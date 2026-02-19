Вземете 50% отстъпка за хостинг от

До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка без такси и комисионни

До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка без такси и комисионни

19 Февруари, 2026 08:20 4 026 35

  • платежни сметки-
  • банки-
  • такса-
  • комисионна

Двете сметки не трябва да имат тежести и запори

До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка без такси и комисионни - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ако към датата на въвеждане на еврото в Република България сте имали платежни сметки в левове и в евро при една и съща банкова или небанкова финансова институция, до края на февруари може да поискате закриване на едната платежна сметка и прехвърляне на положителното салдо по нея към другата, без такси и комисионни. От този момента нататък валидни ще бъдат условията по платежната сметка, по която се прехвърлят средствата. Това напомнят от онлайн платформата „Ние, потребителите“.

Важно условие за операцията е двете сметки да са свободни от тежести, запори или други законови ограничения. В случай че по платежната сметка, която се закрива, има дебитно салдо или издадена кредитна карта, следва да погасите съответното задължение преди закриването.

От възможността за закриване на едната платежна сметка и прехвърляне на положителното салдо по нея към другата може да се възползвате включително при сметки за електронни пари, разясняват още от „Ние, потребителите“.

В случай на начисляване на такси и комисионни за тези операции, потребителите трябва да подадат жалба до дадената финансова институция. Ако спорът не бъде решен между двете страни, той може да бъде отнесен към Българска народна банка. При установяване на нарушение, БНБ може да приложи принудителни мерки - да отправи писмено предупреждение до лицето или да го задължи писмено в определен от нея срок да предприеме конкретни мерки, необходими за преустановяване или отстраняване на извършеното нарушение или на вредните последици от него. Предвижда се и имуществена санкция до 5 112,92 евро или 10 000 лв., а при повторно нарушение - до 10 225,84 евро или 20 000 лв.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 покруса

    12 4 Отговор
    ....обединяваме,ако има какво да обединяваме....все повече хората обедняват.....

    Коментиран от #2

    08:25 19.02.2026

  • 2 Това

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "покруса":

    го слушаме десетилетия вече, пък стандартът на живот постоянно се качва в България. Как така става тоя номер?

    Коментиран от #7, #8, #9

    08:28 19.02.2026

  • 3 шопу

    9 1 Отговор
    А защо като отидеш в банката предния месец искаха такса тия от пощенска юробанк

    08:32 19.02.2026

  • 4 Фикус

    6 0 Отговор
    Номера в Бългерията-колкото си щееееш!

    08:34 19.02.2026

  • 5 поредната простотия

    6 1 Отговор
    на българските некадърници!

    08:43 19.02.2026

  • 6 Искуствена Съвест

    4 3 Отговор
    Чакаме с нетърпение дигиталното евро, вече имаме законодателно единен електронен документ ,единна банкива сметка , остана само дигиталната валута и сме готови за безроподно подчинение на всякакви прищевки на ГосподИН ArIman

    08:44 19.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Това":

    Да, цените се покачват ❗
    Ама условията на живот стават все по-близо до борба за оцеляване❗

    Коментиран от #10

    08:47 19.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Това":

    Не бъркай СТАНДАРТА на ЖИВОТ с високите цени❗

    08:48 19.02.2026

  • 9 Георги

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Това":

    защото задлъжнялостта на домакинствата (разбирай кредити) преди 89та е била около и под 10% от БВП, а сега е 28% и продължава да расте. За ЕС пък гони 50%+... сега досещаш ли се от къде идва яисокия стандарт - той е на заем.

    Коментиран от #12

    08:59 19.02.2026

  • 10 стандарта на живот

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Стандарта на живот е функция от образование, образование, образование и можене, и как си с ръцете. не ли?

    Коментиран от #11, #14, #15

    08:59 19.02.2026

  • 11 аве смооотан

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "стандарта на живот":

    в територията стандартът ти на живот зависи от това дали си човек на някой човек

    Коментиран от #13

    09:06 19.02.2026

  • 12 нека позная

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    Някой ти е опрял пистолета в челото за да вземеш кредит?
    Аз не съм вземал кредити и преди и след 10ти Ноември. За сметка на това съвестно си учех уроците. Дали стандарта ми е на заем?

    Коментиран от #18

    09:06 19.02.2026

  • 13 щом не си човек

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "аве смооотан":

    чамодана и на вокзала за Сиквтивкар.

    Коментиран от #19, #23

    09:07 19.02.2026

  • 14 Какво

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "стандарта на живот":

    образование бе? То бе целенасочено унищожено от запада! Както и всичко в цяла България!

    Коментиран от #16

    09:11 19.02.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "стандарта на живот":

    Ами НЕ ❗Стандартът на живот зависи от
    ПОКУПАТЕЛНАТА способност,
    НИВОТО на УСЛУГИТЕ и
    УСЛОВИЯТА за ЖИВОТ❗

    Коментиран от #17

    09:13 19.02.2026

  • 16 бхаха

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Какво":

    Запада го боли междукрачието за образованието ти. Хуморист.

    09:13 19.02.2026

  • 17 нима

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А покупателната способност изобщо не зависи от размера на приходите ти, защото винаги можеш да вземеш кредит и да си купиш беенве като на комшията!

    Коментиран от #25

    09:14 19.02.2026

  • 18 Георги

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "нека позная":

    мислиш, че на някой освен теб му пука за това дали имаш кредити или не? Една птичка пролет не прави. Държава и задлъжнялостта и не се определят от теб, а от всички заедно и така всички заедно дължим на банките близо 3 пъти повече. За да те успокоя, пе го прие много лично, преди 89та сме имали 2 пъти по-голям външен дълг, който не сме можели да обслужваме. Дано сега се почувстваш по-добре.

    Коментиран от #20, #26

    09:14 19.02.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "щом не си човек":

    Къде е това "Сиквтивкар."❓ Или липсата на НИК ти помага 🤔❗

    09:16 19.02.2026

  • 20 нека позная

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    Мислиш ли че на мен ми пука дали някой взема кредити или не? ми не ми пука ве.

    Коментиран от #21

    09:17 19.02.2026

  • 21 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "нека позная":

    на теб не, на банките и международните институции, на тези от които зависи нещо, им пука

    Коментиран от #22

    09:19 19.02.2026

  • 22 ма разбира са

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Георги":

    И най му пука на Международното Положение.

    Коментиран от #24

    09:20 19.02.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "щом не си човек":

    Ех чул не дочул, учил не доучил❗
    Ще се изненадАш но има град Сиктивкар,
    който е град в..... Европа😀

    09:23 19.02.2026

  • 24 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "ма разбира са":

    разбирам болката ти, че част от цифрите ненподкрепят мирогледа ти, но не мога да ти помогна. Сега по единично дължим тройно на това от преди 89та, а държавата дължи двойно по-малко. Такива като тебе дето и преди и след 89та не сте имали нужда от кредити сте малко и не влияете на статистиката.

    Коментиран от #27

    09:27 19.02.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "нима":

    Две лъжи в едно❗
    Защото ЗАВИСИ от доходите ти❗
    Защото НЕ можеш да теглиш нужния кредит БЕЗ да имаш определени доходи❗
    Ама щом "беенве"- то на комшията ти е стандарт....

    Коментиран от #28

    09:29 19.02.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    Ама верно ли
    "преди 89-та сме имали 2 пъти по-голям външен дълг, който не сме можели да обслужваме."🤔❓
    Щото СЕГАШНИЯТ ни е 4 пъти по-голям от този преди 89-та❗ При това никой не споменава за дълговете на други страни тогава към България❗

    Коментиран от #29

    09:35 19.02.2026

  • 27 тройно дължиш

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Георги":

    чушки

    09:42 19.02.2026

  • 28 те не се бъркай

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    в моето беенве. ше си го карам как си искам.

    09:43 19.02.2026

  • 29 Георги

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    двойно по-голям спрямо бвп, а за другите държави, особено демократични никой не го отрича. Защо всеки чете половината, която му харесва и пропуска цялото?

    Коментиран от #30, #31, #32

    09:46 19.02.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Георги":

    Забравяш какво пишеш, не умееш да напишеш това което мислиш или не правиш разлика между
    "преди 89-та сме имали 2 пъти по-голям външен дълг, който не сме можели да обслужваме."
    И преди 89-та процентът БВД/БВП е бил двойно по-висок❗

    10:02 19.02.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Георги":

    Защо НЕ умеете да се изразявате, а после другите са Ви виновни❗🤔❓

    10:04 19.02.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Георги":

    "Брутният външен дълг на България към края на ноември 2025 г. достига 54.259 млрд. евро, което представлява около 47.3% от БВП "❗
    Двойно по-голямо съотношение означава 1989-та , че сме имали съотношение 2×47.3= 94.6% ❗
    Ама ти сериозно ли❗ ❓
    Или пак някой те е разбрал грешно❗

    Коментиран от #33

    10:14 19.02.2026

  • 33 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    от тея 54+ милиарда, 36,6 са на частния сектор. Преди 89та е бил 10 милиарда дълг при 20милиарда бвп!

    Коментиран от #34

    10:35 19.02.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Георги":

    Ами те и от ония 10 млрд. 4 бяха дълг който Ирак и Либия трябваше да ни връщат,
    НО НАШИЯ НОВ ГОЛЯМ БРАD
    ДЕМОКРАТИЧНО ни накара да им опростим,
    щото той ги РАЗРУШИ ДЕМОКРАТИЧНО❗

    10:42 19.02.2026

  • 35 Без,такси

    1 0 Отговор
    Без такси,и накрая с такси по високи от преди еврото.СТИГА ЛЪГАХТЕ ИСКАТЕ НАРОДА ПАК НА УЛИЦАТА И ДА ВИ ИЗРИНЕМ ВСИЧКИ ЕВРЕЙСКИ БАНКИ ИЛИ ПОНЕ ДА ВИ ПОТРОШИМ КЛОНОВЕТЕ ИЗРОДИ ЕВРЕЙСКИ,ТА ЗАСТРАХОВАТЕЛТИЕ ДА СТРАДАТ ПОНЕЖЕ И ТЕ СА СЪЩИТЕ ЕВРЕИ,КАТО ВАС!!!ТОВА ЛИ ИСКАТЕ???

    01:40 20.02.2026

