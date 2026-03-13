Френски военен загина при нападение срещу база край град Ербил в Иракски Кюрдистан ВИДЕО

Главният адютант Арно Фрион от 7-ми алпийски егерски батальон беше убит по време на нападение срещу военна база близо до Ербил в Иракски Кюрдистан, обяви френският президент Еманюел Макрон.

„Искам да изразя благодарността и солидарността на нацията към семейството и другарите му. Няколко от нашите войници бяха ранени. Франция е с тях и техните близки“, написа той в имейл.

Макрон нарече нападението срещу френските сили, борещи се с ИДИЛ, неприемливо.

„Тяхното присъствие в Ирак е единствено в рамките на борбата срещу тероризма. Войната в Иран не може да служи като оправдание за подобни нападения“, добави френският президент.

Шестима френски войници бяха ранени при атаката на ирански дрон срещу военната база край Ербил, заяви по-рано губернаторът на провинцията Омед Хошнау, цитиран от Rudaw.

Четирима от ранените са хоспитализирани. Според Хошнау всички пострадали са получили леки наранявания. „Има съобщения, че може да са ранени още двама души, но това все още не е потвърдено“, добави той.

Rudaw уточнява, че френските войници са били в съвместна база между международната коалиция и кюрдските сили, където са обучавали местните бойци.

На 12 март италианското Министерство на отбраната съобщи за нощни въздушни удари срещу италианска база в Ербил. Няма жертви сред италианските войски, подчерта министерството.

Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето говори за ракетен удар. По-късно обаче Хошнау заяви, че отломки от свален дрон са паднали близо до италианската база в Ербил.