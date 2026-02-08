Зеленски: Очакваме най-добрите бойни самолети в света - 150 шведски Gripen и 100 френски Rafale

Украйна има споразумения с международни партньори за доставка на нови изтребители. Това са 150 шведски бойни самолета Gripen и 100 френски изтребителя Rafale.

Това заяви днес президентът Володимир Зеленски по време на разговор със студенти и преподаватели от Киевския авиационен институт, съобщава Цензор.НЕТ, цитиран от ФОКУС.



Президентът отбеляза, че един от приоритетите на Украйна сега е укрепването на авиационния компонент на ВВС.



"Украйна има споразумения за доставка на 150 бойни самолета Gripen и 100 Rafale. Това са най-добрите самолети, според нас, в света“, заяви Зеленски, отбелязвайки, че това са напълно нови самолети.



Държавният глава добави, че предоставянето на съответните самолети от партньори би трябвало значително да засили възможностите на украинската авиация.

Руската енергийна инфраструктура представлява легитимна цел за украинските удари, защото енергийният сектор е източник на средства за производството на оръжие, заяви Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски.

"Не е нужно да избираме дали да нанесем удар по военна цел или енергийна. Той (руският президент Владимир Путин) продава тази енергия. Продава петрол. И така, това енергия ли е или военна цел? Честно казано, това е едно и също", написа Зеленски в "Екс".

"Или произвеждаме оръжия и нанасяме удари по техните оръжия, или нанасяме удари по източника, от който се генерират и умножават парите им. И този източник е техният енергиен сектор. Всичко това е легитимна цел за нас", добави той.

По-рано днес украинските медии съобщиха, че жена е загинала при руски удари в Украйна. Регионалната прокуратурата в Краматорск съобщи, че 77-годишна пенсионерка е загинала по време на руска атака срещу града. Трима мъже на възраст между 40 и 48 години са пострадали при атаката срещу Донецка област, отбелязва ДПА.

В Херсон, в югоизточната част на Украйна, десет души пострадаха при руски обстрел, съобщиха местните власти. Църква и болница са били повредени в резултат на обстрелът през изминалата нощ, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на военната администрация на Херсонска област в "Телеграм".

"Снощи около 23:00 ч., руските окупатори обстрелваха здравно заведение в Херсон. Вражеските снаряди разбиха прозорци и врати, унищожиха покрива и повредиха линейка. За щастие, няма пострадали", се посочва в изявлението.

Катедралата "Свети Дух" в Херсон също е била повредена по време на атаката срещу града. "Един от снарядите е ударил покрива на съборния храм, а друг е паднал в прилежащата територия на храма, повреждайки параклиса, камбанарията и прозорците в помещенията на епархийската администрация на Херсон и спомагателните помещения. Няма жертви", се посочва в изявление на отдела за благотворителност и социални услуги на Херсонската епархия.

Зеленски изтъкна, че само през последната седмица Русия е използвала над 2000 щурмови безпилотни летателни апарата, 1200 планиращи бомби и 116 ракети и крилати ракети при атаките си срещу Украйна. "Почти всеки ден те нанасят удари срещу съоръжения от енергийната инфраструктура и жилищни сгради", написа Зеленски в социалните мрежи, като подчерта, че това се случва дори докато продължават дипломатическите усилия за постигането на мирно споразумение и призова за подкрепа за Украйна и оказване на международен натиск върху Русия.

Украйна се надява, че с помощта на Съединените щати ще може да ускори преговорите за приключване на войната с Русия.

Това заяви министърът на външните работи Андрий Сибига. В интервю за агенция Ройтерс украинският първи дипломат изрази опасения, че ако преговорният процес продължи да се бави вниманието на Вашингтон ще бъде отклонено от насрочените за есента междинни избори за Конгреса на САЩ.



"Само Тръмп може да спре тази война," заяви Сибига. Изрази безпокойство от руско-американските преговори и обещанията на руските емисари за бизнес сделки с американците на стойност трилиони долари. Украинският външен министър предупреди, че ако тези преговори бъдат съпроводени с отстъпки, засягащи суверенитета и сигурността на Украйна, Киев никога няма да се съгласи с тях.



Поредният кръг от тристранни преговори в Абу Даби тази седмица не произведе компромиси, освен съгласието на Москва и Киев да разменят общо 300 военнопленници. Въпросите за контрола над Донбас и Запорожката атомна електроцентрала, бъдещите гаранции за сигурността и възстановяването на Украйна остават нерешени.



Украйна още не се е съвзела от вчерашната - втора за седмицата - масирана бомбардировка на енергийните ѝ обекти. В повечето области на страната токът се изключва аварийно - докато продължава ремонтът на повредените от руснаците топлоцентрали и електрически подстанции. Ударите по подстанциите наложиха драстично намаляване на производството на атомните електроцентрали.



Продължава терорът над градовете в близост до фронта. Осем жители на Херсон в Южна Украйна бяха ранени под ударите на системи за залпов огън, разположени на отсрещната страна на Днепър. Възрастна жена загина в Краматорск в Донбас при попадение на 250-килограмова управляема авиационна бомба, която рани други трима местни жители и повреди 11 жилищни сгради.