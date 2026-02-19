Братът на крал Чарлз Трети беше освободен от ареста

Принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше освободен от ареста, пише BBC, цитиран от ФОКУС.

Андрю беше арестуван на 66-ия си рожден ден по подозрение за злоупотреба с държавна длъжност.

"Днес арестувахме мъж на около 60 години от Норфолк по подозрение в злоупотреба с публична длъжност и извършваме претърсвания на адреси в Бъркшир и Норфолк", каза в четвъртък помощник-началникът на полицията Оливър Райт.



"С дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за неправомерно поведение при изпълнение на публични задължения. Това, което следва сега, е пълният, справедлив и правилен процес, чрез който този въпрос да бъде разследван по подходящ начин и от подходящите власти", заяви крал Чарлз III.



Американският лидер Доналд Тръмп нарече разследването срещу Андрю "много тъжно".

Полицията заяви по-рано този месец, че разследва твърдения, според които Андрю Маунтбатън-Уиндзор е споделял поверителни правителствени документи с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, припомни БТА.

Андрю отрече да е извършвал престъпление и каза, че съжалява за приятелството си с Епстийн, но не отговори на въпроси на журналисти след разсекретяването на досиетата "Епстийн" от американското Министерство на правосъдието, отбелязва Ройтерс.

Въпреки че съветът не уточни кои полицейски сили участват в усилията, поне осем са заявили, че „оценяват“ информацията във файловете. Те разглеждат въпроси, вариращи от опасения, че частният самолет на Епстийн може да е бил използван за трафик на хора за сексуална експлоатация, до твърдения, че бившият принц Андрю е изпращал поверителни доклади на финансиста, когато е бил британски търговски пратеник.

Полицията в Съри, окръгът, граничещ с югоизточен Лондон, заяви в сряда, че документите съдържат твърдения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация в градчето Вирджиния Уотър между 1994 и 1996 г., предаде bTV.

Полицията не предостави никакви подробности за предполагаемите извършители или жертви. Полицията насърчи всеки, който има информация за предполагаемите престъпления, да се свърже с полицията.

„Където е уместно и чрез националната координационна група, ще се ангажираме с правоприлагащите органи, за да получим достъп до допълнителна информация, която може да подпомогне нашето разследване“, се казва в изявление на полицията в Съри.

Скандалът с Епстийн разтърси кралското семейство и британската политика през последните месеци заради връзките му с бившия принц, сега известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор, и Питър Манделсън, бивш посланик на Обединеното кралство във Вашингтон. През октомври крал Чарлз III лиши по-малкия си брат от кралските му титли, включително правото да бъде наричан принц, в опит да изолира кралското семейство от продължаващите разкрития за приятелството му с Епстийн.