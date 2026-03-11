Стефан Янев: Нашата сигурност не е гарантирана

Войната като феномен не се изразява само в това, което се случва на бойното поле. Зад военните цели и това, което виждаме над повърхността, стоят други проблеми - много по-дълбоки и влияещи на всичко, което засяга и нас. Това заяви лидерът на "Български Възход" и бивш служебен премиер Стефан Янев в предаването "Денят ON AIR".

На първо място той изтъкна икономическите проблеми.

"Когато говорим за войната в Близкия изток, вече беше коментирана цената на нефта, заплахите, че тя ще стигне 200 долара за барел - на пръв поглед като че ли го е нямало в историята и като че ли ми се струва невероятно. Една от военните цели се оказа върховният лидер, който вече е сменен, но режимът не е сменен", анализира той.

По думите му, ако целта е смяна на режима, само с въздушна сила това не може да стане.

"Очевидно е, че трябва сухопътна операция. Иран е голяма държава с голяма армия. Тази сухопътна операция ще изисква много сериозни сили, като числен състав, оборудване и всичко останало. Не мисля, че в момента има натрупване на желание от която и да е от участващите страни в конфликта за това. Може би САЩ и Израел са се надявали, че биха могли да консолидират страните от Залива като потърпевши от иранските бомбардировки, да отговорят по техния начин и да се включат и със сухопътни сили - малко вероятно", посочи Янев пред Bulgaria ON AIR.

Той подчерта сигналите на участващите страни във войната, които "се изкачват по стълбата на ескалацията".

"Това не носи нищо добро, включително и за нас. Нашата сигурност не е гарантирана. Идват тежки времена по икономическия вектор. Първият сигнал е цената на горивата. ЕС и държавите членки до голяма степен с в рецесия. С този натиск на цените на петрола и всичко останало, се отваря врата, неприятна за Европа, респективно за България. И за България, и за Европа идват много тежки времена. Тази врата се нарича потенциална деиндустриализация на Европа", смята Янев.

Според него трябва да се вземат мерки с инструментариума, с който служебната власт разполага.

"Ние от партия "Български Възход", след обсъждане с наши членове, взехме решение да не се явяваме на тези избори като партия. Проведохме много разговори, включително и с други партии. Решението ни е продиктувано от видимата ситуация в страната, в която като че ли за хората съществува надежда. Свързва се преди всичко с формацията на Радев, че би била носител на промяна на начина на функциониране на политическата система, държава. Ще продължим да работим активно и преди и по време на предизборната кампания", увери Янев.