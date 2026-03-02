Москва безпомощно мълчи! Владимир Путин продължава да не предлага подкрепа на Техеран срещу САЩ и Израел

Русия продължава да не предлага никаква подкрепа за Иран, а само стандартни осъждания на западната агресия, довела до смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей и няколко други висши ирански длъжностни лица.

Това посочи Институтът за изследване на войната (ISW).

На 1 март руският президент Владимир Путин изпрати послание до иранския президент Масуд Пезешкиан, в което изрази съболезнования за смъртта на Хаменей, членовете на семейството му и няколко ирански длъжностни лица в резултат на ударите на САЩ и Израел.

Путин критикува смъртта им като "убийство", извършено в "цинично нарушение" на "човешката морал и международното право", но не споменава САЩ или Израел. Путин заяви, че Русия ще запомни Хаменеи като "изтъкнат държавник", който издигна руско-иранските отношения до нивото на стратегическо партньорство.

Руският външен министър Сергей Лавров проведе отделни разговори на 1 март с външния министър на ОАЕ Абдула бин Зайед Ал Нахаян, министър-председателя и външния министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани и външния министър на Китай Ван И относно американско-израелските удари срещу Иран и повтори осъждането си на ударите.

Лавров и Ван съвместно предложиха да координират действията си с Съвета за сигурност на ООН, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и други международни организации, за да помогнат за "стабилизирането" на ситуацията.

Стандартните отговори на Русия продължават да подчертават ограничената способност на Русия да подкрепи Иран и асиметрията в руско-иранските отношения.

Кремъл вероятно ще остане ограничен от собствените си военни действия в Украйна и желанието си да изтръгне отстъпки от Съединените щати, без да жертва целите си в Украйна.

Европейските държави продължават да предприемат строги мерки срещу корабите от руската "сенчеста флота", които плават в нарушение на международните санкции.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен обяви на 1 март, че белгийските сили успешно са се качили на борда и са конфискували руски танкер от "сенчестата флота" с подкрепата на френските сили по време на операция "Син натрапник".

Френският президент Еманюел Макрон потвърди, че хеликоптери на френския флот са помогнали на белгийските сили по време на операцията и отбеляза, че европейските държави са решени да наложат санкции срещу Русия.

Белгийски официални лица заявиха пред западни и белгийски медии, че задържаният петролен танкер е Ethera, който плава под флага на Гвинея и по време на задържането се е насочвал към Русия.

Данните от платформата за проследяване на кораби Starboard Maritime Intelligence показват, че корабът е плавал преди това под флаговете на Гвинея, Панама, Мартиника и Екваториална Гвинея и е направил най-малко две пътувания до Новоросийск в Русия.

Въз основа на това, че Белгия е предприела действия, се наблюдава засилване на усилията на Европа, особено на Франция, и на САЩ да предприемат мерки срещу кораби, които нарушават международните санкции.

Руското посолство в Белгия заяви, че не е получило официално уведомление от Брюксел за задържането на кораба "Ethera" и работи по установяване на националността на екипажа му.