Доналд Тръмп: Никой не може да повярва на успеха, който постигаме! Ликвидирахме 48 ирански лидери с един замах

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Си Ен Би Си, че военните операции в Иран "изпреварват графика".

В интервю за друга американска телевизия - "Фокс Нюз", Тръмп каза, че от началото на вчерашните удари са убити 48 ирански лидери, пише БТА.

"Никой не може да повярва на успеха, който постигаме – 48 лидери са отстранени с един замах. И нещата се развиват бързо", посочи Тръмп.

По-рано днес Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, съобщи, че досега има трима убити американски войници и петима тежко ранени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога, предаде Франс прес.

"Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях", заяви Тръмп в интервю за американското списание "Атлантик". В същото време той отбеляза, че "повечето от тези хора са мъртви. Някои от тези, с които преговаряхме, са мъртви."

Президентът на САЩ добави, че иранските лидери "са се опитали да се държат твърде хитро", като вероятно имаше предвид, че те не са водили преговорите за ядрената програма на страната по същество, а просто са печелили време.

