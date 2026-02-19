Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Братът на крал Чарлз Трети беше освободен от ареста

Братът на крал Чарлз Трети беше освободен от ареста

19 Февруари, 2026 12:40, обновена 20 Февруари, 2026 05:05

Андрю Маунтбатън-Уиндзор бе задържан в четвъртък по подозрение за злоупотреба с държавна длъжност

Братът на крал Чарлз Трети беше освободен от ареста - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше освободен от ареста, пише BBC, цитиран от ФОКУС.

Андрю беше арестуван на 66-ия си рожден ден по подозрение за злоупотреба с държавна длъжност.

"Днес арестувахме мъж на около 60 години от Норфолк по подозрение в злоупотреба с публична длъжност и извършваме претърсвания на адреси в Бъркшир и Норфолк", каза в четвъртък помощник-началникът на полицията Оливър Райт.

"С дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за неправомерно поведение при изпълнение на публични задължения. Това, което следва сега, е пълният, справедлив и правилен процес, чрез който този въпрос да бъде разследван по подходящ начин и от подходящите власти", заяви крал Чарлз III.

Американският лидер Доналд Тръмп нарече разследването срещу Андрю "много тъжно".

Полицията заяви по-рано този месец, че разследва твърдения, според които Андрю Маунтбатън-Уиндзор е споделял поверителни правителствени документи с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, припомни БТА.

Андрю отрече да е извършвал престъпление и каза, че съжалява за приятелството си с Епстийн, но не отговори на въпроси на журналисти след разсекретяването на досиетата "Епстийн" от американското Министерство на правосъдието, отбелязва Ройтерс.

Въпреки че съветът не уточни кои полицейски сили участват в усилията, поне осем са заявили, че „оценяват“ информацията във файловете. Те разглеждат въпроси, вариращи от опасения, че частният самолет на Епстийн може да е бил използван за трафик на хора за сексуална експлоатация, до твърдения, че бившият принц Андрю е изпращал поверителни доклади на финансиста, когато е бил британски търговски пратеник.

Полицията в Съри, окръгът, граничещ с югоизточен Лондон, заяви в сряда, че документите съдържат твърдения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация в градчето Вирджиния Уотър между 1994 и 1996 г., предаде bTV.

Полицията не предостави никакви подробности за предполагаемите извършители или жертви. Полицията насърчи всеки, който има информация за предполагаемите престъпления, да се свърже с полицията.

„Където е уместно и чрез националната координационна група, ще се ангажираме с правоприлагащите органи, за да получим достъп до допълнителна информация, която може да подпомогне нашето разследване“, се казва в изявление на полицията в Съри.

Скандалът с Епстийн разтърси кралското семейство и британската политика през последните месеци заради връзките му с бившия принц, сега известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор, и Питър Манделсън, бивш посланик на Обединеното кралство във Вашингтон. През октомври крал Чарлз III лиши по-малкия си брат от кралските му титли, включително правото да бъде наричан принц, в опит да изолира кралското семейство от продължаващите разкрития за приятелството му с Епстийн.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде

    35 3 Отговор
    е Боко ?

    Коментиран от #2, #43

    12:41 19.02.2026

  • 2 честен ционист

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "Къде":

    На Херкулеса с качулка на главата.

    12:41 19.02.2026

  • 3 обективен

    62 2 Отговор
    Техният съд ,съди престъпници дори и принцове да са , а тук съда пази мафиотите които ограбиха и убиха държава и народ !

    Коментиран от #5, #17

    12:46 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 няма ЛАБАВО НЯМА 1

    20 4 Отговор
    ЕС да порастнат казал експерт на сатаната САЩ? ДА ПОРАСТНАТ? Тоест да знаят кой е баща им САЩ, и да не търгуват с ламята Русия и Китай. И продължава отварянето на прозорецът на Овертон. Вече са толкова свикнали, че излязлото за световният елит не е шок какъвто преди десетина години - БИ БИЛО. Хапка по хапка информация и са свикнали. Сега да правят като елитът, нали за това им показват какво правят елитът, а елитът е лайф-стайла. НЯМА ЛАБАВО! И Петрохан е за да свикнат. Иранските жени можеха да воюват преди десетилетия, сега слушат американски рап и ядат пица - мечтаят да са в САЩ. Така и кирилицата ще изчезне и наложи англейският. Русия и Китай са миролюбиви и ги лъжат с договори за индианци, хищтникът ЗВЯРЪТ САЩ-англия-израел-цион е търпелив и методично безскруполен и отровен. НЕМА ЛАБАВО!!? Няма ни от ВЯРВАЩИ държави да се развикат срещу излязлото от досиетата-епс, ни манастир на католици, ни гръцки манастир и монаси, ни интелигенция. Ми щом Далай Лама е вътре в тази кал. кло зет ла й ната .. А колко са в тази кал но още са необходими на звярът. ВСИЧКИ КОНСПИРАЦИИ СЕ ОКАЗАХА ВЕРНИ! Но всички са купени или са марионетки, ВСИЧКИТЕ ИЗВЕСТНИ. Изфабрикувана опозиция, интелигенция, професори и наградени с нобел, ИЗФАБРИКУВАНИ ЛИДЕРИ. шоумените, ЛЕДЕРИ ЗА "МИР".. Горбачов го има на снимка с продуцентът на "Ласковай май" - като дете, после този е бил като син на майката на Горбачов и правил каквото си иска от името на Горбачов.. Дори Иран и Куба не посочват тез

    12:51 19.02.2026

  • 7 Да дойдат и до Банкя

    23 3 Отговор
    И тук има дърти педофили

    12:52 19.02.2026

  • 8 Сила

    27 3 Отговор
    А император Тиквоний Първи Банкянский....ще се намери ли БГ Смело сърце най после ....?!?

    Коментиран от #13

    12:52 19.02.2026

  • 9 НЯМА ЛАБАВО 2

    16 4 Отговор
    Иранските жени можеха да воюват преди десетилетия, сега слушат американски рап и ядат пица - мечтаят да са в САЩ. Така и кирилицата ще изчезне и наложи англейският. Русия и Китай са миролюбиви и ги лъжат с договори за индианци, хищтникът ЗВЯРЪТ САЩ-англия-израел-цион е търпелив и методично безскруполен и отровен. НЕМА ЛАБАВО!!? Няма ни от ВЯРВАЩИ държави да се развикат срещу излязлото от досиетата-епс, ни манастир на католици, ни гръцки манастир и монаси, ни интелигенция. Ми щом Далай Лама е вътре в тази кал. кло зет ла й ната .. А колко са в тази кал но още са необходими на звярът. ВСИЧКИ КОНСПИРАЦИИ СЕ ОКАЗАХА ВЕРНИ! Но всички са купени или са марионетки, ВСИЧКИТЕ ИЗВЕСТНИ. Изфабрикувана опозиция, интелигенция, професори и наградени с нобел, ИЗФАБРИКУВАНИ ЛИДЕРИ. шоумените, ЛЕДЕРИ ЗА "МИР".. Горбачов го има на снимка с продуцентът на "Ласковай май" - като дете, после този е бил като син на майката на Горбачов и правил каквото си иска от името на Горбачов.. Дори Иран и Куба не посочват тези досиета, за да кажат такава свобода ли искате? ВСИЧКИ СА НАПЪЛНО ГРЕШНИ, ИДВА СТРАШНИЯТ СЪД?!

    12:53 19.02.2026

  • 10 Пич

    23 1 Отговор
    Когато ви разказвах за конспиративните теории, бяхте - Да бе !!! Е , ето ви една оживяла конспирация със сатанизъм , изтезания , човекоядство , и убийства !!!

    Коментиран от #14

    12:53 19.02.2026

  • 11 Екзорсиста

    17 1 Отговор
    Уж принц Престонаследник ,а пък е е.....ал малки невинни момчета ,след което те са били принесени и в жертва на Баал .

    12:53 19.02.2026

  • 12 чърчил

    10 7 Отговор
    "демокрацията е лошо нещо,но по-добро не е измислено"!

    Коментиран от #16, #22

    12:54 19.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Клати Курти

    17 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Пич ,от козяците съпричастност и Евала не очаквай ,те даже биха пуснали и м@й киттее си и дъ щерритте си на турски тираджии от АнаДолла само и само да се оттърват от обикалянето около кофите .На грешна врата си почукал ....

    12:57 19.02.2026

  • 15 Соваж бейби

    21 0 Отговор
    Този мискин трябва си плати минимално с затвор,да не казвам и по голяма присъда!Това че е някакъв си принц по късмет на съдбата не е по различен от останалите педофили и престъпници .Много е нагъл гледах как говори в ефир пред журналист и зрители как нагло отрича мизерните си деяния без да му трепне окото най хладнокръвно .

    12:59 19.02.2026

  • 16 Янко Виа

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "чърчил":

    Чували сме ги тези приказки за слабоумни вече прекалено много пъти ,дет се вика .Със стари мурррви нов бардак не можеш да правиш !Капишшш !

    Коментиран от #19

    13:02 19.02.2026

  • 17 Соваж бейби

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "обективен":

    Не ги хвали нямат избор вече досиетата с снимки и жертви които говори открито ДНЕС ,от години има обвинения този все се измъкваше ,трябва да бъдат съдени и служители от ФБР които са бездействали спрямо жертвите и помагали на Епстиин.

    Коментиран от #46, #47

    13:03 19.02.2026

  • 18 Шерлок Холмс

    13 1 Отговор
    Принц Андрю е е.....л малки момчета с кеф ,но на по големите с удоволствие е предоставил умммрррсантта си височайша кралска ∆πаррра дагго челла стрятттт до припадък и т.н.

    Коментиран от #34

    13:08 19.02.2026

  • 19 чърчил

    5 11 Отговор

    До коментар #16 от "Янко Виа":

    за много умни като теб,има путин и сибир!

    Коментиран от #23, #29

    13:08 19.02.2026

  • 20 Ъхъ

    15 0 Отговор
    Задържан умишлено на рождения му ден и това, ако е "съвпадение" ?

    13:09 19.02.2026

  • 21 хихи

    17 3 Отговор
    а Терзиев кога а Бойко Станкушев, Борислав Сандов, Тома Белев, Владислав Панев, Саша Безуханова

    КОГА!?

    Коментиран от #25

    13:09 19.02.2026

  • 22 ПолиТолог

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "чърчил":

    Цуццций ,дай ми една обстойна формулировка за Демокрация ,за да видим за какво става въпрос и имам ли аз за и против ,иначе само общи приказки -тип клишета редиш ?

    Коментиран от #26

    13:11 19.02.2026

  • 23 За най-генианите като теб

    16 2 Отговор

    До коментар #19 от "чърчил":

    Чърчил преди 77 г.: София трябва да бъде срината, в руините да се засадят картофи
    уинстън
    Нужно е да се удари единствено столицата на България, за да капитулира цялата държава, казва британският министър-председател.

    Коментиран от #28

    13:12 19.02.2026

  • 24 Никой

    5 0 Отговор
    Понеже е един - втори по ред.

    13:12 19.02.2026

  • 25 ЛюбоПитен

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "хихи":

    Абе тази Саша Безуханова като няма уши ,кат го уиггави за къде се държиш ,много ми е интересно

    13:13 19.02.2026

  • 26 чърчил

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "ПолиТолог":

    излез от саксията,прочети в интернет за демокрацията,пък после ще си поговорим и за клишетата!

    Коментиран от #30

    13:18 19.02.2026

  • 27 бихте ли пояснили

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    С тая Ваша теза кого точно подсещане.......???

    Коментиран от #39

    13:20 19.02.2026

  • 28 чърчил

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "За най-генианите като теб":

    ами като сме им обявили война,ти какво очакваш?

    13:21 19.02.2026

  • 29 Янко Виа

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "чърчил":

    Муци👅,що да ходя в Сибир ,аз съм изнежен ,муцка ,от 20 живея на Югозапад в тук в петият по големина мегаполис в Сащ ,но за сметка на това юмрукът ми е още твърд и наказва неразумно предизвикалите ме .Та не разбрах що трябва да ходя в Сибир ,Муци👅?Все още и тук се оправям ,а като ми писне винаги мога и в България да се прибера ,но такива "демократи "със сигурност трябва да ги пратим в Сибир за обмяна на опит .

    Коментиран от #31

    13:22 19.02.2026

  • 30 ПолиТолог

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "чърчил":

    Нали си отворена бе кукло ,я ме открехни за "демокрацията" от А до Я ,да се образовам и аз малко ,а пък може и някакви забележки да имам ?

    Коментиран от #33, #35

    13:25 19.02.2026

  • 31 чърчил

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Янко Виа":

    цуци.значи си оправил югозапада,сега е ред на цяла България! БРАВО!

    Коментиран от #37

    13:28 19.02.2026

  • 32 Да ви е.а

    5 4 Отговор
    В британия вси4ки се размноЗават меЗдуродово

    13:28 19.02.2026

  • 33 чърчил

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "ПолиТолог":

    пририроднозатворени нямат открехване!

    13:31 19.02.2026

  • 34 АсанБГ

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Шерлок Холмс":

    Бат Шерлок ,вижда ми се интересно и предизвикателно ,разни германски благородници съм дърмонил по Черноморието доста през годините ,но пък кралска особа ми се вижда висока топка и много апетитно ,ако това се случи някога ,мога смело да се кандидатирам след време за член на Мешерето .

    13:32 19.02.2026

  • 35 чърчил

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "ПолиТолог":

    Ако ми го от перррешшш дълл. Боко ,мога и аз да те открехна ,танто за тунто ,рийшшш!

    Коментиран от #36

    13:34 19.02.2026

  • 36 Поли Толог

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "чърчил":

    ехаааааа!

    13:37 19.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гражданин

    9 0 Отговор
    А нашата полиция кога ще озапти двете свини?!

    13:39 19.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Само у нас

    6 1 Отговор
    Пендофилите получават повече права от жертвите. ПРОДЪЛЖАВА ПЕТРОХАН

    13:51 19.02.2026

  • 41 Зейфод Бийблброкс

    4 0 Отговор
    Андрю вероятно съжалява, че се е занимавал с дилетанти като Епщайн. Друга работа си беше Джими Савил, че и титла си му бяха дали.

    14:04 19.02.2026

  • 42 Тома

    3 0 Отговор
    Аз само с езика друго не съм правил каза андрю

    14:11 19.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Раглан

    6 0 Отговор
    Защо тая смотана новина има маркер "ИЗВЪНРЕДНО" ?!?

    14:14 19.02.2026

  • 45 Пламен

    4 0 Отговор
    А какво става с нашите български съучастници ?
    Пияната ,,Принцеса" , например .

    14:19 19.02.2026

  • 46 6135

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Соваж бейби":

    Всъщност, много вероятно е Епстийн да изгърмя точно заради Андрю. Чарлз му откриха рак и имаше вероятност Андрю да може да поеме кралството преди Уилям да е готов.
    За тази цел върху Андрю бяхс изсипани много и "качествени" компромати.

    Някой вярва ли, че е кралското семейство нещо може да се случи без знанието или одобрението на Чарлз?

    14:23 19.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Вуле

    4 0 Отговор
    Балът на вампирите свърши.

    14:29 19.02.2026

  • 49 Кинг Чарлз 3

    4 0 Отговор
    Лесна работа. Като го помилвам всичко е сензации за медийте. Е наяма да е принц и л@$ното му ще мирише, и няма да се върне в Бъкингам, но ще е на свобода.

    14:40 19.02.2026

  • 50 55555

    0 1 Отговор
    Браво на британската полиция! А сега да му хвърлят един бой!

    14:46 19.02.2026

  • 51 Докато

    4 0 Отговор
    бабата беше жива и ги държеше, не се чуваше нищо такова. След нейната кончина се разпърдяха.

    16:08 19.02.2026

  • 52 НЕ МОРЕ А ОКЕАНОТПЕДАЛИ

    0 0 Отговор
    НЯМА НАЧИН ПЕТРОХАНСКАТА АФЕРА ДА НЕ Е ОБСЛУЖВАЛА С ДЕТСКА РАДОСТ И ВИСОЧСЙШИ НАШИ МРЪСНИЦИПОЛИТИЦИ....

    10:25 20.02.2026

