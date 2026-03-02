"Скандират името ми": готов ли е Пахлави да управлява Иран?

Разделение между държавата и религията, мир и сътрудничество с Израел, гарантиране на правата на всички иранци - така Реза Пахлави, синът на последния шах на Иран, вижда бъдещето на страната.

"Това е момент, подобен на земетресение" - така синът на последния шах на Иран Реза Пахлави коментира смъртта на Али Хаменей. "Това е моментът, това е нашият шанс", допълва той в ексклузивно интервю за предаването "60 минути" на CBS.

Според Пахлави никога в историята на Иран не е имало "зверства" като тези при настоящия режим. "Всичко това е заради упорството на Хаменей да задържи себе си и мафиотския си режим на власт за сметка на иранския народ."

Пахлави е готов да застане начело на преходно правителство

65-годишният иранец, който живее в изгнание в САЩ, потвърди, че няма намерение да бъде крал или президент на страната, но е готов да оглави преходно правителство.

По време на протестите в последните месеци, особено сред иранските общности в чужбина, често се чуват скандирания "Да живее шаха!". В същото време фигурата на Пахлави е оспорвана в Иран. Баща му Мохамед Реза Пахлави управлява страната в продължение на близо четири десетилетия до 1979 година. Той е обвиняван в репресии и потисничество спрямо опозицията. Краят на управлението му идва с Ислямската революция, която довежда аятолах Рухолах Хомейни на власт.

Синът му обаче не смята, че биографията на шаха е проблем за неговия образ. "Мисля, че част от причината хората да ми вярват е, че не могат по никакъв начин да ме свържат с Ислямската революция и този режим", казва той пред CBS.

Според Пахлави режимът в Техеран е щял да падне и без чужда намеса, но тя е катализирала процеса. "За нас това е освобождение. Това е хуманитарна интервенция, която спасява животи."

Какви са целите на Пахлави?

В интервюто синът на последния шах посочва четири основни приоритета на бъдещата власт, когато режимът на моллите падне - гарантиране на териториалния интегритет, разделение между държавата и религията - "необходимо условие за демокрация", равнопоставеност пред закона чрез гарантирането на правата на всички граждани на Иран и демократични избори.

Той казва, че мирът с Израел също е част от целите на опозицията. "В модерната история Иран даде убежище на евреи, които бягаха от нацистите през Втората световна война." За него стратегическото партньорство с Израел е ключово за страната.

Реза Пахлави благодари на Доналд Тръмп за намесата. "Той ще остане в аналите на иранската история като най-прославения чуждестранен лидер, който промени играта и света."

Увереността на сина на шаха, че режимът в Техеран ще падне, не се споделя от всички експерти. В момента Иран се управлява от временен съвет, създаден след смъртта на Хаменей, който състои от президента Масуд Пезешкиан, Голам-Хосеин Мохсени-Еджей, който ръководи съдебната власт, и Алиреза Арафи от Съвета на пазителите.