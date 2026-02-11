Лавров: Новите ограничения на САЩ върху Венецуела дискриминират Русия

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в сряда, че новите ограничения на Съединените щати върху участието на Русия и други държави в нефтения сектор на Венецуела представляват "открита дискриминация", съобщава "Ройтерс", предава News.bg.
Изказването бе направено след като Министерството на финансите на САЩ издаде общо разрешение за улесняване на проучването и добива на нефт и газ във Венецуела, но изрично изключи възможността за сделки, включващи руски и китайски компании или граждани.
Кремъл по-рано обяви, че Москва планира да поиска от Вашингтон официални уточнения относно новите ограничения. Лавров подчерта, че Русия е в контакт с американската страна и настоява за сътрудничество, основано на взаимно уважение, без стремеж за господство.
Русия има дългогодишни исторически и енергийни връзки с Венецуела, включително инвестиции и съвместни проекти. Държавната компания "Росзарубежнефт" контролира активи в страната. След промени в политическата ситуация и намесата на САЩ в енергийния сектор на Венецуела, руските играчи бяха подложени на натиск и принуждавани да напуснат пазара - според Лавров това е част от по-широка кампания за ограничаване на руското влияние.
Москва ще продължи да следи ситуацията и да търси официални пояснения от Вашингтон, като новите ограничения според руския външен министър подкопават дългогодишните енергийни връзки между двете страни.
1 Безспорен факт
Коментиран от #7, #8, #9
13:27 11.02.2026
2 Пич
Коментиран от #4
13:28 11.02.2026
3 катърнян
13:28 11.02.2026
5 Пламен
13:30 11.02.2026
6 Аха...
До коментар #4 от "ичке":Твърдото ти спортно Д/пе !!! Ама само отвън подлъгва, вътрешно - разкована плевня !!!
Коментиран от #29
13:32 11.02.2026
7 Иван 1
До коментар #1 от "Безспорен факт":И кой го твърди това че няма загинали американски военни,продължавай да вярваш на мериканците.
13:34 11.02.2026
8 Империята
До коментар #1 от "Безспорен факт":Нанесе удар само че върху демокрацията. САЩ доказаха отново, че са империя на злото. Но скоро и техния край ще дойде както на всяка империя
Коментиран от #12, #16, #24, #32
13:37 11.02.2026
9 Смешник
До коментар #1 от "Безспорен факт":За разлика от Тръмп Путин е умен Не иска да разпали трета световна война А чичо Дончо най накрая ще се наиграе
Коментиран от #15
13:38 11.02.2026
10 Ха ха
На Коня и цялата кремълска банда бай Дончо трябва да им пусне едно "Диско" като на мЪдурко
13:39 11.02.2026
11 Голям
13:39 11.02.2026
13 Коньооооо
Ти от кога си руснак бе, господин Калантарян?
13:46 11.02.2026
14 пешо
13:47 11.02.2026
15 мдааа
До коментар #9 от "Смешник":Путлираст, а?
Много некадърно и неграмотно изказване.
13:48 11.02.2026
16 1917та
До коментар #8 от "Империята":Пак ли ЩЕ ЩЕ ЩЕ разпадаме гнилия капитализъм?
Ха ха ха
Коментиран от #36
13:49 11.02.2026
17 РИА Новости
-Защо ми спряхте коката от Венецуела ? Захарова плаче безутешно сал на водка ама не и стига
13:49 11.02.2026
18 Кондьо
13:51 11.02.2026
19 "Във Венецуела са разочаровани от Русия
13:54 11.02.2026
20 Българин
13:55 11.02.2026
21 Мадуро
Коментиран от #27
13:57 11.02.2026
22 Учуден
13:58 11.02.2026
23 Копейка
13:58 11.02.2026
24 Нямат край
До коментар #8 от "Империята":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
13:59 11.02.2026
25 Навън леден дъжд запръска
14:00 11.02.2026
26 Пенчо
14:00 11.02.2026
27 да питам
До коментар #21 от "Мадуро":верно ли Пуся скоро ще спаси приятелите си Мадуро и Мигел ?
Коментиран от #37
14:01 11.02.2026
28 дядото
14:05 11.02.2026
29 пак си надничал
До коментар #6 от "Аха...":в хаспуха на мааси
14:16 11.02.2026
31 Анджо
14:17 11.02.2026
32 Анджо
До коментар #8 от "Империята":На кое зло,че разбиха тоя мракобесен режим. Дано вече не дойде пак такова проклето време. Поне съм свидел какво е било.
14:29 11.02.2026
35 Предложение
14:30 11.02.2026
36 хаха🤣
До коментар #16 от "1917та":Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни🤣🤣🤣
14:33 11.02.2026
37 Лили
До коментар #27 от "да питам":Може да играят на сантасе в Гуантанамо
Путин е военнопрестъпник .
14:43 11.02.2026