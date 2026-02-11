Лавров: Новите ограничения на САЩ върху Венецуела дискриминират Русия

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в сряда, че новите ограничения на Съединените щати върху участието на Русия и други държави в нефтения сектор на Венецуела представляват "открита дискриминация", съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Изказването бе направено след като Министерството на финансите на САЩ издаде общо разрешение за улесняване на проучването и добива на нефт и газ във Венецуела, но изрично изключи възможността за сделки, включващи руски и китайски компании или граждани.

Кремъл по-рано обяви, че Москва планира да поиска от Вашингтон официални уточнения относно новите ограничения. Лавров подчерта, че Русия е в контакт с американската страна и настоява за сътрудничество, основано на взаимно уважение, без стремеж за господство.

Русия има дългогодишни исторически и енергийни връзки с Венецуела, включително инвестиции и съвместни проекти. Държавната компания "Росзарубежнефт" контролира активи в страната. След промени в политическата ситуация и намесата на САЩ в енергийния сектор на Венецуела, руските играчи бяха подложени на натиск и принуждавани да напуснат пазара - според Лавров това е част от по-широка кампания за ограничаване на руското влияние.

Москва ще продължи да следи ситуацията и да търси официални пояснения от Вашингтон, като новите ограничения според руския външен министър подкопават дългогодишните енергийни връзки между двете страни.