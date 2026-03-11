Венцеслав Стефанов: „Славия никога няма да получи такава дузпа като Левски! Шампионската интрига остава жива“

Вълненията около последния кръг в efbet Лига не стихват, а президентът на Славия Венцеслав Стефанов не пропусна да изрази своето мнение по горещата тема – спорната дузпа, с която Левски изтръгна минимална победа над Локомотив (Пловдив) с 1:0. В изявление пред Sportal.bg, Стефанов категорично заяви, че подобно съдийско решение в полза на „белите“ е немислимо.

"За тази дузпа ще кажа, че Славия никога нямаше и няма да получи такава дузпа. Ама като казвам никога - никога. Дали битката за титлата вече е решена? Не. Има още мачове. Попитайте ме, когато се изиграят мачовете от редовния сезон. След Левски - ЦСКА ще мога да ви кажа", отсече бизнесменът.

Той бе лаконичен, но ясен – според него подобни ситуации са изключени за неговия клуб.