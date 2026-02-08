Новини
Свят »
Чехия »
Андрей Бабиш обвини Борис Джонсън за осуетяването на бързия край на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Андрей Бабиш обвини Борис Джонсън за осуетяването на бързия край на войната в Украйна

8 Февруари, 2026 07:16, обновена 8 Февруари, 2026 07:25 4 139 67

  • андрей бабиш-
  • борис джонсън-
  • русия-
  • украйна-
  • чухия-
  • доналд тръмп

Тръмп изненадващо включи висши военни в преговорите с Иран и уреждането на конфликта в Украйна

Андрей Бабиш обвини Борис Джонсън за осуетяването на бързия край на войната в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че шансът за мир между Русия и Украйна е бил загубен през 2022 г. поради намесата на външни сили, съобщи TN.cz.

Според премиера страните са били максимално близо до сключване на мирно споразумение през 2022 г., но процесът е бил провален от намесата на западните партньори на Украйна. Бабиш директно обвини тогавашния британски премиер Борис Джонсън за провала на завършването на преговорите.

Още новини от Украйна

Чешкият премиер отбеляза, че след посещението на Джонсън в Украйна преговорният процес е бил спрян, заедно с възможността за прекратяване на боевете.

Той приветства продължаващите дипломатически усилия, но отбеляза, че Европа е безсилна да прекрати конфликта между Русия и Украйна сама. Ключовият играч, подчерта чешкият премиер, е президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Преговорите са интензивни. Изглежда, че се приближават към дългосрочно решение – прекратяване на войната и създаване на стабилни гаранции за сигурност за Украйна.“ „Но Европа не може да направи това без Доналд Тръмп“, заяви Бабиш.

Първите преговори между Русия и Украйна след началото на Съвместните военни операции се проведоха на 28 февруари 2022 г. в Гомел. В края на март делегации от Русия и Украйна се срещнаха в Истанбул, за да обсъдят проект на споразумение, но украинските власти скоро се оттеглиха от преговорите.

Медиите свързаха това решение с „тайната среща“ между бившия британски премиер Борис Джонсън и Володимир Зеленски в Киев на 9 април 2022 г. Твърди се, че Джонсън е разубедил украинския президент от преговори и споразумение между Москва и Киев не бе подписано в Истанбул.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предприел необичайната стъпка, като инструктира военното ръководство на страната да участва в преговорите за Иран и уреждането на конфликта в Украйна, предаде Асошиейтед прес.

В статията се отбелязва, че Тръмп е изпратил адмирал Брад Купър, висшия командир на САЩ в Близкия изток, да преговаря за иранската ядрена програма и е назначил министъра на армията Дан Дрискол за „ключов преговарящ“ за прекратяване на конфликта в Украйна.

„Тъй като специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър, балансират между два сложни преговора, решението да се привлекат военни лидери – независимо дали заради техния опит, връзки или за да се откроят потенциално по-трудни варианти – отразява как републиканската администрация е преобърнала традиционната външна политика и дипломация на САЩ“, се казва в статията.

Според авторите, действията на Тръмп демонстрират отклонение от традиционната дипломация и сигнализират за нарастваща роля на военните в разрешаването на международни конфликти.

На 7 февруари Ройтерс съобщи, че САЩ и Украйна са обсъдили възможността за постигане на мирно споразумение още през март 2026 г. Медията обаче отбеляза, че крайният срок може да бъде коригиран поради липсата на споразумение по териториалните въпроси.

На 5 февруари, в интервю за France 2, Зеленски също изрази надежда, че конфликтът може да бъде разрешен за по-малко от година чрез дипломация.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега

    77 7 Отговор
    Рошавия Борка да ги топли.

    Коментиран от #10, #36

    07:29 08.02.2026

  • 2 бабич

    10 41 Отговор
    търси дедич

    Коментиран от #14

    07:33 08.02.2026

  • 3 Лост

    93 7 Отговор
    Какво да очакваш от човек дето затвори цяла Англия по време на ковида ,а той си направи новогодишно коледно парти с приятели.

    Коментиран от #13

    07:34 08.02.2026

  • 4 Какво

    24 6 Отговор
    Съвместните военни операции

    07:39 08.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    13 65 Отговор
    Спакойно бе, все по плану !!!
    За Четири Года Русия унищожи напълно 120 000кв км, направи инвалиди 3 млн души, при това напълно за своя сметка. Това е то Pyccкий Мир, това е то Новоpoccия !!! Дoбpo пoжаловали таджики, узбеки, корейци, вече и индуси. Чувствайте се като в къщи 😁

    Коментиран от #8, #18

    07:41 08.02.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    86 7 Отговор
    Шотландците имат поговорка:"Ако двама съседи се карат, значи им е бил на гости англичанин. "
    Това казва всичко.

    Коментиран от #37

    07:45 08.02.2026

  • 7 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    64 8 Отговор
    Чехия само се опари с оръжейни доставки на вересия за Украйна, а България ще фалира.

    Коментиран от #39

    07:47 08.02.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    62 8 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Тя и Чечня беше унищожена преди 20 г. Ама вече цъвти. А такива като тебе които мразят Русия им цъФтят само налъмите.

    Коментиран от #38

    07:48 08.02.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    10 61 Отговор
    Ей, колко си приличат копейките по света - по гьонсуратлък!!! Обвиняват всички други, но не и Кремълската клика, която ЗАПОЧНА ТАЗИ ВОЙНА!

    Коментиран от #11, #15

    07:50 08.02.2026

  • 10 Европеец

    58 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сега":

    Заглавието е вярно.... На 15 април бяха се е споразумели в Истанбул, оставаше само броя на украинската армия, но се появи на другия ден в Киев рошавото недоразумения и каза до последния украинец... А топлина и светлина от небето им праща от време на време на руския президент Путин.....

    Коментиран от #43

    07:51 08.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пенсионер 69 годишен

    44 3 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    Тогава още не се бях пенсионирал. Без ваксина уволняваха от работа. Без маска глобяваха 400€. Не пускаха в магазин и ресторант. СОВИД СЕ ОКАЗА ЛЪЖА, А ВАКСИНИТЕ ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО! По този начин поставиха европейците под домашен арест и се справиха със започналите протести на населението.
    От друга страна ми стана навик да не се разкарвам и спестих много пари. Миналата година спрях и цигарите. В Европа цигарите са ужасно скъпи!

    Коментиран от #45

    07:55 08.02.2026

  • 14 Мурка

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "бабич":

    А ТИ МЛАД ЮНАКИЧ

    Коментиран от #62

    08:04 08.02.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    28 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъ!!!":

    Как хубавоса ви изчислили западните пропаГандони. Щом някой е вкарал войски, няма значение колко хора си му избил преди това. Ей, много сте пр3 ди, хахаха.

    08:07 08.02.2026

  • 16 Разяснител

    32 1 Отговор
    Изглежда, че се приближават към дългосрочно решение – прекратяване на войната и създаване на стабилни гаранции за сигурност за Украйна.“ „Но Европа не може да направи това без Доналд Тръмп“, заяви Бабиш.

    Разбирай, татиТръмп "да свали колана и да ги нашари едно хубавичко по седалищните части, докато им минат болните мераци на палавниците" - метафорично казано!

    08:07 08.02.2026

  • 17 Факт

    5 19 Отговор
    Войната не приключи бързо, защото в Украйна са знаели военните планове и са били добре подготвени!

    Коментиран от #22, #41

    08:25 08.02.2026

  • 18 Зеленски Украйна

    21 2 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    спокойни сме, наркомана изби 10 млн укри и осакати още толкова, изгуби половината си държава, ама има златен кенеф, така че сме напълно спокойни, до последния украинец не остана много, благодаря ви господари от Нато за парите

    Коментиран от #21, #27

    08:46 08.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АБВ

    11 2 Отговор
    Има ли гадост на този свят, която да не е предизвикана от англосаксонците ? Не само, че провалиха Истанбулските преговори, но и предизвикаха събитията в Украйна с долната и двулична политика на "възпиране на Русия".

    09:12 08.02.2026

  • 21 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Зеленски Украйна":

    В "Наръчник на галактическия пътешественик" делфините казват на своя език – " благодарим ви за рибата" и изчезват от Земята да се спасят. Страхотна книга. Филмът е добър, но книгата е супер!
    Та и ти, сънароднико, благодари на хубавата ни страна и замина за чужбина, да се спасиш...

    09:17 08.02.2026

  • 22 АБВ

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    "Войната не приключи бързо, защото в Украйна са знаели военните планове и са били добре подготвени! "

    Естествено. Нали затова бяха Минските споразумения ? Не за да се наложи мир в Донбас, а за да може Украйна да се подготви за завладяването на Донбас със сила.

    09:18 08.02.2026

  • 23 БАНко

    6 1 Отговор
    НАТООООООВЦИ , САМО МАЛКО УМНИТЕ И УРСУСЕЛКОВЦИТЕ ОТРИЧАТ ТОЗИ ФАКТ !!!

    09:20 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ТОВА НЕ Е ОБВИНЕНИЕ

    4 0 Отговор
    Просто е казал истината.

