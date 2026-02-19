До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка без такси и комисионни

Ако към датата на въвеждане на еврото в Република България сте имали платежни сметки в левове и в евро при една и съща банкова или небанкова финансова институция, до края на февруари може да поискате закриване на едната платежна сметка и прехвърляне на положителното салдо по нея към другата, без такси и комисионни. От този момента нататък валидни ще бъдат условията по платежната сметка, по която се прехвърлят средствата. Това напомнят от онлайн платформата „Ние, потребителите“.
Важно условие за операцията е двете сметки да са свободни от тежести, запори или други законови ограничения. В случай че по платежната сметка, която се закрива, има дебитно салдо или издадена кредитна карта, следва да погасите съответното задължение преди закриването.
От възможността за закриване на едната платежна сметка и прехвърляне на положителното салдо по нея към другата може да се възползвате включително при сметки за електронни пари, разясняват още от „Ние, потребителите“.
В случай на начисляване на такси и комисионни за тези операции, потребителите трябва да подадат жалба до дадената финансова институция. Ако спорът не бъде решен между двете страни, той може да бъде отнесен към Българска народна банка. При установяване на нарушение, БНБ може да приложи принудителни мерки - да отправи писмено предупреждение до лицето или да го задължи писмено в определен от нея срок да предприеме конкретни мерки, необходими за преустановяване или отстраняване на извършеното нарушение или на вредните последици от него. Предвижда се и имуществена санкция до 5 112,92 евро или 10 000 лв., а при повторно нарушение - до 10 225,84 евро или 20 000 лв.
1 покруса
Коментиран от #2
08:25 19.02.2026
2 Това
До коментар #1 от "покруса":го слушаме десетилетия вече, пък стандартът на живот постоянно се качва в България. Как така става тоя номер?
Коментиран от #7, #8, #9
08:28 19.02.2026
3 шопу
08:32 19.02.2026
4 Фикус
08:34 19.02.2026
5 поредната простотия
08:43 19.02.2026
6 Искуствена Съвест
08:44 19.02.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Това":Да, цените се покачват ❗
Ама условията на живот стават все по-близо до борба за оцеляване❗
Коментиран от #10
08:47 19.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Това":Не бъркай СТАНДАРТА на ЖИВОТ с високите цени❗
08:48 19.02.2026
9 Георги
До коментар #2 от "Това":защото задлъжнялостта на домакинствата (разбирай кредити) преди 89та е била около и под 10% от БВП, а сега е 28% и продължава да расте. За ЕС пък гони 50%+... сега досещаш ли се от къде идва яисокия стандарт - той е на заем.
Коментиран от #12
08:59 19.02.2026
10 стандарта на живот
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Стандарта на живот е функция от образование, образование, образование и можене, и как си с ръцете. не ли?
Коментиран от #11, #14, #15
08:59 19.02.2026
11 аве смооотан
До коментар #10 от "стандарта на живот":в територията стандартът ти на живот зависи от това дали си човек на някой човек
Коментиран от #13
09:06 19.02.2026
12 нека позная
До коментар #9 от "Георги":Някой ти е опрял пистолета в челото за да вземеш кредит?
Аз не съм вземал кредити и преди и след 10ти Ноември. За сметка на това съвестно си учех уроците. Дали стандарта ми е на заем?
Коментиран от #18
09:06 19.02.2026
13 щом не си човек
До коментар #11 от "аве смооотан":чамодана и на вокзала за Сиквтивкар.
Коментиран от #19, #23
09:07 19.02.2026
14 Какво
До коментар #10 от "стандарта на живот":образование бе? То бе целенасочено унищожено от запада! Както и всичко в цяла България!
Коментиран от #16
09:11 19.02.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "стандарта на живот":Ами НЕ ❗Стандартът на живот зависи от
ПОКУПАТЕЛНАТА способност,
НИВОТО на УСЛУГИТЕ и
УСЛОВИЯТА за ЖИВОТ❗
Коментиран от #17
09:13 19.02.2026
16 бхаха
До коментар #14 от "Какво":Запада го боли междукрачието за образованието ти. Хуморист.
09:13 19.02.2026
17 нима
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А покупателната способност изобщо не зависи от размера на приходите ти, защото винаги можеш да вземеш кредит и да си купиш беенве като на комшията!
Коментиран от #25
09:14 19.02.2026
18 Георги
До коментар #12 от "нека позная":мислиш, че на някой освен теб му пука за това дали имаш кредити или не? Една птичка пролет не прави. Държава и задлъжнялостта и не се определят от теб, а от всички заедно и така всички заедно дължим на банките близо 3 пъти повече. За да те успокоя, пе го прие много лично, преди 89та сме имали 2 пъти по-голям външен дълг, който не сме можели да обслужваме. Дано сега се почувстваш по-добре.
Коментиран от #20, #26
09:14 19.02.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "щом не си човек":Къде е това "Сиквтивкар."❓ Или липсата на НИК ти помага 🤔❗
09:16 19.02.2026
20 нека позная
До коментар #18 от "Георги":Мислиш ли че на мен ми пука дали някой взема кредити или не? ми не ми пука ве.
Коментиран от #21
09:17 19.02.2026
21 Георги
До коментар #20 от "нека позная":на теб не, на банките и международните институции, на тези от които зависи нещо, им пука
Коментиран от #22
09:19 19.02.2026
22 ма разбира са
До коментар #21 от "Георги":И най му пука на Международното Положение.
Коментиран от #24
09:20 19.02.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "щом не си човек":Ех чул не дочул, учил не доучил❗
Ще се изненадАш но има град Сиктивкар,
който е град в..... Европа😀
09:23 19.02.2026
24 Георги
До коментар #22 от "ма разбира са":разбирам болката ти, че част от цифрите ненподкрепят мирогледа ти, но не мога да ти помогна. Сега по единично дължим тройно на това от преди 89та, а държавата дължи двойно по-малко. Такива като тебе дето и преди и след 89та не сте имали нужда от кредити сте малко и не влияете на статистиката.
Коментиран от #27
09:27 19.02.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "нима":Две лъжи в едно❗
Защото ЗАВИСИ от доходите ти❗
Защото НЕ можеш да теглиш нужния кредит БЕЗ да имаш определени доходи❗
Ама щом "беенве"- то на комшията ти е стандарт....
Коментиран от #28
09:29 19.02.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Георги":Ама верно ли
"преди 89-та сме имали 2 пъти по-голям външен дълг, който не сме можели да обслужваме."🤔❓
Щото СЕГАШНИЯТ ни е 4 пъти по-голям от този преди 89-та❗ При това никой не споменава за дълговете на други страни тогава към България❗
Коментиран от #29
09:35 19.02.2026
27 тройно дължиш
До коментар #24 от "Георги":чушки
09:42 19.02.2026
28 те не се бъркай
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":в моето беенве. ше си го карам как си искам.
09:43 19.02.2026
29 Георги
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":двойно по-голям спрямо бвп, а за другите държави, особено демократични никой не го отрича. Защо всеки чете половината, която му харесва и пропуска цялото?
Коментиран от #30, #31, #32
09:46 19.02.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Георги":Забравяш какво пишеш, не умееш да напишеш това което мислиш или не правиш разлика между
"преди 89-та сме имали 2 пъти по-голям външен дълг, който не сме можели да обслужваме."
И преди 89-та процентът БВД/БВП е бил двойно по-висок❗
10:02 19.02.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Георги":Защо НЕ умеете да се изразявате, а после другите са Ви виновни❗🤔❓
10:04 19.02.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Георги":"Брутният външен дълг на България към края на ноември 2025 г. достига 54.259 млрд. евро, което представлява около 47.3% от БВП "❗
Двойно по-голямо съотношение означава 1989-та , че сме имали съотношение 2×47.3= 94.6% ❗
Ама ти сериозно ли❗ ❓
Или пак някой те е разбрал грешно❗
Коментиран от #33
10:14 19.02.2026
33 Георги
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":от тея 54+ милиарда, 36,6 са на частния сектор. Преди 89та е бил 10 милиарда дълг при 20милиарда бвп!
Коментиран от #34
10:35 19.02.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "Георги":Ами те и от ония 10 млрд. 4 бяха дълг който Ирак и Либия трябваше да ни връщат,
НО НАШИЯ НОВ ГОЛЯМ БРАD
ДЕМОКРАТИЧНО ни накара да им опростим,
щото той ги РАЗРУШИ ДЕМОКРАТИЧНО❗
10:42 19.02.2026
35 Без,такси
01:40 20.02.2026