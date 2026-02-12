Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Великобритания »
Островът, който загуби връзка с външния свят

Островът, който загуби връзка с външния свят

12 Февруари, 2026 19:08 1 266 6

  • остров-
  • света елена-
  • наполеон-
  • атлантически океан

Атлантическият остров Света Елена е толкова отдалечен, че някога Наполеон е бил заточен там

Островът, който загуби връзка с външния свят - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

До отдалечения атлантически остров Света Елена, британска отвъдморска територия със собствено регионално управление, обикновено може да се стигне със самолет от Йоханесбург. Южноафриканската авиокомпания Airlink обслужва линията един до два пъти седмично с междинно кацане в Намибия, като общото времетраене на полета е малко над шест часа. Но в момента всичко е различно.

В официално съобщение на авиокомпанията се казва: "Със съжаление съобщаваме, че поради оперативни предизвикателства на летището в Света Елена с незабавно действие се прекратяват всички полети от и до острова. Airlink се извинява за евентуалните неудобства, причинени от обстоятелства, които са извън нашия контрол".

Една от най-трудните писти в света

Проблемите, довели да това решение, са свързани явно с безопасността на летището. Според информация от компетентните надзорни органи в Света Елена към момента не могат да бъдат напълно гарантирани ключови пожарни и охранителни стандарти. Поради това летището е затворено за редовни пътнически полети - на първо време до 20 февруари.

Пистата за излитане и кацане на острова е смятана за една от най-трудните в света. Тя се намира на високо плато директно над брега, със стръмни траектории при излитане и кацане и с непредсказуеми ветрове. Поради това летището е подходящо само за определен тип самолети. Големи машини не могат нито да излитат, нито да кацат там.

"Най-безполезното летище в света"

Остров Света Елена се намира на около 1800 километра западно от анголското крайбрежие. Летището на острова е струвало около 300 милиона евро и е било завършено в края на 2016 г. след петгодишен период на строителство. То е било финансирано главно от бюджета за развитие на Великобритания.

Критиците обвиняват проектантите, че не са обърнали достатъчно внимание на трудните географски условия. Още първите тестови полети показаха, че по-големите самолети изпитват затруднения при силни странични ветрове. Затова откриването на летището трябваше да бъде отложено. Първият пътнически самолет кацна година по-късно от планираното, а британската преса нарече летището "най-безполезното на света".

Последният дом на Наполеон

Света Елена има около 4000 жители, към които се прибавят и туристите. Няма почти никакви алтернативни възможности за пристигане и заминаване - островът е посещаван само от време на време от круизни кораби и веднъж месечно от товарен кораб.

Света Елена е една от най-отдалечените обитавани територии в света. Островът е известен и като мястото, където е бил заточен Наполеон. Тук той прекарва последните шест години от живота си.

Автор: Щефан Убербах (АРД)


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    14 7 Отговор
    Само укро психо пилоти могат да кацат и да излитат там.

    19:13 12.02.2026

  • 2 предложение

    12 1 Отговор
    Хайде да се спасяваме на този остров,далече от кочината.

    19:22 12.02.2026

  • 3 име

    2 0 Отговор
    Памагите, козяци, търся една държава в континетална Европа, с площ около 600 хил кв.км. БЕШЕ, повтарям БЕШЕ. Първо изгуби връзка с реалността преди повече от 12г, а след това започна да губи, и територията си, и населението си, сега изгуби интернет връзка със света, изгуби връзка с жп и ел. мрежата на съседните страни, а последните данни от тях бяха, че се връщат в ХVIII век и ще се топлят на дърва без питейна вода! Какво стана с тази държава, козяци, къде е, че нещо се изгуби.

    Коментиран от #4, #5

    19:38 12.02.2026

  • 4 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    До 3 ком - другар това за мюслюманската федерация от 22 републики и москвабад ли пишеш - москвабад дори е по малък по територия и деревните са в кал и нямат газ а се топлят с дърва

    19:45 12.02.2026

  • 5 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Козяците са козе.......и овце.

    19:48 12.02.2026

  • 6 Петър

    1 0 Отговор
    Авторът е написал една глупост а редакцията спи.Наполеон е заточен на друг остров със същото име.

    20:01 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания