шепа хора в центъра на Москва и Ленинград. Всички други са много зле. Руското робство не прощава.
Коментиран от #59
09:54 08.02.2026
39 Лука
До коментар #7 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Рашистките шамани обичайно бъркат.
09:55 08.02.2026
40 АБВ
До коментар #28 от "Факти":Твърдението, че Путин е виновен за войната е доста първично и повърхностно и показващо пълно непознаване на събитията от края на миналия и началото на този век. Но така е изгодно на англосаксонските пропагандисти. Войната в Украйна я започна НАТО. С "нито инч на изток", с организирани и платени преврати, с протакане и неспазване на Минските споразумения и използването им за въоръжаване и обучение на украинската армия, най-вече с проваляне договореностите от Истанбул. Най-лошото нещо, което се е случило в света през последните 30 години е непредизвиканото с нищо пълномащабно разширяване на НАТО на изток. Това ясно ли ти е ?
Варшавският договор се разпусна през юни 1991 г. Защо НАТО остана ? Кой заплашваше страните от НАТО ? Русия ли ? До 1999 г. президент беше пияницата Елцин и нямаше никаква заплаха за Запада. Нещо повече, грабеха в Русия, като за последно. Но 1999 г. се разшириха на изток с Полша, Чехия и Унгария. Защо ? Русия ли ги заплашваше ? Добре беше, че Елцин се усети за подлостта на англосаксонците и посочи Путин за свой наследник. а не някой като Гайдар, Чубайс, Немцов или Навални. През 2004 година НАТО прие и другите въшки от изтока и стигна плътно границите на Русия. Беше ли Русия заплаха през това време ? Чак през 2007 г. в Мюнхен Путин отправи първото си предупреждение, но надменния, арогантен и самовлюбен Запад го игнорира. Последва покана за членство в НАТО на Грузия и Украйна. Защо ? Но 2008 г. глупостта на Саакашвили да нападне Осетия п
Коментиран от #44, #54, #56
09:55 08.02.2026
41 Борис Джонсън
До коментар #17 от "Факт":Браво!
А някои още твърдят че можела да приключи за дни в Истанбул защото Киев капитулирал, но съм бил попречил!
Абсолютни лъжи!
09:57 08.02.2026
42 Бабиш
09:58 08.02.2026
43 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #10 от "Европеец":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети !
09:59 08.02.2026
44 Путин
До коментар #40 от "АБВ":спази Будапещенския мурмурандум! Влезна да изгони американците!
10:00 08.02.2026
45 Лука
До коментар #13 от "Пенсионер 69 годишен":Какво пиеш щото действа умопомрачително !
10:01 08.02.2026
46 Бабата на Бабиш
10:01 08.02.2026
47 АБВ
В статията пише също: "В голяма степен гореизложеното засяга и Обединеното кралство.Към днешна дата, сред 193-те страни-членки на Организацията на обединените нации, само 22 държави не са били подложени на британската въоръжена агресия.Западната пропаганда вече няколко столетия ни уверява, че най-агресивната страна е Русия, макар фактите да говорят за точно обратното."
10:02 08.02.2026
48 Бабишкевич
Коментиран от #60
10:02 08.02.2026
49 стоян
До коментар #30 от "Хахахахаха":До 30 ком - другар не си ме разбрал защото явно си доста заоблен
10:03 08.02.2026
50 Лука
До коментар #26 от "ЕЙ, СКЪСАНИТЕ ЦЕНТАЦИ":Не сега а отдавна ,сега се прочу .
10:06 08.02.2026
51 Краснов
10:11 08.02.2026
52 Лука
До коментар #33 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Писна ми от лъжи! Рашистите подстрекаха луганск и донецк за отцепване от Украйна,изпратиха им доста оръжия и зелени човечета . До там бяха тайни операции че се притесниха от пътнически самолет на малаизия и го свалиха с ракета .
10:17 08.02.2026
53 Абе
10:18 08.02.2026
54 Тия писаници са за
До коментар #40 от "АБВ":някой, който е поне малко любопитен, който поне малко се интересува, който чете и гледа не само какво му снасят БТВ и другите телевизии а и от други източници.
За съжаление това са само около 5-10% от хората.
Другите са gлупави или в най-добрия случай игнорантни и не виждат по-далеч от носа си.
А има и 2-3 tрола коиъо пишат без почивка, явно по друг начин не могат да си изкарват прехраната.
Коментиран от #67
10:21 08.02.2026
55 Да го
10:26 08.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Многоходовото
Коментиран от #65
10:35 08.02.2026
58 az СВО Победа 80
1. За четити дни СВО украинците клекнаха.
2. Руснаците бяха в Киев само няколко часа след началото на СВО
3. После се намеси коалиция от 52 държави, вкл.цялото НАТО и измени хода на бойните действия от СВО във война на тази коалиция срещу РФ.
4. В хода на тази битка, прерастнала от СВО в пълномащабна война със запада, руснаците побеждават не просто Киев, а глобалния запад и неговите васали.
10:35 08.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Град Козлодуй
До коментар #33 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Така е приятел. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
Коментиран от #64
11:24 08.02.2026
62 жмурка
До коментар #14 от "Мурка":а черна торбичка те търси
12:22 08.02.2026
63 Дон Турболенто
13:11 08.02.2026
64 Дон Турболенто
До коментар #61 от "Град Козлодуй":Аз пък мисля, че примитивните консуматорски мозъци, чийто светоглед се формира от вехтите постулати на системните СМИ, не бива да се впускат в такива мисловни галимации. Разбираш ли?
13:14 08.02.2026
65 Дон Турболенто
До коментар #57 от "Многоходовото":Знаем, знаем. Още от 2014 кожи и салати гастролира по телевизии и сайтове да ни убеждава. Като особено "Титанична" е експертизата на Агов. Знаем за перални, шанцови инструменти, кремъклийки, еднодръвки и т.н. Затова не се престаравай излишно и не преигравай.
Коментиран от #66
13:24 08.02.2026
66 Дон Турболенто
До коментар #65 от "Дон Турболенто":.... Куцо и сакато гастролира...
13:26 08.02.2026
67 Дон Турболенто
До коментар #54 от "Тия писаници са за":Изобщо не са 5-10%. Много повече хора осъзнават какво се случва, но не им се влиза в безсмислена полемика с полудебили, за които единственото мерило е степента им на потребление и вехтите клишета на "системните". Има и такива, които вътрешно осъзнават какво се случва, но умишлено си замъгляват съзнанието, защото промените ги плащат.
13:36 08.02.2026