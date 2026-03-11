Еманюел Макрон опонира на Тръмп: Вече има огромни щети, но способностите на иранската армия съвсем не са сведени до нула

Френският президент Еманюел Макрон предупреди днес, че военните способности на Иран "не са сведени до нула" от американските и израелските удари и прикани Доналд Тръмп да "изясни както крайните си цели, така и темпото, с което иска да проведе операциите", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Вече има значителни щети, нанесени на военните балистични способности на Иран, но Техеран продължава да атакува няколко страни в региона и следователно способностите му не са сведени до нула", заяви френският държавен глава след среща на лидерите на Г-7.
Макрон добави, че няма "потвърждение нито от партньорски служби, нито от френските служби" за използването на морски мини от Иран в Ормузкия проток, като посочи, че това би било "тежко решение" от страна на Техеран.
Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Иран е заплашен с "безпрецедентни военни последствия" в случай на поставяне на мини в Ормузкия проток, който де факто е под ирански контрол. Малко след това американската армия обяви, че е унищожила 16 ирански мининосеца близо до протока.
1 Последния Софиянец
2 Европеец
3 Русодебил
Ся, некой русодебил, да не спука некоя вена от напъване!
4 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да бе, голяма глупост на евреите и кравите да почват война с мюсюлманска държава по време на празника, но такъв им е менталитета на световните терористи и убийци на деца......
5 Ммм
6 Гост
До коментар #3 от "Русодебил":Днес три часа са млатили по какво ли не. Как не бомбят? А интересното е ,че ПВОто вече май е на приключване. Трябва да се отива на преговори.
7 Шопо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За Шиитите това е свещена война
до последния Американец
8 Тръмпоча
22:28 11.03.2026
10 Тръмпоча
11 ДрайвингПлежър
Иранците са му казали: Ела си го отвори!
По наше знание Протока си е още затворен, само на ЕманЮел частите са били яко отворени - и те така!
12 шопо
До коментар #3 от "Русодебил":В знак на благодарност към русофобите в България САЩ махат визите
13 Тръмпоча
14 Д-р Ментал
15 Тръмпоча
16 Фактолог
Иран изгражда, складира и произвежда масово ракети и пускови установки от над 35 години чрез огромна екосистема от държавни, частни компании, стартиращи компании, университети и изследователски центрове - далеч по-модерни и устойчиви от по-малката, изцяло държавна програма на Северна Корея, казва анализаторът Патриша Маринс:
- Твърденията, че Иран „изчерпва“ ракетите или пусковите установки, са глупости - те произвеждат 10-12 различни модела, способни да достигнат Израел, като някои се произвеждат от близо 30 години.
Само 30 пускови установки са визуално потвърдени като унищожени досега.
- Иран има стотици скрити подземни силози (картографирани: 25 бази с 4-6 силоза всеки; реалният брой вероятно е 50-100 → общо 200-600 силоза). Много от тях използват револверни системи (въртят се и се презареждат автоматично, 8 ракети на барабан)
- Иран дори не е започнал масово да използва силози – умишлено избягвайки спътниците. Те все още предпочитат мобилни пускови установки, докато работят за потискане на чуждото наблюдение.
- Производството на далекобойни ракети , пускови установки и бойни дронове в Иран върви мащабно дори и в момента дълбоко под земята.
- Приблизителните оценки са за около 10 000 ракети и 1200 пускови установки в наличност.
- Иран до момента е показал едва 10 процента от възможностите си и затова всички негови съседи стоят вцепенени без да се п
17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #12 от "шопо":Как пък един клепар не замина за руският рай?Путин даже ви покани.
18 Много го интересува
До коментар #4 от "Европеец":Тръмп празника, той си има графици и задачи да изпълнява 😂
19 Дефакто Иран не контролира
До коментар #6 от "Гост":собственото си въздушно пространство, което е ключов момент. Като ползва руски ПВО системи, така се получава.
20 опонирал той Макрон
21 опонирал той Макрон
22 Разни гнусни същества
23 нулата
24 Подивелият нацист Тръмп
25 Офффффф....
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Размечта ли се?
Мюсюлманите не са това което бяха!
Сега искат демокрация.
Тея опорни ги листвай при Митрофанова.
26 Хахаха.
До коментар #25 от "Офффффф....":Тя самата е на изхвъргачката.
Тоя "памфлет" ще.го.хвърли в кошчето, докато си изпразва кабинета....
