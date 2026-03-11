Новини
Свят »
Франция »
Еманюел Макрон опонира на Тръмп: Вече има огромни щети, но способностите на иранската армия съвсем не са сведени до нула

11 Март, 2026 22:16 1 259 26

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • еманюел макрон-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол-
  • опек-
  • ракети-
  • дронове

Френският президент добави, че няма потвърждение от партньорски служби за използването на морски мини от Иран в Ормузкия проток, като посочи, че това би било тежко решение от страна на Техеран

Еманюел Макрон опонира на Тръмп: Вече има огромни щети, но способностите на иранската армия съвсем не са сведени до нула - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон предупреди днес, че военните способности на Иран "не са сведени до нула" от американските и израелските удари и прикани Доналд Тръмп да "изясни както крайните си цели, така и темпото, с което иска да проведе операциите", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Вече има значителни щети, нанесени на военните балистични способности на Иран, но Техеран продължава да атакува няколко страни в региона и следователно способностите му не са сведени до нула", заяви френският държавен глава след среща на лидерите на Г-7.

Макрон добави, че няма "потвърждение нито от партньорски служби, нито от френските служби" за използването на морски мини от Иран в Ормузкия проток, като посочи, че това би било "тежко решение" от страна на Техеран.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Иран е заплашен с "безпрецедентни военни последствия" в случай на поставяне на мини в Ормузкия проток, който де факто е под ирански контрол. Малко след това американската армия обяви, че е унищожила 16 ирански мининосеца близо до протока.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 3 Отговор
    Не е само Иран а Джихад на 2 000 000 000 мюсюлмани в свещения месец Рамазан.

    Коментиран от #4, #7, #25

    22:18 11.03.2026

  • 2 Европеец

    18 7 Отговор
    Е микрона явно иска войната да продължи, както иска и да продължи войната в Украйна.... Въобще няма да чета какво е казал микрона....

    22:18 11.03.2026

  • 3 Русодебил

    11 20 Отговор
    Абе ко стана, що иранците не бомбят вече?
    Ся, некой русодебил, да не спука некоя вена от напъване!

    Коментиран от #6, #12

    22:18 11.03.2026

  • 4 Европеец

    29 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да бе, голяма глупост на евреите и кравите да почват война с мюсюлманска държава по време на празника, но такъв им е менталитета на световните терористи и убийци на деца......

    Коментиран от #18

    22:20 11.03.2026

  • 5 Ммм

    14 3 Отговор
    Макрон пак не знаеш къде се намираш но това е нормално за теб.

    22:23 11.03.2026

  • 6 Гост

    20 5 Отговор

    До коментар #3 от "Русодебил":

    Днес три часа са млатили по какво ли не. Как не бомбят? А интересното е ,че ПВОто вече май е на приключване. Трябва да се отива на преговори.

    Коментиран от #19

    22:24 11.03.2026

  • 7 Шопо

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За Шиитите това е свещена война
    до последния Американец

    22:25 11.03.2026

  • 8 Тръмпоча

    13 3 Отговор
    - Способностите на иранската армия не са сведени до нула, но нашият самолетоносач се прибра с гъ30б0л и вече не можем да се правим на големи.

    22:28 11.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тръмпоча

    13 2 Отговор
    - Пак ни набиха, както винаги. Рамбо беше на маникюр, а Командо на пилатес.

    22:30 11.03.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    13 3 Отговор
    Макарон е казал: Иран незабавно да отвори Ормузкия проток...
    Иранците са му казали: Ела си го отвори!

    По наше знание Протока си е още затворен, само на ЕманЮел частите са били яко отворени - и те така!

    22:31 11.03.2026

  • 12 шопо

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Русодебил":

    В знак на благодарност към русофобите в България САЩ махат визите

    Коментиран от #17

    22:32 11.03.2026

  • 13 Тръмпоча

    9 1 Отговор
    - Като видя зор и обявявам войната за приключила.

    22:32 11.03.2026

  • 14 Д-р Ментал

    14 1 Отговор
    Хайде Макарон покажи че си истински мъж и имаш топки като Испанския мучачо…

    22:32 11.03.2026

  • 15 Тръмпоча

    10 2 Отговор
    - Имиджа ни на първа сила в света утече покрай Ормузкия проток.

    22:33 11.03.2026

  • 16 Фактолог

    8 5 Отговор
    Ракетните и пускови установки на Иран са силно подценени от Запада (IDF, CENTCOM и медии).

    Иран изгражда, складира и произвежда масово ракети и пускови установки от над 35 години чрез огромна екосистема от държавни, частни компании, стартиращи компании, университети и изследователски центрове - далеч по-модерни и устойчиви от по-малката, изцяло държавна програма на Северна Корея, казва анализаторът Патриша Маринс:

    - Твърденията, че Иран „изчерпва“ ракетите или пусковите установки, са глупости - те произвеждат 10-12 различни модела, способни да достигнат Израел, като някои се произвеждат от близо 30 години.
    Само 30 пускови установки са визуално потвърдени като унищожени досега.
    - Иран има стотици скрити подземни силози (картографирани: 25 бази с 4-6 силоза всеки; реалният брой вероятно е 50-100 → общо 200-600 силоза). Много от тях използват револверни системи (въртят се и се презареждат автоматично, 8 ракети на барабан)
    - Иран дори не е започнал масово да използва силози – умишлено избягвайки спътниците. Те все още предпочитат мобилни пускови установки, докато работят за потискане на чуждото наблюдение.
    - Производството на далекобойни ракети , пускови установки и бойни дронове в Иран върви мащабно дори и в момента дълбоко под земята.
    - Приблизителните оценки са за около 10 000 ракети и 1200 пускови установки в наличност.
    - Иран до момента е показал едва 10 процента от възможностите си и затова всички негови съседи стоят вцепенени без да се п

    22:34 11.03.2026

  • 17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 7 Отговор

    До коментар #12 от "шопо":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?Путин даже ви покани.

    22:34 11.03.2026

  • 18 Много го интересува

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Тръмп празника, той си има графици и задачи да изпълнява 😂

    22:40 11.03.2026

  • 19 Дефакто Иран не контролира

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    собственото си въздушно пространство, което е ключов момент. Като ползва руски ПВО системи, така се получава.

    22:42 11.03.2026

  • 20 опонирал той Макрон

    4 0 Отговор
    Мълчи като риба относно Ливан и чфутската сган. За Иран пък да не говорим. Според ООН и ливанското Министерство на здравеопазването, през дванадесетте месеца след примирието с Израел от ноември 2024 г., Армията на отбранителните сили на Израел го е нарушила повече от 10 000 пъти, убивайки повече от 330 души, включително 127 цивилни, и ранявайки приблизително 945. През този период не е регистриран огън на Хизбула срещу Израел.

    22:49 11.03.2026

  • 21 опонирал той Макрон

    4 0 Отговор
    Израелски военни самолети извършиха над 250 въздушни удара по южните предградия на Бейрут, Източен Ливан и крайбрежните градове Тир и Сидон. Най-малко 75 души бяха убити, включително Мохамед Раад, ръководител на парламентарния блок на Хизбула, и няколко висши командири на движението. Повече от 400 души бяха ранени. Според генералния директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус, трима спасители са били убити, а шестима други са ранени в Тир, докато са оказвали помощ на хора, пострадали при предишни експлозии, при това, което изглежда е двоен израелски удар.

    22:50 11.03.2026

  • 22 Разни гнусни същества

    2 2 Отговор
    искат да повярвате в лъжата, че американският империализъм – който опустошава Близкия изток в продължение на 35 години в стремежа си към тотална хегемония – и ционисткият Израел – който извършва геноцид срещу палестинците – ще донесат демокрация и свобода на Иран. Всъщност почти никой не вярва на тези лъжи. Според скорошно проучване, по-голямата част от населението в САЩ се противопоставя на тази война. "Нашата голяма отговорност" е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост !

    22:54 11.03.2026

  • 23 нулата

    0 0 Отговор
    Впечатляваща е дори само способността да бомбардират Иран без да има противодействащо иранско ПВО!

    22:54 11.03.2026

  • 24 Подивелият нацист Тръмп

    1 0 Отговор
    и фашистката хунта около него нападнаха и Еквадор вчера. Военната операция на Съединените щати е тотално фашистко поругаване на суверинитета на държавите в Латинска Америка. Естествено че и излъгаха че било съгласувано с правителството на Еквадор. От ЕК естествено че отново мълчат като риби и дрънкат глупости тези нищожества. .... Макрон вика опонирал.. И какво е опонирал? Абе дай там нещо да надрънкам че мисирките да има с кво да се занимават.

    23:05 11.03.2026

  • 25 Офффффф....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Размечта ли се?
    Мюсюлманите не са това което бяха!
    Сега искат демокрация.
    Тея опорни ги листвай при Митрофанова.

    Коментиран от #26

    23:08 11.03.2026

  • 26 Хахаха.

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Офффффф....":

    Тя самата е на изхвъргачката.
    Тоя "памфлет" ще.го.хвърли в кошчето, докато си изпразва кабинета....

    23:10 11.03.2026

Новини по държави:
