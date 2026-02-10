Новини
Свят »
Великобритания »
Чарлз Трети за първи път взе отношение по скандала с “досиетата Епстийн” ВИДЕО

10 Февруари, 2026 05:35, обновена 10 Февруари, 2026 05:39 543 1

Британският крал е готов да сътрудничи на полицията, докато се разглеждат обвиненията срещу брат му Андрю

Чарлз Трети за първи път взе отношение по скандала с “досиетата Епстийн” ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Британският крал Чарлз Трети за първи път взе отношение по скандала с “досиетата Епстийн”, заявявайки, че Бъкингамският дворец е готов да сътрудничи на полицията, докато се разглеждат обвиненията срещу брат му Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

„Кралят ясно изрази, с думи и чрез безпрецедентни действия, дълбоката си загриженост от твърденията, които продължават да излизат наяве по отношение на поведението на неговия брат“, заяви говорител на двореца.

Полицията потвърди, че преценява дали има основания за разследване за предполагаемо нарушение на публична длъжност и разкриване на служебни тайни. Имейли от наскоро публикуваната партида от “досиетата Епстийн” показват, че през 2010 година бившият принц е предавал доклади на Епстийн за посещения в Сингапур, Хонконг и Виетнам и поверителни подробности за инвестиционни възможности.

Има и подробности за инвестиционните възможности в Афганистан, описани като „поверителни“, които изглежда са били предадени на Епстийн. Съгласно официалните указания, търговските пратеници имат задължение за поверителност по отношение на чувствителна, търговска или политическа информация за официалните си посещения.

В изявлението на Бъкингамския дворец се казва, че „мислите и симпатиите на краля и кралицата са били и остават с жертвите на всякакви форми на злоупотреба“.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    1 0 Отговор
    малоумник никой не го брои за жив. Тия крале, принцове, принцеси са най - долните и болни същества на този свят.

    06:18 10.02.2026

