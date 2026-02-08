Новини
Зеленски: Очакваме най-добрите бойни самолети в света - 150 шведски Gripen и 100 френски Rafale
  Тема: Украйна

Зеленски: Очакваме най-добрите бойни самолети в света - 150 шведски Gripen и 100 френски Rafale

8 Февруари, 2026 18:54, обновена 8 Февруари, 2026 20:14

Руската енергийна инфраструктура представлява легитимна цел за нашите удари, заяви украинският президент

Зеленски: Очакваме най-добрите бойни самолети в света - 150 шведски Gripen и 100 френски Rafale - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна има споразумения с международни партньори за доставка на нови изтребители. Това са 150 шведски бойни самолета Gripen и 100 френски изтребителя Rafale.

Това заяви днес президентът Володимир Зеленски по време на разговор със студенти и преподаватели от Киевския авиационен институт, съобщава Цензор.НЕТ, цитиран от ФОКУС.

Президентът отбеляза, че един от приоритетите на Украйна сега е укрепването на авиационния компонент на ВВС.

"Украйна има споразумения за доставка на 150 бойни самолета Gripen и 100 Rafale. Това са най-добрите самолети, според нас, в света“, заяви Зеленски, отбелязвайки, че това са напълно нови самолети.

Държавният глава добави, че предоставянето на съответните самолети от партньори би трябвало значително да засили възможностите на украинската авиация.

Руската енергийна инфраструктура представлява легитимна цел за украинските удари, защото енергийният сектор е източник на средства за производството на оръжие, заяви Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски.

"Не е нужно да избираме дали да нанесем удар по военна цел или енергийна. Той (руският президент Владимир Путин) продава тази енергия. Продава петрол. И така, това енергия ли е или военна цел? Честно казано, това е едно и също", написа Зеленски в "Екс".

"Или произвеждаме оръжия и нанасяме удари по техните оръжия, или нанасяме удари по източника, от който се генерират и умножават парите им. И този източник е техният енергиен сектор. Всичко това е легитимна цел за нас", добави той.

По-рано днес украинските медии съобщиха, че жена е загинала при руски удари в Украйна. Регионалната прокуратурата в Краматорск съобщи, че 77-годишна пенсионерка е загинала по време на руска атака срещу града. Трима мъже на възраст между 40 и 48 години са пострадали при атаката срещу Донецка област, отбелязва ДПА.

В Херсон, в югоизточната част на Украйна, десет души пострадаха при руски обстрел, съобщиха местните власти. Църква и болница са били повредени в резултат на обстрелът през изминалата нощ, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на военната администрация на Херсонска област в "Телеграм".

"Снощи около 23:00 ч., руските окупатори обстрелваха здравно заведение в Херсон. Вражеските снаряди разбиха прозорци и врати, унищожиха покрива и повредиха линейка. За щастие, няма пострадали", се посочва в изявлението.

Катедралата "Свети Дух" в Херсон също е била повредена по време на атаката срещу града. "Един от снарядите е ударил покрива на съборния храм, а друг е паднал в прилежащата територия на храма, повреждайки параклиса, камбанарията и прозорците в помещенията на епархийската администрация на Херсон и спомагателните помещения. Няма жертви", се посочва в изявление на отдела за благотворителност и социални услуги на Херсонската епархия.

Зеленски изтъкна, че само през последната седмица Русия е използвала над 2000 щурмови безпилотни летателни апарата, 1200 планиращи бомби и 116 ракети и крилати ракети при атаките си срещу Украйна. "Почти всеки ден те нанасят удари срещу съоръжения от енергийната инфраструктура и жилищни сгради", написа Зеленски в социалните мрежи, като подчерта, че това се случва дори докато продължават дипломатическите усилия за постигането на мирно споразумение и призова за подкрепа за Украйна и оказване на международен натиск върху Русия.

Украйна се надява, че с помощта на Съединените щати ще може да ускори преговорите за приключване на войната с Русия.

Това заяви министърът на външните работи Андрий Сибига. В интервю за агенция Ройтерс украинският първи дипломат изрази опасения, че ако преговорният процес продължи да се бави вниманието на Вашингтон ще бъде отклонено от насрочените за есента междинни избори за Конгреса на САЩ.

"Само Тръмп може да спре тази война," заяви Сибига. Изрази безпокойство от руско-американските преговори и обещанията на руските емисари за бизнес сделки с американците на стойност трилиони долари. Украинският външен министър предупреди, че ако тези преговори бъдат съпроводени с отстъпки, засягащи суверенитета и сигурността на Украйна, Киев никога няма да се съгласи с тях.

Поредният кръг от тристранни преговори в Абу Даби тази седмица не произведе компромиси, освен съгласието на Москва и Киев да разменят общо 300 военнопленници. Въпросите за контрола над Донбас и Запорожката атомна електроцентрала, бъдещите гаранции за сигурността и възстановяването на Украйна остават нерешени.

Украйна още не се е съвзела от вчерашната - втора за седмицата - масирана бомбардировка на енергийните ѝ обекти. В повечето области на страната токът се изключва аварийно - докато продължава ремонтът на повредените от руснаците топлоцентрали и електрически подстанции. Ударите по подстанциите наложиха драстично намаляване на производството на атомните електроцентрали.

Продължава терорът над градовете в близост до фронта. Осем жители на Херсон в Южна Украйна бяха ранени под ударите на системи за залпов огън, разположени на отсрещната страна на Днепър. Възрастна жена загина в Краматорск в Донбас при попадение на 250-килограмова управляема авиационна бомба, която рани други трима местни жители и повреди 11 жилищни сгради.


  • 1 С помощта на

    166 25 Отговор
    сащ само ще задълбочите кризата...

    18:59 08.02.2026

  • 2 уКрайна

    158 28 Отговор
    Путин и Тръмп сключиха договор за 12 билиона.
    Зеле вкисна.

    Коментиран от #18

    19:04 08.02.2026

  • 6 Никой

    111 27 Отговор
    Украйна ще натовари с престъпности и мързеливи хора Европа. Трябва да сме доста тъпи - "котки".

    Това са хора - които не познават все още Правото на собственост, тоест - имитарат "дейност".

    Ще си "набутаме" славянски елемент.

    От друга стана пък ще живеем на полето, сред житата и на слънце.

    Украйна е безинтересна страна,

    То иначе щеше да е обект на инвестиции.

    Коментиран от #22

    19:09 08.02.2026

  • 7 12345

    161 24 Отговор
    Едно е да се пънеш, друго е да можеш, в Москва си имат ток, в Киев обаче няма. Зелени мечти.

    Коментиран от #59

    19:09 08.02.2026

  • 10 Курд Околянов

    166 29 Отговор
    Тия със сигурност искат да самоунищожат Украйна. С каква логика заплашват ядрена държава, че руската енергийна система ще им бъде легитима цел !? Това са безумия !

    Коментиран от #84, #132

    19:10 08.02.2026

  • 12 стоян георгиев

    115 11 Отговор
    Войната си продължава в пълна сила.преговорите не стигнаха до никъде! Няма и надежда да стигнат!

    19:11 08.02.2026

    37 121 Отговор
    Коментиран от #21, #385

    19:12 08.02.2026

  • 17 ХА ХА ХА

    126 21 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ЗЕЛНИКА ПАК СЕ Е НАДРУСАЛ И ДЪРПА ОПАШЛЬОКА НА СТАРИЯ МЕЧОК !
    19:14 08.02.2026

  • 18 Неподписан

    До коментар #2 от "уКрайна":

    Когато го задържат дали ще му обръснат веждите на Зеля,от злоба...

    58 15 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    скоро ще ти избият и феса от пъпеша "българино"

    19:14 08.02.2026

  • 21 У ЛЕВО

    57 16 Отговор

    До коментар #13 от "Копейки":

    Май Епщайн или някой подобен ти отключил навремето задните чакри.

    19:15 08.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Владимир Путин, президент

    20 86 Отговор
    Не мисля че колегата Зеленски е искрен !!!
    Вероятно отвлича вниманието, а нощес ще гръмне още някоя знакова фигура на руското военно-политическо ръководство. Сипал съм си водка и с пълен кайф наблюдавам паническите телодвижения на мойте генерали. Кой ли ще е следващия, Герасимов, Песков или престарелия Лавров ? Време му е.....

  • 24 Неподписан

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Гледах ги преговорите в Ютуб,руските военни са вече в Хариков...

    19:16 08.02.2026

  • 25 Хи хи хи

    98 18 Отговор
    19:16 08.02.2026

    24 29 Отговор

    До коментар #14 от "ВНИМАВАЙ":

    Ти внимавай да не те докопа Бащицата че той не вярва на лаячи като теб,а иска да се доказваш на фронта или Сибир

    19:18 08.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЕЙ СТОЕНЧО

    44 11 Отговор

    19:19 08.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 маке

    До коментар #8 от "Българин":

    19:20 08.02.2026

    43 15 Отговор

    До коментар #27 от "Ташаков":

    Коментиран от #40

    19:21 08.02.2026

  • 35 Ъхъ!!!

    20 67 Отговор
    Естествено, че руската енергийна система е легитимна цел! Щом путинчетата атакуват енергийната система на Украйна е съвсем естествено и логично да им бъде отговорено със същото! Хората отдавна са го казали: "Най-боли с твоите камъни по твоята глава".

    Коментиран от #356

    19:21 08.02.2026

    60 13 Отговор
    Коментиран от #39, #53

    19:21 08.02.2026

  • 37 Кмета

    10 38 Отговор
    19:22 08.02.2026

  • 38 Аман от тоя дебил

    53 13 Отговор
    19:22 08.02.2026

  • 40 Русофил

    11 10 Отговор

    До коментар #34 от "НЕ ШАВАЙ":

    Не пип че плюс хахахахаха

    19:24 08.02.2026

  • 41 az СВО Победа 80

    Снощи руското ПВО е свалило 27 ракети HIMARS.

    Коментиран от #45, #377

    19:25 08.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 В БАНДЕРИЯ

    50 16 Отговор
    Днес отрекоха и БУЛГАКОВ. Преименуваха и улицата носеща името му. ЮДОФАШИСТИ.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ПО ТОЧНО

    46 12 Отговор
    НЕ ЗНАМ КАКВО ЦЕЛИТЕ ВИЕ , АМА ВАС ЯКО ВИ ДРЪНКАТ

    19:28 08.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 НЯМА ДА ИМА МИР

    49 15 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    Коментиран от #94

    19:30 08.02.2026

  • 53 Бялата Златка

    До коментар #36 от "пешо":

    Как ще е наркоман. Виж какъв сладур е ❤️ В сравнение с руските гноми е голям свежар. Зелчо е тъмен, като испанец е, а те са като някакви дрогирани албиноси с тия бели и плешиви глави.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ех ...ех....ех

    47 13 Отговор
    Надрусаняка не просеше ли край на бомбардировките от РУСИЯ по енергийния сектор на бандерия ??????? Сега защо се таралежи и лае като пудел , ама от бункера ????????

    Коментиран от #65, #90

    19:34 08.02.2026

    8 18 Отговор

    До коментар #24 от "Неподписан":

    Вероятно като пленници?

    19:35 08.02.2026

    18 48 Отговор

    До коментар #7 от "12345":

    Коментиран от #67

  • 61 АНТРОПОЛОГ

    35 12 Отговор

    До коментар #53 от "Бялата Златка":

    Зеления е тъмен като йоврей. Чист арабела.

    19:36 08.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

    35 14 Отговор
    19:36 08.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

    17 40 Отговор

    До коментар #56 от "Ех ...ех....ех":

    Украйна удря руския енергиен сектор от година руснаците удрят украинския от четири.та въпроса ми е защо украинците да не го правят?

    Коментиран от #76

    19:37 08.02.2026

  • 66 Зеленски-- КНЯЗ НА КИЕВСКА РУС

    Тотално попиля монголяк -- татарската пишман могучая!
    13 год....3 дневен БЛИЦКРИГ на педофила ху ЙЛО у.. Украйна и...още превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС
    Коментиран от #73

    19:37 08.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 "Русия е на път да се откаже от

    14 37 Отговор
    обявената цел на СВО. Русия, притисната от икономически проблеми и от президента Тръмп, вероятно ще се съгласи да приключи войната, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира до момента. За Русия остава да продължи да контролира фактически трите области, които бяха под руско влияние преди февруари 2022г - Донецк, Луганск и Крим. Източници от Кремъл твърдят, че настроенията в Русия са разнопосочни, но повечето са в подкрепа на тезата, чe спиране на войната, в замяна фактическото признаване на окупираните територии е равносилно на загуба. Руските националисти призовават за продължаване на войната до постигане на целта на Русия - пълно политическо влияние над Украйна."

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

    14 36 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    19:41 08.02.2026

  • 73 ИСТОРИК

    До коментар #66 от "Зеленски-- КНЯЗ НА КИЕВСКА РУС":

    19:41 08.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

    По главите фашистики бандерски.

    19:42 08.02.2026

  • 76 Стоян георгиев

    18 13 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    Изср.......@х се на метеното отново ......ама не съм си сложил памперса също като клоуна !!!!

    Коментиран от #79

    19:42 08.02.2026

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 13 Отговор

    До коментар #57 от "Ачо":

    А снимки, видеа що няма, а? Ръчнозадоволенец?

    19:43 08.02.2026

  • 79 стоян георгиев

    10 8 Отговор

    До коментар #76 от "Стоян георгиев":

    14 23 Отговор

    защо фалшифицираш статии 😂 съвсем друго е казала Коваленко

    По-рано Федоров и свързаният с авиацията канал Fighterbomber намекнаха, че Русия е загубила изтребител-бомбардировач Су-34. Според информация на канала AviVector, Су-34 се е разбил в Курска област поради техническа неизправност, екипажът е загинал. По-късно украински мониторингови канали също съобщиха, че Русия е загубила Су-30 в южна посока.

    19:44 08.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

    12 19 Отговор

    До коментар #77 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Никакъв не е буданов.дава там някакви пари и умират руски генерали...хах...типичен съветски възпитаник.ние едно време какви генерали имахме ....а?

    19:45 08.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Механик

    13 23 Отговор

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    19:46 08.02.2026

  • 85 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    25 14 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    На другия ден убийците ги хващат и след две години мъки са мъртви.

    Коментиран от #92

    19:47 08.02.2026

  • 86 ЕЙ СТОЕНЧО

    26 13 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    Зеленски и тебе ще те пусне в месомелачката без да му мигне окото. Това бандерите сте големи глупаци.

    Коментиран от #96

  • 88 "В Русия ударно увеличават данъците.

    15 23 Отговор
    От началото на 2026 г. се повишава корпоративния данък, данъка върху доходите, както и увеличение на ДДС, което става по-високо отколкото в развитите държави САЩ, Великобритания, Франция или Германия. Това автоматично доведе и до повишаване на цените на основните стоки. За да се опита да покрие поне малка част от огромния бюдежетен дефицит, освен увеличаването данъците и започва и пренасочване на средства от здравеопазване, социални помощи и образование към военната сфера."

    19:48 08.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Розовото пони Путин 🦄

    10 22 Отговор

    До коментар #56 от "Ех ...ех....ех":

    19:50 08.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 стоян георгиев

    10 11 Отговор

    До коментар #85 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Даже ма същия час.и генералите възкръсват.буданов не е никакъв ...хаха....

    Коментиран от #99, #292

    19:52 08.02.2026

    10 15 Отговор

    До коментар #75 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе другари и памперси се продават по магазините, недейте така..🤣🤣🤣

    19:53 08.02.2026

  • 94 Интересно

    8 13 Отговор

    До коментар #51 от "НЯМА ДА ИМА МИР":

    Лошото е че големите гъби растат на групи. Ще поникнат и от където идва семето

    19:53 08.02.2026

  • 95 Гориил

    17 9 Отговор
    Това ли говори легитимният президент?

    19:53 08.02.2026

  • 96 стоян георгиев

    8 28 Отговор

    До коментар #86 от "ЕЙ СТОЕНЧО":

    Ей познавам поне сто фена на путин в живота .до един не ставате за нищо! Пияници разни бивши милиционери у..пки разни...сериозно ти казвам за нищо не ставате освен за празни приказки.тук нали виждаш какво ги пишете от сутрин до вечер за два и петдесет?.

    19:54 08.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Използването на ЯО

    11 27 Отговор

    До коментар #89 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    няма да помогне, а само ще увеличи унижението за руската армия. Така се потвърждават мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде заличена от САЩ.

    Коментиран от #109, #162

    19:54 08.02.2026

  • 99 ЕЙ СТОЕНЧО

    16 9 Отговор

    До коментар #92 от "стоян георгиев":

    Неук си момче. Чети и учи, че ще си останеш глупав.

    Коментиран от #108

    19:54 08.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 да питам

    9 27 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    19:55 08.02.2026

  • 102 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    28 6 Отговор

    До коментар #88 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":

    ДДС в Русия беше 20%, колкото в България, която не е във война. Тая година са го увеличили на 22%, което е колкото в много страни от ЕС, които не са във война.
    Русия е свободна страна и сама определя данъчната си политика. Имай малко търпение, да видиш какво чака България с еврото.

    Коментиран от #111, #115, #378

    19:55 08.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Интересно

    3 14 Отговор

    До коментар #60 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    И??? Какво се променя?

    19:55 08.02.2026

  • 105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    23 7 Отговор

    До коментар #83 от "Владимир Путин, президент":

    А защо боевете се водят все по към Киев?

    Коментиран от #117

    19:56 08.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 стоян георгиев

    3 20 Отговор

    До коментар #99 от "ЕЙ СТОЕНЧО":

    И това ви е дежурния отговор като няма какво да кажете обявявате другия за неук въпреки че ти и тия дето пишете не сте чели една книга от поне 30 години.имате и друга опция че съм обратен не съм бил войник че сте спали с жена ми...което потвърждава думите ми за вас!

    19:57 08.02.2026

  • 109 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    23 7 Отговор

    До коментар #98 от "Използването на ЯО":

    Хирушима също ли беше израз на безсилие? По него време САЩ беше най-могъщата във всяко отношение страна.
    Значи японците я унижиха? Разясни ни как Япония чрез Хирушима унижи САЩ.

    Коментиран от #114, #125

    19:58 08.02.2026

  • 110 да питам

    3 21 Отговор
    верно ли Русия разпродавала всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    19:59 08.02.2026

  • 111 стоян георгиев

    6 24 Отговор

    До коментар #102 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Защо мериш русия с България? Вие трябва да се мерите с финландия или с канада? Ние нямаме суровини и ресурси и въпреки това сме по богати и по уредени от вас!та пал питам защо всеки път се мерите по нещо с последната страна по стандарт в ес?

    19:59 08.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 ХРИСТИЯНИН

    24 3 Отговор
    Центаците, не се прекланяйте пред англосаксонските педофили, насилници и канибали. Дори и да ви подхвърлят малки пари, НЕ СЕ ПРЕДАВАЙТЕ НА АНТИХРИСТА.

    20:00 08.02.2026

  • 114 стоян георгиев

    6 18 Отговор

    До коментар #109 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Кой град ще удари русия с яо без да засегне самата русия беларус или руското малцинство за което сте толкова загрижени?

    Коментиран от #121

    20:00 08.02.2026

  • 115 Интересно

    3 10 Отговор

    До коментар #102 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    България откога е с евро???

    20:00 08.02.2026

  • 116 дядото

    15 3 Отговор
    а от кой джоб ще бъдат платени,бе ид и от

    20:01 08.02.2026

  • 117 Владимир Путин, президент

    6 21 Отговор

    До коментар #105 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

     "...а защо боевете се водят все по към Киев?.."

    Бе къв Киев ???
    Киев е един от най-спокойните и сигурни градове.
    Всеки ден десетки европейски политици фащат влака и си правят шопинг и кафе из улиците на Киев. Инак да, руснаците наистина наближават Купянск 😁

    Коментиран от #236

    20:01 08.02.2026

  • 118 дядото

    15 3 Отговор
    а от кой джоб ще бъдат платени,бе ид и от

    20:01 08.02.2026

  • 119 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    24 2 Отговор

    До коментар #60 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Генералът е в добро състояние, излязъл е от кома, а атентаторът го измъчват на Лубянка. Изстрели в гръб. Голям героизъм, няма що.

    Коментиран от #130

    20:01 08.02.2026

  • 120 007

    19 2 Отговор
    Еми какво чакаш бе Зелко? Само се моли другото Орехче да не носи малко по-различни бойни глави,че Путин може да и да е търпелив, но не си го слуша главата И като ви думне с атомчето, никой нищо няма да смее да му каже.

    20:01 08.02.2026

  • 121 СТОЕНЧО

    13 3 Отговор

    До коментар #114 от "стоян георгиев":

    И ти ще си в менюто.

    Коментиран от #126

    20:01 08.02.2026

  • 122 Трай коню,

    17 3 Отговор
    за зеленски трева, или за бели магистрали - трилентови - смутаняк.

    20:01 08.02.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Какво е било

    5 21 Отговор

    До коментар #109 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    няма никакво значение. Китай каза на Пусина, ако дори само си помисли да използва ЯО, СиДзинпин лично ще го ликвидира.

    Коментиран от #146

    20:02 08.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 татунчо 🍌

    21 3 Отговор
    Тоя хем проси оръжия , хем пък се надявал на преговори за спиране на войната ....Трагикомика зелений съвсем се е сдухал .​​​🎷​

    Коментиран от #139

    20:03 08.02.2026

  • 128 уахахаха

    24 2 Отговор
    това кога ще стане, зелений?!? Доколкото съм чел из медиите, къде 2030-та, а до тогава къде са ефките, нещо не чувам да фъркат?!?

    20:04 08.02.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 ЗЕЛЕНСКИ ВЪОБЩЕ НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА

    22 3 Отговор

    До коментар #119 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Каква е съдбата на атентатора. Така се отнася и със всички бандери.

    20:04 08.02.2026

  • 131 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    16 3 Отговор

    До коментар #103 от "Владимир Путин, президент":

    Нищо не пречи да си поправи грешката под натиска на обществото. Представям си как ще пиши зеленчука, ако остане жив.

    20:04 08.02.2026

  • 132 до Курд околянов

    22 3 Отговор

    До коментар #10 от "Курд Околянов":

    Никой няма интерес да спре войната - това са милиарди за ВПК, жертвите - без значение. А и тези които дърпат конците са винаги печеливши, Зелю е само посредник.

    Коментиран от #144

    20:04 08.02.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Госあ

    18 3 Отговор
    кой ше ги праща тия самолети ?

    20:05 08.02.2026

  • 135 Конструкторите от Сухой / Микоян Гуревич

    7 8 Отговор
    Харесаха това!

    20:05 08.02.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 ПАИСИЙ

    18 3 Отговор
    Центаците, не се прекланяйте пред англосаксонските педофили, насилници и канибали. Дори и да ви подхвърлят малки пари, НЕ СЕ ПРЕДАВАЙТЕ НА АНТИХРИСТА.

    Коментиран от #193

    20:06 08.02.2026

  • 138 Само питам

    17 3 Отговор
    А пилоти очаквате ли ?!!
    И ако да , то тогава работата отива на друго ниво !!!

    Коментиран от #318

    20:06 08.02.2026

  • 139 Владимир Путин, президент

    6 20 Отговор

    До коментар #127 от "татунчо 🍌":

    "...хем пък се надявал на преговори за спиране на войната..."

    Колегата Зеленски просто води американците за носа, чака да дойдат на власт демократите и избива мойте глуповати руски генерали. Тая война ще свърши зле, много зле за Русия, помни мои слова !!! 😁

    Коментиран от #166

    20:07 08.02.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Ханку Брат

    16 2 Отговор
    Докато не нюкнат киев - мир няма да има.

    20:07 08.02.2026

  • 142 Здравейте, роби на комунизма!

    6 19 Отговор
    Един път за винаги трябва да се приключи с комунизма

    Коментиран от #147

    20:07 08.02.2026

  • 143 нннн

    20 4 Отговор
    Очаква и хиляда български самолета.

    20:08 08.02.2026

  • 144 Абсолютно вярно.

    9 19 Отговор

    До коментар #132 от "до Курд околянов":

    Всички, с изключение на Русия имат полза от тая война. По ирония на съдбата, точно Русия започна войната, а тя ще е най-потърпевша от цялата история.

    Коментиран от #150, #152, #386

    20:08 08.02.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 стоян георгиев

    3 14 Отговор

    До коментар #142 от "Здравейте, роби на комунизма!":

    За роба е късно.за.децата им е рано.внуците имат надежда.

    Коментиран от #154

    20:09 08.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Волошин

    19 1 Отговор
    Споменаването на Зеленски в досиетата на Епщайн ще бъде „пирон в ковчега“ .

    По-рано стана известно, че Зеленски е споменат във връзка с трафика на жени и деца от Украйна в публикуваните в САЩ файлове по делото "Епщайн".

    20:10 08.02.2026

  • 150 стоян георгиев

    2 17 Отговор

    До коментар #144 от "Абсолютно вярно.":

    Всички големи,но украйна кърви.много лоша карма си докараха тия руски империалисти!

    Коментиран от #163, #176

    20:10 08.02.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Гробар

    10 2 Отговор

    До коментар #144 от "Абсолютно вярно.":

    На чужд гроб недей рива , щот не знаеш от коя страна му е главата ,от коя страна ...я !

    20:11 08.02.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Нов Кмет

    16 0 Отговор

    До коментар #147 от "стоян георгиев":

    Разбира се - не е случайно че всички укроподлоги са мафиоти и извратеняци

    20:12 08.02.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Перо

    16 2 Отговор
    БГ унтерменшите от властта не са съгласни, че това са добри самолети, защото са по-евтини от Ф-16 и не се плащат предварително!

    20:13 08.02.2026

  • 158 Мужик

    19 2 Отговор
    Някой съмнява ли се в мръсните схеми на киевския куколд

    Коментиран от #161

    20:13 08.02.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Ачо

    16 2 Отговор
    Чакай,чакай!И Хитлер чакаше,ама получи на марко чадъра!

    20:14 08.02.2026

  • 161 Натовско оръжие

    4 16 Отговор

    До коментар #158 от "Мужик":

    Избива руските окупатори

    20:15 08.02.2026

  • 162 Ко каза

    15 2 Отговор

    До коментар #98 от "Използването на ЯО":

    Ми те САЩ използваха ядрено оръжие и то срещу мирни жители. Тези неща дето си ги писал що не им ги пратиш?

    Коментиран от #184

    20:15 08.02.2026

  • 163 Пъстър свят

    9 1 Отговор

    До коментар #150 от "стоян георгиев":

    Ей тюфф уекк ,не се опитвай да имитирашГолемият стоян георгиев ,прочут с палавия си и закачлив нрав и най вече с дежурната стилна малка супер тясссна яка !

    20:15 08.02.2026

  • 164 Бензъл

    17 3 Отговор

    До коментар #57 от "Ачо":

    Затуй от космоса се виждат гробища с размери на градове в Украйна

    Коментиран от #172, #177

    20:15 08.02.2026

  • 165 читател

    17 3 Отговор
    С всеки следващ скандал около киевския наркос подкрепата за режима му намалява както е видно от позорните провали на бойното поле

    20:15 08.02.2026

  • 166 татунчо 🍌

    9 3 Отговор

    До коментар #139 от "Владимир Путин, президент":

    Джудж , наздорове ! Ще видим след време кой прав- кой крив , но , да знаеш , че пак аз ще съм на правилната позиция ! 🍻

    20:16 08.02.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Путин

    12 1 Отговор
    Денацификацията и демилитаризацията вървят по план и в срок!

    20:17 08.02.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 И двеста МИГ - а

    15 3 Отговор
    Да изсипят съдържанието си на крадливата ти кратуна....

    20:17 08.02.2026

  • 171 Полша щяла да разследва Русия във връзка

    14 2 Отговор
    досиетата Епстийн. Близки са със зеленото актьорче и от него ще имат информация от първа ръка. А пък Миланка тръмповица писала писмо на Путин да върне деца в украйна. Разбира се, че Епстийн като го няма, някой трябва да ги осигури за перверзиите,. Много лесно после нелегитимният ще ги изпрати като специална пратка на добра цена.

    20:17 08.02.2026

  • 172 Я пъ тоа

    5 11 Отговор

    До коментар #164 от "Бензъл":

    Руските трупове ги копат в масови гробове. Толкова да много

    Коментиран от #188

    20:18 08.02.2026

  • 173 Да,бе

    10 1 Отговор
    И в кой свят тая скраб е най-добрите самолети...Марвел,мега или някое украински саломегамарвел.Тоя даже и за дрогиран клоун е с крайно нисък интелект.

    20:18 08.02.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    16 3 Отговор
    Не случайно при размяната на пленници има отвлечени от хунтата цивилни. Бандеровците вадят органите на пленниците, режат им крайниците, да вземат сухожилия. Скопяват от садистични подбуди. Истински зверове! Фашисти! Също като в жълтата къща на ужасите в Косово!

    Коментиран от #225, #239

    20:18 08.02.2026

  • 176 Отец Дионисий

    7 3 Отговор

    До коментар #150 от "стоян георгиев":

    Невернико ,нали много пъти коментираше ,че си истински христиенин ?Каква е тази карма невернико !

    20:18 08.02.2026

  • 177 Кога

    1 5 Отговор

    До коментар #164 от "Бензъл":

    се върна от космоса?

    20:19 08.02.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 НАТО .....

    8 9 Отговор
    Си тества оръжията в Украйна. Руснаците са идеални цели за това.

    20:19 08.02.2026

  • 180 ти да видиш

    11 3 Отговор
    ... и 1000 F16 и 2500 F35 и "Хилядолетния сокол", зелентьпанаp!

    20:20 08.02.2026

  • 181 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    11 4 Отговор

    До коментар #174 от "стоян георгиев":

    Не искам ядрен удар, човече! Казвам че бандеровците го провокират и може да се случи.

    Коментиран от #192

    20:20 08.02.2026

  • 182 Потника знае от първа ръка

    16 1 Отговор
    Американски журналисти: Досиетата „Епстийн“ крият канибализъм, разчленяване на бебета, клипове с изтезания .
    В един от най-тревожните документи от публикуваните се говори за канибализъм. Това е документ на детективския отдел на нюйоркската полиция от август 2019 г., появил се с новите публикации.

    Сервирали са за ядене човешко месо .

    20:20 08.02.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 САЩ и Русия

    9 14 Отговор

    До коментар #162 от "Ко каза":

    нямат нищо общо. САЩ е световна сила и може да си позволи всичко. Срещу САЩ никой не може да направи нищо. Докато Русия, ако реши да предприеме използване на ЯО, ще бъде самоубийствено за нея.

    Коментиран от #205

    20:20 08.02.2026

  • 185 Дедо ви...

    14 4 Отговор
    Чака зеления наркос примката около врата си

    20:20 08.02.2026

  • 186 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #151 от "Механик":

    Руснаците удрят от четири години.никой не се оплаква а се обяснява какви са причините за обратните удари.киев кога да го чакаме? Другата седмица?

    20:20 08.02.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 багериста

    5 1 Отговор

    До коментар #172 от "Я пъ тоа":

    Ти да не си ми държал кесиите за масовита гробове ??!!

    20:21 08.02.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Натовско оръжие

    8 11 Отговор
    Избива путинисти. Българско оръжие също трепе руснаците.

    20:22 08.02.2026

  • 191 Гого

    8 1 Отговор

    До коментар #174 от "стоян георгиев":

    СиСи с този едвам завършен 8ми клас от трети път няма как да станеш лекар ,виж за знахар измамник ставаш,отдава ти се да лъжеш .А лакардиите за финансиста с инвестиции в енергетиката ,там на разпивка на маса в маалата .

    20:22 08.02.2026

  • 192 стоян георгиев

    6 8 Отговор

    До коментар #181 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Как го провокират? Да защитаваш страната си от кога стана провокация?

    20:22 08.02.2026

  • 193 Розовото пони Путин 🦄

    7 13 Отговор

    До коментар #137 от "ПАИСИЙ":

    И аз съм такъв и освен това съм и от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    20:22 08.02.2026

  • 194 да видим и жертвите

    9 1 Отговор
    Сравнение:

    Украйна 2022–2025 ≈ 14 000 – 15 000+ цивилни жертви
    Газа 2023–2025 ≈ 60 000+

    Коментиран от #203, #208

    20:23 08.02.2026

  • 195 да питам

    6 10 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #200, #212

    20:23 08.02.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 и онези от войната в ирак

    6 2 Отговор
    Ирак 2003 – 2006 ≈ 151 000 – 210 000+ цивилни жертви

    20:24 08.02.2026

  • 198 Путин е АГРЕСОР

    8 12 Отговор
    Нема да го жалим я. Нато стои твърдо зад Киев и Путин изгуби над 1.5 милиона руски мужика, най много след ВСВ.

    20:24 08.02.2026

  • 199 читател

    10 7 Отговор
    Слугата на народа ... изтрепа народа си ....

    Коментиран от #207

    20:25 08.02.2026

  • 200 и аз да попитам

    6 2 Отговор

    До коментар #195 от "да питам":

    а защо им е?!? Такива трябват на реднеците, да сеят демокрация по света

    20:25 08.02.2026

  • 201 РЕАЛИСТ

    8 3 Отговор

    До коментар #45 от "Да де":

    Абе, вие евроантлантиците не се ли броите за българи, щом лева бил наш, пък не бил ваш?

    20:25 08.02.2026

  • 202 Затова ли Путин

    7 8 Отговор

    До коментар #196 от "ееех, мъко":

    Плаче за едва 600 хилядна украинска армия.

    20:25 08.02.2026

  • 203 стоян георгиев

    5 8 Отговор

    До коментар #194 от "да видим и жертвите":

    Само в мариопул загинаха над 20000 човека.освен това защо трябва да е аргумент газа за ситуацията в украйна?

    Коментиран от #252

    20:25 08.02.2026

  • 204 Уффф

    8 7 Отговор

    До коментар #155 от "Смех":

    То пък кремълската хунта щото не краде от 20г. Затова Русия е още в 19в.

    Коментиран от #215

    20:25 08.02.2026

  • 205 стоян мукарев

    6 1 Отговор

    До коментар #184 от "САЩ и Русия":

    Тихоо !Тихо πрррр ∆ льоооо явно много холивудски филми с екшън герои си гледал и си застинал там някъде в 90 г.Муци оттогава бая вода изтече и някви си само 35г . 😂😂😂 .

    20:25 08.02.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Путин

    8 9 Отговор

    До коментар #199 от "читател":

    Изтрепа много повече руснаци.

    Коментиран от #216, #219

    20:26 08.02.2026

  • 208 Копейка

    9 10 Отговор

    До коментар #194 от "да видим и жертвите":

    На нас ни казаха да викаме за Иран, Северна Корея, Русия и Палестина. Но нямаме заплащане вече никакво

    Коментиран от #213

    20:27 08.02.2026

  • 209 истината

    11 3 Отговор
    Тая братоубийствена война бе предизвикана доктринално от същия тоя хуманно пропаднал западен елит - по рецептите на полския еврейЗбигнев Бжежински.

    20:27 08.02.2026

  • 210 ШЕФА

    12 4 Отговор
    Просрочен клоун,те и Ф-16 и Ебрамси и тн.щяха да обръщат СВО,но нещо бягате към Берлин всеки ден.Моли се Великият Путин да не извади Катюшите,че тогава като започне огненият дъжд спасения тогава няма и Дай боже още много Орешници да посрещнеш.

    20:27 08.02.2026

  • 211 Язък за хубавите самолетчета

    8 4 Отговор
    Русия ще им се радва, а производителя им ще има работа и ще произвежда още и още и бизнеса ще печели и всички доволни. Жалко само за живота на хората.

    20:27 08.02.2026

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 да бе брат

    9 2 Отговор

    До коментар #208 от "Копейка":

    Вас козяшките мажоретки ви знаем .

    20:28 08.02.2026

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    9 3 Отговор

    До коментар #204 от "Уффф":

    По какво е Русия в 19 век? Нямам такова впечатление.

    20:28 08.02.2026

  • 216 Само питам

    7 3 Отговор

    До коментар #207 от "Путин":

    Кака Галка ли ви го каза ?

    20:29 08.02.2026

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 бай Танас

    7 2 Отговор

    До коментар #207 от "Путин":

    Еееех мъка ибр ., икчи ,.йска - по 2000 укри на ден заминават при Бандера

    20:31 08.02.2026

  • 220 Болен мозък

    6 8 Отговор
    Шведски грипени ша косят руснаците. Френските миражи ша ги довършват.

    Коментиран от #226

    20:31 08.02.2026

  • 221 Хммм

    13 2 Отговор
    Този не разбра ли че най-добрите самолети ги взехме ние - F-16 блок 70. Останаха само бракмите.

    20:32 08.02.2026

  • 222 отвратен демократ

    9 2 Отговор
    А сега де? Разправяха ни че теориите за световните конспирации са руски фейк, но се оказа че истината е по-отвратителна от теориите за конспирациите.

    20:32 08.02.2026

  • 223 стоян георгиев

    4 3 Отговор
    ся последно рижата Тръмп .агент Краснов ли е пак и чея будет Одеса ?абе и аз вече съвсем се обърках ...хахах .

    20:32 08.02.2026

  • 224 Румен

    7 1 Отговор
    Чий е Купянск?

    20:32 08.02.2026

  • 225 1945

    6 5 Отговор

    До коментар #175 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    нормално, и в България ако дойдат руснаците и ние ще действаме така, че дори и по-лошо.

    Коментиран от #234, #268

    20:32 08.02.2026

  • 226 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 2 Отговор

    До коментар #220 от "Болен мозък":

    Зеленчука иска и звезда на смъртта от империята. Тогава ще обърне войната и ще превземе Крим и Москва

    20:33 08.02.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "Смех":

    Това се знае, обаче не се знае какво е хунта?

    20:34 08.02.2026

  • 229 Ташyнко сапа

    4 6 Отговор
    Тръндю и той да отпусне 250 парчета! Заформя се големо пуцане преди реални преговори! На Митя и путин заплахите действат градивно на ВСУ!

    20:34 08.02.2026

  • 230 Търновец

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    Освен Рускини може би е имало и Българки. А за Епштейн се твърди че е сътрудничат на федерална полицейска служба и е бил протежиран. Още при най първия полицейски обиск компютрите и видеокамерите били предварително изнесени. Епштейн започва бизнес с Виктория сикрет а там са милиардери. Интересно е че Рускините може би са внесли видеонаблюдение на оня частен остров и поне някои са били агенти и така КГБ държи много именити хора

    20:35 08.02.2026

  • 231 Само така

    4 9 Отговор

    До коментар #212 от "Q -Ресс Tиaа":

    Типичен путинофил - една клетка и тя дефектна

    20:35 08.02.2026

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Дедо ви...

    11 3 Отговор
    Чудят се какво да лъжат. Мощен пожар край Киев, 6 балистически ракети са ударили авиабазата на ВСУ във Василково

    Коментиран от #251

    20:35 08.02.2026

  • 234 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 3 Отговор

    До коментар #225 от "1945":

    Изобщо не се съмнявам. България е единствената страна в Европа, където правителството е плащало пари за рязане на глави.

    20:35 08.02.2026

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #117 от "Владимир Путин, президент":

    А ток, ток, а и канализация влиза ли в комфорта?

    20:37 08.02.2026

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 ...Буш-старши...

    6 2 Отговор
    ...насилник. Клинтън и Хилаъри вече изскочиха ...Чакам и за Рейгън и Тачър да излезе. Тия сериозно ровят основите си. Като кажеш "Макиавели" всички скачат с "Владетелят(князът)", а то си е CV. Далеч по-съдържателни са беседите върху първата декада на Тит Ливиу или "изкуството на войната".; В горният текст само преродактили и вампири липсват, инак няма спор че Властта привлича психопати винаги.

    20:38 08.02.2026

  • 239 Интересно

    3 5 Отговор

    До коментар #175 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    На теб сигурно са извадили подобието на мозък.

    20:39 08.02.2026

  • 240 Тома

    13 2 Отговор
    Е как най добрите самолети са Грипен като бати бойко тиквата и шайката герб казаха че са кофти самолети и взеха ефките на тройна цена

    Коментиран от #249, #254

    20:39 08.02.2026

  • 241 Амии

    8 2 Отговор

    До коментар #88 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":

    Като живееш в Русия мисли му. На нас какво ни пука че в Русия увеличават данъците? Нас ни интересуват нашите данъци - от други не се интересуваме.

    Коментиран от #255

    20:42 08.02.2026

  • 242 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор
    Розови ръчнозадоволенци, гълтатайтеееее.

    Коментиран от #246

    20:42 08.02.2026

  • 243 Последния софиянец

    9 2 Отговор
    Вчера вечерта 2бр Циркон посетиха маскирано летище в Ривне -Одеска област и телепортираха 15 френски инструктора и доста укрокадети .Телепорта продължава ,а аз танцувам ,танцувам 🕺 от кеф и не моа се запраа ,падам, ставам но не се предавам !Наздраве 🍷 по хубавия повод ,дет се вика дай Боже по често такива поводи ,а остатъците от мавруда собствено производство 2024 просто са прекрасни !

    Коментиран от #262

    20:44 08.02.2026

  • 244 Чики-Рики

    5 1 Отговор
    Вярно е ,че ,, Шведите,, са най-добрите,за ,, франсетата,, нямам мнение, обаче тези констатации са ,,леко,, обидни спрямо САЩ,на фона на това,как се ,, ослушва,, зеления за това накъде ще му врътне главата жълтия перчем!Но това не е всичко, което недоумявам!....Кой ще ги плаща тези самолети, какво ще обясни на украинския народ царя на ,, бялата,, комедия?! Така че,ако президента на РФ , ако е решил да прави нещо,, сериозно,, , то да не се бави,ами да действа час по скоро! Така и така е заложил мисля, всичко на ,, карта,,!

    20:45 08.02.2026

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 246 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #242 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    а може ли и аз да се уредя .без да съм розов ?

    20:45 08.02.2026

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Зозо1

    9 1 Отговор
    Ми очаквайте, но може и да не дочакате. Щото Швеция хитрее , и франсетата. И те.

    20:47 08.02.2026

  • 249 варна

    7 2 Отговор

    До коментар #240 от "Тома":

    можехме да вземем 10 грипена и 10 ефки, разнообразие да има

    20:48 08.02.2026

  • 250 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 251 Интересно

    6 1 Отговор

    До коментар #233 от "Дедо ви...":

    Новината?
    Че са унищожени останалите ф 16, подредени един до друг, въпреки че са унищожени още миналата година.

    20:49 08.02.2026

  • 252 стоенчо,

    5 1 Отговор

    До коментар #203 от "стоян георгиев":

    говорим за цивилни жертви, ако не си разбрал!

    20:50 08.02.2026

  • 253 давай

    8 1 Отговор
    Кинжалите и цирконите чакат въпросните самолети поколение 4.0 да кацнат.

    20:50 08.02.2026

  • 254 Остави

    7 0 Отговор

    До коментар #240 от "Тома":

    ги да си мислят така. Всички знаем че най добрите самолети ги взехме ние - F-16 блок 70.

