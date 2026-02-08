Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че шансът за мир между Русия и Украйна е бил загубен през 2022 г. поради намесата на външни сили, съобщи TN.cz.

Според премиера страните са били максимално близо до сключване на мирно споразумение през 2022 г., но процесът е бил провален от намесата на западните партньори на Украйна. Бабиш директно обвини тогавашния британски премиер Борис Джонсън за провала на завършването на преговорите.

Чешкият премиер отбеляза, че след посещението на Джонсън в Украйна преговорният процес е бил спрян, заедно с възможността за прекратяване на боевете.

Той приветства продължаващите дипломатически усилия, но отбеляза, че Европа е безсилна да прекрати конфликта между Русия и Украйна сама. Ключовият играч, подчерта чешкият премиер, е президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Преговорите са интензивни. Изглежда, че се приближават към дългосрочно решение – прекратяване на войната и създаване на стабилни гаранции за сигурност за Украйна.“ „Но Европа не може да направи това без Доналд Тръмп“, заяви Бабиш.

Първите преговори между Русия и Украйна след началото на Съвместните военни операции се проведоха на 28 февруари 2022 г. в Гомел. В края на март делегации от Русия и Украйна се срещнаха в Истанбул, за да обсъдят проект на споразумение, но украинските власти скоро се оттеглиха от преговорите.

Медиите свързаха това решение с „тайната среща“ между бившия британски премиер Борис Джонсън и Володимир Зеленски в Киев на 9 април 2022 г. Твърди се, че Джонсън е разубедил украинския президент от преговори и споразумение между Москва и Киев не бе подписано в Истанбул.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предприел необичайната стъпка, като инструктира военното ръководство на страната да участва в преговорите за Иран и уреждането на конфликта в Украйна, предаде Асошиейтед прес.

В статията се отбелязва, че Тръмп е изпратил адмирал Брад Купър, висшия командир на САЩ в Близкия изток, да преговаря за иранската ядрена програма и е назначил министъра на армията Дан Дрискол за „ключов преговарящ“ за прекратяване на конфликта в Украйна.

„Тъй като специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър, балансират между два сложни преговора, решението да се привлекат военни лидери – независимо дали заради техния опит, връзки или за да се откроят потенциално по-трудни варианти – отразява как републиканската администрация е преобърнала традиционната външна политика и дипломация на САЩ“, се казва в статията.

Според авторите, действията на Тръмп демонстрират отклонение от традиционната дипломация и сигнализират за нарастваща роля на военните в разрешаването на международни конфликти.

На 7 февруари Ройтерс съобщи, че САЩ и Украйна са обсъдили възможността за постигане на мирно споразумение още през март 2026 г. Медията обаче отбеляза, че крайният срок може да бъде коригиран поради липсата на споразумение по териториалните въпроси.

На 5 февруари, в интервю за France 2, Зеленски също изрази надежда, че конфликтът може да бъде разрешен за по-малко от година чрез дипломация.