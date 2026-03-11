Стефан Янев: Нашата сигурност не е гарантирана

Войната като феномен не се изразява само в това, което се случва на бойното поле. Зад военните цели и това, което виждаме над повърхността, стоят други проблеми - много по-дълбоки и влияещи на всичко, което засяга и нас. Това заяви лидерът на "Български Възход" и бивш служебен премиер Стефан Янев в предаването "Денят ON AIR".
На първо място той изтъкна икономическите проблеми.
"Когато говорим за войната в Близкия изток, вече беше коментирана цената на нефта, заплахите, че тя ще стигне 200 долара за барел - на пръв поглед като че ли го е нямало в историята и като че ли ми се струва невероятно. Една от военните цели се оказа върховният лидер, който вече е сменен, но режимът не е сменен", анализира той.
По думите му, ако целта е смяна на режима, само с въздушна сила това не може да стане.
"Очевидно е, че трябва сухопътна операция. Иран е голяма държава с голяма армия. Тази сухопътна операция ще изисква много сериозни сили, като числен състав, оборудване и всичко останало. Не мисля, че в момента има натрупване на желание от която и да е от участващите страни в конфликта за това. Може би САЩ и Израел са се надявали, че биха могли да консолидират страните от Залива като потърпевши от иранските бомбардировки, да отговорят по техния начин и да се включат и със сухопътни сили - малко вероятно", посочи Янев пред Bulgaria ON AIR.
Той подчерта сигналите на участващите страни във войната, които "се изкачват по стълбата на ескалацията".
"Това не носи нищо добро, включително и за нас. Нашата сигурност не е гарантирана. Идват тежки времена по икономическия вектор. Първият сигнал е цената на горивата. ЕС и държавите членки до голяма степен с в рецесия. С този натиск на цените на петрола и всичко останало, се отваря врата, неприятна за Европа, респективно за България. И за България, и за Европа идват много тежки времена. Тази врата се нарича потенциална деиндустриализация на Европа", смята Янев.
Според него трябва да се вземат мерки с инструментариума, с който служебната власт разполага.
"Ние от партия "Български Възход", след обсъждане с наши членове, взехме решение да не се явяваме на тези избори като партия. Проведохме много разговори, включително и с други партии. Решението ни е продиктувано от видимата ситуация в страната, в която като че ли за хората съществува надежда. Свързва се преди всичко с формацията на Радев, че би била носител на промяна на начина на функциониране на политическата система, държава. Ще продължим да работим активно и преди и по време на предизборната кампания", увери Янев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евролибераст
Нали блок 70? Нали голямата работа?
22:26 11.03.2026
2 Последния Софиянец
22:27 11.03.2026
3 Русодебил
НАТО ни пази!
Да живее путин!
Коментиран от #6, #21
22:31 11.03.2026
4 Боруна Лом
22:32 11.03.2026
5 Резидента
22:32 11.03.2026
6 Боруна Лом
До коментар #3 от "Русодебил":ДЕЕЕЕБИЛ
22:33 11.03.2026
7 Факт
22:35 11.03.2026
8 Шопо
22:36 11.03.2026
9 Ами
Защото един истински генерал, струва повече от 1000 политици.
Коментиран от #12, #14, #15, #26
22:36 11.03.2026
10 Хипотетично
Няма 100% гаранция за сигурност дори на ядрените велики сили.
Заигравката със страховете на обикновените хора е непочтенна предизборна манипулация.
22:37 11.03.2026
11 Не на войната
22:37 11.03.2026
12 не разбирам ролята на генерал
До коментар #9 от "Ами":Поясни!
22:39 11.03.2026
13 хмм
Коментиран от #16
22:39 11.03.2026
14 Зелен вмирисан чорап
До коментар #9 от "Ами":Кой генерал, онзи дето обясняваше че като те нападнат преговаряш давайки каквото ти искат? Това ако е генерал и ще ни пази няма такъв смях. Старшинка артелчик по скоро по душа, нещо да смъкне да завземе вкъщи.
22:40 11.03.2026
15 Кво речи?
До коментар #9 от "Ами":За военна диктатура ли намекваш? Щото ние диктатори не щем...
22:42 11.03.2026
16 Хипотетично
До коментар #13 от "хмм":Би било по-добре някой иранец да смени аятолаския режим за иранците и за съседите им.
Ако това не се случи, достатъчно е разрушените заводи за ядрени носители и разрушените обогатителни фабрики за уран, пък режима нека си подтиска иранците, щом това им харесва.
Коментиран от #27
22:44 11.03.2026
17 Анджо
22:45 11.03.2026
18 Аз съм
Коментиран от #22
22:45 11.03.2026
19 Пак съм аз
Коментиран от #23
22:48 11.03.2026
20 ЕДГАР КЕЙСИ
22:50 11.03.2026
21 рашките
До коментар #3 от "Русодебил":на ГРЕС!
22:51 11.03.2026
22 Ами
До коментар #18 от "Аз съм":По-добре Русия,
отколкото Урсула...
22:51 11.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 каква е тая
22:54 11.03.2026
25 Тоя е тъп комунист.
22:55 11.03.2026
26 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #9 от "Ами":ДА , НО НАШИЯ "ФАЛШИВ ГЕНЕРАЛ" Е И ФАЛШИВ НАТОВЕЦ И РЕZИДЕНТ НА КГБ ...................... ФАКТ !
22:59 11.03.2026
27 Ами да ги смени
До коментар #16 от "Хипотетично":Трябва им референдум за формата на управление и демократични избори след това, но кой да ги проведе? Видяхме, че в "демократичната" ни страна референдумите се спират умишлено, а какво остава в държави, в които има ислямистки режим...
23:06 11.03.2026