    Коментиран от #304

    20:50 08.02.2026

  • 255 Янко Виа

    6 1 Отговор

    До коментар #241 от "Амии":

    Муци 👅 кво ти пука за данъците ,след като се изхранваш само по кофите ?

    20:50 08.02.2026

  • 256 давай

    6 2 Отговор
    Кинжалите и цирконите чакат въпросните самолети поколение 4.0 да кацнат.

    20:51 08.02.2026

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 2 Отговор
    Самолетите, като трансформаторите за подстанции. От поръчката да монтажа минават минимум 2 години. Грипените след 10-15 години, ако изобщо шведите приемат поръчка без предварително плащане от фалирала страна.

    20:54 08.02.2026

  • 259 Q -Ресс Tиaа

    2 2 Отговор

    До коментар #237 от "Хм Хм":

    Тебе полово неутралния те пропускам засега ,докато се уточниш от кой от 89 те пола си .

    20:54 08.02.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 Удри

    6 9 Отговор
    Нищо добро не чака Русия от тези бойни самолети.

    Коментиран от #274, #290

    20:56 08.02.2026

  • 262 Интересно

    3 2 Отговор

    До коментар #243 от "Последния софиянец":

    Инструктори по?...?
    Софиянец?.....?

    20:56 08.02.2026

  • 263 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 264 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 268 1944

    3 3 Отговор

    До коментар #225 от "1945":

    Ееех ,стояне ,стояне падна ми в очите !Да оставиш май муннни ,тсссс.... ганни и тур...ци да обгрижват половинката Десислава ,просто нямам думи !!!

    21:00 08.02.2026

  • 269 Пепи Волгата

    5 10 Отговор
    Изобщо не ми дреме за Русия и Украйна, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче

    Коментиран от #286

    21:01 08.02.2026

  • 270 Hi, противниците на Радев!

    12 2 Отговор
    Зеленски - ,,...най-добрите бойни самолети в света - шведските Gripen..!"
    Значи прав е бил Президентът Радев,когато настояваше за тях...!
    А вие го кръстихте,с лека ръка-,,Грипена"...?!
    Сега на Зеленски,ще кажете ли...- ,,Грипена"...?!

    21:01 08.02.2026

  • 271 Никой

    1 4 Отговор
    Нещо им се случва в Украйна. То - война един вид - не я предизвикаха.

    21:01 08.02.2026

  • 272 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 273 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 274 ,,Искандер-М"

    7 3 Отговор

    До коментар #261 от "Удри":

    Чакам ги,с най-голямо удоволствие!

    21:04 08.02.2026

  • 275 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 276 Изрод

    7 2 Отговор
    Тоя наистина е луд и не трябва да бъде навън.

    21:05 08.02.2026

  • 277 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Тоя наглец събра ерсенал да завладее света

    21:05 08.02.2026

  • 278 Хахаха!🎺🥳😀

    6 2 Отговор
    Стоян: "Обществото ни е толкова болно - при това във всички отношения - именно заради храната. Според мен оттам тръгва всичко."
    Отровни храни от Украйна, Стояне! Оттам тръгва всичко!

    Коментиран от #289

    21:05 08.02.2026

  • 279 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 280 Нетаняху!

    8 1 Отговор
    ,,Вражеските снаряди разбиха прозорци и врати, унищожиха покрива и повредиха линейка."
    Що ми губите времето,с тези дреболии...?!

    21:08 08.02.2026

  • 281 Джамбаза

    7 2 Отговор
    Редакцията не се усеща, че като пише за такива самолети трябва да напише и кой ще ги плаща?
    И България!

    Коментиран от #287

    21:08 08.02.2026

  • 282 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 283 Митрофанова

    4 9 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    21:09 08.02.2026

  • 284 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 285 Хахаха!🎺🥳😀

    5 1 Отговор
    Деси Стоянова: "Идеята ни е, когато се храниш, да хапнеш нещо, за което утре да се сетиш и да кажеш - еха, какво ядох снощи!".

    Деси, сития на гладния не вярва. Българска народна поговорка.

    21:11 08.02.2026

  • 286 Ал Йо

    3 3 Отговор

    До коментар #269 от "Пепи Волгата":

    И на мен ,по същата причина,не ми пука ни за Украйна,ни за Русия...

    21:11 08.02.2026

  • 287 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 288 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 289 Интересно

    6 3 Отговор

    До коментар #278 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Че тук кой яде нещо от Украйна? Какво нямаме?
    Виж, по-интересно е как някои си взема от там, че даже искат и да хранят бедни страни.

    21:12 08.02.2026

  • 290 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 291 Баба Яга

    7 3 Отговор
    Тоа от пушене на тревички съвсем е изпушил. Трай коньо за зелена трева. Умрели са да ти подаряват...

    21:13 08.02.2026

  • 292 Британските служби

    7 2 Отговор

    До коментар #92 от "стоян георгиев":

    Разбира се че Буданов не е никакъв. Но винаги ни трябва някой зад когото да се крием за терористичните си акции! А и Зеленски много обича да се бие по гърдите с "украински победи" което пращата по-лесни!
    Да не не мислиш и, че нашите СтормШадоу и морските ни дронове ги изстрелват украинци???

    21:14 08.02.2026

  • 293 Гост

    7 2 Отговор
    Ako Грипен и Рафал са най-добрите в света, ние защо се набутахме с тия Ф16, че и по-скъпи?
    Кой лъже: Зелю или Тиквончо?

    Коментиран от #358

    21:14 08.02.2026

  • 294 Дедо ви!

    8 2 Отговор
    Ще има да почакате. Тия вярват ли си изобщо? 250 изтребителя на държава със скъсани гащи .... Въпреки че като си знам Урсулятата, нищо чудно.

    Коментиран от #296

    21:15 08.02.2026

  • 295 Хахаха!🎺🥳😀

    6 2 Отговор
    Дребното трътлесто еврейче е давало нещо на Епштейн. Какво точно е украинска държавна тайна.

    Коментиран от #300

    21:15 08.02.2026

  • 296 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 2 Отговор

    До коментар #294 от "Дедо ви!":

    Дедо, нужни са 20 години да се изпълни такава поръчка. SAAB произвежда 12 изтребителя годишно.

    Коментиран от #305, #310

    21:17 08.02.2026

  • 297 БеГемот

    1 3 Отговор
    И хиляда ф 22
    ...

    21:17 08.02.2026

  • 298 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 299 Тачо Пармака

    2 1 Отговор

    До коментар #290 от "Цеко":

    Цеко измий първо ∆πаррата хубаво и след това омажи хуубаво входа с маз ,а останалото остави на мен .

    21:20 08.02.2026

  • 300 Интересно

    2 2 Отговор

    До коментар #295 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Кога??? Или не са ти подсказали!

    21:20 08.02.2026

  • 301 Хахаха!🎺🥳😀

    6 1 Отговор
    Тема на настоящето са трансформаторите за подстанции. От поръчката до монтажа минават 2 години. Без ток.

    21:20 08.02.2026

  • 302 Ку-ку

    5 1 Отговор
    Студентска програма "Ку-ку".

    21:21 08.02.2026

  • 303 Никой

    8 1 Отговор
    Русия не може да бъде победена - Наполеон се опита - но някак не яспя - момчето риткаше доста - напълно неуспешно.

    Хитлер - въпреки техниката си - нищо - "затъна " и загеби и той. Поне умря при приятелката си.

    21:21 08.02.2026

  • 304 Тагарев!

    5 1 Отговор

    До коментар #254 от "Остави":

    Така е!
    Потвърждавам!

    21:22 08.02.2026

  • 305 Дедо ви!

    6 1 Отговор

    До коментар #296 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Е може някакви стари да му дадат, за изхвърляне... :)

    21:22 08.02.2026

  • 306 пиночет

    5 1 Отговор

    До коментар #288 от "пиночет":

    Сокай бибека бе тръбар ,кой щеше да забиррраш бре селлян дуррр ,да те забиррат теб манн аффите 🍆,😂😂😂 .

    21:22 08.02.2026

  • 307 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 308 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 309 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 310 Интересно

    0 5 Отговор

    До коментар #296 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Какво ще попречи да станат 24, а след това и36?

    Коментиран от #314

    21:24 08.02.2026

  • 311 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 312 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    Зелка, дръпни още една линийка и може да обявиш, че чакаш лазери и киборги 😂😂😂

    21:28 08.02.2026

  • 313 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 314 Хахаха!🎺🥳😀

    4 1 Отговор

    До коментар #310 от "Интересно":

    Но не и 150 броя във всеки случай, както се засили Зеленски.

