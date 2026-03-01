Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Доналд Тръмп: Никой не може да повярва на успеха, който постигаме! Ликвидирахме 48 ирански лидери с един замах

1 Март, 2026 19:55 626 27

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • епичен гняв-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • аятолах али хаменей-
  • ормузки проток-
  • пентагон

Президентът на САЩ каза още, че ще разговаря с новите ирански лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога, предаде Франс прес

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Си Ен Би Си, че военните операции в Иран "изпреварват графика".

В интервю за друга американска телевизия - "Фокс Нюз", Тръмп каза, че от началото на вчерашните удари са убити 48 ирански лидери, пише БТА.

"Никой не може да повярва на успеха, който постигаме – 48 лидери са отстранени с един замах. И нещата се развиват бързо", посочи Тръмп.

По-рано днес Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, съобщи, че досега има трима убити американски войници и петима тежко ранени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога, предаде Франс прес.

"Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях", заяви Тръмп в интервю за американското списание "Атлантик". В същото време той отбеляза, че "повечето от тези хора са мъртви. Някои от тези, с които преговаряхме, са мъртви."

Президентът на САЩ добави, че иранските лидери "са се опитали да се държат твърде хитро", като вероятно имаше предвид, че те не са водили преговорите за ядрената програма на страната по същество, а просто са печелили време.

По-рано днес Тръмп, който даде много телефонни интервюта от резиденцията си в щата Флорида, заяви пред американски телевизии, че военната операция срещу Иран "изпреварва графика" и са били убити 48 ирански лидери.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    17 3 Отговор
    Във файловете на епщайн се описват детски жертвоприношения канибализъм и педофилия. Ето срещу кой воюва Иран бог да прости Аятолах Хаменей той вече е сред мъчениците. Войната между синовете на бог и синовете на дявола продължава до пълното унищожение на еврейските талмудисти масони.

    Коментиран от #7, #9

    19:56 01.03.2026

  • 2 Българин

    21 3 Отговор
    Колко е смешен Тръмп. Ликвидирали 48 лидери. И какво е това за държава 90 млн.? След 1-2 дни ще изберат нов аятолах.

    Коментиран от #14

    19:56 01.03.2026

  • 3 Пустиня(к)

    18 4 Отговор
    Те затва требва да му дадат Нобелова награда за мир - щото е убил хора. Не ли?

    19:56 01.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    5 21 Отговор
    Велика държава, велик Президент.

    19:57 01.03.2026

  • 5 Абе

    20 3 Отговор
    Лаладжия.

    19:57 01.03.2026

  • 6 Яшар

    16 3 Отговор
    Болния человек е за съжаление ..той си вярва ли вярва ..и вкарва във филма си и Урсула, и НАТО и .....това обединява повече Русия ,Китай и Индия ...Тръмп го е страх от тях и напада Иран за да се покаже му ...но дикиша не фашта

    Коментиран от #20

    19:58 01.03.2026

  • 7 Ненормалнико

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Какъв син на на Бога е исмямистът Хаменей

    19:59 01.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Първите ковчези се върнаха в САЩ и предизвикаха голяма тревога.Ще гласуват резолюция за край на войната.

    19:59 01.03.2026

  • 9 Смях в залата

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.

    😁

    Коментиран от #21

    19:59 01.03.2026

  • 10 Ужас

    10 3 Отговор
    Точна, как ви надуха шошоните във всички бази и кораби и еврейчетата им гори столицата и се чудите какво да правите, защото те няма да спрат. Отделно ще започнат масово терористични атентати в кочината ви и навсякъде еврейчетата ще бъдат обичани

    19:59 01.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    4 8 Отговор
    Удар за 12 часа, шах и мат. А не война 5 години и милиони жертви, и на която не се вижда краят.

    19:59 01.03.2026

  • 12 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    1 9 Отговор
    Тръмп ги кара по домовата книга

    19:59 01.03.2026

  • 13 Никой не вярвал

    9 2 Отговор
    Ти за вярване ли си?

    20:00 01.03.2026

  • 14 Целта е тези 90 милиона

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    хора да бъдат спасени от 100 човека, от които 48 вече са ликвидирани. Остават още толкова.

    Коментиран от #26

    20:00 01.03.2026

  • 15 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    2 5 Отговор
    Путине, водиш ли си бележки в бункера, как са прай СВО...

    Коментиран от #25

    20:00 01.03.2026

  • 16 Вашето мнение

    6 2 Отговор
    Бухахахаха,тия му утрепаха над 500 крави, бастисаха му самолетоносача, тоя ликвидирал. Защо протока е затворен, перчем.

    20:00 01.03.2026

  • 17 Всеки

    4 2 Отговор
    Следващ аятолах ще бъде лесно убит, ако не слуша, колко му е. Хамас ги третата като домино ефект, един след друг. Онези никъде не мож се скрият и бункер не ги спасява

    20:01 01.03.2026

  • 18 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    1 1 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪД ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН!!
    БЪЛГАРИЯ Е НАТО

    20:02 01.03.2026

  • 19 Иван 1

    1 1 Отговор
    Унищожил никой ,те са заменени и избрани много преди атаката.

    20:02 01.03.2026

  • 20 Русия е

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    бита карта. Не я слагай в сметките. Русия има намерение да се самоизолира като Северна Корея. Няма намерение да се бори за многополюсен свят. Тя и няма такава възможност.

    20:02 01.03.2026

  • 21 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Смях в залата":

    Абе ей бо ..ук ако твой близък стане жертва на тези сатанисти друга песен ще пееш. Къде мислиш че свършват милионите изчезнали деца? Защото защитаваш душманите си ти наред ли си? Животно!

    20:02 01.03.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Велика и могъща държава. България е благословена, че е съюзник на най-могъщата държава в света.

    20:02 01.03.2026

  • 23 гост

    0 0 Отговор
    Този деменчев нарцис толкова много се харесва, че чак започва да се ревнива от себе си.

    20:03 01.03.2026

  • 24 Изроди

    0 0 Отговор
    Тоя наистина е луд,а ние сме му приятели.и го обичаме.

    20:03 01.03.2026

  • 25 хаха 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол и се е снишил 🤣 в Рашка крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и се ги подоготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    20:04 01.03.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Целта е тези 90 милиона":

    Това спасение вече го видяхме в : Ирак, Афганистан, Либия и Сирия. Разбиха им хубавите държави и хората там толкова години хаир не са видяли.

    20:04 01.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.