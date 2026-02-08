Зеленски: Очакваме най-добрите бойни самолети в света - 150 шведски Gripen и 100 френски Rafale

Украйна има споразумения с международни партньори за доставка на нови изтребители. Това са 150 шведски бойни самолета Gripen и 100 френски изтребителя Rafale.
Това заяви днес президентът Володимир Зеленски по време на разговор със студенти и преподаватели от Киевския авиационен институт, съобщава Цензор.НЕТ, цитиран от ФОКУС.
Президентът отбеляза, че един от приоритетите на Украйна сега е укрепването на авиационния компонент на ВВС.
"Украйна има споразумения за доставка на 150 бойни самолета Gripen и 100 Rafale. Това са най-добрите самолети, според нас, в света“, заяви Зеленски, отбелязвайки, че това са напълно нови самолети.
Държавният глава добави, че предоставянето на съответните самолети от партньори би трябвало значително да засили възможностите на украинската авиация.
Руската енергийна инфраструктура представлява легитимна цел за украинските удари, защото енергийният сектор е източник на средства за производството на оръжие, заяви Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски.
"Не е нужно да избираме дали да нанесем удар по военна цел или енергийна. Той (руският президент Владимир Путин) продава тази енергия. Продава петрол. И така, това енергия ли е или военна цел? Честно казано, това е едно и също", написа Зеленски в "Екс".
"Или произвеждаме оръжия и нанасяме удари по техните оръжия, или нанасяме удари по източника, от който се генерират и умножават парите им. И този източник е техният енергиен сектор. Всичко това е легитимна цел за нас", добави той.
По-рано днес украинските медии съобщиха, че жена е загинала при руски удари в Украйна. Регионалната прокуратурата в Краматорск съобщи, че 77-годишна пенсионерка е загинала по време на руска атака срещу града. Трима мъже на възраст между 40 и 48 години са пострадали при атаката срещу Донецка област, отбелязва ДПА.
В Херсон, в югоизточната част на Украйна, десет души пострадаха при руски обстрел, съобщиха местните власти. Църква и болница са били повредени в резултат на обстрелът през изминалата нощ, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на военната администрация на Херсонска област в "Телеграм".
"Снощи около 23:00 ч., руските окупатори обстрелваха здравно заведение в Херсон. Вражеските снаряди разбиха прозорци и врати, унищожиха покрива и повредиха линейка. За щастие, няма пострадали", се посочва в изявлението.
Катедралата "Свети Дух" в Херсон също е била повредена по време на атаката срещу града. "Един от снарядите е ударил покрива на съборния храм, а друг е паднал в прилежащата територия на храма, повреждайки параклиса, камбанарията и прозорците в помещенията на епархийската администрация на Херсон и спомагателните помещения. Няма жертви", се посочва в изявление на отдела за благотворителност и социални услуги на Херсонската епархия.
Зеленски изтъкна, че само през последната седмица Русия е използвала над 2000 щурмови безпилотни летателни апарата, 1200 планиращи бомби и 116 ракети и крилати ракети при атаките си срещу Украйна. "Почти всеки ден те нанасят удари срещу съоръжения от енергийната инфраструктура и жилищни сгради", написа Зеленски в социалните мрежи, като подчерта, че това се случва дори докато продължават дипломатическите усилия за постигането на мирно споразумение и призова за подкрепа за Украйна и оказване на международен натиск върху Русия.
Украйна се надява, че с помощта на Съединените щати ще може да ускори преговорите за приключване на войната с Русия.
Това заяви министърът на външните работи Андрий Сибига. В интервю за агенция Ройтерс украинският първи дипломат изрази опасения, че ако преговорният процес продължи да се бави вниманието на Вашингтон ще бъде отклонено от насрочените за есента междинни избори за Конгреса на САЩ.
"Само Тръмп може да спре тази война," заяви Сибига. Изрази безпокойство от руско-американските преговори и обещанията на руските емисари за бизнес сделки с американците на стойност трилиони долари. Украинският външен министър предупреди, че ако тези преговори бъдат съпроводени с отстъпки, засягащи суверенитета и сигурността на Украйна, Киев никога няма да се съгласи с тях.
Поредният кръг от тристранни преговори в Абу Даби тази седмица не произведе компромиси, освен съгласието на Москва и Киев да разменят общо 300 военнопленници. Въпросите за контрола над Донбас и Запорожката атомна електроцентрала, бъдещите гаранции за сигурността и възстановяването на Украйна остават нерешени.
Украйна още не се е съвзела от вчерашната - втора за седмицата - масирана бомбардировка на енергийните ѝ обекти. В повечето области на страната токът се изключва аварийно - докато продължава ремонтът на повредените от руснаците топлоцентрали и електрически подстанции. Ударите по подстанциите наложиха драстично намаляване на производството на атомните електроцентрали.
Продължава терорът над градовете в близост до фронта. Осем жители на Херсон в Южна Украйна бяха ранени под ударите на системи за залпов огън, разположени на отсрещната страна на Днепър. Възрастна жена загина в Краматорск в Донбас при попадение на 250-килограмова управляема авиационна бомба, която рани други трима местни жители и повреди 11 жилищни сгради.
1 С помощта на
18:59 08.02.2026
2 уКрайна
Зеле вкисна.
Коментиран от #18
19:04 08.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Никой
Това са хора - които не познават все още Правото на собственост, тоест - имитарат "дейност".
Ще си "набутаме" славянски елемент.
От друга стана пък ще живеем на полето, сред житата и на слънце.
Украйна е безинтересна страна,
То иначе щеше да е обект на инвестиции.
Коментиран от #22
19:09 08.02.2026
7 12345
Коментиран от #59
19:09 08.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Курд Околянов
Коментиран от #84, #132
19:10 08.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 стоян георгиев
Коментиран от #24
19:11 08.02.2026
13 Копейки
Коментиран от #21, #385
19:12 08.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ХА ХА ХА
УТРЕ КАТО ИЗТРЕЗНЕЕ ЩЕ РЕВНЕ НА ТРЪМП. СТАРМЪР, МАКРОНА, УРСУЛИТЕ .... ЧЕ МУ ВЗРИВИЛИ ТЕЦОВЕТЕ !!!!
19:14 08.02.2026
18 Неподписан
До коментар #2 от "уКрайна":Когато го задържат дали ще му обръснат веждите на Зеля,от злоба...
19:14 08.02.2026
19 Урсуляк фон дер Бандер
До коментар #8 от "Българин":скоро ще ти избият и феса от пъпеша "българино"
19:14 08.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 У ЛЕВО
До коментар #13 от "Копейки":Май Епщайн или някой подобен ти отключил навремето задните чакри.
19:15 08.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Владимир Путин, президент
Вероятно отвлича вниманието, а нощес ще гръмне още някоя знакова фигура на руското военно-политическо ръководство. Сипал съм си водка и с пълен кайф наблюдавам паническите телодвижения на мойте генерали. Кой ли ще е следващия, Герасимов, Песков или престарелия Лавров ? Време му е.....
Коментиран от #31, #384, #387
19:15 08.02.2026
24 Неподписан
До коментар #12 от "стоян георгиев":Гледах ги преговорите в Ютуб,руските военни са вече в Хариков...
Коментиран от #58
19:16 08.02.2026
25 Хи хи хи
19:16 08.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ташаков
До коментар #14 от "ВНИМАВАЙ":Ти внимавай да не те докопа Бащицата че той не вярва на лаячи като теб,а иска да се доказваш на фронта или Сибир
Коментиран от #34
19:18 08.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ЕЙ СТОЕНЧО
До коментар #20 от "стоян георгиев":Британските човекоядци не подбират по националност. Мечки стръвници - има само едно лечение.
19:19 08.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 маке
До коментар #8 от "Българин":Ееееее, мечтииии, ако могат да са го направили отдавна...Путин бие нацистите и английските им инструктори, а Зеля не пуска кокала, всичко е пари, войната най вече
19:20 08.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 НЕ ШАВАЙ
До коментар #27 от "Ташаков":Ще бъдеш изяден от господарите ти на острова.
Коментиран от #40
19:21 08.02.2026
35 Ъхъ!!!
Коментиран от #356
19:21 08.02.2026
36 пешо
Коментиран от #39, #53
19:21 08.02.2026
37 Кмета
19:22 08.02.2026
38 Аман от тоя дебил
19:22 08.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Русофил
До коментар #34 от "НЕ ШАВАЙ":Не пип че плюс хахахахаха
19:24 08.02.2026
41 az СВО Победа 80
Нека после Киев не реве, че руснаците им зануляват енергийната система....
Коментиран от #45, #377
19:25 08.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 В БАНДЕРИЯ
19:26 08.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ПО ТОЧНО
19:28 08.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 НЯМА ДА ИМА МИР
Коментиран от #94
19:30 08.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Бялата Златка
До коментар #36 от "пешо":Как ще е наркоман. Виж какъв сладур е ❤️ В сравнение с руските гноми е голям свежар. Зелчо е тъмен, като испанец е, а те са като някакви дрогирани албиноси с тия бели и плешиви глави.
Коментиран от #61
19:34 08.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ех ...ех....ех
Коментиран от #65, #90
19:34 08.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 стоян георгиев
До коментар #24 от "Неподписан":Вероятно като пленници?
19:35 08.02.2026
59 хаха🤣
До коментар #7 от "12345":Има едно много старо лафче, но много вярно. Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣
Коментиран от #67
19:35 08.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 АНТРОПОЛОГ
До коментар #53 от "Бялата Златка":Зеления е тъмен като йоврей. Чист арабела.
19:36 08.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Удри вова
19:36 08.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 стоян георгиев
До коментар #56 от "Ех ...ех....ех":Украйна удря руския енергиен сектор от година руснаците удрят украинския от четири.та въпроса ми е защо украинците да не го правят?
Коментиран от #76
19:37 08.02.2026
66 Зеленски-- КНЯЗ НА КИЕВСКА РУС
13 год....3 дневен БЛИЦКРИГ на педофила ху ЙЛО у.. Украйна и...още превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС
АааааааХахахаха
Коментиран от #73
19:37 08.02.2026
67 И ТЕБЕ
До коментар #59 от "хаха🤣":Епщайн ще те хапне на вечеря.
19:37 08.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 "Русия е на път да се откаже от
19:38 08.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 ХАН ЮВИГИ
Казах
Коментиран от #368
19:41 08.02.2026
73 ИСТОРИК
До коментар #66 от "Зеленски-- КНЯЗ НА КИЕВСКА РУС":Е как един йоврей ще е княз на Киевска Рус?? Големи тъпаци са бандерите.
19:41 08.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 УДРИ С ЛОПАТАТА
Коментиран от #93
19:42 08.02.2026
76 Стоян георгиев
До коментар #65 от "стоян георгиев":Изср.......@х се на метеното отново ......ама не съм си сложил памперса също като клоуна !!!!
Коментиран от #79
19:42 08.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #57 от "Ачо":А снимки, видеа що няма, а? Ръчнозадоволенец?
19:43 08.02.2026
79 стоян георгиев
До коментар #76 от "Стоян георгиев":Готин отговор.стила ти ми е познат! Супер си.вероятно си от сайта?
19:43 08.02.2026
80 .......😂
До коментар #50 от "Саманта Коваленко":защо фалшифицираш статии 😂 съвсем друго е казала Коваленко
Коваленко: Само за един ден Русия загуби Су-30 и Су-34.
По-рано Федоров и свързаният с авиацията канал Fighterbomber намекнаха, че Русия е загубила изтребител-бомбардировач Су-34. Според информация на канала AviVector, Су-34 се е разбил в Курска област поради техническа неизправност, екипажът е загинал. По-късно украински мониторингови канали също съобщиха, че Русия е загубила Су-30 в южна посока.
19:44 08.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 стоян георгиев
До коментар #77 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Никакъв не е буданов.дава там някакви пари и умират руски генерали...хах...типичен съветски възпитаник.ние едно време какви генерали имахме ....а?
Коментиран от #85, #86
19:45 08.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Механик
До коментар #10 от "Курд Околянов":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
19:46 08.02.2026
85 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #82 от "стоян георгиев":На другия ден убийците ги хващат и след две години мъки са мъртви.
Коментиран от #92
19:47 08.02.2026
86 ЕЙ СТОЕНЧО
До коментар #82 от "стоян георгиев":Зеленски и тебе ще те пусне в месомелачката без да му мигне окото. Това бандерите сте големи глупаци.
Коментиран от #96
19:48 08.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 "В Русия ударно увеличават данъците.
Коментиран от #102, #241
19:48 08.02.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #56 от "Ех ...ех....ех":Аз съм в бункера, не съм излизал от 4год., зареден съм с памперси за още 4год., другите да се оправят 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
19:50 08.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 стоян георгиев
До коментар #85 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Даже ма същия час.и генералите възкръсват.буданов не е никакъв ...хаха....
Коментиран от #99, #292
19:52 08.02.2026
93 хаха🤣
До коментар #75 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе другари и памперси се продават по магазините, недейте така..🤣🤣🤣
19:53 08.02.2026
94 Интересно
До коментар #51 от "НЯМА ДА ИМА МИР":Лошото е че големите гъби растат на групи. Ще поникнат и от където идва семето
19:53 08.02.2026
95 Гориил
19:53 08.02.2026
96 стоян георгиев
До коментар #86 от "ЕЙ СТОЕНЧО":Ей познавам поне сто фена на путин в живота .до един не ставате за нищо! Пияници разни бивши милиционери у..пки разни...сериозно ти казвам за нищо не ставате освен за празни приказки.тук нали виждаш какво ги пишете от сутрин до вечер за два и петдесет?.
19:54 08.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Използването на ЯО
До коментар #89 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":няма да помогне, а само ще увеличи унижението за руската армия. Така се потвърждават мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде заличена от САЩ.
Коментиран от #109, #162
19:54 08.02.2026
99 ЕЙ СТОЕНЧО
До коментар #92 от "стоян георгиев":Неук си момче. Чети и учи, че ще си останеш глупав.
Коментиран от #108
19:54 08.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 да питам
19:55 08.02.2026
102 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #88 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":ДДС в Русия беше 20%, колкото в България, която не е във война. Тая година са го увеличили на 22%, което е колкото в много страни от ЕС, които не са във война.
Русия е свободна страна и сама определя данъчната си политика. Имай малко търпение, да видиш какво чака България с еврото.
Коментиран от #111, #115, #378
19:55 08.02.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Интересно
До коментар #60 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":И??? Какво се променя?
19:55 08.02.2026
105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #83 от "Владимир Путин, президент":А защо боевете се водят все по към Киев?
Коментиран от #117
19:56 08.02.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 стоян георгиев
До коментар #99 от "ЕЙ СТОЕНЧО":И това ви е дежурния отговор като няма какво да кажете обявявате другия за неук въпреки че ти и тия дето пишете не сте чели една книга от поне 30 години.имате и друга опция че съм обратен не съм бил войник че сте спали с жена ми...което потвърждава думите ми за вас!
19:57 08.02.2026
109 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #98 от "Използването на ЯО":Хирушима също ли беше израз на безсилие? По него време САЩ беше най-могъщата във всяко отношение страна.
Значи японците я унижиха? Разясни ни как Япония чрез Хирушима унижи САЩ.
Коментиран от #114, #125
19:58 08.02.2026
110 да питам
19:59 08.02.2026
111 стоян георгиев
До коментар #102 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Защо мериш русия с България? Вие трябва да се мерите с финландия или с канада? Ние нямаме суровини и ресурси и въпреки това сме по богати и по уредени от вас!та пал питам защо всеки път се мерите по нещо с последната страна по стандарт в ес?
19:59 08.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 ХРИСТИЯНИН
20:00 08.02.2026
114 стоян георгиев
До коментар #109 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Кой град ще удари русия с яо без да засегне самата русия беларус или руското малцинство за което сте толкова загрижени?
Коментиран от #121
20:00 08.02.2026
115 Интересно
До коментар #102 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":България откога е с евро???
20:00 08.02.2026
116 дядото
20:01 08.02.2026
117 Владимир Путин, президент
До коментар #105 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...а защо боевете се водят все по към Киев?.."
Бе къв Киев ???
Киев е един от най-спокойните и сигурни градове.
Всеки ден десетки европейски политици фащат влака и си правят шопинг и кафе из улиците на Киев. Инак да, руснаците наистина наближават Купянск 😁
Коментиран от #236
20:01 08.02.2026
118 дядото
20:01 08.02.2026
119 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #60 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Генералът е в добро състояние, излязъл е от кома, а атентаторът го измъчват на Лубянка. Изстрели в гръб. Голям героизъм, няма що.
Коментиран от #130
20:01 08.02.2026
120 007
20:01 08.02.2026
121 СТОЕНЧО
До коментар #114 от "стоян георгиев":И ти ще си в менюто.
Коментиран от #126
20:01 08.02.2026
122 Трай коню,
20:01 08.02.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Какво е било
До коментар #109 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":няма никакво значение. Китай каза на Пусина, ако дори само си помисли да използва ЯО, СиДзинпин лично ще го ликвидира.
Коментиран от #146
20:02 08.02.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 татунчо 🍌
Коментиран от #139
20:03 08.02.2026
128 уахахаха
20:04 08.02.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 ЗЕЛЕНСКИ ВЪОБЩЕ НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА
До коментар #119 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Каква е съдбата на атентатора. Така се отнася и със всички бандери.
20:04 08.02.2026
131 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #103 от "Владимир Путин, президент":Нищо не пречи да си поправи грешката под натиска на обществото. Представям си как ще пиши зеленчука, ако остане жив.
20:04 08.02.2026
132 до Курд околянов
До коментар #10 от "Курд Околянов":Никой няма интерес да спре войната - това са милиарди за ВПК, жертвите - без значение. А и тези които дърпат конците са винаги печеливши, Зелю е само посредник.
