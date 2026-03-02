Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Москва безпомощно мълчи! Владимир Путин продължава да не предлага подкрепа на Техеран срещу САЩ и Израел

Москва безпомощно мълчи! Владимир Путин продължава да не предлага подкрепа на Техеран срещу САЩ и Израел

2 Март, 2026 21:56

2 Март, 2026 21:56 1 079 55

  • русия-
  • иран-
  • израел-
  • украйна-
  • сергей лавров-
  • владимир путин-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • аятолах али хаменей-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху

На 1 март руският президент Владимир Путин изпрати послание до иранския си колега Масуд Пезешкиан, в което изрази съболезнования за смъртта на Хаменей, членовете на семейството му и няколко ирански длъжностни лица в резултат на ударите

Москва безпомощно мълчи! Владимир Путин продължава да не предлага подкрепа на Техеран срещу САЩ и Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия продължава да не предлага никаква подкрепа за Иран, а само стандартни осъждания на западната агресия, довела до смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей и няколко други висши ирански длъжностни лица.

Това посочи Институтът за изследване на войната (ISW).

На 1 март руският президент Владимир Путин изпрати послание до иранския президент Масуд Пезешкиан, в което изрази съболезнования за смъртта на Хаменей, членовете на семейството му и няколко ирански длъжностни лица в резултат на ударите на САЩ и Израел.

Путин критикува смъртта им като "убийство", извършено в "цинично нарушение" на "човешката морал и международното право", но не споменава САЩ или Израел. Путин заяви, че Русия ще запомни Хаменеи като "изтъкнат държавник", който издигна руско-иранските отношения до нивото на стратегическо партньорство.

Руският външен министър Сергей Лавров проведе отделни разговори на 1 март с външния министър на ОАЕ Абдула бин Зайед Ал Нахаян, министър-председателя и външния министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани и външния министър на Китай Ван И относно американско-израелските удари срещу Иран и повтори осъждането си на ударите.

Лавров и Ван съвместно предложиха да координират действията си с Съвета за сигурност на ООН, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и други международни организации, за да помогнат за "стабилизирането" на ситуацията.

Стандартните отговори на Русия продължават да подчертават ограничената способност на Русия да подкрепи Иран и асиметрията в руско-иранските отношения.

Кремъл вероятно ще остане ограничен от собствените си военни действия в Украйна и желанието си да изтръгне отстъпки от Съединените щати, без да жертва целите си в Украйна.

Европейските държави продължават да предприемат строги мерки срещу корабите от руската "сенчеста флота", които плават в нарушение на международните санкции.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен обяви на 1 март, че белгийските сили успешно са се качили на борда и са конфискували руски танкер от "сенчестата флота" с подкрепата на френските сили по време на операция "Син натрапник".

Френският президент Еманюел Макрон потвърди, че хеликоптери на френския флот са помогнали на белгийските сили по време на операцията и отбеляза, че европейските държави са решени да наложат санкции срещу Русия.

Белгийски официални лица заявиха пред западни и белгийски медии, че задържаният петролен танкер е Ethera, който плава под флага на Гвинея и по време на задържането се е насочвал към Русия.

Данните от платформата за проследяване на кораби Starboard Maritime Intelligence показват, че корабът е плавал преди това под флаговете на Гвинея, Панама, Мартиника и Екваториална Гвинея и е направил най-малко две пътувания до Новоросийск в Русия.

Въз основа на това, че Белгия е предприела действия, се наблюдава засилване на усилията на Европа, особено на Франция, и на САЩ да предприемат мерки срещу кораби, които нарушават международните санкции.

Руското посолство в Белгия заяви, че не е получило официално уведомление от Брюксел за задържането на кораба "Ethera" и работи по установяване на националността на екипажа му.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    13 10 Отговор
    Москва ме мълчи ,а Владимир Путин се готви за скок за да улови мишлето Доналт

    Коментиран от #5

    21:57 02.03.2026

  • 2 Някой

    15 11 Отговор
    Прочетох ISW - и до тук. Даже не си струва да се коментира този пасквил.

    Коментиран от #17, #50

    21:58 02.03.2026

  • 3 Не е Вярно Путин праща 72 вагина със

    11 13 Отговор
    Руски Трупове от фронта годни за храна на Иранската армия
    И 96 вагона със кал годна за изграждането на кирпичени убежища на иранската армия
    Поклон пред братската помощ във този така труден момент за Иран
    21:26 02.03.2026

    Коментиран от #9, #15, #54

    21:59 02.03.2026

  • 4 Тръмп към Путин

    5 4 Отговор
    Шефе изпълних си обещанието!

    Коментиран от #52

    21:59 02.03.2026

  • 5 Ха Ха

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Спокойно, без резки движения да не се секне!

    21:59 02.03.2026

  • 6 Сатана Z

    18 6 Отговор
    Ким Чен Ир е предложил една ракета на Иран,която по негови думи ще реши Израелският въпрос завинаги.

    Коментиран от #31

    21:59 02.03.2026

  • 7 Ахаха

    10 5 Отговор
    Като нямат подписани споразумения, не предлагат?? Либералите мн прости хорица излязоха

    21:59 02.03.2026

  • 8 Хм...

    9 9 Отговор
    Затънали са в СВО-то, икономиката им буксува, губят всички съюзници... самая могучая!

    21:59 02.03.2026

  • 9 И какво не е ли нещо!!!

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Не е Вярно Путин праща 72 вагина със":

    А сащ какво праща на Украйна???
    Едно голямо Нищо!

    22:00 02.03.2026

  • 10 аz СВО Победа 80

    8 3 Отговор
    Можеше поне един самолетоносач да изпратят.
    🤣🤣🤣

    22:00 02.03.2026

  • 11 СССРБарета

    14 10 Отговор
    Аз не забелязвам Иран да имам нужда от помощ, по-скоро САЩ имат нужда от помощ! Такъв бой не са яли отдавна!

    Коментиран от #30

    22:00 02.03.2026

  • 12 Кер Естетто

    2 2 Отговор
    Предлагам един Син Натрапник в г300 на автора на статията безплатно ,вероятно много би се зарадвал .

    22:00 02.03.2026

  • 13 Хмм

    3 3 Отговор
    и какво да направи, да бомбардира Израел ли, да не говорим, че Руси печели от това, цените на петрола растат

    22:00 02.03.2026

  • 14 Лилава Жена

    4 3 Отговор
    Тръмп Шашавия Шотландски Боклук от Норвежко потекло започна тази война с Иран за да се покаже колко е велик и мъдър и не може да преглътне факт от яд че Британия и Гърция показват успешно среден зелен пръст на лудите републиканци и затова че изгуби Гренландия а Дания ще закрива американското си посолство , докато Полша ще стиска палци за демократ президент след него

    22:01 02.03.2026

  • 15 Русия е известна със по Тъпият си народ

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Не е Вярно Путин праща 72 вагина със":

    И дори тази помощ за тях е сметана за нещо велико и свято

    22:01 02.03.2026

  • 16 Дядо от село

    2 2 Отговор
    Шубето е голям страх, да знаете...

    22:01 02.03.2026

  • 17 Хм...

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Има ли нещо от ТАСС да разберем каква е истината?

    22:01 02.03.2026

  • 18 СССРБарета

    3 0 Отговор
    Те па нали САЩ помогнаха на Украйна! Руснаците не спират да настъпват!

    Коментиран от #28, #47

    22:02 02.03.2026

  • 19 Омазана ватенка

    3 2 Отговор
    Така са се разбрали в Аляска.

    22:02 02.03.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    Русия загуби всичките си съюзници и то задълго. Вече никой не вярва на Русия.

    22:02 02.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Аз съм

    1 1 Отговор
    Костя Какво казва, не че има значение.

    22:02 02.03.2026

  • 23 Путин днес е говорил за Иран

    3 6 Отговор
    Със треперещ глас !
    Краят наближава и той вече го знае

    22:02 02.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Куфейт

    6 3 Отговор
    Москва не помага, но Кувейтското ПВО силно подкрепя Иран. Свали 3 краварски самолета за един ден. Слава на Кувейт !!!

    22:03 02.03.2026

  • 26 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:03 02.03.2026

  • 27 СССРБарета

    5 2 Отговор
    Отношенията между Русия и Иран и Китай са военно-технически и си продължават и в момента без да се афишират! Търговията, доставките и размяната на военни средства, компоненти и всичко останало си върви нормално без да има нищо необичайно!

    Коментиран от #39

    22:04 02.03.2026

  • 28 Даа

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "СССРБарета":

    Скоро са в Лисабон, след няколко века :)

    22:04 02.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Явно пиеш повечко Психотропно

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "СССРБарета":

    И те блъска пропагндата на Путин с теслата в главата

    Коментиран от #46

    22:05 02.03.2026

  • 31 Луцифер

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Едва ли му стиска на този северно корейски ненормалник да направи грешен ход и да погуби тоталитаризма който ръководи!До сега да го бе направил.

    22:05 02.03.2026

  • 32 Будьони

    2 5 Отговор
    Освен конницата да изпратят с Петка и Чапаев, друго вече няма кво..

    22:05 02.03.2026

  • 33 СССРБарета

    5 4 Отговор
    Отношенията между Русия и Иран и Китай са военно-технически и си продължават и в момента без да се афишират! Търговията, доставките и размяната на военни средства, компоненти и всичко останало си върви нормално без да има нищо необичайно! Няма наложени санкции или спиране на каквито и да е доставки! То военото сътрудничество си върви от много години насам и не е спирало! Помощта си вървеше и преди войната и сега си продължава! А САЩ ще правят сухопътна операция със 100%, иначе няма да могат да постигнат това което искат!

    22:07 02.03.2026

  • 34 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    1 3 Отговор
    Е Време да облече КАМУФЛАЖА

    И да обяви Провеждане

    На Операция за Спасение на АЯТОЛАХА...

    Така както спаси АСАД БАШАРОВ.

