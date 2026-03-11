Новини
Венцеслав Стефанов: „Славия никога няма да получи такава дузпа като Левски! Шампионската интрига остава жива“

Венцеслав Стефанов: „Славия никога няма да получи такава дузпа като Левски! Шампионската интрига остава жива“

11 Март, 2026 22:35 456 4

Президентът на "белите" смята, че борбата за титлата ще бъде ожесточена

Венцеслав Стефанов: „Славия никога няма да получи такава дузпа като Левски! Шампионската интрига остава жива“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълненията около последния кръг в efbet Лига не стихват, а президентът на Славия Венцеслав Стефанов не пропусна да изрази своето мнение по горещата тема – спорната дузпа, с която Левски изтръгна минимална победа над Локомотив (Пловдив) с 1:0. В изявление пред Sportal.bg, Стефанов категорично заяви, че подобно съдийско решение в полза на „белите“ е немислимо.

"За тази дузпа ще кажа, че Славия никога нямаше и няма да получи такава дузпа. Ама като казвам никога - никога. Дали битката за титлата вече е решена? Не. Има още мачове. Попитайте ме, когато се изиграят мачовете от редовния сезон. След Левски - ЦСКА ще мога да ви кажа", отсече бизнесменът.

Той бе лаконичен, но ясен – според него подобни ситуации са изключени за неговия клуб.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Срамно

    0 1 Отговор
    Никой в света няма да получи това което великия Левски може да получи

    22:41 11.03.2026

  • 2 Анджо

    0 0 Отговор
    По голям селянин от не съм виждал.🐂🐂

    22:51 11.03.2026

  • 3 Анджо

    2 1 Отговор
    По голям селянин от тоя не съм виждал.🐂🐂

    22:52 11.03.2026

  • 4 Тювлек ама стилен

    0 0 Отговор
    Даже жена ми се закле че няма дузпа.Защитника търсеше проблем,което си е черно тото

    23:06 11.03.2026

