Техеран заплаши: Ще атакуваме пристанищата в региона, ако противникът обстрелва нашите

Иранската армия заплаши днес да атакува пристанища в Близкия изток, ако иранските пристанища бъдат атакувани от Израел и САЩ, съобщи държавната телевизия, цитирана от Франс прес, пише БТА.

"Ако нашите пристанища и докове бъдат застрашени, всички пристанища и докове в региона ще станат легитимни цели“, заяви говорител на иранските въоръжени сили, цитиран от медиите.