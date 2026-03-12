Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Снаряд порази контейнеровоз край ОАЕ

Снаряд порази контейнеровоз край ОАЕ

12 Март, 2026 05:25, обновена 12 Март, 2026 06:53

Преди това бе съобщено за атаки срещу пет кораба в Персийския залив и Ормузкия проток

Снаряд порази контейнеровоз край ОАЕ - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Неидентифициран снаряд е ударил контейнеровоз, предизвиквайки малък пожар на кораба, намиращ се В Персийския залив на 35 морски мили северно от Джебел Али в Обединените арабски емирства, съобщи днес Центърът за координиране на морските търговски превози към британските ВМС (UKMTO), предаде Ройтерс.

"Всички членове на екипажа са в безопасност”, съобщи центърът в съобщение. "Към момента не са съобщени екологични последствия.”

"UKMTO получи съобщение за инцидента на 35 морски мили северно от [пристанището] Джебел Али, ОАЕ. Капитанът на контейнеровоза съобщи, че корабът им е бил ударен от неизвестен снаряд, който е предизвикал малък пожар на борда. Пълната оценка на щетите е затруднена поради тъмнината. Съобщава се, че всички членове на екипажа са в безопасност“, информира UKMTO.

"Властите разследват инцидента. На корабите се препоръчва да преминават с повишено внимание и да съобщават на UKMTO за всякакви подозрителни действия“, се казва в изявлението.

Ирански катери, натоварени с експлозиви, изглежда са атакували два танкера с гориво в иракски води, като са ги подпалили и са убили един член на екипажа вчера, след като снаряди са ударили три кораба във водите на Персийския залив, съобщиха пристанищни, морски охранителни и фирми за оценка на риска, предаде Ройтерс.

Последните атаки бележат ескалация на конфликта между Иран и силите на САЩ и Израел, като броят на поразените кораби в региона от началото на боевете достигна най-малко 16.

Корабоплаването в Персийския залив и по тесния Ормузки проток, по който се транспортира около една пета от световния петрол, е почти спряло, откакто САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран на 28 февруари, което доведе до скок в световните цени на петрола до нива, невиждани от 2022 г.

Корабите, които бяха атакувани късно през нощта от въоръжени катери в Персийския залив близо до Ирак, бяха "Сейфсий Вишну", плаващ под флага на Маршаловите острови и "Зефирос", които бяха натоварени с гориво в Ирак, съобщиха двама иракски пристанищни служители.

"Извадихме тялото на чуждестранен член на екипажа от водата", каза един от служителите по сигурността на пристанището, докато иракските спасителни екипи продължаваха да търсят други изчезнали моряци. Не стана ясно веднага с кой кораб е бил свързан този човек.

Търговският оператор на "Сейфсий Вишну", базиран в САЩ, и бенефициентният оператор са съответно "Сейфсий Транспорт Груп" и "Сейфсий Груп", сочат данни на Лойдс Лист Интелиджънс.

Източник от иракската пристанищна охрана заяви, че "Зефирос" плава под флага на Малта и предостави на Ройтерс списък с имената на членовете на екипажа.

"Зефирос Трейдинг С.А. " е регистрираният собственик на танкера, съответстващ на това име и описание, според данните на Лойдс Лист Интелиджънс. Данните на Лойдс показват, че базираната в Обединеното кралство "Сигнъс Танкрес Лимитид" е търговският оператор, а семейната група компании "Джордж& Васибис Майкъл", ключов играч в гръцкото корабоплаване, е бенефициентният собственик.

"Сигнъс Танкерс" не отговори веднага на исканията за коментар.

Иранските революционни гвардейци предупредиха, че всеки кораб, преминаващ през Ормузкияь проток, ще бъде атакуван. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да засили американските атаки срещу Иран, ако той продължи да пречи на преминаването през протока.

Сухотоварният кораб "Маюрий Нарий" под тайландски флаг е бил ударен от "два снаряда с неизвестен произход", докато преминавал през протока по-рано в сряда, което е причинило пожар и повредило машинното отделение, съобщи в изявление тайландският оператор на кораба "Прешъс Шпиниг".

"Трима членове на екипажа са в неизвестност и се смята, че са заклещени в машинното отделение", заявиха от компанията.

"Компанията работи с компетентните власти за спасяването на тези трима изчезнали членове на екипажа", казаха оттам, допълвайки, че останалите 20 членове на екипажа са били евакуирани безопасно и са на брега в Оман.

Снимки, предоставени от тайландския флот, показват дим, излизащ от задната част на кораба.

Иранските гвардейци заявиха в изявление, публикувано от агенция Taсним, че корабът е бил "обстрелян от ирански изтребители", което предполага първото пряко участие на гвардейците, които преди това са изстрелвали ракети или дронове.

Американският флот е отхвърлил почти ежедневните искания от корабната индустрия за осигуряване на военен ескорт през Ормузкия проток от началото на войната с Иран, като е заявил, че рискът от атаки е твърде висок засега, съобщиха пред Ройтерс източници, запознати с въпроса.

Контейнеровозът "УАН Маджести", плаващ под японски флаг, също е претърпял леки повреди в сряда от снаряд от неизвестен произход на 25 морски мили (46 км) северозападно от Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства, съобщиха две компании за морска сигурност.

Трети кораб, товарният "Стар Гуинет", също е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на около 50 мили северозападно от Дубай, съобщиха компании за морска сигурност. Снарядът е повредил корпуса на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб, съобщи компанията за управление на морски рискове "Вангард", добавяйки, че екипажът на кораба е в безопасност.


  • 5 луд

    32 2 Отговор
    за Ядене от рибни продукти забравете и Никулден отменете за пост се подгответе.А как хубаво беше коя сатана ни отрови живота.

    06:22 12.03.2026

  • 7 ООрана държава

    48 2 Отговор
    Дони нали щеше да ги пази? Тоя лъже повече от гербар

    06:32 12.03.2026

  • 8 Пропаганда

    34 2 Отговор
    Кораби с петрол са задържани и присвоявани защото са от "сенчестия" флот. Други кораби с петрол са поразявани и потапяни защото са от "слънчевата" страна. Имаме демократични страни и страни управлявани от диктатори. Какво направихте с Ислямска държава и ислямския тероризъм. Няма ли заделени пари за тях?

    06:48 12.03.2026

  • 12 Терористичен режим

    3 47 Отговор
    Тия нападения срещу случайни кораби окончателно разкрива терористичната същност на Техеранския режим. Тук у нас много не забелязваме, но Техеран изнася тероризъм по цял свят, но особено срещу съседите си и не само срещу Израел.
    А сега си представете тия дивация аятоласи да имат ядрено оръжие. Утре на някой ще му падне Корана на главата и ще изстреля ядреното оръжие.

    07:06 12.03.2026

  • 13 ха ха

    31 1 Отговор
    братята американци вече няма по какво да стрелят та започнаха по своите танкери , все пак общия пазар плаща

    Коментиран от #15

    07:07 12.03.2026

  • 15 Хи хи

    4 19 Отговор

    До коментар #13 от "ха ха":

    Изкаш да кажеш, че американците смазаха аятоласите и ги накараха да се крият из пещерите!

    Еее, това противоречи на опорката, че Иран разби американците и Израел.

    Коментиран от #22

    07:09 12.03.2026

  • 16 Ужассссс

    16 0 Отговор
    “…. Изглежда са атакували…..”
    Заспивам от тази новина!
    😳

    07:10 12.03.2026

  • 17 Ха ха ха ха

    2 25 Отговор

    До коментар #10 от "Няма само Руски кораби да потапят":

    Неща които вечно можеш да гледаш "Как тече вода, как гори руско НПЗ и как копейка плаче".

    Коментиран от #50

    07:10 12.03.2026

  • 18 Иран Сащ, ама друг път

    23 1 Отговор
    Хайде допълнително цените на вссичко в Европа нагоре, че в Стария континенент нищо не се произзвежда, плана за унищожаване на всичко хубаво продължава
    Както се казва-къде го чука, па къде се пука

    Коментиран от #21

    07:11 12.03.2026

  • 20 Чудесна новина

    18 0 Отговор
    Добро утро, президент Йотова!

    07:12 12.03.2026

  • 21 Ха ха ха ха

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Иран Сащ, ама друг път":

    Ти нали произвеждаш - тор! Защо лъжеш, че нищо не се произвежда!

    07:13 12.03.2026

  • 22 ха ха

    19 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хи хи":

    е нали тръмпи каза че вече няма по какво да стрелят в иран , та да не са си намерили нова цел която им носи печалба

    Коментиран от #23, #24

    07:13 12.03.2026

  • 26 Изкуствен Интелект

    12 8 Отговор
    Шопенхауер е установил, че повечето хора функционират на ниво малко по-високо от инстинкта. Повечето хора са неспособни да мислят, а само вярват. Затова съществуват талибани, путинисти, тръмписти, аятоласи.
    Има няма 5% от населението, което мисли на ниво по-високо от това на животните.

    Коментиран от #35, #40, #44

    07:20 12.03.2026

  • 27 Тити

    0 17 Отговор
    Крайно време е да ударят газовите и нефтените находища на Иран б,ез тях няма имат приходи.

    Коментиран от #30, #31, #34

    07:21 12.03.2026

  • 28 Буха ха

    18 0 Отговор
    Преминавайки с повишено внимание и безопасна скорост. Ако към вас лети ракета, опитайте се да избягате. Ако ви удари се обадете на 112. И помнете че застрахователите не покриват щети от мини и снаряди

    07:21 12.03.2026

  • 30 Тухор бахор

    2 16 Отговор

    До коментар #27 от "Тити":

    Американците ги пазят. Смятат, че иранците са хора и не искат да ги върнат в праисторически времена. А могат.

    07:24 12.03.2026

  • 31 Леля Гошо

    14 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тити":

    То хубаво ще ги ударят, но нали делят едно огромно газово находище с Катар. Ако Иран удари терминала за втечнен газ, тогава цените гарантирано х 10.

    07:24 12.03.2026

  • 32 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    24 1 Отговор
    Защо беше нападнат Иран?

    07:25 12.03.2026

  • 33 Майор Мишев

    14 1 Отговор
    Иранска ракета земя въздух порази поредният Ф15 на югозападната граница на Иран .Самолета и пилотите не са уцелели .

    07:26 12.03.2026

  • 34 Тодоров

    11 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тити":

    Крайно време е май катти да ти удари един шамар и да ходиш на училище .

    07:28 12.03.2026

  • 35 Пешо от панелката

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "Изкуствен Интелект":

    Шопенхауер е мрачен, дълбок песимист, дори мизантроп в сравнение с бодрия, оптимистичен и жизнерадостен проф. Иво Христов

    07:29 12.03.2026

  • 36 САЩ И ЦИОН

    17 0 Отговор
    Ще трябва да плащат репарации на Иран.

    07:35 12.03.2026

  • 38 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    Е се си компилира женския родител!С?Ааа..... демократично

    07:36 12.03.2026

  • 39 Ами

    5 1 Отговор
    Иран могат да нанесат необратими поражение на инфраструктурата в персийския залив. Факт.
    Но за САЩ това не би представлявало проблем, доколкото САЩ е ресурсно независим и не разчита на доставки от този регион на другия край на света
    Ако нещата се влошат САЩ няма проблем да въведе пределни цени за петролните и газовите продукти, изолирайки се от волатилните борсови индекси.

    Коментиран от #41

    07:38 12.03.2026

  • 40 Па съм я бе

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Изкуствен Интелект":

    Обаче знаиш как дълбаят тия пет процента?Чудно бате.Ще носиш мед до края на живота си

    07:38 12.03.2026

  • 41 Бай той Толстой

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Сащ трябва да внасят половината от това,което изразходват!

    07:39 12.03.2026

  • 42 АНКЕТАТА

    2 3 Отговор
    Ликвидиран ли е Бенямин Нетаняху?
    Не, Иран губи войната и пропагандата на Техеран разпространява лъжи
    Да, израелският премиер не се е появявал публично от началото на войната
    Рано е да се каже, но скоро ще научим отговора и на този въпрос
    Не познавам Бенямин Нетаняху


    Липсва варианта "МРАЗЯ ТЪПИ ОПОРКИ"

    Коментиран от #45

    07:41 12.03.2026

  • 43 Истината е

    1 2 Отговор
    че САЩ могат да приемат риска от дългосрочно нарушаване на логистиката в региона на залива.
    Могат и да изолират изцяло риска от покачването на борсовите индекси за петролните и газови продукти. Това е факт. Няма нужда да бързат с военните си операции срещу Иран.

    07:49 12.03.2026

  • 44 реру

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Изкуствен Интелект":

    Изкуствен си ,но не интелект ,а създаден ,благодарение на състраданието на май катти ,която състрадателно те е събрала от рогозката преди доста години 😂😂😂 .

    07:51 12.03.2026

  • 45 А ГДЕ

    12 0 Отговор

    До коментар #42 от "АНКЕТАТА":

    СатанЯхууу ,откриха ли му поне ушите ?

    07:52 12.03.2026

  • 47 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 0 Отговор
    Краварите ще ядат голям МмуУЙ заради глупостта и алчността на Рижото ПСЕ...

    07:54 12.03.2026

  • 48 Там

    4 1 Отговор
    в залива проблемите няма да се решат скоро. По -лошо ще стане, не по-добре. Тези 20% от петролните и газови продукти може и да не се завърнат на пазарите през следващото десетилетие. Следва голямо преразпределение на пазара. САЩ и Руската федерация, ще играят по-голяма роля за сметка на арабските доставчици. Това е. САЩ ще снабдява ЕС, Руската федерация - Китай

    07:56 12.03.2026

  • 49 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !

    13 0 Отговор
    Агресията на САЩ, и Израел срещу ИРАН, с безсмисленни удари- като този по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26,доведе до Светкавичен отговор на Иран,с тежки балистични ракети 👌Поразени са почти всички 27 американски бази,в Близкия Изток,както се оказа,са и беззащитни.Ударен е голям възел за логистика в Аврвиджан в Кувейт,Летището в Дубай,вкл.Френска база в Абу Даби,бази в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар.Унищож.са Америк.бази в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле,и Виктория в Ирак.Ударена е и Натовска база в Кувейт с 310 итал.военни.Унищож.е друга Америк.база в Али Салейм в Кувейт.Поразен е Глав.Център на 5-ти Америк.Флот в Бахрейн.Поразени са америк.РЛС (=4 млрд $).Вкл. FPS-132.в Катар с обсег=5000км.Само там убитите америк.военни са=570. Изнасят се с вертолети.Има и видеа.Унищожена е америк.стратегич..ПРО с-ма "THAAD" в Йордания-показано и в репортаж на CNN.Поразени са Ком.пунктове в Йерусалим,и Тел Авив .Израелските ПРО се оказаха неефективни!Свалени са 5 F-15Иран започна следваща вълна обстрели с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км.и тежките"Khorramshahr-4" с 1,5 т.БЧ,с обсег =2600 км.КВО=до 10м.Убити са високопост.Амер.офицери в унищожения Център на ЦРУ в Дубай.Поразен е Ген.Щаба на Израелската армия,и Летище Бен-Гурион ,а също и Президенството-канцеларията на Бенямин Нетаняху.На 04.03 е ударен и Израелския Авио-Космическия Център.За 7 дни-иранските "Shahed-136" предизвикаха=6 млрд.$ загуби на САЩ+

    Коментиран от #51

    08:05 12.03.2026

  • 50 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ха ха ха":

    Една овца като се изкачи на върха може само да изблее.

    08:06 12.03.2026

  • 52 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Рижото ПСЕ се чуди как да се измъкне от войната, която започна, подхлъзнат от мъртвия вече Хитлеряху,
    като същевременно да бъде "победител", а не като БЯГСТВОТО от Афганистан или Виетнам...

    08:25 12.03.2026

  • 53 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    А ни бяха надули главите, че американската армия била сила.....🤔

    08:29 12.03.2026

  • 54 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Хитлеряху подхлъзна Рижото ПСЕ, че Иран е като Венецуела,
    и неумният кравар се върза, че ще има "Техеран за 3 дни".
    Евреинът май вече си плати, не сме го виждали по телевизията от 1 седмица,
    сега Рижака е следващият...

    08:34 12.03.2026