Коментиран от #144
20:04 08.02.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Госあ
20:05 08.02.2026
135 Конструкторите от Сухой / Микоян Гуревич
20:05 08.02.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 ПАИСИЙ
Коментиран от #193
20:06 08.02.2026
138 Само питам
И ако да , то тогава работата отива на друго ниво !!!
Коментиран от #318
20:06 08.02.2026
139 Владимир Путин, президент
До коментар #127 от "татунчо 🍌":"...хем пък се надявал на преговори за спиране на войната..."
Колегата Зеленски просто води американците за носа, чака да дойдат на власт демократите и избива мойте глуповати руски генерали. Тая война ще свърши зле, много зле за Русия, помни мои слова !!! 😁
Коментиран от #166
20:07 08.02.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Ханку Брат
20:07 08.02.2026
142 Здравейте, роби на комунизма!
Коментиран от #147
20:07 08.02.2026
143 нннн
20:08 08.02.2026
144 Абсолютно вярно.
До коментар #132 от "до Курд околянов":Всички, с изключение на Русия имат полза от тая война. По ирония на съдбата, точно Русия започна войната, а тя ще е най-потърпевша от цялата история.
Коментиран от #150, #152, #386
20:08 08.02.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 стоян георгиев
До коментар #142 от "Здравейте, роби на комунизма!":За роба е късно.за.децата им е рано.внуците имат надежда.
Коментиран от #154
20:09 08.02.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Волошин
По-рано стана известно, че Зеленски е споменат във връзка с трафика на жени и деца от Украйна в публикуваните в САЩ файлове по делото "Епщайн".
20:10 08.02.2026
150 стоян георгиев
До коментар #144 от "Абсолютно вярно.":Всички големи,но украйна кърви.много лоша карма си докараха тия руски империалисти!
Коментиран от #163, #176
20:10 08.02.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Гробар
До коментар #144 от "Абсолютно вярно.":На чужд гроб недей рива , щот не знаеш от коя страна му е главата ,от коя страна ...я !
20:11 08.02.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Нов Кмет
До коментар #147 от "стоян георгиев":Разбира се - не е случайно че всички укроподлоги са мафиоти и извратеняци
20:12 08.02.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Перо
20:13 08.02.2026
158 Мужик
Коментиран от #161
20:13 08.02.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Ачо
20:14 08.02.2026
161 Натовско оръжие
До коментар #158 от "Мужик":Избива руските окупатори
20:15 08.02.2026
162 Ко каза
До коментар #98 от "Използването на ЯО":Ми те САЩ използваха ядрено оръжие и то срещу мирни жители. Тези неща дето си ги писал що не им ги пратиш?
Коментиран от #184
20:15 08.02.2026
163 Пъстър свят
До коментар #150 от "стоян георгиев":Ей тюфф уекк ,не се опитвай да имитирашГолемият стоян георгиев ,прочут с палавия си и закачлив нрав и най вече с дежурната стилна малка супер тясссна яка !
20:15 08.02.2026
164 Бензъл
До коментар #57 от "Ачо":Затуй от космоса се виждат гробища с размери на градове в Украйна
Коментиран от #172, #177
20:15 08.02.2026
165 читател
20:15 08.02.2026
166 татунчо 🍌
До коментар #139 от "Владимир Путин, президент":Джудж , наздорове ! Ще видим след време кой прав- кой крив , но , да знаеш , че пак аз ще съм на правилната позиция ! 🍻
20:16 08.02.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Путин
20:17 08.02.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 И двеста МИГ - а
20:17 08.02.2026
171 Полша щяла да разследва Русия във връзка
20:17 08.02.2026
172 Я пъ тоа
До коментар #164 от "Бензъл":Руските трупове ги копат в масови гробове. Толкова да много
Коментиран от #188
20:18 08.02.2026
173 Да,бе
20:18 08.02.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #225, #239
20:18 08.02.2026
176 Отец Дионисий
До коментар #150 от "стоян георгиев":Невернико ,нали много пъти коментираше ,че си истински христиенин ?Каква е тази карма невернико !
20:18 08.02.2026
177 Кога
До коментар #164 от "Бензъл":се върна от космоса?
20:19 08.02.2026
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 НАТО .....
20:19 08.02.2026
180 ти да видиш
20:20 08.02.2026
181 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #174 от "стоян георгиев":Не искам ядрен удар, човече! Казвам че бандеровците го провокират и може да се случи.
Коментиран от #192
20:20 08.02.2026
182 Потника знае от първа ръка
В един от най-тревожните документи от публикуваните се говори за канибализъм. Това е документ на детективския отдел на нюйоркската полиция от август 2019 г., появил се с новите публикации.
Сервирали са за ядене човешко месо .
20:20 08.02.2026
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 САЩ и Русия
До коментар #162 от "Ко каза":нямат нищо общо. САЩ е световна сила и може да си позволи всичко. Срещу САЩ никой не може да направи нищо. Докато Русия, ако реши да предприеме използване на ЯО, ще бъде самоубийствено за нея.
Коментиран от #205
20:20 08.02.2026
185 Дедо ви...
20:20 08.02.2026
186 стоян георгиев
До коментар #151 от "Механик":Руснаците удрят от четири години.никой не се оплаква а се обяснява какви са причините за обратните удари.киев кога да го чакаме? Другата седмица?
20:20 08.02.2026
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 багериста
До коментар #172 от "Я пъ тоа":Ти да не си ми държал кесиите за масовита гробове ??!!
20:21 08.02.2026
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Натовско оръжие
20:22 08.02.2026
191 Гого
До коментар #174 от "стоян георгиев":СиСи с този едвам завършен 8ми клас от трети път няма как да станеш лекар ,виж за знахар измамник ставаш,отдава ти се да лъжеш .А лакардиите за финансиста с инвестиции в енергетиката ,там на разпивка на маса в маалата .
20:22 08.02.2026
192 стоян георгиев
До коментар #181 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Как го провокират? Да защитаваш страната си от кога стана провокация?
20:22 08.02.2026
193 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #137 от "ПАИСИЙ":И аз съм такъв и освен това съм и от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
20:22 08.02.2026
194 да видим и жертвите
Украйна 2022–2025 ≈ 14 000 – 15 000+ цивилни жертви
Газа 2023–2025 ≈ 60 000+
Коментиран от #203, #208
20:23 08.02.2026
195 да питам
Коментиран от #200, #212
20:23 08.02.2026
196 Този коментар е премахнат от модератор.
197 и онези от войната в ирак
20:24 08.02.2026
198 Путин е АГРЕСОР
20:24 08.02.2026
199 читател
Коментиран от #207
20:25 08.02.2026
200 и аз да попитам
До коментар #195 от "да питам":а защо им е?!? Такива трябват на реднеците, да сеят демокрация по света
20:25 08.02.2026
201 РЕАЛИСТ
До коментар #45 от "Да де":Абе, вие евроантлантиците не се ли броите за българи, щом лева бил наш, пък не бил ваш?
20:25 08.02.2026
202 Затова ли Путин
До коментар #196 от "ееех, мъко":Плаче за едва 600 хилядна украинска армия.
20:25 08.02.2026
203 стоян георгиев
До коментар #194 от "да видим и жертвите":Само в мариопул загинаха над 20000 човека.освен това защо трябва да е аргумент газа за ситуацията в украйна?
Коментиран от #252
20:25 08.02.2026
204 Уффф
До коментар #155 от "Смех":То пък кремълската хунта щото не краде от 20г. Затова Русия е още в 19в.
Коментиран от #215
20:25 08.02.2026
205 стоян мукарев
До коментар #184 от "САЩ и Русия":Тихоо !Тихо πрррр ∆ льоооо явно много холивудски филми с екшън герои си гледал и си застинал там някъде в 90 г.Муци оттогава бая вода изтече и някви си само 35г . 😂😂😂 .
20:25 08.02.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Путин
До коментар #199 от "читател":Изтрепа много повече руснаци.
Коментиран от #216, #219
20:26 08.02.2026
208 Копейка
До коментар #194 от "да видим и жертвите":На нас ни казаха да викаме за Иран, Северна Корея, Русия и Палестина. Но нямаме заплащане вече никакво
Коментиран от #213
20:27 08.02.2026
209 истината
20:27 08.02.2026
210 ШЕФА
20:27 08.02.2026
211 Язък за хубавите самолетчета
20:27 08.02.2026
212 Този коментар е премахнат от модератор.
213 да бе брат
До коментар #208 от "Копейка":Вас козяшките мажоретки ви знаем .
20:28 08.02.2026
214 Този коментар е премахнат от модератор.
215 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #204 от "Уффф":По какво е Русия в 19 век? Нямам такова впечатление.
20:28 08.02.2026
216 Само питам
До коментар #207 от "Путин":Кака Галка ли ви го каза ?
20:29 08.02.2026
217 Този коментар е премахнат от модератор.
218 Този коментар е премахнат от модератор.
219 бай Танас
До коментар #207 от "Путин":Еееех мъка ибр ., икчи ,.йска - по 2000 укри на ден заминават при Бандера
20:31 08.02.2026
220 Болен мозък
Коментиран от #226
20:31 08.02.2026
221 Хммм
20:32 08.02.2026
222 отвратен демократ
20:32 08.02.2026
223 стоян георгиев
20:32 08.02.2026
224 Румен
20:32 08.02.2026
225 1945
До коментар #175 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":нормално, и в България ако дойдат руснаците и ние ще действаме така, че дори и по-лошо.
Коментиран от #234, #268
20:32 08.02.2026
226 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #220 от "Болен мозък":Зеленчука иска и звезда на смъртта от империята. Тогава ще обърне войната и ще превземе Крим и Москва
20:33 08.02.2026
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 Майтап
До коментар #155 от "Смех":Това се знае, обаче не се знае какво е хунта?
20:34 08.02.2026
229 Ташyнко сапа
20:34 08.02.2026
230 Търновец
До коментар #20 от "стоян георгиев":Освен Рускини може би е имало и Българки. А за Епштейн се твърди че е сътрудничат на федерална полицейска служба и е бил протежиран. Още при най първия полицейски обиск компютрите и видеокамерите били предварително изнесени. Епштейн започва бизнес с Виктория сикрет а там са милиардери. Интересно е че Рускините може би са внесли видеонаблюдение на оня частен остров и поне някои са били агенти и така КГБ държи много именити хора
20:35 08.02.2026
231 Само така
До коментар #212 от "Q -Ресс Tиaа":Типичен путинофил - една клетка и тя дефектна
20:35 08.02.2026
232 Този коментар е премахнат от модератор.
233 Дедо ви...
Коментиран от #251
20:35 08.02.2026
234 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #225 от "1945":Изобщо не се съмнявам. България е единствената страна в Европа, където правителството е плащало пари за рязане на глави.
20:35 08.02.2026
235 Този коментар е премахнат от модератор.
236 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #117 от "Владимир Путин, президент":А ток, ток, а и канализация влиза ли в комфорта?
20:37 08.02.2026
237 Този коментар е премахнат от модератор.
238 ...Буш-старши...
20:38 08.02.2026
239 Интересно
До коментар #175 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":На теб сигурно са извадили подобието на мозък.
20:39 08.02.2026
240 Тома
Коментиран от #249, #254
20:39 08.02.2026
241 Амии
До коментар #88 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":Като живееш в Русия мисли му. На нас какво ни пука че в Русия увеличават данъците? Нас ни интересуват нашите данъци - от други не се интересуваме.
Коментиран от #255
20:42 08.02.2026
242 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #246
20:42 08.02.2026
243 Последния софиянец
Коментиран от #262
20:44 08.02.2026
244 Чики-Рики
20:45 08.02.2026
245 Този коментар е премахнат от модератор.
246 стоян георгиев
До коментар #242 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":а може ли и аз да се уредя .без да съм розов ?
20:45 08.02.2026
247 Този коментар е премахнат от модератор.
248 Зозо1
20:47 08.02.2026
249 варна
До коментар #240 от "Тома":можехме да вземем 10 грипена и 10 ефки, разнообразие да има
20:48 08.02.2026
250 Този коментар е премахнат от модератор.
251 Интересно
До коментар #233 от "Дедо ви...":Новината?
Че са унищожени останалите ф 16, подредени един до друг, въпреки че са унищожени още миналата година.
20:49 08.02.2026
252 стоенчо,
До коментар #203 от "стоян георгиев":говорим за цивилни жертви, ако не си разбрал!
20:50 08.02.2026
253 давай
20:50 08.02.2026
254 Остави
До коментар #240 от "Тома":ги да си мислят така. Всички знаем че най добрите самолети ги взехме ние - F-16 блок 70.
Коментиран от #304
20:50 08.02.2026
255 Янко Виа
До коментар #241 от "Амии":Муци 👅 кво ти пука за данъците ,след като се изхранваш само по кофите ?
20:50 08.02.2026
256 давай
20:51 08.02.2026
257 Този коментар е премахнат от модератор.
258 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
20:54 08.02.2026
259 Q -Ресс Tиaа
До коментар #237 от "Хм Хм":Тебе полово неутралния те пропускам засега ,докато се уточниш от кой от 89 те пола си .
20:54 08.02.2026
260 Този коментар е премахнат от модератор.
261 Удри
Коментиран от #274, #290
20:56 08.02.2026
262 Интересно
До коментар #243 от "Последния софиянец":Инструктори по?...?
Софиянец?.....?
20:56 08.02.2026
263 Този коментар е премахнат от модератор.
264 Този коментар е премахнат от модератор.
265 Този коментар е премахнат от модератор.
266 Този коментар е премахнат от модератор.
267 Този коментар е премахнат от модератор.
268 1944
До коментар #225 от "1945":Ееех ,стояне ,стояне падна ми в очите !Да оставиш май муннни ,тсссс.... ганни и тур...ци да обгрижват половинката Десислава ,просто нямам думи !!!
21:00 08.02.2026
269 Пепи Волгата
Коментиран от #286
21:01 08.02.2026
270 Hi, противниците на Радев!
Значи прав е бил Президентът Радев,когато настояваше за тях...!
А вие го кръстихте,с лека ръка-,,Грипена"...?!
Сега на Зеленски,ще кажете ли...- ,,Грипена"...?!
21:01 08.02.2026
271 Никой
21:01 08.02.2026
272 Този коментар е премахнат от модератор.
273 Този коментар е премахнат от модератор.
274 ,,Искандер-М"
До коментар #261 от "Удри":Чакам ги,с най-голямо удоволствие!
21:04 08.02.2026
275 Този коментар е премахнат от модератор.
276 Изрод
21:05 08.02.2026
277 ООрана държава
21:05 08.02.2026
278 Хахаха!🎺🥳😀
Отровни храни от Украйна, Стояне! Оттам тръгва всичко!
Коментиран от #289
21:05 08.02.2026
279 Този коментар е премахнат от модератор.
280 Нетаняху!
Що ми губите времето,с тези дреболии...?!
21:08 08.02.2026
281 Джамбаза
И България!
Коментиран от #287
21:08 08.02.2026
282 Този коментар е премахнат от модератор.
283 Митрофанова
21:09 08.02.2026
284 Този коментар е премахнат от модератор.
285 Хахаха!🎺🥳😀
Деси, сития на гладния не вярва. Българска народна поговорка.
21:11 08.02.2026
286 Ал Йо
До коментар #269 от "Пепи Волгата":И на мен ,по същата причина,не ми пука ни за Украйна,ни за Русия...
21:11 08.02.2026
287 Този коментар е премахнат от модератор.
288 Този коментар е премахнат от модератор.
289 Интересно
До коментар #278 от "Хахаха!🎺🥳😀":Че тук кой яде нещо от Украйна? Какво нямаме?
Виж, по-интересно е как някои си взема от там, че даже искат и да хранят бедни страни.
21:12 08.02.2026
290 Този коментар е премахнат от модератор.
291 Баба Яга
21:13 08.02.2026
292 Британските служби
До коментар #92 от "стоян георгиев":Разбира се че Буданов не е никакъв. Но винаги ни трябва някой зад когото да се крием за терористичните си акции! А и Зеленски много обича да се бие по гърдите с "украински победи" което пращата по-лесни!
Да не не мислиш и, че нашите СтормШадоу и морските ни дронове ги изстрелват украинци???
21:14 08.02.2026
293 Гост
Кой лъже: Зелю или Тиквончо?
Коментиран от #358
21:14 08.02.2026
294 Дедо ви!
Коментиран от #296
21:15 08.02.2026
295 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #300
21:15 08.02.2026
296 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #294 от "Дедо ви!":Дедо, нужни са 20 години да се изпълни такава поръчка. SAAB произвежда 12 изтребителя годишно.
Коментиран от #305, #310
21:17 08.02.2026
297 БеГемот
...
21:17 08.02.2026
298 Този коментар е премахнат от модератор.
299 Тачо Пармака
До коментар #290 от "Цеко":Цеко измий първо ∆πаррата хубаво и след това омажи хуубаво входа с маз ,а останалото остави на мен .
21:20 08.02.2026
300 Интересно
До коментар #295 от "Хахаха!🎺🥳😀":Кога??? Или не са ти подсказали!
21:20 08.02.2026
301 Хахаха!🎺🥳😀
21:20 08.02.2026
302 Ку-ку
21:21 08.02.2026
303 Никой
Хитлер - въпреки техниката си - нищо - "затъна " и загеби и той. Поне умря при приятелката си.
21:21 08.02.2026
304 Тагарев!
До коментар #254 от "Остави":Така е!
Потвърждавам!
21:22 08.02.2026
305 Дедо ви!
До коментар #296 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Е може някакви стари да му дадат, за изхвърляне... :)
21:22 08.02.2026
306 пиночет
До коментар #288 от "пиночет":Сокай бибека бе тръбар ,кой щеше да забиррраш бре селлян дуррр ,да те забиррат теб манн аффите 🍆,😂😂😂 .