    22:07 02.03.2026

  • 35 големсмях

    1 1 Отговор
    ХАХАХА...То джуджето се чуди в кой бункер да се скрие ..хахаха Мадуро го извадиха жив ,но на чалмата не можаха да му съберат частите .Веднага заминал при девиците .Какво ще ги прави на тези години...

    22:07 02.03.2026

  • 36 Сатана Z

    3 1 Отговор
    За една година от царуването си Доналд Тръмп спря 8 войни и започна 7 , което го прави рекордьор по атаки в чужди държави в рамката на 1 година откакто е подписал трудовия си договор с американския народ

    Коментиран от #42

    22:08 02.03.2026

  • 37 Мишка

    3 1 Отговор
    Путин гледа като мишка у брашно.Предаде всичките си съюзници.Орбан е сготвен,да се готви сърбина.
    Жалко човече със жалка армия.

    22:08 02.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пръц

    1 1 Отговор
    В Бургас разтоварват 100 000 слънчоглед да го правят на кюспе за шараните по време на изборите

    22:10 02.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Е Нали Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    Беше по Добър от Байдън.

    Хахаха хахаха хахаха

    Радвайте се Купейки

    Тръмп Ваш.

    22:11 02.03.2026

  • 43 СССРБарета

    1 2 Отговор
    Военно икономическото сътрудничество между Русия, Иран, Китай, Северна Корея си върви още от 2014 година! Спомням си преди 10 години показаха подземни складове със 120 000 дрона шахед! Тогава казаха че всички складове са подземни както и фабриките за тяхното производство са също подземни! Казаха че 50% от военната индустрия е под земята! Иран са воювали осем години с Ирак които тогава е подкрепян военна от САЩ и знаят много добре как да се запасяват с оръжие войници и производство! Импорта и експорта на военни средства си продължава с Русия през Каспийско море напълно обичайно, така че олигаваните соросоиди много много да не се притесняват за помощта на Иран! Да мислят израелците които от три дена са в бункерите!

    22:11 02.03.2026

  • 44 Нормално

    2 0 Отговор
    На Путин му трябва помощ за Украйна.

    22:12 02.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Кер Естетто

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Явно пиеш повечко Психотропно":

    Моя Надда Реничкия те блъссска между буззз китте .

    22:12 02.03.2026

  • 47 Къде Настъпват

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "СССРБарета":

    Бре Каскет Смачкан

    Към ПУТЯНСК ли ?

    22:13 02.03.2026

  • 48 Абе в

    3 0 Отговор
    бункера му е най сигурно на путлинчо!

    22:13 02.03.2026

  • 49 Факти

    4 0 Отговор
    Путин е прекалено зает с боя, който яде в Украйна. Няма време и сили да яде бой и в Иран.

    22:13 02.03.2026

  • 50 Добре

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Коментирай си в руските пропагандни канали.

    22:13 02.03.2026

  • 51 Лилава Жена

    1 1 Отговор
    България е Клозет а населението и е Бъгаво останаха само Ком анчи Хайдути Цигани Лумпени Чорапи и развратни и перверзни българки навсякъде в държавата който обичат да ядат джендъри от всякаква възраст
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще ми направят операция на члена в хирургията на Атина ще ме оперират и ще бъда Гинека Карагьозка Пута с женско между краката си, и ще се смея много ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години напред

    22:13 02.03.2026

  • 52 Не е изпълнил още обещанието си да

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп към Путин":

    Унищожи Русия както иска Путин!!!
    Не преувеличавайте ситуацията има време и за русия
    Няма да бъде разочарован Путин от работникът си Тръмп

    22:13 02.03.2026

  • 53 Владимир Путин, президент

    0 1 Отговор
    Боже, боже....подкрепа.
    Ква подкрепа от безграмотните, некадърни руски чалми ? ☝️😄

    22:14 02.03.2026

  • 54 Не праща прасета за Байрям

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не е Вярно Путин праща 72 вагина със":

    Затова праща Руснаци за Ядене

    22:14 02.03.2026

  • 55 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Изключително глупава статия -типично по ковбойски с калните ботуши върху масата!?Даже и в мирно време е трудно за една християнска държава да е свързана по военен начин с държава на ислямски радикали!? Дипломатически отношения да търговски отношения да добросъседски отношения да -но стратегически съюз както с Белорусия и КНДР -никога!?Освен това Иран при режима на аятоласите винаги се е държал дистанцирано спрямо Русия - съвършено лесно обяснимо по много причини... и не искат да изпадат в зависимост нито от Русия нито от когото и да е -това е!?Аз лично изобщо не харесвам аятоласите и ислямския фанатизъм ...но това не означава че трябва да се търсят пътища за мирно съществуване !?А бе я ми обяснете защото не знам -къде забулват жените повече -в Саудитска Арабия Иран или Катар!?А Осама бин Ладен не беше ли виден акционер в Карллайл груп!?А кой подкрепяше и сега подкрепя най-много представители на Ислямска държава!?Русия безспорно сега е в трудно положение -но това положение не обещава нищо добро и за ЕС нито пък ще направи САЩ щастливи ...скоро ще разберем!?

    22:14 02.03.2026

