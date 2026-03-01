Доналд Тръмп: Никой не може да повярва на успеха, който постигаме! Ликвидирахме 48 ирански лидери с един замах

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Си Ен Би Си, че военните операции в Иран "изпреварват графика".
В интервю за друга американска телевизия - "Фокс Нюз", Тръмп каза, че от началото на вчерашните удари са убити 48 ирански лидери, пише БТА.
"Никой не може да повярва на успеха, който постигаме – 48 лидери са отстранени с един замах. И нещата се развиват бързо", посочи Тръмп.
По-рано днес Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, съобщи, че досега има трима убити американски войници и петима тежко ранени.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога, предаде Франс прес.
"Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях", заяви Тръмп в интервю за американското списание "Атлантик". В същото време той отбеляза, че "повечето от тези хора са мъртви. Някои от тези, с които преговаряхме, са мъртви."
Президентът на САЩ добави, че иранските лидери "са се опитали да се държат твърде хитро", като вероятно имаше предвид, че те не са водили преговорите за ядрената програма на страната по същество, а просто са печелили време.
По-рано днес Тръмп, който даде много телефонни интервюта от резиденцията си в щата Флорида, заяви пред американски телевизии, че военната операция срещу Иран "изпреварва графика" и са били убити 48 ирански лидери.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #7, #9
19:56 01.03.2026
2 Българин
Коментиран от #14
19:56 01.03.2026
3 Пустиня(к)
19:56 01.03.2026
4 Данко Харсъзина
19:57 01.03.2026
5 Абе
19:57 01.03.2026
6 Яшар
Коментиран от #20
19:58 01.03.2026
7 Ненормалнико
До коментар #1 от "Българин":Какъв син на на Бога е исмямистът Хаменей
19:59 01.03.2026
8 Последния Софиянец
19:59 01.03.2026
9 Смях в залата
До коментар #1 от "Българин":Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
😁
Коментиран от #21
19:59 01.03.2026
10 Ужас
19:59 01.03.2026
11 Данко Харсъзина
19:59 01.03.2026
12 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
19:59 01.03.2026
13 Никой не вярвал
20:00 01.03.2026
14 Целта е тези 90 милиона
До коментар #2 от "Българин":хора да бъдат спасени от 100 човека, от които 48 вече са ликвидирани. Остават още толкова.
Коментиран от #26
20:00 01.03.2026
15 СВО по АМЕРИКАНСКИ
Коментиран от #25
20:00 01.03.2026
16 Вашето мнение
20:00 01.03.2026
17 Всеки
20:01 01.03.2026
18 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
БЪЛГАРИЯ Е НАТО
20:02 01.03.2026
19 Иван 1
20:02 01.03.2026
20 Русия е
До коментар #6 от "Яшар":бита карта. Не я слагай в сметките. Русия има намерение да се самоизолира като Северна Корея. Няма намерение да се бори за многополюсен свят. Тя и няма такава възможност.
20:02 01.03.2026
21 Българин
До коментар #9 от "Смях в залата":Абе ей бо ..ук ако твой близък стане жертва на тези сатанисти друга песен ще пееш. Къде мислиш че свършват милионите изчезнали деца? Защото защитаваш душманите си ти наред ли си? Животно!
20:02 01.03.2026
22 Данко Харсъзина
20:02 01.03.2026
23 гост
20:03 01.03.2026
24 Изроди
20:03 01.03.2026
25 хаха 🤣
До коментар #15 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол и се е снишил 🤣 в Рашка крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и се ги подоготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣
20:04 01.03.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Целта е тези 90 милиона":Това спасение вече го видяхме в : Ирак, Афганистан, Либия и Сирия. Разбиха им хубавите държави и хората там толкова години хаир не са видяли.
20:04 01.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.