21:22 08.02.2026
307 Този коментар е премахнат от модератор.
308 Този коментар е премахнат от модератор.
309 Този коментар е премахнат от модератор.
310 Интересно
До коментар #296 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Какво ще попречи да станат 24, а след това и36?
Коментиран от #314
21:24 08.02.2026
311 Този коментар е премахнат от модератор.
312 стоян георгиев
21:28 08.02.2026
313 Този коментар е премахнат от модератор.
314 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #310 от "Интересно":Но не и 150 броя във всеки случай, както се засили Зеленски.
Коментиран от #316
21:29 08.02.2026
315 Димо
До коментар #309 от "Христо":Ицка виждаш ми се читав и мога да ти се доверя да му издууухашш хуубаво сополите .Очакват те и 10 €врака след това .
21:29 08.02.2026
316 Интересно
До коментар #314 от "Хахаха!🎺🥳😀":За година, не догодина.
21:34 08.02.2026
317 Този коментар е премахнат от модератор.
318 Само казвам!
До коментар #138 от "Само питам":Тия украинските пилоти,не стига,че са дефицит,ами и на полиглоти ги направихте...!
Първо ги пращайте на ускорен курс,да учат английски за софтуера на ,,Ф"-16...!
Сега пък требе да учат ...шведски и френски езици,за да разберат кво пише на монитора и ръчките на самолетите...!
Коментиран от #319
21:35 08.02.2026
319 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #318 от "Само казвам!":Кой не е чувал за ПРИЗРАКА НА КИЕВ? Упс. Падна с ефката и се преби!
21:37 08.02.2026
320 Търновец
Коментиран от #322
21:38 08.02.2026
321 Този коментар е премахнат от модератор.
322 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #320 от "Търновец":По време на разпадането на СССР през 1991 г. Украйна (Украинска ССР) наследи една от най-мощните авиационни групировки в Европа, която включваше 3 въздушни армии (около 1100 бойни самолета), включително стратегически ракетоносци Ту-16, Ту-22КД, Ту-22М3, Ту-95МС-16, Ту-160, както и самолети-заправчици Ил-78..
Ако ще още 1000 самолета да купи Урсула за Зеленски, и тях ще разбият и нарежат набързо нацюгите.
Коментиран от #325, #327
21:43 08.02.2026
323 гост
21:45 08.02.2026
324 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣
21:47 08.02.2026
325 Интересно
До коментар #322 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":????????
21:47 08.02.2026
326 Този коментар е премахнат от модератор.
327 Интересно
До коментар #322 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Къде са отишли годните?
Коментиран от #333
21:49 08.02.2026
328 Ацтека
21:49 08.02.2026
329 коментар
за умнокрасивите
почти като книга на Айзък Асимов
21:50 08.02.2026
330 Възможно
До коментар #326 от "Фейк на часа":В Тулуза?
Опитайте пак.
21:52 08.02.2026
331 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Сега няма нищо. Всичко се изпари. Изчезна в нечии банкови сметки и офшорки.
21:52 08.02.2026
332 БНТ
Само във Фактииииии
Фактииииии да искаш ей .
21:55 08.02.2026
333 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #327 от "Интересно":Смъкнаха от дежурство три въздушни армии, разпродадоха самолетите, а които не продадоха, нарязаха ги на скрап.
Коментиран от #334, #335
21:55 08.02.2026
334 Интересно
До коментар #333 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Я си провери опорките.
Къде отидоха годните бомбардировачи. По договор. Будапеща.
22:00 08.02.2026
335 Купонджия
До коментар #333 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Стига с тая авиация че прекали! Кай пак нещо за руската икономика къде се нарежда, да се посмеем малко!
Коментиран от #338
22:01 08.02.2026
336 Само най-доброто за вас
22:05 08.02.2026
337 Ще му доставят
22:06 08.02.2026
338 Интересно
До коментар #335 от "Купонджия":Че как ?!? Руската икономика четвърта 😂, минималната заплата е 127 €, а всичко е два пъти по евтино 😉.
22:06 08.02.2026
339 Артилерист
Коментиран от #344
22:10 08.02.2026
340 Този коментар е премахнат от модератор.
341 Този коментар е премахнат от модератор.
342 Иван
22:12 08.02.2026
343 Али сапуня
22:12 08.02.2026
344 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #339 от "Артилерист":Урките разбиха и нарязаха ТРИ ВЪЗДУШНИ АРМИИ от съветско време. Непоправими са. Разбиха и самолетите от Варшавския договор. Каквото и да им дадат е напразно.
Коментиран от #352
22:14 08.02.2026
345 Този коментар е премахнат от модератор.
346 Мноо сте абени укроси
Ма Руслан си знае работата...
Тихо се подготвя...
22:18 08.02.2026
347 хаха
22:19 08.02.2026
348 Са тръмпи ше го привика и ше го наплеска
22:26 08.02.2026
349 ДВОЙКАДЖИЯТА
Коментиран от #353
22:35 08.02.2026
350 Димитър Георгиев
Коментиран от #354
22:37 08.02.2026
351 Този коментар е премахнат от модератор.
352 Ха ха ха ха
До коментар #344 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":За Янукович ли говориш? Ония дето се крие в Русия?
22:40 08.02.2026
353 Миро
До коментар #349 от "ДВОЙКАДЖИЯТА":А на теб какво да ти резнем? Комунистическа подлога!
22:40 08.02.2026
354 Да,ама...
До коментар #350 от "Димитър Георгиев":...от дивана-не става...!
22:42 08.02.2026
355 Оракула от Делфи
" Грипен Е" победи с 8 победи от 8 гейма, Шведите имат цензори които правят" Грипен Е", невидим при атака, в момента са единствените в света с тази джаджа!
Би свършил добра работа в Украйна !!!
Цената му е 50 милиона долара , а Ф-35 110 милиона долара!
Шведите дават и кода за системите за лично ползване ,докато американците трябва да ти разрешат да ги ползваш!!!
С две думи копуваш американски самолет и чакаш да ти разреши американеца кога да го ползваш???
22:50 08.02.2026
356 1111
До коментар #35 от "Ъхъ!!!":Аве, те онез имат и ядрени камъни - могат да ги запухат по кухите кратуни, а тия камъни могат да те дръннат и по поцинкованата кофа.
22:50 08.02.2026
357 Смешник
Коментиран от #365
22:55 08.02.2026
358 Оракула от Делфи
До коментар #293 от "Гост":Купихме ги за "оправим" баталясалия "Банкер от Банкя" пред американските служби!
"Грипен Е" е последния модел , който няма аналог в небето в момента!Имат "джаджи" които никой няма !
Не само Ф-16 а и самия стелт " Ф-35" не може да го види на радара , когато го атакува !!!
"Пентагона" са в паника в момента???
22:59 08.02.2026
359 Смешник
Коментиран от #362
22:59 08.02.2026
360 Този коментар е премахнат от модератор.
361 Порно
23:07 08.02.2026
362 оня с коня
До коментар #359 от "Смешник":Не заплашвай ВСУЕ в Бъдеще неопределено време - Тръмп е врътнал кранчето на Украйна още с встъпването си в Длъжност,но за сметка на това Европа пък разви своето докрай и както виждаш над Украйна няма и помен от Бяло знаме.
23:52 08.02.2026
363 Еваларка зельоночек
23:54 08.02.2026
364 Шахматист
Путин: Адаш, пращам ти нови 1000 трупа от твоите, дай моите в замяна!
Зеленски: Не достигат, ще искам от Евросъюза да пратят за попълване на бройката.
Путин: Само приказваш, но никога не носиш достатъчно.
23:58 08.02.2026
365 Путин съм
До коментар #357 от "Смешник":Зеленски е мой човек - той осъществява необходимите за денацификация и демилитаризация ресурси. Демек докато е там ще продължава СВО-то.
После като сключим мир си връщате Ковида да си го довършите, че са ви останали ваксини, а срокът им изтича в края на тая година.
Коментиран от #373
00:01 09.02.2026
366 Карго 200
От началото на пълномащабното нахлуване Русия не успя да превземе и задържи нито една от 23-те областни градове със специален статут, контролирани от Украйна през 2022 г.
Какъв провал!
Коментиран от #369
00:03 09.02.2026
367 Путин съм
Имам и съдомиялни Urswlpool с чип, обаче те не са съвсем безопасни, защото на 19-та програма изсушават бетон, ако се движат с висока скорост.
Ще менкаме за Грипените и Рафал. Подготвяй пианата и роялите за огрев.
00:09 09.02.2026
368 ХАН ЮВИГИ
До коментар #72 от "ХАН ЮВИГИ":Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния.........
На Руския !!!
00:10 09.02.2026
369 Путин съм
До коментар #366 от "Карго 200":Е забравихте ли, нали ги върнаха на Зеленски 2022г, за да почнат мирните преговори? Обаче нещо в Истамбул не потръгна и продължи патакламата.
Важно е как върви мобилизацията в Украйна, колко от войниците вече са денацифицирани - това е въпросът. Достатъчно ли е, или има още. Ако има още - дали наистина си заслужава да бъдат избивани ако не са отявлени нацисти, а просто леко промити мозъци, които заслужават да живеят.
Тръмп решава дали да продължава да снабдява Зеленски. Русия си млати който иска да й се перчи.
Коментиран от #376
00:15 09.02.2026
370 Дудов
00:16 09.02.2026
371 Ха Ха Ха
Искай от Бойко да ти прати по влака българските Ф-16. Много са добри, най-добрите до момента. Заслужаваш ги ти, а не българските автомонтьори, които не могат да ги подкарат дори.
00:17 09.02.2026
372 Грипът идва
00:20 09.02.2026
373 Мяза си на предател
До коментар #365 от "Путин съм":Май Зеленски наистина играе играта за Путин като насила праща Украйна към унищожение. Ама дали някога е имал избор и собствена воля е ясно, че не е.
00:24 09.02.2026
374 Некакъв
00:27 09.02.2026
375 Урсулът
Нотовски мераклии има ли за избиване?
00:31 09.02.2026
376 Карго 200
До коментар #369 от "Путин съм":Ака какви мирни преговори сънуват руснаците? Мирни преговори на Луково лято!
Казваш върнаха ги. Кои са тия градове, които руснаците са върнали? :)))
Аз ще ти припомня,избягаха позорно от Херсон,това е всичко.
00:32 09.02.2026
377 Свалило 280
До коментар #41 от "az СВО Победа 80":или 2800 бяха
01:40 09.02.2026
378 И какво я чака с еврото ?
До коментар #102 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Я да ни осветлиш. Ти за България не се кори , гледай си блатотo .
01:50 09.02.2026
379 Ухааа
02:32 09.02.2026
380 ЦиганинаБою
03:15 09.02.2026
381 Смешникът
Неадекватен, дрът лъжец.Но то кой ли го приема на сериозно вече?
04:09 09.02.2026
382 хихи
фюрера каза победата е близо
06:03 09.02.2026
383 Уса
06:11 09.02.2026
384 Гръмне
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":Война е , зайци ли да гърмят ?
А Зелко се е нашмъркал 150 на 100
Сънува нещо , тия самолети са 150 милиарда бре.
06:29 09.02.2026
385 Пенделистан
До коментар #13 от "Копейки":До година ще сме с 50 % по бедни и от Африка .
За теб знам че си от НПО то като на Петрохан .
Кмета даде ли ти тротинетка и му врътна ,,пируета,,
06:34 09.02.2026
386 Чакай
До коментар #144 от "Абсолютно вярно.":Още малко .
Ще видиш кой е потърпевш .
В складовете ни вече няма и гилза останала .
06:38 09.02.2026
387 Урсула Акушер бабаит
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":Цял самолет от ЕС кацна в Москва
От стълбите направо падаха на колене .
06:41 09.02.2026
388 Мале мале
тоя няма да си играе , направо по 250 .
06:43 09.02.2026