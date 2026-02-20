Новини
Тревога в Косово заради информация, че САЩ искат да изтеглят част от войските си

Тревога в Косово заради информация, че САЩ искат да изтеглят част от войските си

20 Февруари, 2026 15:25

Вашингтон иска да намали мащаба на мироопазващата операция в Косово (КейФОР), твърди в. „Политико“

Тревога в Косово заради информация, че САЩ искат да изтеглят част от войските си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служител на американския департамент по отбрана говори пред Радио Свободна Европа, след като бе потърсен за коментар във връзка с информация на американския вестник "Политико" за съкращаване на мисиите на НАТО в бивши военни зони, в това число в мисията в Косово (КейФОР). Служителят е заявил, че към момента няма промяна в дислоцирането на американските военни, предаде БТА.

В. „Политико“ писа вчера, че САЩ оказват натиск на НАТО за сериозно рестартиране, включително прекратяване на мисията в Ирак. Четирима дипломати, пожелали анонимност, за да коментират свободно темата, са заявили още, че Вашингтон иска да намали мащаба на мироопазващата операция в Косово (КейФОР).

Служител на НАТО заяви пред Радио Свободна Европа, че Съединените щати играят съществена роля в подкрепа на устойчивата сигурност в Косово и на регионалната стабилност. Служителят уточни, че американските власти са онези, които могат да предоставят повече информация.

Представителят на НАТО припомни, че към момента САЩ участват в мисията на НАТО в Косово с близо 600 военни и ръководят Регионално командване – Изток. Това командване допринася за ежедневните дейности на КейФОР по различни начини, включително чрез патрули, учения, срещи с представители на всички местни общности и подкрепа за проекти за възстановяване и икономическо развитие.

Радио Свободна Европа информира, че е отправила искане за коментар относно информацията на „Политико“ от косовското правителство и от Министерството на отбраната на Косово и очаква отговори.

В публикацията на „Политико“ се посочва, че в последните месеци Вашингтон е лобирал за съкращаване на броя на военните в мироопазващата мисия на НАТО в Косово и за прекратяване на мисията в Ирак. Според статията САЩ също така са оказвали натиск върху съюзниците си да не канят Украйна и четирите официални индо-тихоокеански партньори на Алианса – Австралия, Нова Зеландия, Япония и Южна Корея, на срещата на върха на НАТО през юли 2026 г. в Анкара, заявиха четиримата дипломати от НАТО.

Според информация от официалната страница на Алианса, използвана за графика на РСЕ, силите на НАТО в Косово към момента наброяват 4767 души, а страните, които имат контингент в тях, са общо 33. За сравнение, след края на войната в Косово (1998-1999 г.) войските на НАТО наброяваха 50 хиляди души, припомня медията.

В момента САЩ имат втория по големина контингент в КейФОР с 590 военнослужещи, като се подреждат след Италия, чиито войници в мисията на НАТО в Косово са 907 на брой.

На трето място по многочисленост в рамките на КейФОР са унгарските военни, които са общо 408 души, следвани от Турция (382 военнослужещи), Германия (308 души), Албания (256 военни) и други.

Лагерът „Бондстийл“ близо до югоизточния косовски град Феризай (Урошевац) служи като най-голямата военна база на САЩ на Балканите, отбелязва РСЕ.

За Косово съюзническите отношения със САЩ – страна, която е допринесла за независимостта и изграждането на държавата, са от съществено значение.

КейФОР е трети реагиращ елемент по сигурността в Косово в рамките на тристепенен механизъм за реагиране, където Косовската полиция е първият елемент, а ЕУЛЕКС – вторият. Мироопазващите сили на НАТО в Косово отговарят, наред с други неща, и за сигурността по граничната линия между Косово и Сърбия.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на бившата си област Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС от 2011 г. и постигнаха няколко споразумения, но не всички са приложени. Напредъкът по този процес е ключов за стремежите на двете държави към членство в ЕС.


Косово
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Добре, че Сърбия

    0 14 Отговор
    е обезкървена.
    Иначе можеше да се очаква поредната гадост.

    Коментиран от #3, #4

    15:34 20.02.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Добре, че Сърбия":

    Не съм чул Сърбия да е обезкървена. Не си дават лесно земицата. Преди 10-на години имаше някакво напрежение с Косово. Карах през Сърбия. След Белград пред мен имаше колона от влекачи с накачени танкове. На табелата за Косово някой беше изрисувал танк. Указателна табела е все пак. Да не се обърка някой.

    15:46 20.02.2026

  • 4 либерастчо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Добре, че Сърбия":

    Бегай да им помагаш на косоварите щом са ти толкова мили, таман ще те разфасоват за части.

    Коментиран от #5

    15:58 20.02.2026

  • 5 Никъде нема

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "либерастчо":

    да бегам.
    Изразявам мнение.
    А и вие не бегате да помагате на братушките, че съвсем го освиткаха.

    16:03 20.02.2026

  • 6 Чочо

    6 0 Отговор
    Изкуствена държава.

    Коментиран от #7

    16:10 20.02.2026

  • 7 Мнение

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чочо":

    Дам, когато шорошоидната лгбт епщайнова общност анексира Косово от Сърбия, това било демократично!
    Когато Русия чака 8г шорошите да спрат да избиват проруски украинци в източна Украйна, и след това влиза за да ги освободи, се нарича НЕПРЕДИЗВИКАНА АГРЕСИЯ!!!

    ТАКА ДЕЙСТВА ШОРОШНЯТА:
    НЕ НИ ГЛЕДАЙТЕ КАКВО ПРАВИМ, А НИ СЛУШАЙТЕ КАКВО ГОВОРИМ!

    16:18 20.02.2026