Иран няма как да спечели войната, но режимът в Техеран има нужните сили, за да оцелее

2 Март, 2026 22:26 1 505 33

На този етап няма категорични индикации, че режимът е загубил контрол върху страната, въпреки ударите и ликвидирането на ключови фигури, военните структури продължават да функционират

Иран няма как да спечели войната, но режимът в Техеран има нужните сили, за да оцелее - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

"Очаквам, че, предвид заявените цели, включително политическата смяна на режима, това е вероятно да се проточи във времето. За да се реализира подобна цел, са необходими устойчиви и последователни действия, които не могат да се случат бързо", заяви международният анализатор Мартин Табаков в ефира на Нова телевизия.

Той обясни, че смяната на режим не може да бъде постигната единствено чрез военни удари от разстояние, а изисква вътрешни процеси в самия Иран, които да подкрепят подобно развитие.

По думите му има и съществена разлика между позициите на Израел и САЩ. Според Табаков, докато израелският премиер Бенямин Нетаняху има интерес конфликтът да продължи по-дълго, американският президент Доналд Тръмп вероятно ще се стреми да го прекрати при първа възможност, за да избегне продължителна военна ангажираност и жертви.

Табаков отбеляза, че въпреки ударите срещу ключови цели и фигури, включително срещу върховното ръководство, Иран продължава да запазва способността си да отвръща на атаките.

"Индикациите са, че тези удари не са довели до срив в способността на режима да функционира. Техеран продължава да изстрелва ракети и да упражнява контрол върху военните си структури", посочи той.

Според него реалните решения в момента се взимат от Ислямската революционна гвардия и от влиятелни фигури, близки до върховното ръководство, което гарантира институционална устойчивост на режима.

Табаков обясни още, че операцията срещу върховния лидер е изисквала сложна координация и използване на различни разузнавателни методи - сателитно наблюдение, прихващане на комуникации и потвърждение от източник на място.

"Най-важният елемент при подобни операции е наличието на човек на място, който може да потвърди местоположението на целта. Това е ключово за верификацията на информацията", подчерта той.

Според Табаков Иран няма реалистичен шанс да спечели директно военен конфликт със САЩ, но може да постигне друга форма на успех.

"Единствената реалистична победа за Техеран е оцеляването на режима и увеличаването на цената, която Съединените щати трябва да платят - както във военен, така и в политически и икономически план", обясни той.

По думите му именно това обяснява стратегията на Иран да извършва ограничени, но постоянни удари, вместо масирана атака, която би изчерпала бързо военните му ресурси.

След него думата взе Димитър Кацърков, който коментира вътрешната стабилност на иранския режим и възможността за вътрешни сътресения.

"На този етап няма категорични индикации, че режимът е загубил контрол върху страната. Въпреки ударите и ликвидирането на ключови фигури, военните структури продължават да функционират", заяви той.

Кацърков отбеляза, че макар в Иран да има сериозно недоволство и протести през последните години, това не означава автоматично, че режимът ще се срине.

"Около 20% от населението продължава да подкрепя режима - Русия и Китай не се намесват пряко - независимо дали по идеологически причини, или поради зависимост от държавата. Това е достатъчна база за поддържане на властта", посочи експертът.

И двамата анализатори подчертаха, че прави впечатление липсата на пряка намеса от страна на Русия и Китай, въпреки стратегическите им отношения с Иран.

Според тях това показва, че нито една от тези държави не е готова да рискува пряк военен конфликт със САЩ в защита на Техеран.

В същото време конфликтът може да има косвени икономически ползи за Русия, ако доведе до повишаване на цените на петрола.

Кацърков подчерта, че е важно да се следи дали арабските държави ще се включат по-активно, особено след атаките срещу цели в региона и американски бази.

"За държави като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства един отслабен Иран е по-предпочитан от хаотичен Иран, който може да дестабилизира целия регион", обясни той.

По отношение на Европа експертите отбелязаха, че рискът от масова бежанска вълна от Иран остава ограничен.

"Иран е различен случай. Голяма част от населението не иска да напуска страната, а по-скоро да промени системата отвътре", каза Кацърков.

В заключение двамата анализатори бяха категорични, че основният въпрос не е дали Иран може да спечели конфликта, а дали режимът ще успее да оцелее.

Според тях изходът ще зависи от комбинация от военен натиск, вътрешнополитическа стабилност и международна реакция през следващите седмици и месеци.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 хъхъ

    32 7 Отговор
    Дори да загуби, Иран ще загуби с достойнство. Това е цивилизация с хилядолетна история.
    Чета по западни форуми как средностатистически американци и европейци се чудят как така Иран не се предава, ами даже има наглостта да отвръща на атаките...промити мозъци.

    Коментиран от #9, #11, #14

    22:27 02.03.2026

  • 2 а САЩ и юдеите

    23 4 Отговор
    няма как да я спачелят. Сухопътна операция е невъзможна.

    Коментиран от #5

    22:27 02.03.2026

  • 3 Софийски

    1 10 Отговор
    Ще се скъсам от смях, април си май вова

    22:28 02.03.2026

  • 4 баба Вуна

    12 17 Отговор
    Русия и Китай имат златен шанс да постигнат стратегическо поражение за САЩ, като подкрепят военно Иран.
    Но са толкова слаби и уплашени, че няма да го направят.

    Коментиран от #6

    22:28 02.03.2026

  • 5 хъхъ

    10 9 Отговор

    До коментар #2 от "а САЩ и юдеите":

    ФАЩ и ционистите насъскват арабите да им свършат мръсната работа. Вече са започнали провокации и взривове срещу цивилни обекти под фалшив флаг в Саудитска Арабия и ОАЕ.

    22:29 02.03.2026

  • 6 Достатъчно е северна корея

    18 6 Отговор

    До коментар #4 от "баба Вуна":

    Да даде атома на иран и израйл ще бъде унищожен завинаги

    22:30 02.03.2026

  • 7 Путин ще ги подсилва по Тик Ток

    3 9 Отговор
    И др мрежи
    Докато Дишат а после ще каже те бяха терористи и заслужиха това

    22:31 02.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    Иран имаше 131 Аятоляха - сега са 130
    Който си мисли, че ще има смяна на режима гледа грешния филм! Може, ако американците са готови да стоварят 1 милион сухопътна армия и да влязат в Иран! Ама даже и те не са толкова тъпи...

    22:32 02.03.2026

  • 9 Така е не като Русия

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Милиони избити за Болни фантазии на Дърт комплексар

    22:32 02.03.2026

  • 10 тръмп, инфaнтилeн идиoт

    15 3 Отговор
    Иран ще загуби войната и ще се разпадне.
    Иран не може да спечели войната.
    Иран не бива да спечели войната
    Иран трябва да прекрати огъня за три месеца по линията на съприкосновение.
    исраhell няма никакво стратегическо значение...

    Познато, а?

    22:33 02.03.2026

  • 11 ходжа купейкин

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    да великите ислямисти дето затриха персийската цивилизация подкрепяни от комунделите

    22:34 02.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ня Кой

    4 12 Отговор
    >Кажете истината, че не всички в Иран искат да остане режима, същото важи и за Русия.

    22:36 02.03.2026

  • 14 ....

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Персия се е докарала до една радикализирана държава, това ли е древната цивилизация?

    Коментиран от #16

    22:36 02.03.2026

  • 15 Баш Хайдутин и действащ комунист

    9 0 Отговор
    Удариха вай -голямата петролна рафинерия Арамко !! 300$ барел нефт дано 500$

    22:38 02.03.2026

  • 16 Ти кво искаш да бъде там

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "....":

    Наркотици порно проституция макдоналдс иран търси талант убийства изнасилвания пошлост морален и нравствен упадък подстрекаван от саш

    Коментиран от #28

    22:38 02.03.2026

  • 17 Супер

    7 0 Отговор
    Просто САЩ са алчни е проблема. Дано и в Бг да има

    22:40 02.03.2026

  • 18 Пич

    9 0 Отговор
    Превод;
    - Ние САЩ и Израел печелим, и ще бягаме далеч от Иран ! А Иран загуби, но ще си командва в региона защото не успяхме с главната цел - да направим наш режим и да грабим! Може би ви се струва че яко ни надраха, ама отсега като започнем да се оправдаваме, все ще измислим нещо което да замаже нашият с Израел провал, а вие ни вервайте кво говорим, не гледайте как ни драха...

    22:43 02.03.2026

  • 19 Фейк на часа

    10 0 Отговор
    Казал някой си Табаков.
    Я да припомним с цитат една статия точно на Факти отпреди години, точно - 05.03.2022 06:49:46:

    "Разследващият журналист от международната група Bellingcat Христо Грозев е убеден, че Русия вече е изчерпала практически всичките си военни ресурси в нападението срещу Украйна."

    Толкова от мен.
    Лека нощ на всички нормални хора!

    22:44 02.03.2026

  • 20 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Тръмп показа на света,че на такъв пост не бива да се допускат зависими и напълно превъртели болни хора със садистични наклонности.Този човек не съм го чул да каже една добра дума за някой ,освен за Джефри Епстийн

    22:44 02.03.2026

  • 21 Пич

    8 0 Отговор
    Фърст Арми във Ворлда и съдраха гащите от бой!!!

    22:44 02.03.2026

  • 22 име

    9 0 Отговор
    Тръмпоча ще се дупи на килимчето пред Путин. Иран затвори залива, краварските кораби няма от къде да заредят мазут, най-близкото място е в Индия. А Индия внася петрола си от Русия.

    22:45 02.03.2026

  • 23 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Мартин Табаков е доктор по политически науки от НБУ.

    Хахаха.От тук трябва да се почва.Да се посочва коректно лицето Табаков в коя копаня си е заврял мутрата

    22:47 02.03.2026

  • 24 Голям пердах

    16 0 Отговор
    Братски Иран разказа играта на коалиция Епщайн. Иран попиля ционистите и техните марионетки без никаква помощ и със собствени сили и дух. Русия и Китай явно добре са си свършили работата в подготовката.
    На помощ на ционистите вече се притичат Германия, Франция, Англия, Гърция, защото краварите яко го закъсаха.
    А след като иранците удариха краварското корито наречено Линкълн , което позорно избяга с целия си антураж килнато на една страна в посока Диего Гарсия преди да е потънало, на негово място Франция изпраща спешно своя самолетоносач деГол.
    Цената на газа вече е 60+ % нагоре, цената на петрола 20% нагоре, златото 10% нагоре, Путин е доволен.
    Само за днес Русия спечели от въздуха 100 милиарда долара, а Европа и Краваристан загубиха 100 милиарда унищожени в оръжия и още толкова от скъпи суровини.
    Краварите вършат отлична работата. Унищожават оръжията, които можеха да отидат за Украйна, унищожават суровините на еврофашистите и вдигат цените на риските суровини. Русия е доволна.
    Китай потрива ръце, защото може необезпокоявано също да си прибере в момента Тайван и вероятно ще го направи.

    Коментиран от #26

    22:47 02.03.2026

  • 25 Достоевски

    7 1 Отговор
    Иран може и да няма шанс за глобална победа, но разполага със силите и тактиките да оцелее регионално. Турция обаче е съвсем друга класа – не са нито Иран, нито Палестина. Примерът с руския изтребител през 2015 ясно показва, че никой не смее да ги атакува на сериозно. И дори САЩ и Израел, които биха искали да удрят и Турция след Иран, знаят, че това е съвсем различна и опасна история.

    22:49 02.03.2026

  • 26 Ха Ха

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Голям пердах":

    Така е, алианса започва да се пробужда леко полеко защото знаят че Тръмп ще ги ръби после.

    22:54 02.03.2026

  • 27 Сатана Z

    9 0 Отговор
    5600 американски морячета няма къде да акат,а Тръмп ги прати на война без да ремонтира кенефите на самолетоносача Форд.

    Коментиран от #30

    22:54 02.03.2026

  • 28 Офффф

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ти кво искаш да бъде там":

    Ти са от единия край на другия, никой нищо няма да им налага.

    22:56 02.03.2026

  • 29 Тошо

    5 0 Отговор
    България вече е изпратила армия от баби с точилки и 3 камиона лютеница. Победата е въпрос на време!

    22:58 02.03.2026

  • 30 Страна Z

    0 4 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    В Русия е пълно с външни и вътрешни тоалет ни!?

    22:58 02.03.2026

  • 31 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Само да припомня на тоя рядко умен международен аналЛизатор. Чобани по джапанки не само победиха ами и яко наритаха краваря преди 5-6 години. Още помним кадрите с колесниците и зарязаното оръжие и хеликоптери. МА умен си бе анллизаторче, и ти верваме да знайш

    23:05 02.03.2026

  • 32 681

    0 0 Отговор
    На тия географски ширини не можем да взимаме отношение, все едно да се карам на прадядо ми.

    23:10 02.03.2026

  • 33 Анатоли

    1 0 Отговор
    Не срами името Анатолий не ставаш за нищо

    23:39 02.03.2026

