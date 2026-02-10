Чарлз Трети за първи път взе отношение по скандала с “досиетата Епстийн” ВИДЕО

Британският крал Чарлз Трети за първи път взе отношение по скандала с “досиетата Епстийн”, заявявайки, че Бъкингамският дворец е готов да сътрудничи на полицията, докато се разглеждат обвиненията срещу брат му Андрю Маунтбатън-Уиндзор.
„Кралят ясно изрази, с думи и чрез безпрецедентни действия, дълбоката си загриженост от твърденията, които продължават да излизат наяве по отношение на поведението на неговия брат“, заяви говорител на двореца.
Полицията потвърди, че преценява дали има основания за разследване за предполагаемо нарушение на публична длъжност и разкриване на служебни тайни. Имейли от наскоро публикуваната партида от “досиетата Епстийн” показват, че през 2010 година бившият принц е предавал доклади на Епстийн за посещения в Сингапур, Хонконг и Виетнам и поверителни подробности за инвестиционни възможности.
Има и подробности за инвестиционните възможности в Афганистан, описани като „поверителни“, които изглежда са били предадени на Епстийн. Съгласно официалните указания, търговските пратеници имат задължение за поверителност по отношение на чувствителна, търговска или политическа информация за официалните си посещения.
В изявлението на Бъкингамския дворец се казва, че „мислите и симпатиите на краля и кралицата са били и остават с жертвите на всякакви форми на злоупотреба“.
10 Февруари, 2026 05:35
