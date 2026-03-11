Калояна Налбантова с втори успех на престижния бадминтон турнир в Базел

Българската бадминтон звезда Калояна Налбантова продължава победния си поход на силния турнир от сериите "World Tour Super 300" в Базел, Швейцария, където наградният фонд възлиза на внушителните 250 000 долара.

След като успешно премина през квалификационната фаза, младата ни надежда записа втора поредна победа в основната схема на сингъл. Днес Налбантова се изправи срещу упоритата датчанка Амалия Шулц и след оспорван двубой, продължил 48 минути, излезе победителка с резултат 21:14, 16:21, 21:7.

Срещата започна с размяна на геймове между двете състезателки, но в решителния трети гейм Калояна демонстрира класа и хладнокръвие, като не остави никакви шансове на съперничката си и затвори мача с категоричното 21:7.

С този успех българката си осигури място във втория кръг на престижната надпревара, където ще срещне победителката от сблъсъка между Цзя Мин Йео от Сингапур и Хсян Ти Лин от Тайван.