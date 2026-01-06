Новини
Свят »
Йемен »
Стотици туристи са блокирани на отдалечен йеменски остров

6 Януари, 2026

Работата на основното летище на острова беше спряна на фона на задълбочаващата се криза между ОАЕ и Саудитска Арабия

Стотици туристи са блокирани на отдалечен йеменски остров - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Когато Обединените арабски емирства изтеглиха силите си от Йемен миналата седмица в рамките на определения от Саудитска Арабия краен срок, те оставиха на отдалечения йеменски остров Сокотра също близо 600 туристи, пристигнали там със самолет, но оказали се в невъзможност да отпътуват, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Работата на основното летище на острова беше спряна на фона на задълбочаващата се криза между ОАЕ и Саудитска Арабия, която прерастна в конфликт на йеменска територия, където двете държави вече подкрепят противоборстващи сили в йеменската гражданска война.

"Никой няма информация и всички просто искат да се върнат към нормалния си живот", заяви Аурелия Крикстапониене, литовка, пристигнала в Сокотра за Нова година. Тя е трябвало да отпътува за Абу Даби в неделя, но сега ще трябва да пътува през Джеда в Саудитска Арабия предвид отслабващия контрол на ОАЕ над острова.

До Сокотра, която се намира на повече от 300 км южно от крайбрежието на Йемен в Аденския залив, можеше да се достигне доскоро само със самолетен полет от ОАЕ. Островът е оазис на спокойствието в сравнение с бушуващия конфликт в Йемен. За туристите той предлага пленителни плажове, както и уникална флора, като например известното драконово дърво.

ОАЕ поеха действителния контрол над Сокотра през 2018 г., когато транспортни самолети на силите на ОАЕ за пръв път кацнаха на острова. Разположените войници и танкове бяха част от опита на Емирствата да разширят влиянието си в региона на протока Баб ел Мандеб между Африканския рог и Арабския полуостров, отбелязва Ройтерс.


Йемен
  • 1 да бе

    3 3 Отговор
    600 туристи... то на острова няма 100 колиби. Тия на палатки ли са?

    14:58 06.01.2026

  • 2 Откровен

    4 2 Отговор
    Моят Янко е силно притеснен и се колебае в кой крачол да се скрие....след тази...,,новина"

    15:09 06.01.2026

  • 3 сащисан кравар

    3 1 Отговор
    Да викат Бай Дончо тюлена да ги извлече, като мадуровци, ама трябва и да го излъжат, че има нещо за гепене😅

    15:10 06.01.2026

  • 4 Само месо, дома дошло

    3 0 Отговор
    Литовката случайно да е чувала, че в Йемен се води гражданска война и то от повече от две страни в нея, има експедиционни сили и от време на време, някоя велика сила им тръсва по някой тон бомби? Там военни кореспонденти не ходят, а те отишли на плаж.

    15:18 06.01.2026

  • 5 Все пак

    0 1 Отговор
    The Summerland Hotel Socotra - единственият 4 зведи хотел там.

    Коментиран от #7

    15:18 06.01.2026

  • 6 Мадуро

    3 1 Отговор
    дреме ми на мадурото и на левото и на десното
    литовка от селата заседнала на неква локва

    15:21 06.01.2026

  • 7 Оценител

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Все пак":

    Хутите могат бързо да му вдигнат категорията с доста звезди и то само с една ракета.

    15:21 06.01.2026

  • 8 Все пак

    0 0 Отговор
    Общо има 5 хотела
    на острова. Колко бунгала има мисля,че не е интересно.

    15:26 06.01.2026

  • 9 СТИГА БЕ

    0 1 Отговор
    КОМУ ТАКОВАТО ТЪРСЯТ ТАМ

    15:47 06.01.2026