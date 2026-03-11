Новини
България »
Стефан Янев: Нашата сигурност не е гарантирана

Стефан Янев: Нашата сигурност не е гарантирана

11 Март, 2026 22:25 632 27

  • стефан янев-
  • война-
  • иран

Очевидно е, че трябва сухопътна операция. Иран е голяма държава с голяма армия. Тази сухопътна операция ще изисква много сериозни сили, като числен състав, оборудване и всичко останало

Стефан Янев: Нашата сигурност не е гарантирана - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната като феномен не се изразява само в това, което се случва на бойното поле. Зад военните цели и това, което виждаме над повърхността, стоят други проблеми - много по-дълбоки и влияещи на всичко, което засяга и нас. Това заяви лидерът на "Български Възход" и бивш служебен премиер Стефан Янев в предаването "Денят ON AIR".

На първо място той изтъкна икономическите проблеми.

"Когато говорим за войната в Близкия изток, вече беше коментирана цената на нефта, заплахите, че тя ще стигне 200 долара за барел - на пръв поглед като че ли го е нямало в историята и като че ли ми се струва невероятно. Една от военните цели се оказа върховният лидер, който вече е сменен, но режимът не е сменен", анализира той.

По думите му, ако целта е смяна на режима, само с въздушна сила това не може да стане.

"Очевидно е, че трябва сухопътна операция. Иран е голяма държава с голяма армия. Тази сухопътна операция ще изисква много сериозни сили, като числен състав, оборудване и всичко останало. Не мисля, че в момента има натрупване на желание от която и да е от участващите страни в конфликта за това. Може би САЩ и Израел са се надявали, че биха могли да консолидират страните от Залива като потърпевши от иранските бомбардировки, да отговорят по техния начин и да се включат и със сухопътни сили - малко вероятно", посочи Янев пред Bulgaria ON AIR.

Той подчерта сигналите на участващите страни във войната, които "се изкачват по стълбата на ескалацията".

"Това не носи нищо добро, включително и за нас. Нашата сигурност не е гарантирана. Идват тежки времена по икономическия вектор. Първият сигнал е цената на горивата. ЕС и държавите членки до голяма степен с в рецесия. С този натиск на цените на петрола и всичко останало, се отваря врата, неприятна за Европа, респективно за България. И за България, и за Европа идват много тежки времена. Тази врата се нарича потенциална деиндустриализация на Европа", смята Янев.

Според него трябва да се вземат мерки с инструментариума, с който служебната власт разполага.

"Ние от партия "Български Възход", след обсъждане с наши членове, взехме решение да не се явяваме на тези избори като партия. Проведохме много разговори, включително и с други партии. Решението ни е продиктувано от видимата ситуация в страната, в която като че ли за хората съществува надежда. Свързва се преди всичко с формацията на Радев, че би била носител на промяна на начина на функциониране на политическата система, държава. Ще продължим да работим активно и преди и по време на предизборната кампания", увери Янев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евролибераст

    5 3 Отговор
    Мъ как тъй, ва? Мъ, нали дадуфми 12 милярда за едни стари варели с крилца?
    Нали блок 70? Нали голямата работа?

    22:26 11.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Набутаха ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години.Децата ви ще растат и учат в мазетата като децата в Донбас и Украйна, Израел и Палестина.

    22:27 11.03.2026

  • 3 Русодебил

    7 2 Отговор
    ЕС ни храни!
    НАТО ни пази!
    Да живее путин!

    Коментиран от #6, #21

    22:31 11.03.2026

  • 4 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    СКРИИТЕ СЕ,ЧЕ ВРЕДИТЕ НА РАДЕВ!

    22:32 11.03.2026

  • 5 Резидента

    6 1 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствате!

    22:32 11.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Русодебил":

    ДЕЕЕЕБИЛ

    22:33 11.03.2026

  • 7 Факт

    2 1 Отговор
    Продажници в костюми вече 36 години подаряват България на чужди интереси, срещу някой долар.

    22:35 11.03.2026

  • 8 Шопо

    3 2 Отговор
    Турция ще ни напада, или може би Северна Македония ?

    22:36 11.03.2026

  • 9 Ами

    1 3 Отговор
    Разбирате ли сега защо, след като се осер@т политиците, идват военните.
    Защото един истински генерал, струва повече от 1000 политици.

    Коментиран от #12, #14, #15, #26

    22:36 11.03.2026

  • 10 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Гаранцията за сигурност винаги е била относителна спрямо вероятност за неблагоприятно развитие.
    Няма 100% гаранция за сигурност дори на ядрените велики сили.
    Заигравката със страховете на обикновените хора е непочтенна предизборна манипулация.

    22:37 11.03.2026

  • 11 Не на войната

    1 3 Отговор
    Ако ни нападнат послагаме бузите и дипломация.... както казва мунчо.

    22:37 11.03.2026

  • 12 не разбирам ролята на генерал

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Поясни!

    22:39 11.03.2026

  • 13 хмм

    3 0 Отговор
    Няма загадка относно очакванията на американците. Президентът им каза, че няма да има сухопътна операция, а се надяват вътрешната опозиция да превземе властта, защото скоро няма да имат друг шанс за това.

    Коментиран от #16

    22:39 11.03.2026

  • 14 Зелен вмирисан чорап

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Кой генерал, онзи дето обясняваше че като те нападнат преговаряш давайки каквото ти искат? Това ако е генерал и ще ни пази няма такъв смях. Старшинка артелчик по скоро по душа, нещо да смъкне да завземе вкъщи.

    22:40 11.03.2026

  • 15 Кво речи?

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    За военна диктатура ли намекваш? Щото ние диктатори не щем...

    22:42 11.03.2026

  • 16 Хипотетично

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "хмм":

    Би било по-добре някой иранец да смени аятолаския режим за иранците и за съседите им.
    Ако това не се случи, достатъчно е разрушените заводи за ядрени носители и разрушените обогатителни фабрики за уран, пък режима нека си подтиска иранците, щом това им харесва.

    Коментиран от #27

    22:44 11.03.2026

  • 17 Анджо

    4 0 Отговор
    Тоя ви плаши а вие му се връзвате. А може ли Иран и те да не могат да си ползват и тяхното гориво, даже няма да им дадат и един танкер да излезне от прохода. Тоя маймун е човек на радев и му се кланя като на путин. Ще видим какво ще стане.

    22:45 11.03.2026

  • 18 Аз съм

    3 1 Отговор
    И какво предлага тоя, да викнем Путин да ни гарантира сигурността? Щото мунчо това ще направи, ако спечели мнозинство.

    Коментиран от #22

    22:45 11.03.2026

  • 19 Пак съм аз

    2 1 Отговор
    Егати държавата ще бъдем с министър председател с прякор мунчо...

    Коментиран от #23

    22:48 11.03.2026

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    СТЕФАН ЯНЕВ Е КОПИЕ НА ЧОРАПА ...................... КАТО ПРЕСТАНЕ ДА ГОВОРИ (ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ ) ......................... КАТО ЧОРАПА ЩЕ Е ПО ДОБРЕ ....................... ФАКТ !

    22:50 11.03.2026

  • 21 рашките

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Русодебил":

    на ГРЕС!

    22:51 11.03.2026

  • 22 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Аз съм":

    По-добре Русия,
    отколкото Урсула...

    22:51 11.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 каква е тая

    3 1 Отговор
    бавноразвиваща копейка??

    22:54 11.03.2026

  • 25 Тоя е тъп комунист.

    5 0 Отговор
    Кво друго да каже?!?!

    22:55 11.03.2026

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    ДА , НО НАШИЯ "ФАЛШИВ ГЕНЕРАЛ" Е И ФАЛШИВ НАТОВЕЦ И РЕZИДЕНТ НА КГБ ...................... ФАКТ !

    22:59 11.03.2026

  • 27 Ами да ги смени

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хипотетично":

    Трябва им референдум за формата на управление и демократични избори след това, но кой да ги проведе? Видяхме, че в "демократичната" ни страна референдумите се спират умишлено, а какво остава в държави, в които има ислямистки режим...

    23:06 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове