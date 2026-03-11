Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Доналд Тръмп: Не се страхувам от ирански атаки на територията на САЩ

11 Март, 2026 22:46 691 22

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • фбр-
  • дронове-
  • ракети-
  • ормузки проток

Телевизия Ей Би Си съобщи, че ФБР е предупредило полицейските участъци в Калифорния, че Иран може да отмъсти за американските атаки, като изпрати дронове срещу западното крайбрежие

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че не се опасява от организирани от Иран атаки на територията на САЩ, след като Федералното бюро за разследване (ФБР) предупреди, че ирански дронове е възможно да ударят западното крайбрежие на САЩ, съобщи телевизия Ей Би Си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

САЩ и Израел започнаха да нанасят удари срещу Иран преди близо две седмици, хвърляйки региона на Персийския залив във война. Техеран извърши ответни атаки на американско-израелските удари, при които бяха убити високопоставени ирански официални представители, включително върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

На зададен му днес от журналисти въпрос дали се опасява, че Иран може да засили ответните действия, включително на американска територия, Тръмп заяви: „Не, не се (опасявам)“.

По-късно телевизия Ей Би Си съобщи, че ФБР е предупредило полицейските участъци в Калифорния, че Иран може да отмъсти за американските атаки, като изпрати дронове срещу западното крайбрежие.

„Наскоро получихме информация, че от началото на февруари 2026 г. Иран, както се твърди, е имал намерение да извърши изненадваща атака с дронове от неидентифициран кораб покрай крайбрежието на САЩ, по-специално срещу неопределени цели в Калифорния, в случай че САЩ извършат удари срещу Иран“, предупреди ФБР в края на февруари, според Ей Би Си. „Нямаме допълнителна информация за времето, средствата, целите или извършителите на тази предполагаема атака“, добавя американското Федерално бюро за разследване.

Израелската армия е готова да продължи войната с Иран толкова дълго, колкото е необходимо, каза днес пред журналисти нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, съобщи Ройтерс.

"Като армия ние сме готови да продължим кампанията толкова дълго, колкото е необходимо", подчерта говорителят на израелската армия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано пред "Аксиос", че войната с Иран ще приключи скоро, тъй като "на практика вече не е останало нищо" за поразяване.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами

    8 2 Отговор
    Как ще се страхува , след като наркомана му е "изпратил" специалистите по дронове.

    Коментиран от #9

    22:49 11.03.2026

  • 2 Правилно

    5 8 Отговор
    и Иран и Русия са вече полумрели риби, само леко мърдат😂

    Коментиран от #5

    22:50 11.03.2026

  • 3 конгре джулейшънс

    7 1 Отговор
    💲Тръмп днес заяви, че не се опасява 💲
    Ето че опасяващите се, имат избор да се позапасират с памперси, а на Дончо, въпреки възрастта му, не са необходими.

    22:50 11.03.2026

  • 4 Усраула Лайненс

    8 1 Отговор
    е как да се страхуваш като си пациент на 4ти километър
    там всички сте безстрашни

    22:51 11.03.2026

  • 5 Висящият от колесник

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Правилно":

    не знам дали мърдат
    ама гледам как преуспелите пищят
    или както каза оранжевия одеве
    давайте проявете храброст и минавайте през пролива
    ама ние големите мъже няма да ви ескортираме както обещахме защото е опасно

    Коментиран от #10

    22:54 11.03.2026

  • 6 АМИ ДА ОТДААВНА СА КРИЕТЕ

    1 1 Отговор
    ПО ВОЕННИ БАЗИ. НАРОДЕЦА С ДЪРВЕНИТЕ БАРАКИ ША ГО ОТНЕСЕ....ЧИ ПЛАМНЕ ЛИ ЕДНА ......

    22:54 11.03.2026

  • 7 Шопо

    7 2 Отговор
    За Шиитите това е свещена война
    до последния Американец

    Коментиран от #8

    22:55 11.03.2026

  • 8 Ахмед

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Муслиманите дали знаят къде са училищата в САЩ

    22:59 11.03.2026

  • 9 Не се страхува, защото

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Бункера му е с 50.метра по-надълбоко от тоя на Путин....

    22:59 11.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 М инджев съм:

    3 1 Отговор
    ъъъъъ Арестувахте ли Путин вече? Ъъъъъ почна ли екскорта през Ормутския проток? ъъъ великият, неповторим, невероятен и не надминат негово величество Тръмп назначи ли нов управител на Иран?

    23:02 11.03.2026

  • 13 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 1 Отговор
    ИРАН ЩЕ ТЕ ЛИКВИДИРА И УНИЩОЖИ ЧИ..ФУТСКА ОТРЕ..ПКО ..И ТЕБ И ЖЕНА ТИ ПРО..СТИТИТКАТА И ИВАНКА ЕВРЕЙСКАТА ПРОДАЖНА КУ..Р..ВА И ЦЯЛОТО ТО ЕВРЕЙСКО КОТИЛО..ИРАН ЩЕ ВИ УНИЩОЖИ

    23:05 11.03.2026

  • 14 Кака Радка

    1 0 Отговор
    След цялата патардия в която този вкара щатите,а Путлер затъна до гуша в Донбаската кал,май Европата ще е най-печелившта накрая.И Китай.

    23:06 11.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Иран набележи ли те ..си м.ъ.ртъв ..ИРАН ЩЕ ТЕ УНИЩОЖИ 🇮🇷

    23:09 11.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Късмет изкара Тръмп, че стрелеца дето му проби ухото беше аматьор. Ако беше някой , като Ли Харви Осуалд, щяхме да сме го забравили вече. Ли Харви е бил бивш морски пехотинец и вкара 3 куршума в тъпата глава на Кенеди и то с ръчно презареждане.

    23:10 11.03.2026

  • 21 си дзън

    0 0 Отговор
    Докато Иран изстреля 10 000 останали ракети в револверни силози ще мине време,
    много време. Това каза Кокошинков

    23:10 11.03.2026

  • 22 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    На клоуна му е времето да закопае и обора ,някой да му смени памперса,

    23:10 11.03.2026