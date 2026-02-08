Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иранският Нобелов лауреат за мир Наргес Мухамади получи още години затвор

Иранският Нобелов лауреат за мир Наргес Мухамади получи още години затвор

8 Февруари, 2026 19:44, обновена 8 Февруари, 2026 18:48 1 485 5

  • иран-
  • нобелов лауреат-
  • наргес мухамади

Новината съобщи адвокатът ѝ

Иранският Нобелов лауреат за мир Наргес Мухамади получи още години затвор - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Иранският Нобелов лауреат за мир Наргес Мохамади беше осъдена на още няколко години затвор, съобщи адвокатът ѝ, цитиран от агенциите.

Мохамади, която е известен правозащитник, обяви новината за присъдата си от затвора в североизточния град Мешхед (Машхад), където е държана, написа в Екс адвокатът ѝ Мостафа Нили.

Засега няма официално съобщение от иранските власти за присъдата.

Мохамади, която получи Нобеловата награда за мир през 2023 г., е осъдена на още шест години затвор за конспиративна и още година и половина за пропагандна дейност, посочи правният ѝ защитник.

Наложено ѝ е и допълнително наказание забрана да напуска Иран за срок от две години и да бъде изселена от малкия град Хосф.

Мохамади преди това имаше неколкогодишна присъда. Нили написа, че предвид здравословното ѝ състояние очаква Мохамади да бъде пусната под гаранция.

Преди три дни тя бе откарана в клиника заради влошено физическо състояние и след това беше върната зад решетките.

Активистката беше арестувана на погребение в Мешхед в началото на декември, около две седмици преди да избухне поредната вълна на протести в Иран. Преди това тя изтърпяваше условна присъда от около една година.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Винкело

    8 1 Отговор
    Съвсем се объркахме вече. Абе как е правилно - английският кралица или английската крал?

    Коментиран от #3, #5

    18:56 08.02.2026

  • 3 Боруна Лом

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Винкело":

    БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ Е ЗАЩОТО КРЪВОСМЕШЕНИЕТО Е ЯКО

    18:59 08.02.2026

  • 4 ужас

    2 1 Отговор
    Тая ми прилича на гумена кукла.

    19:45 08.02.2026

  • 5 123

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Винкело":

    Английският педикрал.

    19:46 08.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания