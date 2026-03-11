Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран заплаши: Ще атакуваме пристанищата в региона, ако противникът обстрелва нашите

Техеран заплаши: Ще атакуваме пристанищата в региона, ако противникът обстрелва нашите

11 Март, 2026 21:46 1 580 73

  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • ракети-
  • дронове

Това заяви говорител на иранските въоръжени сили, цитиран от медиите

Техеран заплаши: Ще атакуваме пристанищата в региона, ако противникът обстрелва нашите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранската армия заплаши днес да атакува пристанища в Близкия изток, ако иранските пристанища бъдат атакувани от Израел и САЩ, съобщи държавната телевизия, цитирана от Франс прес, пише БТА.

"Ако нашите пристанища и докове бъдат застрашени, всички пристанища и докове в региона ще станат легитимни цели“, заяви говорител на иранските въоръжени сили, цитиран от медиите.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    36 8 Отговор
    За Шиитите това е свещена война
    До последния Американец

    21:48 11.03.2026

  • 2 си дзън

    14 26 Отговор
    Убаво, ама с кво ще атакувате?

    Коментиран от #4, #69

    21:48 11.03.2026

  • 3 Аха

    10 20 Отговор
    И ще получите бомби,бомби, бомби.Много бомби!

    Коментиран от #7

    21:49 11.03.2026

  • 4 С джапанки

    11 16 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    И чалми.

    21:50 11.03.2026

  • 5 Сатана Z

    37 9 Отговор
    След като няма летища ,на които да кацата американски самолети е време Иран да унищожи всички пристанища в Залива ,които са заплаха за неговата сигурност и бай Дончо ще се чуди къде да връзва самолетоносачи и другите гемии,които са около него.

    Коментиран от #13

    21:51 11.03.2026

  • 6 Има

    8 20 Отговор
    Една приказка "куче дето много лае не хапе"

    Коментиран от #54

    21:52 11.03.2026

  • 7 си дзън

    11 23 Отговор

    До коментар #3 от "Аха":

    Абе къде е ПВО-то на Иран с руските С-200 до С-1000? Къде са руските МиГ-ве И Су-та ве?

    Коментиран от #61

    21:52 11.03.2026

  • 8 Бум

    4 12 Отговор
    ФБР предупреди полицейските управления на Калифорния, че Иран може да извърши удар с дрон по западното крайбрежие на САЩ, съобщи ABC News, позовавайки се на документ, с който разполага.

    Бюрото разпространи документа в края на февруари.

    „Наскоро получихме информация, че към началото на февруари 2026 г. Иран е планирал да извърши изненадваща атака с безпилотни летателни апарати от неидентифициран кораб край бреговете на Съединените щати, по-специално срещу неопределени цели в Калифорния, в случай че Съединените щати предприемат атака срещу Иран.“ — се казва в предупреждението, цитирано от The Guardian.

    21:52 11.03.2026

  • 9 Значи

    6 18 Отговор
    ако някой ти шляпа шамари, ти почваш да биеш съседските деца за да се спасиш. Гадост

    21:54 11.03.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    11 22 Отговор
    Украйна днес удари Крим и унищожи ключов ПВО радар. От днес Крим практически е без ПВО, моста утече у морето ☝️

    Коментиран от #17, #25, #30

    21:54 11.03.2026

  • 11 Тези

    9 16 Отговор
    В попагандата надминаха дори своите учители от Кремъл

    21:54 11.03.2026

  • 12 Фактолог

    20 8 Отговор
    Иран има повече ракети, отколкото някой си мисли!
    Ракетните и пускови установки на Иран са силно подценени от Запада (IDF, CENTCOM и медии).

    Иран изгражда, складира и произвежда масово ракети и пускови установки от над 35 години чрез огромна екосистема от държавни, частни компании, стартиращи компании, университети и изследователски центрове - далеч по-модерни и устойчиви от по-малката, изцяло държавна програма на Северна Корея, казва анализаторът Патриша Маринс:

    - Твърденията, че Иран „изчерпва“ ракетите или пусковите установки, са глупости - те произвеждат 10-12 различни модела, способни да достигнат Израел, като някои се произвеждат от близо 30 години.
    Само 30 пускови установки са визуално потвърдени като унищожени досега.
    - Иран има стотици скрити подземни силози (картографирани: 25 бази с 4-6 силоза всеки; реалният брой вероятно е 50-100 → общо 200-600 силоза). Много от тях използват револверни системи (въртят се и се презареждат автоматично, 8 ракети на барабан)
    - Иран дори не е започнал масово да използва силози – умишлено избягвайки да ги излага на спътниците. Те все още предпочитат мобилни пускови установки, докато работят за потискане на израелското/американското господство на дронове/наблюдение.
    - Производството на далекобойни ракети , пускови установки и бойни дронове в Иран върви мащабно в момента дълбоко под земята и не е спирало, дори се е удвоило.
    - Приблизителните оценки са за около 10 000 ракети и 1200 пускови установки ста

    Коментиран от #14, #18, #38, #70

    21:54 11.03.2026

  • 13 Костадин Костадинов

    10 13 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Ама ти си крайну и болестно пороууз дъ си мислиш чи Иран мой да е противник на САЩ . Явну си прооооззз русуфилякъ

    Коментиран от #56

    21:54 11.03.2026

  • 14 Костадин Костадинов

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "Фактолог":

    На кратко: прочети 13

    21:55 11.03.2026

  • 15 козлячетата , стягайте багажа

    18 4 Отговор
    Вчера Уиткоф два пъти е предлагал примирие на Иранците , обаче ония твърдо отказали .

    Коментиран от #20

    21:56 11.03.2026

  • 16 Хасковски каунь

    16 4 Отговор
    С няколко ракетки ИРАН запали терминала в Оман.

    21:57 11.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 международните медии твърдят

    17 3 Отговор
    че Уитков предлагал мир на Иран и ония да ги пуснат да си ходят . Обаче исканията на Иран били равносилни на капитулацията на америте .

    Коментиран от #23

    22:00 11.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Владимир Путин, президент

    5 11 Отговор

    До коментар #17 от "Костадин Костадинов":

    Вече ПЕТ года си мисля Украйна ли е силна или Русия си не може. Комай и двете неща заедно.

    Коментиран от #32

    22:01 11.03.2026

  • 22 Тръмпи много сгафи,

    2 9 Отговор
    ама и тези не са читави с тоя радикален ислям.

    Коментиран от #52

    22:01 11.03.2026

  • 23 Костадин Костадинов

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от "международните медии твърдят":

    Едно време в парламента имаши дин дето обясняаши чи Югославия ш победи САЩ. Явно си по-прозззз и от негу

    22:02 11.03.2026

  • 24 хаха

    5 1 Отговор
    Много важно. Трепанье до дупка!

    22:02 11.03.2026

  • 25 Шопо

    3 8 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    Коментиран от #34

    22:03 11.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Аятолах Хохомайни

    3 1 Отговор
    Абе, няма са плацикате у нащо море казах!

    22:03 11.03.2026

  • 28 Хахаха

    15 2 Отговор
    Паветниците са зашаматени до степен, че даже кларнети не им се надуват днес! А това най много обичат от всичко! Скъсаха гащурите на техните господари и в Украйна, и в Иран, и тея залухавци от паветата се въртат като пумпали, само ако мое да видат някъде останал жив либерастки вожд!

    22:03 11.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 си дзън

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Има графити как розови фламинга кацат на Моста.

    22:04 11.03.2026

  • 31 Тръмпоча

    11 2 Отговор
    - Ама, нали уж ракетите им бяха свършили и войната беше почти приключила? Някой да ми обясни, мен!

    22:05 11.03.2026

  • 32 Костадин Костадинов

    1 8 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Наближавът 5 гудини пубеди . Колку гудини ш продължават тес пубеди?

    Коментиран от #37, #41

    22:05 11.03.2026

  • 33 демократ

    1 5 Отговор
    Рия ирански геардии и други ла йна имат казарми бомбете ги бе американски тапатси.

    22:05 11.03.2026

  • 34 Интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Шопо":

    Ще му пратиш бельото си, да обгази врага ли?

    22:06 11.03.2026

  • 35 Английски

    9 0 Отговор
    Учени откриха, че тая фауна на паветата нема интелект на фауна ( говеда примерно ) , а има интелект на флора! Тъпи били като зеленчуци!

    22:06 11.03.2026

  • 36 тъй казват хората

    17 0 Отговор
    Иран отхвърли две послания от специалния пратеник на американския президент , Стив Уиткоф, с искане за прекратяване на огъня, тъй като лидерите му усещат, че не губи войната, а президентът на фаш , най-малкото усеща политически натиск.

    Иран вярва, че конфликтът не може да бъде прекратен, докато не приеме, че на Чичо е било показано, че икономическата, политическата и военната цена е толкова висока, че не си струва да се повтаря.

    22:06 11.03.2026

  • 37 Факт

    11 1 Отговор

    До коментар #32 от "Костадин Костадинов":

    До пълното опразване на американските военни складове и европейските банки.

    Коментиран от #42

    22:07 11.03.2026

  • 38 си дзън

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Фактолог":

    Това с барабана за ракети под земята и 10 000 бройки удря Салавьов в земята.

    22:07 11.03.2026

  • 39 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор
    Аве да питъм: някой знай ли дей оня,моа приятел психчп

    22:07 11.03.2026

  • 40 Величко

    4 0 Отговор
    Огън !

    22:08 11.03.2026

  • 41 Иран за три дена ..

    10 1 Отговор

    До коментар #32 от "Костадин Костадинов":

    Сега какво , Иран за три седмици ??
    Ама и там май не ...Иран за три месеца ??
    Абе козляците , кога ще обявявате победата ?!!

    Коментиран от #45

    22:08 11.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ВЕЛИКИ СТЕ ДРУГАРИ!,🚀✝️🪏💖ЗА ОБОРА ПО...ЗДРАВ.!

    22:09 11.03.2026

  • 44 Наблюдател

    12 0 Отговор
    Краварите вече нямат нито радари, нито боеприпаси, нито регионална система за комуникация , а вече нямат и бази и горива за летящите си кошници.
    Най-близките техни военни кораби стоят на 700 километра от Иран и не смеят да припарят.
    Хаос и паника! И най-важното, няма вече измъкване от капана в който попаднаха и блатото което ги поглъща.
    Стратегията на Иран, Русия и Китай е безупречна.
    Ще потопят веднъж завинаги коалиция Епщайн в персийския залив заедно с коалицията на желаещите от Япония, Корея и Европа.
    Планът е чудесен и вече се реализира доста интензивно , като Китай и Русия са във ВИП ложите и със самодоволна усмивка наблюдават тази грандиозна западна гротеска, след чийто финал музиката ще свири туш и ще изгасят лампите на западната цивилизация на злото завинаги.
    Да сме искали, нямаше да го измислим по-добре и да се случи по-бързо, но се случва пред очите ни и до 3 месеца коалиция Епщайн ще е на колене пред новите велики сили - силите на справедливостта и светлината!

    Коментиран от #47

    22:09 11.03.2026

  • 45 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #41 от "Иран за три дена ..":

    Тъй кът гледам, спрямо Русия успехите са на светлинни години. Празнуглавия руснак мой са учи саму

    Коментиран от #48

    22:10 11.03.2026

  • 46 Само питам

    8 0 Отговор
    А бе Стайчо , ти май не четеш международната преса , а ? Четеш само украинските медии.
    Що не четеш Гардиън бе ох лю в ?

    22:10 11.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 да бе бат Стайчо

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Костадин Костадинов":

    Явно си гола вода и кал по гъ зъ .

    Коментиран от #51

    22:11 11.03.2026

  • 49 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор
    Дей моя психо-приятял?

    22:12 11.03.2026

  • 50 Георгиев

    9 2 Отговор
    Така се прави. Браво на персите! Горди, решителни, око за око, зъб за зъб. Време е да я направят тази стомна бомба и другите да мирясат. Длъжни да. Само така ще си запазят страната, подземните богатства. И не им зная законите, но за шпионаж там трябва смъртно наказание, веднага. Ирак е просмукан от мрежа на Мосад и ще е трудно да се очисти. Но трябва. Иначе няма спокоен живот. Ще ги избиват като президента им.

    Коментиран от #53

    22:12 11.03.2026

  • 51 Костадин Костадинов

    0 4 Отговор

    До коментар #48 от "да бе бат Стайчо":

    Не съ убиждам от прозззззти

    22:12 11.03.2026

  • 52 Ъъъъ

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Тръмпи много сгафи,":

    "ама и тези не са читави с тоя радикален ислям."

    А по какъв начин ти пречи техния радикален ислям? Нито ти се налага да живееш в Иран, нито ти се налага да живееш по техните закони. По какъв начин ти пречи исляма? Оставете ги да си живеят както намерят за добре и всичко ще е наред...... Ама те имат много петрол и затова исляма е проблем Ако го нямаше този петрол, никой нямаше да го интересува какво се случва в Иран... 🤔

    22:12 11.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Има":

    Бъди сигурен ,че тая приказка не е много вярна(в буквален смисъл).... А иначе иранците са правото си, да бият по пристанищата на съюзниците на агресора(Не че одобрявам такива удари)..... Но това е начин кравата да се вразуми и да се прибира в обора....

    22:15 11.03.2026

  • 55 Гардиън

    7 1 Отговор
    Иран става все по-непокорен пред американско-израелската атака
    Патрик Уинтур
    Дипломатически редактор
    Иран вярва, че конфликтът не може да бъде прекратен, докато не приеме, че на Президента е било показано, че икономическата, политическата и военната цена е толкова висока, че не си струва да се повтаря.

    22:15 11.03.2026

  • 56 РЕАЛИСТ

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "Костадин Костадинов":

    Що да не може, бе? Питай Афганистан и Виетнам. С по един Кашашник и питка хляб и ги накараха американците да бягат бързо. В Афганистан и оръжие за милиарди оставиха в бързината.

    Коментиран от #72

    22:16 11.03.2026

  • 57 Миротворец

    9 7 Отговор
    Чалмите си просят голям бой.

    Коментиран от #58

    22:18 11.03.2026

  • 58 Да просят си го

    6 4 Отговор

    До коментар #57 от "Миротворец":

    И си го получават в момента

    Коментиран от #64

    22:20 11.03.2026

  • 59 Бай той Толстой

    3 1 Отговор
    Бензин по 3.50 евро за Ганчо 😁

    Коментиран от #60

    22:35 11.03.2026

  • 60 Евролибераст

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Бай той Толстой":

    Фаф клуба на богатите съм, мен. Заплата 600€ и бензин по 3.

    22:37 11.03.2026

  • 61 Сатана Z

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    У плтинята при крайцера, копейките и мочта.

    22:37 11.03.2026

  • 62 Па съм я бе

    3 2 Отговор
    Кво стана бе,а?Чичо Дончо преаби работата,а?А?Аааа.💥💥💥😁Чакайте да видите персийския туч как дъни яко.

    22:38 11.03.2026

  • 63 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор
    Бункерното няма ли да връща помоща на чалмарите, с тяхна помощ е още жив!

    22:39 11.03.2026

  • 64 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #58 от "Да просят си го":

    Три танкера далдисаха в Ормузкия проток. Никой не смее да мине от там, а янките ги е шубе да екскортират дори.
    Самолетоносачът им беше позорно пробит и вече не играе роля.
    Базите им бяха разпиляни от ракетни обстрели.
    Краварите се уплашиха и обявиха, че войната приключила.
    Та, ко викаш?

    Коментиран от #71

    22:40 11.03.2026

  • 65 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    А в магучая пенсията е 100 кла картофи, заплата 200, само копейките им са по пропаднали и гладни от тях!

    Коментиран от #68

    22:41 11.03.2026

  • 66 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Костадин Костадинов":

    Освен три пъти да обидиш човека, не си посочил никакви аргументи. Това показва, кой от двама ви всъщност е пр03.

    22:42 11.03.2026

  • 67 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Задунайските раби за една нощ от плавославни приеха исляма по заповед на алкохолния халифат!

    22:42 11.03.2026

  • 68 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Бай той Толстой":

    Всеки руснак може да си позволи да си купи повече продукти, суровини и услуги, от аналогичният му българин.
    Останалото са голи лалания на пенливи либерастчета.

    Коментиран от #73

    22:44 11.03.2026

  • 69 Висящият от колесник

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    с камили

    22:45 11.03.2026

  • 70 Абе то така говорихте и

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Фактолог":

    за Русия, че била пета сила , ама виж какъв смях се оказа. Даже и самите русофили са изненадаха, че е толкова слаба и изостнала.

    22:47 11.03.2026

  • 71 Фалшиви кадри и информация

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Факт":

    заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.

    😂

    22:48 11.03.2026

  • 72 Eвгени

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "РЕАЛИСТ":

    Защото на чело на САЩ бяха нормални президенти. Лоши като хора, но все пак нормални. А Дончо него слуша главата, не го ли чу? Той каза, че някои райони ще бъдат унищожени и огромно количество хора в тях ще умрат

    22:50 11.03.2026

  • 73 Да, бе да

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Факт":

    Затова в по източната част от станата не малка част от населенито няма дори вътрешна тоалетна и даже не знае е какво е това

    22:51 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания