Тревога в Косово заради информация, че САЩ искат да изтеглят част от войските си

Служител на американския департамент по отбрана говори пред Радио Свободна Европа, след като бе потърсен за коментар във връзка с информация на американския вестник "Политико" за съкращаване на мисиите на НАТО в бивши военни зони, в това число в мисията в Косово (КейФОР). Служителят е заявил, че към момента няма промяна в дислоцирането на американските военни, предаде БТА.

В. „Политико“ писа вчера, че САЩ оказват натиск на НАТО за сериозно рестартиране, включително прекратяване на мисията в Ирак. Четирима дипломати, пожелали анонимност, за да коментират свободно темата, са заявили още, че Вашингтон иска да намали мащаба на мироопазващата операция в Косово (КейФОР).

Служител на НАТО заяви пред Радио Свободна Европа, че Съединените щати играят съществена роля в подкрепа на устойчивата сигурност в Косово и на регионалната стабилност. Служителят уточни, че американските власти са онези, които могат да предоставят повече информация.

Представителят на НАТО припомни, че към момента САЩ участват в мисията на НАТО в Косово с близо 600 военни и ръководят Регионално командване – Изток. Това командване допринася за ежедневните дейности на КейФОР по различни начини, включително чрез патрули, учения, срещи с представители на всички местни общности и подкрепа за проекти за възстановяване и икономическо развитие.

Радио Свободна Европа информира, че е отправила искане за коментар относно информацията на „Политико“ от косовското правителство и от Министерството на отбраната на Косово и очаква отговори.

В публикацията на „Политико“ се посочва, че в последните месеци Вашингтон е лобирал за съкращаване на броя на военните в мироопазващата мисия на НАТО в Косово и за прекратяване на мисията в Ирак. Според статията САЩ също така са оказвали натиск върху съюзниците си да не канят Украйна и четирите официални индо-тихоокеански партньори на Алианса – Австралия, Нова Зеландия, Япония и Южна Корея, на срещата на върха на НАТО през юли 2026 г. в Анкара, заявиха четиримата дипломати от НАТО.

Според информация от официалната страница на Алианса, използвана за графика на РСЕ, силите на НАТО в Косово към момента наброяват 4767 души, а страните, които имат контингент в тях, са общо 33. За сравнение, след края на войната в Косово (1998-1999 г.) войските на НАТО наброяваха 50 хиляди души, припомня медията.

В момента САЩ имат втория по големина контингент в КейФОР с 590 военнослужещи, като се подреждат след Италия, чиито войници в мисията на НАТО в Косово са 907 на брой.

На трето място по многочисленост в рамките на КейФОР са унгарските военни, които са общо 408 души, следвани от Турция (382 военнослужещи), Германия (308 души), Албания (256 военни) и други.

Лагерът „Бондстийл“ близо до югоизточния косовски град Феризай (Урошевац) служи като най-голямата военна база на САЩ на Балканите, отбелязва РСЕ.

За Косово съюзническите отношения със САЩ – страна, която е допринесла за независимостта и изграждането на държавата, са от съществено значение.

КейФОР е трети реагиращ елемент по сигурността в Косово в рамките на тристепенен механизъм за реагиране, където Косовската полиция е първият елемент, а ЕУЛЕКС – вторият. Мироопазващите сили на НАТО в Косово отговарят, наред с други неща, и за сигурността по граничната линия между Косово и Сърбия.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на бившата си област Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС от 2011 г. и постигнаха няколко споразумения, но не всички са приложени. Напредъкът по този процес е ключов за стремежите на двете държави към членство в ЕС.