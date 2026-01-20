Тръмп го нарече „огромна глупост“: защо Великобритания предаде суверенитета на остров Диего Гарсия на Мавриций

Американският президент Доналд Тръмп определи споразумението, което Великобритания подписа за предаването на суверенитета на остров Диего Гарсия, част от островите Чагос, на Мавриций като "огромна глупост", като по този начин привлече вниманието върху споразумението осем месеца след като то бе подписано, предаде Ройтерс, пише БТА.

Великобритания подписа споразумението на стойност милиарди долари, след като в последния момент беше отменена съдебна забрана, като по този начин Лондон си осигури наема на стратегически важната американо-британска база на остров Диего Гарсия за следващия един век.

По-долу следват основни факти за островите и спорното споразумение.

Разселване на коренните жители на острова

Архипелагът Чагос представлява група от шест атола, състояща се от повече от 600 острова в Индийския океан южно от Малдивите. Разположен е между Африка и Индонезия. В момента на островите има около 4000 души, като на архипелага не живеят представители на коренното население чагосци или илоа, откакто Великобритания насилствено разсели 2000 души, до голяма степен земеделски работници, от островите в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, за да изгради базата на о. Диего Гарсия.

Споразумението

Поставена под все по-голям натиск от страна на международната общност, Великобритания се съгласи през 2024 г. да прехвърли суверенитета на островите Чагос на Мавриций, бивша нейна колония, която обявява независимост през 1968 г. Споразумението обаче е критикувано както от законодатели, така и от британци, родени на Диего Гарсия.

През май миналата година Великобритания заяви, че ще изплаща на Мавриций 101 млн. британски лири на година, изчислени на близо 3,4 млрд. лири през целия период, докато споразумението е в сила, за да си гарантира наема на военната база на о. Диего Гарсия в продължение на 99 години.

По това време САЩ "приветстваха историческото споразумение", като похвалиха лидерите на двете държави за тяхното визионерство. Канада, Австралия, Нова Зеландия и Индия също подкрепиха споразумението.

Значението

Диего Гарсия е ключова военна база в Индийския океан за САЩ и Великобритания. Най-скорошните операции, предприети от територията на базата включват бомбардировки срещу обекти на хусите в Йемен през 2024 и 2025 г., изпращане на хуманитарна помощ в ивицата Газа и атаките срещу обекти на талибаните и групировката "Ал Кайда" през 2001 г.

Влиянието на Китай в региона също расте, като Пекин поддържа близки търговски отношения с Мавриций

Становище на Международния съд на ООН

Великобритания раздели архипелага от колонията си Мавриций през 1965 г, три години преди да предостави независимостта на острова. През 2019 г. по искане на Общото събрание на ООН, Международният съд постановява правно необвързващо решение, което призовава Великобритания да се откаже от контрола си върху архипелага, като заявява, че британските власти неправомерно са принудили жителите на напуснат островите, за да може военната база да бъде изградена.

Опасения

Държавният секретар Марко Рубио изрази безпокойство през февруари миналата година относно потенциални заплахи за сигурността на САЩ, имайки предвид китайското влияние в региона.

Министър-председателят на Мавриций Навинчандра Рамгулам, който беше избран, след като беше сключено първоначалното споразумение, също го постави под въпрос, когато встъпи в длъжност. Той посочи, че би желал Тръмп да разгледа споразумението и да прецени дали то е добро.

Някои коренни жители на островите Чагос, много от които започват да живеят във Великобритания, след като са разселени от архипелага, протестираха срещу споразумението, като изтъкнаха, че британските власти не са взели предвид тяхното становище. Кеми Бейдънок, лидерът на опозицията във Великобритания, написа днес в социалната мрежа "Екс", че споразумението "е пълен самосаботаж", и че то е отслабило "както нас, така и нашите съюзници от НАТО."

Юридическо препятствие

Преди споразумението да бъде подписано, съдия от Върховния съд на Обединеното кралство издаде съдебна забрана в последния момент, поискана по настояването на Бернадет Дюгас и Бъртрис Помп, британски граждани, родени на о. Диего Гарсия. Магистратът разкритукува също споразумението, за това, че то изключва коренните жители на Чагос. Съдебната забрана беше отменена часове по-късно отново от Върховния съд, като по този начин споразумението можеше да бъде финализирано.