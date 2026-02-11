Новини
Свят »
Русия »
Лавров: Новите ограничения на САЩ върху Венецуела дискриминират Русия

Лавров: Новите ограничения на САЩ върху Венецуела дискриминират Русия

11 Февруари, 2026 13:25 1 367 37

  • сергей лавров-
  • сащ-
  • венецуела-
  • русия-
  • петрол

Москва настоява за пояснения от Вашингтон и подчертава историческите енергийни връзки с Каракас

Лавров: Новите ограничения на САЩ върху Венецуела дискриминират Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в сряда, че новите ограничения на Съединените щати върху участието на Русия и други държави в нефтения сектор на Венецуела представляват "открита дискриминация", съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Изказването бе направено след като Министерството на финансите на САЩ издаде общо разрешение за улесняване на проучването и добива на нефт и газ във Венецуела, но изрично изключи възможността за сделки, включващи руски и китайски компании или граждани.

Кремъл по-рано обяви, че Москва планира да поиска от Вашингтон официални уточнения относно новите ограничения. Лавров подчерта, че Русия е в контакт с американската страна и настоява за сътрудничество, основано на взаимно уважение, без стремеж за господство.

Русия има дългогодишни исторически и енергийни връзки с Венецуела, включително инвестиции и съвместни проекти. Държавната компания "Росзарубежнефт" контролира активи в страната. След промени в политическата ситуация и намесата на САЩ в енергийния сектор на Венецуела, руските играчи бяха подложени на натиск и принуждавани да напуснат пазара - според Лавров това е част от по-широка кампания за ограничаване на руското влияние.

Москва ще продължи да следи ситуацията и да търси официални пояснения от Вашингтон, като новите ограничения според руския външен министър подкопават дългогодишните енергийни връзки между двете страни.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безспорен факт

    22 23 Отговор
    "Операциите на САЩ нанесоха огромен и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Армения, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #7, #8, #9

    13:27 11.02.2026

  • 2 Пич

    26 11 Отговор
    Лавров !!! Започвате да ми ставате досадни !!! Много говорите, малко вършите !!! С говедата трябва твърдо да се работи !!!

    Коментиран от #4

    13:28 11.02.2026

  • 3 катърнян

    13 14 Отговор
    пак дискриминиран.от атовете

    13:28 11.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пламен

    21 11 Отговор
    Тоя за Индия още ли не са го уведомили ?

    13:30 11.02.2026

  • 6 Аха...

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "ичке":

    Твърдото ти спортно Д/пе !!! Ама само отвън подлъгва, вътрешно - разкована плевня !!!

    Коментиран от #29

    13:32 11.02.2026

  • 7 Иван 1

    14 18 Отговор

    До коментар #1 от "Безспорен факт":

    И кой го твърди това че няма загинали американски военни,продължавай да вярваш на мериканците.

    13:34 11.02.2026

  • 8 Империята

    14 19 Отговор

    До коментар #1 от "Безспорен факт":

    Нанесе удар само че върху демокрацията. САЩ доказаха отново, че са империя на злото. Но скоро и техния край ще дойде както на всяка империя

    Коментиран от #12, #16, #24, #32

    13:37 11.02.2026

  • 9 Смешник

    12 17 Отговор

    До коментар #1 от "Безспорен факт":

    За разлика от Тръмп Путин е умен Не иска да разпали трета световна война А чичо Дончо най накрая ще се наиграе

    Коментиран от #15

    13:38 11.02.2026

  • 10 Ха ха

    13 12 Отговор
    Мьi наших не бросоем ха ха.
    На Коня и цялата кремълска банда бай Дончо трябва да им пусне едно "Диско" като на мЪдурко

    13:39 11.02.2026

  • 11 Голям

    16 10 Отговор
    праз, били дискриминирани. Руснаците вече даже Армения не ги бръсне за фактор

    13:39 11.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Коньооооо

    9 8 Отговор
    Тръмп НАШ. МБУА ХА ХА ХА ХА 🤣😂🍆
    Ти от кога си руснак бе, господин Калантарян?

    13:46 11.02.2026

  • 14 пешо

    14 8 Отговор
    щатите могат дискриминират а и кои бяха тея руснаци

    13:47 11.02.2026

  • 15 мдааа

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Смешник":

    Путлираст, а?
    Много некадърно и неграмотно изказване.

    13:48 11.02.2026

  • 16 1917та

    13 7 Отговор

    До коментар #8 от "Империята":

    Пак ли ЩЕ ЩЕ ЩЕ разпадаме гнилия капитализъм?
    Ха ха ха

    Коментиран от #36

    13:49 11.02.2026

  • 17 РИА Новости

    11 7 Отговор
    Лавров прахосмукачката

    -Защо ми спряхте коката от Венецуела ? Захарова плаче безутешно сал на водка ама не и стига

    13:49 11.02.2026

  • 18 Кондьо

    6 10 Отговор
    Видеха колко им е разкекерчена войската и казаха Тия ще ги дискриминираме

    13:51 11.02.2026

  • 19 "Във Венецуела са разочаровани от Русия

    10 7 Отговор
    Повече 35 дни изминаха след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени."

    13:54 11.02.2026

  • 20 Българин

    9 8 Отговор
    г-н Лавров още не е разбрал, че има нов световен ред. И сега, който има сила, си взема каквото реши, открито и без преструвки. Не се съобразява с договори, със заявления от вчера, с измислени институции и всякакви общочовешки цености. Просто поставя ултиматум и ако в рамките на деня не му се предостави исканото, си го взема със сила! А който няма сила, седи и циври, иска и на него да му се даде, врагът му да отстъпва земи, пари, ресурси и само се оплаква, че е излъган, измамен и заблуден.

    13:55 11.02.2026

  • 21 Мадуро

    9 8 Отговор
    Абе ватенките нали сте печени?Що не ме спасихте?

    Коментиран от #27

    13:57 11.02.2026

  • 22 Учуден

    7 7 Отговор
    Идиот!

    13:58 11.02.2026

  • 23 Копейка

    7 7 Отговор
    Тук какво да викаме?

    13:58 11.02.2026

  • 24 Нямат край

    10 7 Отговор

    До коментар #8 от "Империята":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    13:59 11.02.2026

  • 25 Навън леден дъжд запръска

    2 9 Отговор
    ник Механик дедовият ми изтръска.

    14:00 11.02.2026

  • 26 Пенчо

    1 4 Отговор
    Жълтъка дърпа дявола за опашката!

    14:00 11.02.2026

  • 27 да питам

    7 6 Отговор

    До коментар #21 от "Мадуро":

    верно ли Пуся скоро ще спаси приятелите си Мадуро и Мигел ?

    Коментиран от #37

    14:01 11.02.2026

  • 28 дядото

    7 4 Отговор
    вие още наивно смятате,че сащ могат да ви бъдат надежден и честен партньор

    14:05 11.02.2026

  • 29 пак си надничал

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аха...":

    в хаспуха на мааси

    14:16 11.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Анджо

    6 3 Отговор
    Е, нали искаха многополюсен свят, какво се оплаква дискриминирания. По смешни ревльовси нема от руското политика. То първа ще ревът колко са лоши.в Европейският съюз и колко неправилно се въображаеми и така ще ни спират да нападнем. А те вече ревът и са много загрижени за Европейската икономика. Кой да знае , може да искат да ни дават без пари горивата само и само Европа да е по добре. Тоя май го е най страх ,че във Венесуела вече може и да няма режима като на Мадуро.

    14:17 11.02.2026

  • 32 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Империята":

    На кое зло,че разбиха тоя мракобесен режим. Дано вече не дойде пак такова проклето време. Поне съм свидел какво е било.

    14:29 11.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Предложение

    3 0 Отговор
    Чур(к)ин и Мадуро да се хванат заедно и да начешят Пут(к)ин

    14:30 11.02.2026

  • 36 хаха🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "1917та":

    Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни🤣🤣🤣

    14:33 11.02.2026

  • 37 Лили

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "да питам":

    Може да играят на сантасе в Гуантанамо
    Путин е военнопрестъпник .

    14:43 11.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания