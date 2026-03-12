Те не знаят какво по дяволите ги е ударило, каза Тръмп. Иран: Очаквайте 200 долара за барел

Войната в Близкия изток и нейното отражение върху световната икономика на фона на последните изявления от САЩ, Европа и Иран, са във фокуса на световния печат, предаде БТА.
Израел нанесе нови удари в Ливан, в отговор на нова съвместна атака на Иран и "Хизбула", пише френският в. "Монд", като отбелязва, че френският президент Еманюел Макрон е призовал израелското правителство "да се откаже от сухопътна офанзива в Ливан".
При ударите загинаха осем души по данни на ливанските здравни власти. Израелските въоръжени сили заявиха, че са поразили обекти, свързани с инфраструктурата на "Хизбула". Според ливанските власти ударите са били нанесени по плажа Рамлет ал Байда, където от началото на войната с Иран спят разселени лица.
"Хизбула" обяви нанасянето на ракетен удар по централа на израелското военно разузнаване, намираща се в Тел Авив, посочва "Монд". Иран добави, че е провел "съвместна и интегрирана" операция с ливанските си съюзници, като са нанесени удари по "над 50 цели" на израелска територия.
Вчера френският президент Еманюел Макрон отправи призив към Израел "да се откаже изрично от сухопътна офанзива в Ливан", а "Хизбула" - "да спре незабавно нападенията си", припомня френското издание. Той направи това изявление след разговор с ливанския си колега Жозеф Аун.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на митинг в щата Кентъки, че войната в Иран е "спечелена", пише британският в. "Гардиън". "Не искаме обаче да си тръгваме прекалено рано, нали?", добави той, обръщайки се към събралите се симпатизанти. Тръмп увери поддръжниците си, че военните и ядрени възможности на Иран са били значително намалени, обръща внимание "Гардиън".
"Дроновете им са намалели с 85%, взривяваме фабриките им", заяви той, цитиран от британския вестник. "Те не знаят какво по дяволите ги е ударило", подчерта Тръмп. Но в същото време той сякаш намекна, че конфликтът може да не свърши скоро, отбелязва британското издание.
"Не искаме да се връщаме всеки две години. Ще довършим работата", увери Тръмп.
В същото време Иран засили заплахите си, заявявайки "Очаквайте 200 долара за барел", отбелязва португалският в. "Публико".
Ормузкият проток остана и вчера централна точка във войната между САЩ и Израел и Иран, като САЩ обвиняват Ислямската република в минирането му. Техеран заплашва да атакува и свързани със САЩ и Израел банкови институции в региона, акцентира "Публико".
Войната вече се води в Ормузкия проток, който е последната карта на моллите срещу Тръмп, пише френският в. "Паризиен".
"Политиката на опожареното море" (аналогия с "опожарена земя", военен термин за отстъпление, при което се унищожава всичко, необходимо на настъпващата армия - бел. ред.) заплашва да "унищожи световната икономика" и потапя света в несигурност, отбелязва вестникът.
Международната агенция за енергията обяви вчера, че ще освободи петролни резерви, възлизащи на 400 милиона барела, в опит да контролира скока в цените на енергията, причинен от войната на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязва в същото време американският в. "Вашингтон пост".
Планът, чиято цел е да стабилизира цените на петрола, покачили се рязко, след като САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, беше обявен в момент, когато иранските лидери обявиха, че разширяват атаките си срещу страните в Персийския залив, с цел да повишат икономическата цена на военната кампания на САЩ и Израел за сваляне на правителството в Техеран, обръща внимание американското издание.
Около една трета от световните резервни запаси ще бъдат изчерпани, след като 32-те членове на МАЕ освободят резервите си, отбелязва "Вашингтон пост". "Става въпрос за нанасяне на преки вреди на икономиката на САЩ и световната икономика", заяви за вестника Ясмин Фарук, директор на проект за Персийския залив и Арабския полуостров в Международната кризисна група.
Макар че страните от Персийския залив остават "фокусирани върху отбраната и защитата на въздушното си пространство", каза Фарук, атаките могат да достигнат точка, в която някои държави от Персийския залив може да решат да предприемат военни действия срещу Иран. Но ако го направят, добави тя, това ще бъде помежду им и с европейците, вместо с Израел или САЩ.
Йоел Гузански, старши изследовател и ръководител на отдела за изследвания на Персийския залив в Института за национални проучвания в областта на сигурността, изследователска група в Университета на Тел Авив, описа пред "Вашингтон пост" стратегията на Иран като "война на изтощение". Техеран притиска страните от Персийския залив, Европа, Азия и САЩ и това "дава резултат", смята той.
Страните от Персийския залив се опитаха, "доколкото е възможно", да избегнат войната чрез посредничество - но са установили, че този подход "има граници" и те са били достигнати, смята анализаторът.
В момента САЩ се фокусират не върху ескорта на кораби, а върху унищожаването на иранския флот и запасите му от ракети и дронове - които му позволяват да контролира водната ивица, отбелязва източник на "Вашингтон пост".
От друга страна френският в. "Фигаро" пише, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей наследява от покойния си баща не само имения и апартаменти в Лондон, луксозни хотели на остров Майорка, Испания, и във Франкфурт на Майн, Германия, но и добре напълнени банкови сметки.
Всичко останало е "дреболия" в сравнение със "Сетад" (Setad) - организация, първоначално предназначена да преразпределя на най-нуждаещите се имуществото, конфискувано от 1979 г. насам, информира френският вестник. С течение на годините тя се превърна в икономически гигант, служещ на най-влиятелния човек в Техеран. Това е непрозрачен конгломерат, изграден до голяма степен върху конфискациите, пише "Фигаро".
Освен солиден портфейл от недвижими имоти, "Сетад" притежава дялове в почти всички сектори на икономиката, от финансите до петрола, телекомуникациите, здравеопазването, потребителските стоки, строителството и промишлеността. През 2013 г. американските медии оцениха това състояние на 95 милиарда долара, отбелязва "Фигаро".
1 За размисъл
Коментиран от #6, #9
11:20 12.03.2026
2 Отчаянието на Аятоласите.
11:20 12.03.2026
3 Ненормалника
11:21 12.03.2026
6 Фордо
До коментар #1 от "За размисъл":не е Атомна централа, а подземен обект, в който се обогатява уран.
11:22 12.03.2026
7 ссс
11:23 12.03.2026
8 Какви 80% унищожено
Коментиран от #10, #65
11:23 12.03.2026
10 Тръмп
До коментар #8 от "Какви 80% унищожено":си е популист, не го слушайте какво говори. от време на време губи връзка с реалността.
11:24 12.03.2026
11 Механик
Коментиран от #38
11:24 12.03.2026
17 Заради украинските удари и тежките
😂
Коментиран от #27, #28
11:26 12.03.2026
20 медия гръм представя
11:27 12.03.2026
23 голЕм смях
До коментар #18 от "Може,може":Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО
11:29 12.03.2026
26 Дончо Русофила
11:30 12.03.2026
31 ФБР предупреди
11:31 12.03.2026
33 шоуто на дядо Дони
11:33 12.03.2026
35 Стенли
Коментиран от #42
11:33 12.03.2026
36 Спекуланти
11:33 12.03.2026
37 Бум
Първото нападение срещу евреи, произтичащо от нападението на Израел срещу Иран, се случи в Сан Хосе, Калифорния. Полицията започна разследване на престъплението, мотивирано от расова омраза.
Инцидентът е станал на входа на популярния ресторант „Августин“. Родените в Хайфа Лиор Зееви и Даниел Леви чакали на опашка, разговаряйки на иврит. Те били нападнати от трима мъже, които започнали да ги бият, да викат обиди към Израел и да им казват „да стоят далеч от Иран“
11:34 12.03.2026
38 ПРОГРЕСИВЕН ИСТОРИК
До коментар #11 от "Механик":ТАКА СИ Е НАЧАЛНИК,
ДА АМА НАД ОСЕМДЕСЕТ ПРОЦЕНТА%
ОТ НАСЕЛЕНИТО НА СВЕТА НОСИ В ПОРТФЕЙЛА ....
ПО НЯКОЛКО НА ЗЕЛЕН ФОН
ОТ ТЯХНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ГЕРОИ....💵💵💵
11:34 12.03.2026
42 то май забрави или си малък
До коментар #35 от "Стенли":Когато русия 2014та продаваше газ на фашистите от Германия на 250 долара за 1000 кубика, на братска България го продаваше по 512 долара. Ходи целувай краката ма Меркелица, че 2015та ни взе под чадъра на ЕС за покупки на газ.
Коментиран от #66
11:36 12.03.2026
43 Боруна ЛОМ ОРИГИТНАЛА
До коментар #32 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не, заети са да търсят ушите на Хитлеряху.
11:36 12.03.2026
45 На САЩ......
Коментиран от #49
11:38 12.03.2026
46 Копейка
11:38 12.03.2026
47 Стенли
11:40 12.03.2026
48 Отстрани
Руската терапия докара пациентите до транс, иранската терапия се отразява също много зле върху психичното им здраве и ги води направо до срив.
Мога да препоръчам познат доктор за иглотерапия - Ким Чен се казва , нещо като вашия Джеки Чан. Казват че лекува и най-тежките случаи като този който сте описали.
11:42 12.03.2026
49 Исторически парк
До коментар #45 от "На САЩ......":Мани краварите и ватенките. Евреите нямат загубена война.
Коментиран от #58, #62, #64
11:42 12.03.2026
50 Ъъъъъ
11:42 12.03.2026
52 Xеми 3начи Bазелин
Коментиран от #53
11:47 12.03.2026
53 Oбрязан кашерeн павeтник
До коментар #52 от "Xеми 3начи Bазелин":Не. Ние от НП0 сектата ППДБ обичаме да ни стърже без вaзелин.
11:48 12.03.2026
54 И толкова мангизи смъкнаха от нефт
Коментиран от #56
11:48 12.03.2026
56 Всъщност
До коментар #54 от "И толкова мангизи смъкнаха от нефт":има една тръбичка до западния бряг на Арабския п-в, ама едвам църцори като спрения от зеленския наркос нефтопровод "Дружба".
11:51 12.03.2026
59 Преди няколко дни
Европейският съюз този път ще помогне на арабските държави от Залива, с които ги свързват тесни връзки.
За това ЕС струпа тежка армада във водите около Иран. Поне три самолетоносача с бойните им групи, няколко отделни фрегати и т.н.
11:53 12.03.2026
60 Дръта чанта
11:56 12.03.2026
61 Мухахаха
Коментиран от #63
11:57 12.03.2026
63 Карти
До коментар #61 от "Мухахаха":нема..... има боНби.
11:58 12.03.2026
65 Коуега
До коментар #8 от "Какви 80% унищожено":Нещо като в Украйна...руснаците макар и бавно, мачкат наред, но украинците като привършат парите, "си възвръщат " територия 👍😂
12:01 12.03.2026
66 хамсал
До коментар #42 от "то май забрави или си малък":Тези цифри, които си писал, къде ги видя, хвърля боб или в кристалната топка? Виж сега шушлек през 2014г. Германия 379 долара, Турция 407-отстъпки заради Южен и Северен поток. Най-скъпо Македония и Босна, съответно 564 и 515. България 501, Полша и Чехия още повече. Беларус, Армения и Приднестровието от 186 до 240 долара.
Коментиран от #68
12:01 12.03.2026
68 тези цифри
До коментар #66 от "хамсал":ги има в НСИ черно на бяло в докладите които СВОБОДНО могат да се изтеглят от сайта им.
И ЮЖЕН поток момко лъжлив е мноооого пи-късно.
Коментиран от #69
12:15 12.03.2026
69 тези цифри
До коментар #68 от "тези цифри":...и дори не е построен
12:16 12.03.2026
70 Невроятно е как може да се прокламират
12:18 12.03.2026
71 Григор
Този удар ми се струва много по-тежък и сериозен. Ще го отнесе Европа и Европейския съюз.Отказът от руски енергоносители, ще съсипе икономиката на Европа.Икономическите последствия ще са катастрофални точно заради цената на енергоносителите.
12:20 12.03.2026