    Коментиран от #316

    21:29 08.02.2026

  • 315 Димо

    3 1 Отговор

    До коментар #309 от "Христо":

    Ицка виждаш ми се читав и мога да ти се доверя да му издууухашш хуубаво сополите .Очакват те и 10 €врака след това .

    21:29 08.02.2026

  • 316 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #314 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    За година, не догодина.

    21:34 08.02.2026

  • 317 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 318 Само казвам!

    8 1 Отговор

    До коментар #138 от "Само питам":

    Тия украинските пилоти,не стига,че са дефицит,ами и на полиглоти ги направихте...!
    Първо ги пращайте на ускорен курс,да учат английски за софтуера на ,,Ф"-16...!
    Сега пък требе да учат ...шведски и френски езици,за да разберат кво пише на монитора и ръчките на самолетите...!

    Коментиран от #319

    21:35 08.02.2026

  • 319 Хахаха!🎺🥳😀

    5 1 Отговор

    До коментар #318 от "Само казвам!":

    Кой не е чувал за ПРИЗРАКА НА КИЕВ? Упс. Падна с ефката и се преби!

    21:37 08.02.2026

  • 320 Търновец

    6 1 Отговор
    Украинците превърнаха ЕС в дойна крава, а тези самолети заедно с въоръжението и други разходи са поне за 40 милиарда евра, а след това има техническа поддръжка и ремонт и нови двигатели

    Коментиран от #322

    21:38 08.02.2026

  • 321 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 322 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #320 от "Търновец":

    По време на разпадането на СССР през 1991 г. Украйна (Украинска ССР) наследи една от най-мощните авиационни групировки в Европа, която включваше 3 въздушни армии (около 1100 бойни самолета), включително стратегически ракетоносци Ту-16, Ту-22КД, Ту-22М3, Ту-95МС-16, Ту-160, както и самолети-заправчици Ил-78..

    Ако ще още 1000 самолета да купи Урсула за Зеленски, и тях ще разбият и нарежат набързо нацюгите.

    Коментиран от #325, #327

    21:43 08.02.2026

  • 323 гост

    6 1 Отговор
    Тоя наркоман и реклами взе да прави наи добрите самолети всички знаят кои са има кои държави са грипа не е между тях нарко

    21:45 08.02.2026

  • 324 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Офффф, пак ли "фундервафета"?!?!

    🤣🤣🤣🤣

    21:47 08.02.2026

  • 325 Интересно

    1 3 Отговор

    До коментар #322 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    ????????

    21:47 08.02.2026

  • 326 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 327 Интересно

    1 4 Отговор

    До коментар #322 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Къде са отишли годните?

    Коментиран от #333

    21:49 08.02.2026

  • 328 Ацтека

    5 7 Отговор
    Руския петрол нещо май дефектен! Един от най големите клиенти Индия не го ще и за без пари💰!

    21:49 08.02.2026

  • 329 коментар

    5 1 Отговор
    добре поднесена статя
    за умнокрасивите
    почти като книга на Айзък Асимов

    21:50 08.02.2026

  • 330 Възможно

    1 0 Отговор

    До коментар #326 от "Фейк на часа":

    В Тулуза?
    Опитайте пак.

    21:52 08.02.2026

  • 331 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 1 Отговор
    По време на разпадането на СССР през 1991 г. Украйна (Украинска ССР) наследи мощна военна промишленост. Най-големия военен флот в Европа. Украйна произвеждаше бойни и граждански самолети, хеликоптери, КОСМИЧЕСКИ КОРАБИ, самолетоносачи, добиваше въглища и стомана.
    Сега няма нищо. Всичко се изпари. Изчезна в нечии банкови сметки и офшорки.

    21:52 08.02.2026

  • 332 БНТ

    3 1 Отговор
    Извънреднооооо
    Само във Фактииииии
    Фактииииии да искаш ей .

    21:55 08.02.2026

  • 333 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 1 Отговор

    До коментар #327 от "Интересно":

    Смъкнаха от дежурство три въздушни армии, разпродадоха самолетите, а които не продадоха, нарязаха ги на скрап.

    Коментиран от #334, #335

    21:55 08.02.2026

  • 334 Интересно

    3 4 Отговор

    До коментар #333 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Я си провери опорките.
    Къде отидоха годните бомбардировачи. По договор. Будапеща.

    22:00 08.02.2026

  • 335 Купонджия

    5 5 Отговор

    До коментар #333 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Стига с тая авиация че прекали! Кай пак нещо за руската икономика къде се нарежда, да се посмеем малко!

    Коментиран от #338

    22:01 08.02.2026

  • 336 Само най-доброто за вас

    7 2 Отговор
    А Русия ще ви достави и най-добрите ракети.

    22:05 08.02.2026

  • 337 Ще му доставят

    6 2 Отговор
    150 грама бело и 100 грама кафево. Най-доброто естествено.

    22:06 08.02.2026

  • 338 Интересно

    4 6 Отговор

    До коментар #335 от "Купонджия":

    Че как ?!? Руската икономика четвърта 😂, минималната заплата е 127 €, а всичко е два пъти по евтино 😉.

    22:06 08.02.2026

  • 339 Артилерист

    5 2 Отговор
    Ама сериозно ли Зеленски казва, че Грипен и Рафал са най-добрите самолети в света? Ми той се изказва също като първокласният пилот на изтребители ген. Радев. И когото бг подлогите не послушаха, а повярваха на такива като Тагарев, Шаламанов, ген. Попов и др. нагаждачи, да се купи старият модел - от 70-те години на миналия век-и прескъп американски ф16. Не му чета ежедневните излияния на Зеленски тука, но със сигурност му публикуват хвалбите за тези два съвременни европейски самолета, както по-рано се надпреварваха да публикуват възхвалните дитирамби на атлантистите за ф16...

    Коментиран от #344

    22:10 08.02.2026

  • 340 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 341 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 342 Иван

    4 1 Отговор
    САЩ капут.

    22:12 08.02.2026

  • 343 Али сапуня

    0 1 Отговор
    Тъжно ми е па некой ме настъпи

    22:12 08.02.2026

  • 344 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 2 Отговор

    До коментар #339 от "Артилерист":

    Урките разбиха и нарязаха ТРИ ВЪЗДУШНИ АРМИИ от съветско време. Непоправими са. Разбиха и самолетите от Варшавския договор. Каквото и да им дадат е напразно.

    Коментиран от #352

    22:14 08.02.2026

  • 345 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 346 Мноо сте абени укроси

    4 0 Отговор
    Тръбенето на подобни неща по време на война си е дивотия...
    Ма Руслан си знае работата...
    Тихо се подготвя...

    22:18 08.02.2026

  • 347 хаха

    5 0 Отговор
    зелката нешо се е объркал. Ние имаме най-добрите , най-суперските, и най-бойните пенсио...пардон изтребители на света. Строени са в едно хале, и им бършат прахта, докато им говорят нежно, че са малко докачливи - я нещо ще им изгори, я ще протече. Изкараха ги веднъж, разориха държавата с един лупинг, и ги прибраха обратно, да чакат масаж на колелата. как тъй грипен? и онези другите?

    22:19 08.02.2026

  • 348 Са тръмпи ше го привика и ше го наплеска

    6 0 Отговор
    Как така ше казва че не сашовски самолети били най убавите на света🤣🤣🤣🤣🤣

    22:26 08.02.2026

  • 349 ДВОЙКАДЖИЯТА

    4 1 Отговор
    НА ЗЕЛЕТО ДА РЕЗНАТ ЧЕПКАТА

    Коментиран от #353

    22:35 08.02.2026

  • 350 Димитър Георгиев

    3 5 Отговор
    Бой по руските терористи!

    Коментиран от #354

    22:37 08.02.2026

  • 351 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 352 Ха ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #344 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    За Янукович ли говориш? Ония дето се крие в Русия?

    22:40 08.02.2026

  • 353 Миро

    2 3 Отговор

    До коментар #349 от "ДВОЙКАДЖИЯТА":

    А на теб какво да ти резнем? Комунистическа подлога!

    22:40 08.02.2026

  • 354 Да,ама...

    4 0 Отговор

    До коментар #350 от "Димитър Георгиев":

    ...от дивана-не става...!

    22:42 08.02.2026

  • 355 Оракула от Делфи

    1 3 Отговор
    Версията "Грипен Е" е уникален изтребител ползва се за охрана , атака,разузнаване , наскоро беше направил Пентагона на луди , при една симулирана война с америкаския прехвален "Ф-35" в пряк комбат, помежду им
    " Грипен Е" победи с 8 победи от 8 гейма, Шведите имат цензори които правят" Грипен Е", невидим при атака, в момента са единствените в света с тази джаджа!
    Би свършил добра работа в Украйна !!!
    Цената му е 50 милиона долара , а Ф-35 110 милиона долара!
    Шведите дават и кода за системите за лично ползване ,докато американците трябва да ти разрешат да ги ползваш!!!
    С две думи копуваш американски самолет и чакаш да ти разреши американеца кога да го ползваш???

    22:50 08.02.2026

  • 356 1111

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ъхъ!!!":

    Аве, те онез имат и ядрени камъни - могат да ги запухат по кухите кратуни, а тия камъни могат да те дръннат и по поцинкованата кофа.

    22:50 08.02.2026

  • 357 Смешник

    6 2 Отговор
    Абе тоя клоун май въобще не мисли за мир ще затрие страната си

    Коментиран от #365

    22:55 08.02.2026

  • 358 Оракула от Делфи

    5 1 Отговор

    До коментар #293 от "Гост":

    Купихме ги за "оправим" баталясалия "Банкер от Банкя" пред американските служби!

    "Грипен Е" е последния модел , който няма аналог в небето в момента!Имат "джаджи" които никой няма !
    Не само Ф-16 а и самия стелт " Ф-35" не може да го види на радара , когато го атакува !!!
    "Пентагона" са в паника в момента???

    22:59 08.02.2026

  • 359 Смешник

    7 2 Отговор
    Само Тръмп може да спре тази война казва Сибига Може като ви врътне кранчето

    Коментиран от #362

    22:59 08.02.2026

  • 360 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 361 Порно

    4 1 Отговор
    Чехлю не харесва това, как така Грипен да е най добър?

    23:07 08.02.2026

  • 362 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #359 от "Смешник":

    Не заплашвай ВСУЕ в Бъдеще неопределено време - Тръмп е врътнал кранчето на Украйна още с встъпването си в Длъжност,но за сметка на това Европа пък разви своето докрай и както виждаш над Украйна няма и помен от Бяло знаме.

    23:52 08.02.2026

  • 363 Еваларка зельоночек

    5 1 Отговор
    Изплиска легена.....

    23:54 08.02.2026

  • 364 Шахматист

    6 1 Отговор
    Зеленски: Побеждаваме Путин!
    Путин: Адаш, пращам ти нови 1000 трупа от твоите, дай моите в замяна!
    Зеленски: Не достигат, ще искам от Евросъюза да пратят за попълване на бройката.
    Путин: Само приказваш, но никога не носиш достатъчно.

    23:58 08.02.2026

  • 365 Путин съм

    6 1 Отговор

    До коментар #357 от "Смешник":

    Зеленски е мой човек - той осъществява необходимите за денацификация и демилитаризация ресурси. Демек докато е там ще продължава СВО-то.

    После като сключим мир си връщате Ковида да си го довършите, че са ви останали ваксини, а срокът им изтича в края на тая година.

    Коментиран от #373

    00:01 09.02.2026

  • 366 Карго 200

    1 7 Отговор
    Пропагандната машина на Кремъл работи усилено, за да скрие една неудобна статистика: 0/23.

    От началото на пълномащабното нахлуване Русия не успя да превземе и задържи нито една от 23-те областни градове със специален статут, контролирани от Украйна през 2022 г.

    Какъв провал!

    Коментиран от #369

    00:03 09.02.2026

  • 367 Путин съм

    6 0 Отговор
    Зеленски, очаквай от мен и доставка на най-добрите Шахедiв - Геранъ, мейд ин Раша чугуниев карбон с 80-литров бойлер. Също и корейски ракети имам за доставка от най-добрия модел, колко броя искаш, за не изпратят повече от необходимото и да влезем в преразход. Че свършват след три дни.

    Имам и съдомиялни Urswlpool с чип, обаче те не са съвсем безопасни, защото на 19-та програма изсушават бетон, ако се движат с висока скорост.

    Ще менкаме за Грипените и Рафал. Подготвяй пианата и роялите за огрев.

    00:09 09.02.2026

  • 368 ХАН ЮВИГИ

    7 0 Отговор

    До коментар #72 от "ХАН ЮВИГИ":

    Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния.........
    На Руския !!!

    00:10 09.02.2026

  • 369 Путин съм

    6 0 Отговор

    До коментар #366 от "Карго 200":

    Е забравихте ли, нали ги върнаха на Зеленски 2022г, за да почнат мирните преговори? Обаче нещо в Истамбул не потръгна и продължи патакламата.

    Важно е как върви мобилизацията в Украйна, колко от войниците вече са денацифицирани - това е въпросът. Достатъчно ли е, или има още. Ако има още - дали наистина си заслужава да бъдат избивани ако не са отявлени нацисти, а просто леко промити мозъци, които заслужават да живеят.

    Тръмп решава дали да продължава да снабдява Зеленски. Русия си млати който иска да й се перчи.

    Коментиран от #376

    00:15 09.02.2026

  • 370 Дудов

    4 0 Отговор
    На гол Гъ9822 , чифте пищови

    00:16 09.02.2026

  • 371 Ха Ха Ха

    5 0 Отговор
    Зелен, какво стана с предишните самолети? С по-предишните?

    Искай от Бойко да ти прати по влака българските Ф-16. Много са добри, най-добрите до момента. Заслужаваш ги ти, а не българските автомонтьори, които не могат да ги подкарат дори.

    00:17 09.02.2026

  • 372 Грипът идва

    4 0 Отговор
    Чакай ги на летището в Киев. Идват. Стой и не мърдай.

    00:20 09.02.2026

  • 373 Мяза си на предател

    5 0 Отговор

    До коментар #365 от "Путин съм":

    Май Зеленски наистина играе играта за Путин като насила праща Украйна към унищожение. Ама дали някога е имал избор и собствена воля е ясно, че не е.

    00:24 09.02.2026

  • 374 Некакъв

    3 0 Отговор
    От тия френските индийците купиха и много се хвалеха, но палестинците набързо свалиха 3 броя със своите китайски изтребители, които са 10 пъти по-евтини. Явно се опитват сега да ги пробутат на украинците.

    00:27 09.02.2026

  • 375 Урсулът

    4 1 Отговор
    А пилоти откъде ще ги чакаш?
    Нотовски мераклии има ли за избиване?

    00:31 09.02.2026

  • 376 Карго 200

    0 5 Отговор

    До коментар #369 от "Путин съм":

    Ака какви мирни преговори сънуват руснаците? Мирни преговори на Луково лято!
    Казваш върнаха ги. Кои са тия градове, които руснаците са върнали? :)))
    Аз ще ти припомня,избягаха позорно от Херсон,това е всичко.

    00:32 09.02.2026

  • 377 Свалило 280

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 80":

    или 2800 бяха

    01:40 09.02.2026

  • 378 И какво я чака с еврото ?

    0 4 Отговор

    До коментар #102 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Я да ни осветлиш. Ти за България не се кори , гледай си блатотo .

    01:50 09.02.2026

  • 379 Ухааа

    2 0 Отговор
    Каква загуба ще е за Европа ако ви дадът толкова самолети,руснаците ще ги гръмнат още преди да сте помислили да ги вдигнете,Зеля!Западните гламари са толкова прости,че не е истина просто.

    02:32 09.02.2026

  • 380 ЦиганинаБою

    2 0 Отговор
    Добре че ви купих не най-добрите самолети на света Фъ16, че Зельонката щеше да ни ги вземе, ако бяха най-добрите Грипени на Радев!

    03:15 09.02.2026

  • 381 Смешникът

    4 0 Отговор
    Пак е в неговия розов свят със самолетчета,бял прашец,купища банкноти....
    Неадекватен, дрът лъжец.Но то кой ли го приема на сериозно вече?

    04:09 09.02.2026

  • 382 хихи

    0 0 Отговор
    и 100 ФАУ-2
    фюрера каза победата е близо

    06:03 09.02.2026

  • 383 Уса

    1 0 Отговор
    Това да не са банички.ЕС е в колапс ще видиш самолети ама без обвивката,защото няма внос на руски алуминии

    06:11 09.02.2026

  • 384 Гръмне

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    Война е , зайци ли да гърмят ?
    А Зелко се е нашмъркал 150 на 100
    Сънува нещо , тия самолети са 150 милиарда бре.

    06:29 09.02.2026

  • 385 Пенделистан

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Копейки":

    До година ще сме с 50 % по бедни и от Африка .
    За теб знам че си от НПО то като на Петрохан .
    Кмета даде ли ти тротинетка и му врътна ,,пируета,,

    06:34 09.02.2026

  • 386 Чакай

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "Абсолютно вярно.":

    Още малко .
    Ще видиш кой е потърпевш .
    В складовете ни вече няма и гилза останала .

    06:38 09.02.2026

  • 387 Урсула Акушер бабаит

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    Цял самолет от ЕС кацна в Москва
    От стълбите направо падаха на колене .

    06:41 09.02.2026

  • 388 Мале мале

    0 0 Отговор
    Другите поръчват по 10 , 20 самолета ,
    тоя няма да си играе , направо по 250 .

    06:43 09.02.2026