    09:21 08.02.2026

  • 26 ЕЙ, СКЪСАНИТЕ ЦЕНТАЦИ

    8 0 Отговор
    Сега Бабиш копейка ли е вече??

    Коментиран от #50

    09:22 08.02.2026

  • 27 стоян

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Зеленски Украйна":

    До 18 ком - другар ти за украинците ли си загрижен или за путин - златния кенеф беше на янукович и затова украинците го изгониха а резиденцията му сега е отворена да гледат украинците къде е акъл на путин подлогота янукович

    Коментиран от #30

    09:24 08.02.2026

  • 28 Факти

    5 11 Отговор
    За войната на Путин виновен е само Путин. Стига сте сочили с пръст към други хора. "Мир" означава, че украинска земя се дава на кръвожадния диктатор. Някой замисля ли се, че хората там автоматично стават роби? Русия скоро няма да се оправи и поколения ще продължат да живеят мизерно и под репресии. Какъв "мир" е това? Вижте в Русия как се записват за войната срещу 2000 евро на месец. Кой си рискува живота за такива пари? Тези хора са отчаяни. На тях направо не ми се живее. Това е "мирът" на Путин. През март 2022 Русия държеше 27% от Украйна. През април бяха освободени 8% и окупацията падна на 19%. Днес все още са толкова. Ако Тръмп не беше спечелил изборите и не беше спрял помощта за Украйна, ситуацията щеше да е различна. Украинската армия още щеше да е в Курск. Като искате мир, критикувайте Путин. Той води тази война. Украйна само се защитава.

    Коментиран от #32, #34, #40

    09:28 08.02.2026

  • 29 Васил

    2 4 Отговор
    И този е изкукал ама на 100% Всякакви преговори с диктатори винаги са обречени на провал.

    09:38 08.02.2026

  • 30 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "стоян":

    Маняк вярно ли си толкова неграмотен, честно имам чувството, че си от тея с лилавите ве. ци, абсолютно нищо не ти разбрах, май си идио.. Та на форума

    Коментиран от #49

    09:38 08.02.2026

  • 31 Търновец

    4 1 Отговор
    Преди години един Английски професор от Оксфорд във FT публикува статия: "..В Турция с Турция" - на картата на Турция той постави Британското и Израелското знаме и поясни - по памет - това което свързва Британия и Турция е че Евреи създадоха Отоманската и Британската империи.." (In Turkey with Turkey - FT). A това което правят Зеленски Кличко и Украинските олигарси с Украйна много прилича на възродена Отоманска империя. И нищо чудно Чешкия политик да е напълно прав и Борис Джонсън да е изпълнявал лобистка поръчка. А през 1683 по време на атаката на 300000 Тюркска армия срещу Виена тъкмо Кримските татари с тяхната конница бяха острието на нашествениците.

    09:39 08.02.2026

  • 32 Хахахахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    А те в Украйна по 30000 долара взимат и пак не искат на фронта, смятай за какъв геноцид става дума, предпочитат да гладуват вместо да ходят на фронта. Няма ги вече патриотичните украинци, повечето загинаха, а тея които се осъзнаха избягаха. Между другото руснаците не ги мисли, мисли ти от къде ще изкараш някой лев, че като те гледам къв си дриплю и ми става мъчно, ако искаш мога да ти платя наема, да се почувстваш един път и ти човек

    09:42 08.02.2026

  • 33 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    4 1 Отговор
    "Някой замисля ли се, че хората там автоматично стават роби?"

    Как тъй робът живее по-богато от сюзерена? В УССР живееха по-добре от РСФСР. След отлюспването урките сами си нарязаха заводите, флота, самолетите и закъсаха. После направиха Майдан и Порошенко нападна Донбас.

    Коментиран от #52, #61

    09:47 08.02.2026

  • 34 Руснаци

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Хахахха, маняк 400 млрд в оръжия, ти разбираш ли какво е това, една нормална армия ще се да си е върнала поне една малка част, аз спомен нямам от 2022 Украйна да си е върнала дори едно село, някак не го разбирам, значи преди 3 години руснаците са имали 19 процента, за тези три години те превзеха стотици села, взеха Бахмут, превзеха Северск, Мирноград, Покровск и викаш всичко това е разстояние от 20 30 км, маняк спирай наркотиците, ясно е че нямаш пари за качествена дрога, така че по добре спри евтино то лепило

    09:47 08.02.2026

  • 35 Обвини

    7 0 Отговор
    звучи като излъгал - руснаци и украинци наистина се бяха споразумели по почти всички въпроси в Истанбул и точно Борис Джонсън се беше появил като представител и на британци, и на някои американски лобита, беше обещал пълна подкрепа за Украйна с всичко нужно и приключиха преговорите. За това са се изказвали и руснаци, и украинци, и европейци. То и самият Джонсън едва ли ще отрече, даже ще се похвали. Най-вероятно просто щеше да е една отсрочка такова споразумение през 2022г, както според мен и бъдещо такова тази година ще е някаква кратка пауза. Но при всички положения сигурно няколкостотин хиляди до милион живота нямаше да бъдат загубени, както и милиони украинци да напуснат Украйна.

