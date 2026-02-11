Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран работи по предложение за мирно използване на ядрената енергия

Иран работи по предложение за мирно използване на ядрената енергия

11 Февруари, 2026 05:32, обновена 11 Февруари, 2026 05:42 738 0

  • иран-
  • сащ-
  • ядрена енергия-
  • оръжие-
  • споразумение

Техеран иска да сключи сделка с Вашингтон, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп

Иран работи по предложение за мирно използване на ядрената енергия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран работи по предложение за споразумение за мирно използване на ядрената енергия, заяви външният министър Абас Арагчи в интервю за RT.

„Вече инструктирах екипа си да работи по осъществим план или предложение, което може да гарантира, че Иран няма да има ядрени оръжия, като същевременно гарантира правото на Иран на мирно използване на ядрени технологии“, каза той.

Преди това иранският вицепрезидент Мохамад Еслами заяви, че Техеран ще намали нивата си на обогатяване на уран, ако САЩ отменят всички санкции срещу страната.

На 6 февруари Иран и САЩ проведоха разговори за ядрената програма на Ислямската република в столицата на Оман. Срещата беше първата след дълга пауза поради ескалацията на ирано-израелския конфликт през юни 2025 г. По това време Ислямската република и Съединените щати бяха провели пет кръга консултации.

Техеран иска да сключи сделка с Вашингтон, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Мисля, че искат да сключат сделка“, каза той в интервю за Fox Business. „Аз също бих предпочел сделка“, добави американският лидер.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания