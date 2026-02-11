Иран работи по предложение за мирно използване на ядрената енергия

Иран работи по предложение за споразумение за мирно използване на ядрената енергия, заяви външният министър Абас Арагчи в интервю за RT.

„Вече инструктирах екипа си да работи по осъществим план или предложение, което може да гарантира, че Иран няма да има ядрени оръжия, като същевременно гарантира правото на Иран на мирно използване на ядрени технологии“, каза той.

Преди това иранският вицепрезидент Мохамад Еслами заяви, че Техеран ще намали нивата си на обогатяване на уран, ако САЩ отменят всички санкции срещу страната.

На 6 февруари Иран и САЩ проведоха разговори за ядрената програма на Ислямската република в столицата на Оман. Срещата беше първата след дълга пауза поради ескалацията на ирано-израелския конфликт през юни 2025 г. По това време Ислямската република и Съединените щати бяха провели пет кръга консултации.

Техеран иска да сключи сделка с Вашингтон, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Мисля, че искат да сключат сделка“, каза той в интервю за Fox Business. „Аз също бих предпочел сделка“, добави американският лидер.