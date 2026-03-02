"Скандират името ми": готов ли е Пахлави да управлява Иран?

Разделение между държавата и религията, мир и сътрудничество с Израел, гарантиране на правата на всички иранци - така Реза Пахлави, синът на последния шах на Иран, вижда бъдещето на страната.
"Това е момент, подобен на земетресение" - така синът на последния шах на Иран Реза Пахлави коментира смъртта на Али Хаменей. "Това е моментът, това е нашият шанс", допълва той в ексклузивно интервю за предаването "60 минути" на CBS.
Според Пахлави никога в историята на Иран не е имало "зверства" като тези при настоящия режим. "Всичко това е заради упорството на Хаменей да задържи себе си и мафиотския си режим на власт за сметка на иранския народ."
Пахлави е готов да застане начело на преходно правителство
65-годишният иранец, който живее в изгнание в САЩ, потвърди, че няма намерение да бъде крал или президент на страната, но е готов да оглави преходно правителство.
По време на протестите в последните месеци, особено сред иранските общности в чужбина, често се чуват скандирания "Да живее шаха!". В същото време фигурата на Пахлави е оспорвана в Иран. Баща му Мохамед Реза Пахлави управлява страната в продължение на близо четири десетилетия до 1979 година. Той е обвиняван в репресии и потисничество спрямо опозицията. Краят на управлението му идва с Ислямската революция, която довежда аятолах Рухолах Хомейни на власт.
Синът му обаче не смята, че биографията на шаха е проблем за неговия образ. "Мисля, че част от причината хората да ми вярват е, че не могат по никакъв начин да ме свържат с Ислямската революция и този режим", казва той пред CBS.
Според Пахлави режимът в Техеран е щял да падне и без чужда намеса, но тя е катализирала процеса. "За нас това е освобождение. Това е хуманитарна интервенция, която спасява животи."
Какви са целите на Пахлави?
В интервюто синът на последния шах посочва четири основни приоритета на бъдещата власт, когато режимът на моллите падне - гарантиране на териториалния интегритет, разделение между държавата и религията - "необходимо условие за демокрация", равнопоставеност пред закона чрез гарантирането на правата на всички граждани на Иран и демократични избори.
Той казва, че мирът с Израел също е част от целите на опозицията. "В модерната история Иран даде убежище на евреи, които бягаха от нацистите през Втората световна война." За него стратегическото партньорство с Израел е ключово за страната.
Реза Пахлави благодари на Доналд Тръмп за намесата. "Той ще остане в аналите на иранската история като най-прославения чуждестранен лидер, който промени играта и света."
Увереността на сина на шаха, че режимът в Техеран ще падне, не се споделя от всички експерти. В момента Иран се управлява от временен съвет, създаден след смъртта на Хаменей, който състои от президента Масуд Пезешкиан, Голам-Хосеин Мохсени-Еджей, който ръководи съдебната власт, и Алиреза Арафи от Съвета на пазителите.
1 604
Коментиран от #8
20:51 02.03.2026
2 Георги
20:54 02.03.2026
3 Азз
20:57 02.03.2026
4 дрън, дрън
20:58 02.03.2026
5 Теслатъ
20:59 02.03.2026
6 Можтаба
21:01 02.03.2026
7 Здрасти
21:01 02.03.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "604":Не знам за сутиените, ако заглавието то и аз ще бъде същия перко като бай Дончо..... Дори Иран да устои на краварските и еврейските удари я чака трудно бъдеще..... Но чест и прави, че се съпротивлява на агресията и нанася поражение на враговете си.... Лошо,че е сама срещу силните врагове..... Ако би получила подкрепа като член на Брикс от Русия и Китай победата и е сигурна.... Но предстои да видим как ще се развият нещата...
Коментиран от #12, #20, #25, #31, #34
21:01 02.03.2026
9 Звездоброец
21:01 02.03.2026
10 Ами
Коментиран от #18
21:02 02.03.2026
12 Европеец
До коментар #8 от "Европеец":Имах предвид,че тоя е същият перко като бай Дончо....
21:05 02.03.2026
13 ?????
Дано повярва на Дойче Велле и да отиде в Иран.
Ще го разкъсат моментално.
И ще го хвърлят да го ядат кучетата.
По-добре да си кюта в Америката и да не се прави на нов шахин-шах.
Кютай си и си яж тва онова в Макдоналдс.
Докато можеш наследник.
Щото явно в Персия на никой не си му интересен и никой не те чака.
21:06 02.03.2026
14 Сталин
21:08 02.03.2026
15 Дзак
21:09 02.03.2026
16 име
21:09 02.03.2026
17 Сатана Z
21:11 02.03.2026
18 Не е сигурно,
До коментар #10 от "Ами":Може и с камъни да го свършат.
21:11 02.03.2026
19 Сатана Z
Коментиран от #40
21:13 02.03.2026
20 Здрасти
До коментар #8 от "Европеец":Според мен Иран и а помощ от Русия и Китай. Едно, че я въоръжиха(самолети нещо не летят в небето и) друго че и помагат с информация. Има два кораба Руски и Китайски които са в околностите и и предоставят радарна информация. Говори се, че спътниците на Китай в момента се ползват от Иран и затова им е трудно със самолетните полети. Невидимите отдолу, са видими през спътниците. Пряко няма как да се намесят, това ще е началото на трета световна. Да изчакаме, нещата са още в началото. Изявленията от иранска страна са, че са се подготвили за дълга война. Това означава, че козовете още не са изкарани.
Коментиран от #33
21:13 02.03.2026
21 Монито Паси
21:14 02.03.2026
22 .....
Коментиран от #23
21:15 02.03.2026
23 Сталин
До коментар #22 от ".....":Пахлави ако иска да помогне на иранците ,да хване Дъмбо Тръмпо за врата и да го удуши
21:19 02.03.2026
25 Хо-ха-ха
До коментар #8 от "Европеец":Така е, но каква друга помощ би могъл да получи Иран освен оръжие и разузнаване. Каквото и друго да предприемат от БРИКС ще стане "мазало". Може пък да не трябва да се страхуват от това и да пробват нещо по-хард пък каквото сабя покаже.
Коментиран от #35
21:19 02.03.2026
26 ДрайвингПлежър
Историята се повтаря 1:1, но мисля, че иранците са значително по-умни от западния либерален планктон...
21:19 02.03.2026
27 Така се прави
21:24 02.03.2026
28 Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
Смърт за Израел и САЩ
Да живее Иран
21:27 02.03.2026
29 Абе
21:31 02.03.2026
30 Коста
21:32 02.03.2026
31 до Европеец
До коментар #8 от "Европеец":""""Ако Иран би получил подкрепа като член на Брикс от Русия и Китай победата и е сигурна.... Но предстои да видим как ще се развият нещата... """"" ----------- Нито Китай, а още по-малко Путин ще помогнат, китайците са "търгаши" по натура, а не воини, нищо лично, а Путин се оказа най-голямото разочарование, БРИКС е минало...
Коментиран от #36
21:34 02.03.2026
32 хъхъ
21:37 02.03.2026
33 Европеец
До коментар #20 от "Здрасти":Дано да е така това ,което пишеш, логично е.....
21:37 02.03.2026
35 Европеец
До коментар #25 от "Хо-ха-ха":Оръжие и разузнаване са достатъчни.... Относно "мазалото", то рано или късно ще стане, дали сега дали след 10 години, но ще стане като гледам какви глупави и луди хора управляват света....
21:40 02.03.2026
36 Европеец
До коментар #31 от "до Европеец":Може и да си прав, А може и да не си прав..... Относно Путин , не знам какво имаш предвид, но наистина последните две години разочарова тотално....
21:46 02.03.2026
37 Шах и Мат
21:54 02.03.2026
38 Баба ти
Рибата в морето, те вече приготвили десерта. Айде мръсна сатанинска маша.
22:01 02.03.2026
39 Ал Джолани
22:03 02.03.2026
40 Нищо не каза
До коментар #19 от "Сатана Z":По въпроса , никакви съболезнования, в замяна проля сълзи за загиналите трима американски войника.
Марионетка без капка съвест
22:03 02.03.2026