    09:49 08.02.2026

  • 36 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сега":

    Рашистите вън,от БГ сайтове !

    09:49 08.02.2026

  • 37 Лука

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Русия е на Ченгис хан ,и така се държи,(варварски)

    09:52 08.02.2026

  • 38 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Чечения цъфти? По-голямата глупост не бях чувал. Чечения е леш. БВП на човек е 4-5 ПЪТИ по-нисък от средния за Русия, който пък е по-нисък от българския. Средната заплата е над 2 пъти по-ниска от средната за Русия, която също е по-ниска от българската. Безработицата е 8% в сравнение със средно 2% за Русия. След войната ще се удвои. 15% от мъжете в активна възраст са били ангажирани в нея. Смятай колко е зле положението, щом масово са готови да умират за 2000 евро на месец. В Чечения е абсолютна мизерия, както във всяка поробена от Русия република. Там в Русия добре живеят само една шепа хора в центъра на Москва и Ленинград. Всички други са много зле. Руското робство не прощава.

    Коментиран от #59

    09:54 08.02.2026

  • 39 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Рашистките шамани обичайно бъркат.

    09:55 08.02.2026

  • 40 АБВ

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Твърдението, че Путин е виновен за войната е доста първично и повърхностно и показващо пълно непознаване на събитията от края на миналия и началото на този век. Но така е изгодно на англосаксонските пропагандисти. Войната в Украйна я започна НАТО. С "нито инч на изток", с организирани и платени преврати, с протакане и неспазване на Минските споразумения и използването им за въоръжаване и обучение на украинската армия, най-вече с проваляне договореностите от Истанбул. Най-лошото нещо, което се е случило в света през последните 30 години е непредизвиканото с нищо пълномащабно разширяване на НАТО на изток. Това ясно ли ти е ?
    Варшавският договор се разпусна през юни 1991 г. Защо НАТО остана ? Кой заплашваше страните от НАТО ? Русия ли ? До 1999 г. президент беше пияницата Елцин и нямаше никаква заплаха за Запада. Нещо повече, грабеха в Русия, като за последно. Но 1999 г. се разшириха на изток с Полша, Чехия и Унгария. Защо ? Русия ли ги заплашваше ? Добре беше, че Елцин се усети за подлостта на англосаксонците и посочи Путин за свой наследник. а не някой като Гайдар, Чубайс, Немцов или Навални. През 2004 година НАТО прие и другите въшки от изтока и стигна плътно границите на Русия. Беше ли Русия заплаха през това време ? Чак през 2007 г. в Мюнхен Путин отправи първото си предупреждение, но надменния, арогантен и самовлюбен Запад го игнорира. Последва покана за членство в НАТО на Грузия и Украйна. Защо ? Но 2008 г. глупостта на Саакашвили да нападне Осетия п

    Коментиран от #44, #54, #56

    09:55 08.02.2026

  • 41 Борис Джонсън

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Браво!
    А някои още твърдят че можела да приключи за дни в Истанбул защото Киев капитулирал, но съм бил попречил!
    Абсолютни лъжи!

    09:57 08.02.2026

  • 42 Бабиш

    1 3 Отговор
    да си гледа бабите!

    09:58 08.02.2026

  • 43 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети !

    09:59 08.02.2026

  • 44 Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "АБВ":

    спази Будапещенския мурмурандум! Влезна да изгони американците!

    10:00 08.02.2026

  • 45 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пенсионер 69 годишен":

    Какво пиеш щото действа умопомрачително !

    10:01 08.02.2026

  • 46 Бабата на Бабиш

    0 0 Отговор
    Браво Андрюха!

    10:01 08.02.2026

  • 47 АБВ

    3 2 Отговор
    На 29.04.2018 г. именно "Факти" публикува статията "Пълен списък на войните и интервенциите на САЩ" Списъкът е изготвен от д-р Золтан Гросман - професор по география в държавния колеж Evergreen State College в Олимпия, щата Вашингтон. В статията пише:" Резултатите от тази работа позволяват на Съединените щати да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна, която е извършила най-голям брой чуждестранни интервенции."
    В статията пише също: "В голяма степен гореизложеното засяга и Обединеното кралство.Към днешна дата, сред 193-те страни-членки на Организацията на обединените нации, само 22 държави не са били подложени на британската въоръжена агресия.Западната пропаганда вече няколко столетия ни уверява, че най-агресивната страна е Русия, макар фактите да говорят за точно обратното."

    10:02 08.02.2026

  • 48 Бабишкевич

    2 0 Отговор
    Прага 1967!

    Коментиран от #60

    10:02 08.02.2026

  • 49 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахахаха":

    До 30 ком - другар не си ме разбрал защото явно си доста заоблен

    10:03 08.02.2026

  • 50 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "ЕЙ, СКЪСАНИТЕ ЦЕНТАЦИ":

    Не сега а отдавна ,сега се прочу .

    10:06 08.02.2026

  • 51 Краснов

    1 0 Отговор
    Прав си колега Андрюха!

    10:11 08.02.2026

  • 52 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Писна ми от лъжи! Рашистите подстрекаха луганск и донецк за отцепване от Украйна,изпратиха им доста оръжия и зелени човечета . До там бяха тайни операции че се притесниха от пътнически самолет на малаизия и го свалиха с ракета .

    10:17 08.02.2026

  • 53 Абе

    2 0 Отговор
    истината е като шило в торба драги западно - над..упе...нци, кво излезе, че портфейла на рошавия Борко Лондонски е в основата на борбата до последния украинец, та на въпроса на Зеленски „кво правим сеги“, „ами бийте се...„ , ама не е довършил съвета си докога да се бият, колкото повече се бият, толкова повече паунди в портфейла..........

    10:18 08.02.2026

  • 54 Тия писаници са за

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "АБВ":

    някой, който е поне малко любопитен, който поне малко се интересува, който чете и гледа не само какво му снасят БТВ и другите телевизии а и от други източници.
    За съжаление това са само около 5-10% от хората.
    Другите са gлупави или в най-добрия случай игнорантни и не виждат по-далеч от носа си.
    А има и 2-3 tрола коиъо пишат без почивка, явно по друг начин не могат да си изкарват прехраната.

    Коментиран от #67

    10:21 08.02.2026

  • 55 Да го

    0 0 Отговор
    арестува....

    10:26 08.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Многоходовото

    2 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай..

    Коментиран от #65

    10:35 08.02.2026

  • 58 az СВО Победа 80

    2 2 Отговор
    Накратко фактите:

    1. За четити дни СВО украинците клекнаха.
    2. Руснаците бяха в Киев само няколко часа след началото на СВО
    3. После се намеси коалиция от 52 държави, вкл.цялото НАТО и измени хода на бойните действия от СВО във война на тази коалиция срещу РФ.
    4. В хода на тази битка, прерастнала от СВО в пълномащабна война със запада, руснаците побеждават не просто Киев, а глобалния запад и неговите васали.

    10:35 08.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Така е приятел. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    Коментиран от #64

    11:24 08.02.2026

  • 62 жмурка

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мурка":

    а черна торбичка те търси

    12:22 08.02.2026

  • 63 Дон Турболенто

    0 0 Отговор
    Всички помним как рошавото плашило провали преговорите в Истанбул. Казват, че обещал на Укра връщане даже на Крим до няколко месеца.

    13:11 08.02.2026

  • 64 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Град Козлодуй":

    Аз пък мисля, че примитивните консуматорски мозъци, чийто светоглед се формира от вехтите постулати на системните СМИ, не бива да се впускат в такива мисловни галимации. Разбираш ли?

    13:14 08.02.2026

  • 65 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Многоходовото":

    Знаем, знаем. Още от 2014 кожи и салати гастролира по телевизии и сайтове да ни убеждава. Като особено "Титанична" е експертизата на Агов. Знаем за перални, шанцови инструменти, кремъклийки, еднодръвки и т.н. Затова не се престаравай излишно и не преигравай.

    Коментиран от #66

    13:24 08.02.2026

  • 66 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Дон Турболенто":

    .... Куцо и сакато гастролира...

    13:26 08.02.2026

  • 67 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Тия писаници са за":

    Изобщо не са 5-10%. Много повече хора осъзнават какво се случва, но не им се влиза в безсмислена полемика с полудебили, за които единственото мерило е степента им на потребление и вехтите клишета на "системните". Има и такива, които вътрешно осъзнават какво се случва, но умишлено си замъгляват съзнанието, защото промените ги плащат.

    13:36 08.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания