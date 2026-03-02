Иран няма как да спечели войната, но режимът в Техеран има нужните сили, за да оцелее

"Очаквам, че, предвид заявените цели, включително политическата смяна на режима, това е вероятно да се проточи във времето. За да се реализира подобна цел, са необходими устойчиви и последователни действия, които не могат да се случат бързо", заяви международният анализатор Мартин Табаков в ефира на Нова телевизия.
Той обясни, че смяната на режим не може да бъде постигната единствено чрез военни удари от разстояние, а изисква вътрешни процеси в самия Иран, които да подкрепят подобно развитие.
По думите му има и съществена разлика между позициите на Израел и САЩ. Според Табаков, докато израелският премиер Бенямин Нетаняху има интерес конфликтът да продължи по-дълго, американският президент Доналд Тръмп вероятно ще се стреми да го прекрати при първа възможност, за да избегне продължителна военна ангажираност и жертви.
Табаков отбеляза, че въпреки ударите срещу ключови цели и фигури, включително срещу върховното ръководство, Иран продължава да запазва способността си да отвръща на атаките.
"Индикациите са, че тези удари не са довели до срив в способността на режима да функционира. Техеран продължава да изстрелва ракети и да упражнява контрол върху военните си структури", посочи той.
Според него реалните решения в момента се взимат от Ислямската революционна гвардия и от влиятелни фигури, близки до върховното ръководство, което гарантира институционална устойчивост на режима.
Табаков обясни още, че операцията срещу върховния лидер е изисквала сложна координация и използване на различни разузнавателни методи - сателитно наблюдение, прихващане на комуникации и потвърждение от източник на място.
"Най-важният елемент при подобни операции е наличието на човек на място, който може да потвърди местоположението на целта. Това е ключово за верификацията на информацията", подчерта той.
Според Табаков Иран няма реалистичен шанс да спечели директно военен конфликт със САЩ, но може да постигне друга форма на успех.
"Единствената реалистична победа за Техеран е оцеляването на режима и увеличаването на цената, която Съединените щати трябва да платят - както във военен, така и в политически и икономически план", обясни той.
По думите му именно това обяснява стратегията на Иран да извършва ограничени, но постоянни удари, вместо масирана атака, която би изчерпала бързо военните му ресурси.
След него думата взе Димитър Кацърков, който коментира вътрешната стабилност на иранския режим и възможността за вътрешни сътресения.
"На този етап няма категорични индикации, че режимът е загубил контрол върху страната. Въпреки ударите и ликвидирането на ключови фигури, военните структури продължават да функционират", заяви той.
Кацърков отбеляза, че макар в Иран да има сериозно недоволство и протести през последните години, това не означава автоматично, че режимът ще се срине.
"Около 20% от населението продължава да подкрепя режима - Русия и Китай не се намесват пряко - независимо дали по идеологически причини, или поради зависимост от държавата. Това е достатъчна база за поддържане на властта", посочи експертът.
И двамата анализатори подчертаха, че прави впечатление липсата на пряка намеса от страна на Русия и Китай, въпреки стратегическите им отношения с Иран.
Според тях това показва, че нито една от тези държави не е готова да рискува пряк военен конфликт със САЩ в защита на Техеран.
В същото време конфликтът може да има косвени икономически ползи за Русия, ако доведе до повишаване на цените на петрола.
Кацърков подчерта, че е важно да се следи дали арабските държави ще се включат по-активно, особено след атаките срещу цели в региона и американски бази.
"За държави като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства един отслабен Иран е по-предпочитан от хаотичен Иран, който може да дестабилизира целия регион", обясни той.
По отношение на Европа експертите отбелязаха, че рискът от масова бежанска вълна от Иран остава ограничен.
"Иран е различен случай. Голяма част от населението не иска да напуска страната, а по-скоро да промени системата отвътре", каза Кацърков.
В заключение двамата анализатори бяха категорични, че основният въпрос не е дали Иран може да спечели конфликта, а дали режимът ще успее да оцелее.
Според тях изходът ще зависи от комбинация от военен натиск, вътрешнополитическа стабилност и международна реакция през следващите седмици и месеци.
1 хъхъ
Чета по западни форуми как средностатистически американци и европейци се чудят как така Иран не се предава, ами даже има наглостта да отвръща на атаките...промити мозъци.
Коментиран от #9, #11, #14
22:27 02.03.2026
2 а САЩ и юдеите
Коментиран от #5
22:27 02.03.2026
3 Софийски
22:28 02.03.2026
4 баба Вуна
Но са толкова слаби и уплашени, че няма да го направят.
Коментиран от #6
22:28 02.03.2026
5 хъхъ
До коментар #2 от "а САЩ и юдеите":ФАЩ и ционистите насъскват арабите да им свършат мръсната работа. Вече са започнали провокации и взривове срещу цивилни обекти под фалшив флаг в Саудитска Арабия и ОАЕ.
22:29 02.03.2026
6 Достатъчно е северна корея
До коментар #4 от "баба Вуна":Да даде атома на иран и израйл ще бъде унищожен завинаги
22:30 02.03.2026
7 Путин ще ги подсилва по Тик Ток
Докато Дишат а после ще каже те бяха терористи и заслужиха това
22:31 02.03.2026
8 ДрайвингПлежър
Който си мисли, че ще има смяна на режима гледа грешния филм! Може, ако американците са готови да стоварят 1 милион сухопътна армия и да влязат в Иран! Ама даже и те не са толкова тъпи...
22:32 02.03.2026
9 Така е не като Русия
До коментар #1 от "хъхъ":Милиони избити за Болни фантазии на Дърт комплексар
22:32 02.03.2026
10 тръмп, инфaнтилeн идиoт
Иран не може да спечели войната.
Иран не бива да спечели войната
Иран трябва да прекрати огъня за три месеца по линията на съприкосновение.
исраhell няма никакво стратегическо значение...
Познато, а?
22:33 02.03.2026
11 ходжа купейкин
До коментар #1 от "хъхъ":да великите ислямисти дето затриха персийската цивилизация подкрепяни от комунделите
22:34 02.03.2026
13 Ня Кой
22:36 02.03.2026
14 ....
До коментар #1 от "хъхъ":Персия се е докарала до една радикализирана държава, това ли е древната цивилизация?
Коментиран от #16
22:36 02.03.2026
15 Баш Хайдутин и действащ комунист
22:38 02.03.2026
16 Ти кво искаш да бъде там
До коментар #14 от "....":Наркотици порно проституция макдоналдс иран търси талант убийства изнасилвания пошлост морален и нравствен упадък подстрекаван от саш
Коментиран от #28
22:38 02.03.2026
17 Супер
22:40 02.03.2026
18 Пич
- Ние САЩ и Израел печелим, и ще бягаме далеч от Иран ! А Иран загуби, но ще си командва в региона защото не успяхме с главната цел - да направим наш режим и да грабим! Може би ви се струва че яко ни надраха, ама отсега като започнем да се оправдаваме, все ще измислим нещо което да замаже нашият с Израел провал, а вие ни вервайте кво говорим, не гледайте как ни драха...
22:43 02.03.2026
19 Фейк на часа
Я да припомним с цитат една статия точно на Факти отпреди години, точно - 05.03.2022 06:49:46:
"Разследващият журналист от международната група Bellingcat Христо Грозев е убеден, че Русия вече е изчерпала практически всичките си военни ресурси в нападението срещу Украйна."
Толкова от мен.
Лека нощ на всички нормални хора!
22:44 02.03.2026
21 Пич
22 име
Хахаха.От тук трябва да се почва.Да се посочва коректно лицето Табаков в коя копаня си е заврял мутрата
24 Голям пердах
На помощ на ционистите вече се притичат Германия, Франция, Англия, Гърция, защото краварите яко го закъсаха.
А след като иранците удариха краварското корито наречено Линкълн , което позорно избяга с целия си антураж килнато на една страна в посока Диего Гарсия преди да е потънало, на негово място Франция изпраща спешно своя самолетоносач деГол.
Цената на газа вече е 60+ % нагоре, цената на петрола 20% нагоре, златото 10% нагоре, Путин е доволен.
Само за днес Русия спечели от въздуха 100 милиарда долара, а Европа и Краваристан загубиха 100 милиарда унищожени в оръжия и още толкова от скъпи суровини.
Краварите вършат отлична работата. Унищожават оръжията, които можеха да отидат за Украйна, унищожават суровините на еврофашистите и вдигат цените на риските суровини. Русия е доволна.
Китай потрива ръце, защото може необезпокоявано също да си прибере в момента Тайван и вероятно ще го направи.
Коментиран от #26
22:47 02.03.2026
25 Достоевски
26 Ха Ха
До коментар #24 от "Голям пердах":Така е, алианса започва да се пробужда леко полеко защото знаят че Тръмп ще ги ръби после.
22:54 02.03.2026
28 Офффф
До коментар #16 от "Ти кво искаш да бъде там":Ти са от единия край на другия, никой нищо няма да им налага.
22:56 02.03.2026
29 Тошо
До коментар #27 от "Сатана Z":В Русия е пълно с външни и вътрешни тоалет ни!?
22:58 02.03.2026
31 Хохо Бохо
32 681
33 Анатоли
