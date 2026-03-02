Новини
"Скандират името ми": готов ли е Пахлави да управлява Иран?

2 Март, 2026 20:50

65-годишният иранец, който живее в изгнание в САЩ, потвърди, че няма намерение да бъде крал или президент на страната, но е готов да оглави преходно правителство

"Скандират името ми": готов ли е Пахлави да управлява Иран? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Разделение между държавата и религията, мир и сътрудничество с Израел, гарантиране на правата на всички иранци - така Реза Пахлави, синът на последния шах на Иран, вижда бъдещето на страната.

"Това е момент, подобен на земетресение" - така синът на последния шах на Иран Реза Пахлави коментира смъртта на Али Хаменей. "Това е моментът, това е нашият шанс", допълва той в ексклузивно интервю за предаването "60 минути" на CBS.

Според Пахлави никога в историята на Иран не е имало "зверства" като тези при настоящия режим. "Всичко това е заради упорството на Хаменей да задържи себе си и мафиотския си режим на власт за сметка на иранския народ."

Пахлави е готов да застане начело на преходно правителство

65-годишният иранец, който живее в изгнание в САЩ, потвърди, че няма намерение да бъде крал или президент на страната, но е готов да оглави преходно правителство.

По време на протестите в последните месеци, особено сред иранските общности в чужбина, често се чуват скандирания "Да живее шаха!". В същото време фигурата на Пахлави е оспорвана в Иран. Баща му Мохамед Реза Пахлави управлява страната в продължение на близо четири десетилетия до 1979 година. Той е обвиняван в репресии и потисничество спрямо опозицията. Краят на управлението му идва с Ислямската революция, която довежда аятолах Рухолах Хомейни на власт.

Синът му обаче не смята, че биографията на шаха е проблем за неговия образ. "Мисля, че част от причината хората да ми вярват е, че не могат по никакъв начин да ме свържат с Ислямската революция и този режим", казва той пред CBS.

Според Пахлави режимът в Техеран е щял да падне и без чужда намеса, но тя е катализирала процеса. "За нас това е освобождение. Това е хуманитарна интервенция, която спасява животи."

Какви са целите на Пахлави?

В интервюто синът на последния шах посочва четири основни приоритета на бъдещата власт, когато режимът на моллите падне - гарантиране на териториалния интегритет, разделение между държавата и религията - "необходимо условие за демокрация", равнопоставеност пред закона чрез гарантирането на правата на всички граждани на Иран и демократични избори.

Той казва, че мирът с Израел също е част от целите на опозицията. "В модерната история Иран даде убежище на евреи, които бягаха от нацистите през Втората световна война." За него стратегическото партньорство с Израел е ключово за страната.

Реза Пахлави благодари на Доналд Тръмп за намесата. "Той ще остане в аналите на иранската история като най-прославения чуждестранен лидер, който промени играта и света."

Увереността на сина на шаха, че режимът в Техеран ще падне, не се споделя от всички експерти. В момента Иран се управлява от временен съвет, създаден след смъртта на Хаменей, който състои от президента Масуд Пезешкиан, Голам-Хосеин Мохсени-Еджей, който ръководи съдебната власт, и Алиреза Арафи от Съвета на пазителите.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 22 гласа.
  • 1 604

    32 6 Отговор
    пхахахахахахаххя, иранките сваляли бурките и чакали шаха на бял кон, махали си и сутиените за да го замерат с тях!!!

    Коментиран от #8

    20:51 02.03.2026

  • 2 Георги

    40 6 Отговор
    ами да иде да се пробва. Да видим как ще го приеме иранския народ, като марионетка на щатите. Може да отскочи до училището да обясни на родителите, че децата им са умрели за него. Само дето без американски войници на място сигурно няма да изкара и час.

    20:54 02.03.2026

  • 3 Азз

    26 3 Отговор
    Един и същ сценарий

    20:57 02.03.2026

  • 4 дрън, дрън

    41 5 Отговор
    В Иран не щат и да чуят името Пахлави даже и опозиционерите

    20:58 02.03.2026

  • 5 Теслатъ

    28 5 Отговор
    Горките иранци..., то не бяха Аятоласи диктатори, а сега се очертава и краварска марионетка - диктатор! Нищо, де, Кармата няма да подмине и двата агресора, за Времето 50-100 години са Микросекунда!

    20:59 02.03.2026

  • 6 Можтаба

    36 3 Отговор
    Този предател продал задните си части на педофилите от коалиция епщайн никога няма да стъпи на иранска територия.

    21:01 02.03.2026

  • 7 Здрасти

    27 3 Отговор
    Хахаххахаха хахаххахаха, ей по голяма глупост не можахте ли да измислите от зелето данапишете. Скандирали му името., кой му скандират името бе, звездите ли му го говорят. Ей само с не нормалници ни занимавате.

    21:01 02.03.2026

  • 8 Европеец

    24 5 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    Не знам за сутиените, ако заглавието то и аз ще бъде същия перко като бай Дончо..... Дори Иран да устои на краварските и еврейските удари я чака трудно бъдеще..... Но чест и прави, че се съпротивлява на агресията и нанася поражение на враговете си.... Лошо,че е сама срещу силните врагове..... Ако би получила подкрепа като член на Брикс от Русия и Китай победата и е сигурна.... Но предстои да видим как ще се развият нещата...

    Коментиран от #12, #20, #25, #31, #34

    21:01 02.03.2026

  • 9 Звездоброец

    15 1 Отговор
    Вкиснато зеле скандира името му .

    21:01 02.03.2026

  • 10 Ами

    20 3 Отговор
    Тоя ако кацне в Иран ще го обесят още на летището :)

    Коментиран от #18

    21:02 02.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Имах предвид,че тоя е същият перко като бай Дончо....

    21:05 02.03.2026

  • 13 ?????

    17 1 Отговор
    Ха ха.
    Дано повярва на Дойче Велле и да отиде в Иран.
    Ще го разкъсат моментално.
    И ще го хвърлят да го ядат кучетата.
    По-добре да си кюта в Америката и да не се прави на нов шахин-шах.
    Кютай си и си яж тва онова в Макдоналдс.
    Докато можеш наследник.
    Щото явно в Персия на никой не си му интересен и никой не те чака.

    21:06 02.03.2026

  • 14 Сталин

    12 1 Отговор
    Иранския Киру

    21:08 02.03.2026

  • 15 Дзак

    10 2 Отговор
    Няма и грам национално чувство. Точно такъв човек им трябва.

    21:09 02.03.2026

  • 16 име

    19 3 Отговор
    Бoклyк, който призовава Иран да бъде бомбандиран, няма да бъде търпян от иранския народ.

    21:09 02.03.2026

  • 17 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Както го представя пропагандата това ще да е Иранският Кирчо.

    21:11 02.03.2026

  • 18 Не е сигурно,

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Може и с камъни да го свършат.

    21:11 02.03.2026

  • 19 Сатана Z

    10 4 Отговор
    Как коментира Пахлави за убийството на 150те ученички от неговите спонсори,Американо-Юдеите ?Ще им построи ли "алея на ангелите" в Техеран?

    Коментиран от #40

    21:13 02.03.2026

  • 20 Здрасти

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Според мен Иран и а помощ от Русия и Китай. Едно, че я въоръжиха(самолети нещо не летят в небето и) друго че и помагат с информация. Има два кораба Руски и Китайски които са в околностите и и предоставят радарна информация. Говори се, че спътниците на Китай в момента се ползват от Иран и затова им е трудно със самолетните полети. Невидимите отдолу, са видими през спътниците. Пряко няма как да се намесят, това ще е началото на трета световна. Да изчакаме, нещата са още в началото. Изявленията от иранска страна са, че са се подготвили за дълга война. Това означава, че козовете още не са изкарани.

    Коментиран от #33

    21:13 02.03.2026

  • 21 Монито Паси

    2 2 Отговор
    И аз мога да се кандидатирам.

    21:14 02.03.2026

  • 22 .....

    1 9 Отговор
    Пахлави не трябва да изоставя иранците в този момент. Сега е момента да помогне и да застане начело на държавата Иран.

    Коментиран от #23

    21:15 02.03.2026

  • 23 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от ".....":

    Пахлави ако иска да помогне на иранците ,да хване Дъмбо Тръмпо за врата и да го удуши

    21:19 02.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хо-ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Така е, но каква друга помощ би могъл да получи Иран освен оръжие и разузнаване. Каквото и друго да предприемат от БРИКС ще стане "мазало". Може пък да не трябва да се страхуват от това и да пробват нещо по-хард пък каквото сабя покаже.

    Коментиран от #35

    21:19 02.03.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Иранците вероятно все още помнят, но съветвам ционистките клакьорки да се запознаят как баща му на този ЗАВЗЕМА властта и как и защо Хаменей измита кликата на Пахлави 79та

    Историята се повтаря 1:1, но мисля, че иранците са значително по-умни от западния либерален планктон...

    21:19 02.03.2026

  • 27 Така се прави

    4 0 Отговор
    Да , иранския “Мултигруп“ може и да заведе наследника в Иран, за да ги оправи иранците за 800 дни....

    21:24 02.03.2026

  • 28 Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

    8 1 Отговор
    Никой не скандира името ти чи.футска отре.пко..ще има нов аятолах и всеки предател този път ще виси на въжето по улиците на Техеран ...
    Смърт за Израел и САЩ
    Да живее Иран

    21:27 02.03.2026

  • 29 Абе

    5 0 Отговор
    тая плъх и си вярва, вече извадиха трона от музея и му подменят наядената от молци топицерия....

    21:31 02.03.2026

  • 30 Коста

    4 1 Отговор
    Този е такава мазна ч Икия. Не им трябва на Иран

    21:32 02.03.2026

  • 31 до Европеец

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    """"Ако Иран би получил подкрепа като член на Брикс от Русия и Китай победата и е сигурна.... Но предстои да видим как ще се развият нещата... """"" ----------- Нито Китай, а още по-малко Путин ще помогнат, китайците са "търгаши" по натура, а не воини, нищо лично, а Путин се оказа най-голямото разочарование, БРИКС е минало...

    Коментиран от #36

    21:34 02.03.2026

  • 32 хъхъ

    6 0 Отговор
    Аз мислех, че този е иранския Симеон Сакскобургготски, ама той ми бие повече на иранския Росен Плевнелиев.

    21:37 02.03.2026

  • 33 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Здрасти":

    Дано да е така това ,което пишеш, логично е.....

    21:37 02.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хо-ха-ха":

    Оръжие и разузнаване са достатъчни.... Относно "мазалото", то рано или късно ще стане, дали сега дали след 10 години, но ще стане като гледам какви глупави и луди хора управляват света....

    21:40 02.03.2026

  • 36 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "до Европеец":

    Може и да си прав, А може и да не си прав..... Относно Путин , не знам какво имаш предвид, но наистина последните две години разочарова тотално....

    21:46 02.03.2026

  • 37 Шах и Мат

    0 0 Отговор
    Някога 60000 души скандирали ли са името ви?

    21:54 02.03.2026

  • 38 Баба ти

    4 0 Отговор
    И как смята тоя пахлави да седне на престола, с чалма ли?! Ционистите носят кипа, не може.
    Рибата в морето, те вече приготвили десерта. Айде мръсна сатанинска маша.

    22:01 02.03.2026

  • 39 Ал Джолани

    2 0 Отговор
    Що бе, мен как ме поставиха начело на Сирия? Ако искаха и Епстийн можеха да опитат да им пробутат за крал!

    22:03 02.03.2026

  • 40 Нищо не каза

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    По въпроса , никакви съболезнования, в замяна проля сълзи за загиналите трима американски войника.
    Марионетка без капка съвест

    22:03 02.03.2026

