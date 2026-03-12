Новини
Те не знаят какво по дяволите ги е ударило, каза Тръмп. Иран: Очаквайте 200 долара за барел

12 Март, 2026 11:16

Френският президент Еманюел Макрон отправи призив към Израел "да се откаже изрично от сухопътна офанзива в Ливан"

Те не знаят какво по дяволите ги е ударило, каза Тръмп. Иран: Очаквайте 200 долара за барел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Войната в Близкия изток и нейното отражение върху световната икономика на фона на последните изявления от САЩ, Европа и Иран, са във фокуса на световния печат, предаде БТА.

Израел нанесе нови удари в Ливан, в отговор на нова съвместна атака на Иран и "Хизбула", пише френският в. "Монд", като отбелязва, че френският президент Еманюел Макрон е призовал израелското правителство "да се откаже от сухопътна офанзива в Ливан".

При ударите загинаха осем души по данни на ливанските здравни власти. Израелските въоръжени сили заявиха, че са поразили обекти, свързани с инфраструктурата на "Хизбула". Според ливанските власти ударите са били нанесени по плажа Рамлет ал Байда, където от началото на войната с Иран спят разселени лица.

"Хизбула" обяви нанасянето на ракетен удар по централа на израелското военно разузнаване, намираща се в Тел Авив, посочва "Монд". Иран добави, че е провел "съвместна и интегрирана" операция с ливанските си съюзници, като са нанесени удари по "над 50 цели" на израелска територия.

Вчера френският президент Еманюел Макрон отправи призив към Израел "да се откаже изрично от сухопътна офанзива в Ливан", а "Хизбула" - "да спре незабавно нападенията си", припомня френското издание. Той направи това изявление след разговор с ливанския си колега Жозеф Аун.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на митинг в щата Кентъки, че войната в Иран е "спечелена", пише британският в. "Гардиън". "Не искаме обаче да си тръгваме прекалено рано, нали?", добави той, обръщайки се към събралите се симпатизанти. Тръмп увери поддръжниците си, че военните и ядрени възможности на Иран са били значително намалени, обръща внимание "Гардиън".

"Дроновете им са намалели с 85%, взривяваме фабриките им", заяви той, цитиран от британския вестник. "Те не знаят какво по дяволите ги е ударило", подчерта Тръмп. Но в същото време той сякаш намекна, че конфликтът може да не свърши скоро, отбелязва британското издание.

"Не искаме да се връщаме всеки две години. Ще довършим работата", увери Тръмп.

В същото време Иран засили заплахите си, заявявайки "Очаквайте 200 долара за барел", отбелязва португалският в. "Публико".

Ормузкият проток остана и вчера централна точка във войната между САЩ и Израел и Иран, като САЩ обвиняват Ислямската република в минирането му. Техеран заплашва да атакува и свързани със САЩ и Израел банкови институции в региона, акцентира "Публико".

Войната вече се води в Ормузкия проток, който е последната карта на моллите срещу Тръмп, пише френският в. "Паризиен".

"Политиката на опожареното море" (аналогия с "опожарена земя", военен термин за отстъпление, при което се унищожава всичко, необходимо на настъпващата армия - бел. ред.) заплашва да "унищожи световната икономика" и потапя света в несигурност, отбелязва вестникът.

Международната агенция за енергията обяви вчера, че ще освободи петролни резерви, възлизащи на 400 милиона барела, в опит да контролира скока в цените на енергията, причинен от войната на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязва в същото време американският в. "Вашингтон пост".

Планът, чиято цел е да стабилизира цените на петрола, покачили се рязко, след като САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, беше обявен в момент, когато иранските лидери обявиха, че разширяват атаките си срещу страните в Персийския залив, с цел да повишат икономическата цена на военната кампания на САЩ и Израел за сваляне на правителството в Техеран, обръща внимание американското издание.

Около една трета от световните резервни запаси ще бъдат изчерпани, след като 32-те членове на МАЕ освободят резервите си, отбелязва "Вашингтон пост". "Става въпрос за нанасяне на преки вреди на икономиката на САЩ и световната икономика", заяви за вестника Ясмин Фарук, директор на проект за Персийския залив и Арабския полуостров в Международната кризисна група.

Макар че страните от Персийския залив остават "фокусирани върху отбраната и защитата на въздушното си пространство", каза Фарук, атаките могат да достигнат точка, в която някои държави от Персийския залив може да решат да предприемат военни действия срещу Иран. Но ако го направят, добави тя, това ще бъде помежду им и с европейците, вместо с Израел или САЩ.

Йоел Гузански, старши изследовател и ръководител на отдела за изследвания на Персийския залив в Института за национални проучвания в областта на сигурността, изследователска група в Университета на Тел Авив, описа пред "Вашингтон пост" стратегията на Иран като "война на изтощение". Техеран притиска страните от Персийския залив, Европа, Азия и САЩ и това "дава резултат", смята той.

Страните от Персийския залив се опитаха, "доколкото е възможно", да избегнат войната чрез посредничество - но са установили, че този подход "има граници" и те са били достигнати, смята анализаторът.

В момента САЩ се фокусират не върху ескорта на кораби, а върху унищожаването на иранския флот и запасите му от ракети и дронове - които му позволяват да контролира водната ивица, отбелязва източник на "Вашингтон пост".

От друга страна френският в. "Фигаро" пише, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей наследява от покойния си баща не само имения и апартаменти в Лондон, луксозни хотели на остров Майорка, Испания, и във Франкфурт на Майн, Германия, но и добре напълнени банкови сметки.

Всичко останало е "дреболия" в сравнение със "Сетад" (Setad) - организация, първоначално предназначена да преразпределя на най-нуждаещите се имуществото, конфискувано от 1979 г. насам, информира френският вестник. С течение на годините тя се превърна в икономически гигант, служещ на най-влиятелния човек в Техеран. Това е непрозрачен конгломерат, изграден до голяма степен върху конфискациите, пише "Фигаро".

Освен солиден портфейл от недвижими имоти, "Сетад" притежава дялове в почти всички сектори на икономиката, от финансите до петрола, телекомуникациите, здравеопазването, потребителските стоки, строителството и промишлеността. През 2013 г. американските медии оцениха това състояние на 95 милиарда долара, отбелязва "Фигаро".


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За размисъл

    14 15 Отговор
    Най-малкия проблем ще се окаже петрола. Израел удари атомната централа Фордо.

    Коментиран от #6, #9

    11:20 12.03.2026

  • 2 Отчаянието на Аятоласите.

    10 37 Отговор
    Ормузкия проток, който е последната карта на Аятоласите срещу Тръмп.

    11:20 12.03.2026

  • 3 Ненормалника

    45 7 Отговор
    да обявява "победа" и да изчезват в краварското блато.

    11:21 12.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фордо

    32 7 Отговор

    До коментар #1 от "За размисъл":

    не е Атомна централа, а подземен обект, в който се обогатява уран.

    11:22 12.03.2026

  • 7 ссс

    16 9 Отговор
    Чакаме Сторм Шедел в студиото в Останкино.

    11:23 12.03.2026

  • 8 Какви 80% унищожено

    44 5 Отговор
    плещи тоя лаладжия, бре. Нали преди седмица каза, че ВСИЧКО унищожил❓❓❓

    Коментиран от #10, #65

    11:23 12.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тръмп

    36 2 Отговор

    До коментар #8 от "Какви 80% унищожено":

    си е популист, не го слушайте какво говори. от време на време губи връзка с реалността.

    11:24 12.03.2026

  • 11 Механик

    45 5 Отговор
    Вижте само нагъзените смешковци на снимката! Позьори, това са американците. Фалшив кеч, фалшив футбол, игра в която хващаш една топка и обикаляш в кръг, е това им е "превъзходството". Към него като прибавиш измислените им национални герои, половината от които са убийци и престъпници (Бъфало Бил, Джеси Джеймс, Сънданс Кид и пр.), а другата половина от националните им герои са просто анимация (Спайдърмен, Супермен, капитан Америка, Жената котка....)

    Коментиран от #38

    11:24 12.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Заради украинските удари и тежките

    13 19 Отговор
    поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".
    😂

    Коментиран от #27, #28

    11:26 12.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 медия гръм представя

    27 10 Отговор
    Толкова силно сащ удариха Иран ,че там още не са разбрали хъ хъ хъ хъ Великото американско пръц.

    11:27 12.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 голЕм смях

    17 17 Отговор

    До коментар #18 от "Може,може":

    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    11:29 12.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дончо Русофила

    15 13 Отговор
    Тръмп ги размаза и на думи и буквално. 😂 Дори Путлер не може да лъже повече от него.

    11:30 12.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ФБР предупреди

    14 7 Отговор
    Калифорния, въпреки че е малко вероятно, все пак да са подготвени, тъй като полага усилия Иран и се стреми да извърши изненадваща атака с дронове срещу цели в щата като отмъщение за американските военни удари, се казва в бюлетин на ФБР, разгледан от ABC News.

    11:31 12.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 шоуто на дядо Дони

    16 9 Отговор
    Ще пращаме ли провизии за американските самолетоносачи че изпразниха всичко а бази наоколо няма ,САЩ далеко на 10 0000км Време е да се обяви американската победа по всички медии по най-бързия начин обратно с мръсна газ.

    11:33 12.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Стенли

    14 12 Отговор
    Мда а Урсула вика никъкав руски петрол ако ще и фалираме и и имаше хорица които дори и ръкопляскаха но както се казва ножа не е стигнал до кокала

    Коментиран от #42

    11:33 12.03.2026

  • 36 Спекуланти

    8 13 Отговор
    Не може 20% от световния петрол да контролира останалите 80%. Стига глупости. Просто някой хора се гушатжс пари.

    11:33 12.03.2026

  • 37 Бум

    15 8 Отговор
    Това е за Иран: евреи биват бити по улиците в САЩ

    Първото нападение срещу евреи, произтичащо от нападението на Израел срещу Иран, се случи в Сан Хосе, Калифорния. Полицията започна разследване на престъплението, мотивирано от расова омраза.

    Инцидентът е станал на входа на популярния ресторант „Августин“. Родените в Хайфа Лиор Зееви и Даниел Леви чакали на опашка, разговаряйки на иврит. Те били нападнати от трима мъже, които започнали да ги бият, да викат обиди към Израел и да им казват „да стоят далеч от Иран“

    11:34 12.03.2026

  • 38 ПРОГРЕСИВЕН ИСТОРИК

    3 15 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    ТАКА СИ Е НАЧАЛНИК,
    ДА АМА НАД ОСЕМДЕСЕТ ПРОЦЕНТА%
    ОТ НАСЕЛЕНИТО НА СВЕТА НОСИ В ПОРТФЕЙЛА ....
    ПО НЯКОЛКО НА ЗЕЛЕН ФОН
    ОТ ТЯХНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ГЕРОИ....💵💵💵

    11:34 12.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 то май забрави или си малък

    4 23 Отговор

    До коментар #35 от "Стенли":

    Когато русия 2014та продаваше газ на фашистите от Германия на 250 долара за 1000 кубика, на братска България го продаваше по 512 долара. Ходи целувай краката ма Меркелица, че 2015та ни взе под чадъра на ЕС за покупки на газ.

    Коментиран от #66

    11:36 12.03.2026

  • 43 Боруна ЛОМ ОРИГИТНАЛА

    4 9 Отговор

    До коментар #32 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не, заети са да търсят ушите на Хитлеряху.

    11:36 12.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 На САЩ......

    16 6 Отговор
    Не ще им е за първи път да бягат ПАНИЧЕСКИ (както беше във Виетнам ,а по скоро и в Афганистан ),но на Тръмп не му се прибира в САЩ ,защото трябва да го съдят за педофилия (Епщайн) !!!

    Коментиран от #49

    11:38 12.03.2026

  • 46 Копейка

    7 8 Отговор
    За левъ ша се беся!

    11:38 12.03.2026

  • 47 Стенли

    11 4 Отговор
    И да да кажа освен че Иран е много по голям по територия и население от Ирак освен това срещу Ирак воюваше цялото нато(друг въпрос е че уж нато е само отбранителен съюз)и затова Ирак падна докато сега реално само еврейския главо рез и бай Дончо нападнаха Иран така че доста ще се поозрят да го победят друг въпрос е защо нападат суверенна държава

    11:40 12.03.2026

  • 48 Отстрани

    11 4 Отговор
    Психодиспансерът в белия дом явно трябва да смени методиката на лечение на пациентите си, защото е видно че положението им се влошава ежедневно и да не ги пуска без усмирителна риза на разходка.
    Руската терапия докара пациентите до транс, иранската терапия се отразява също много зле върху психичното им здраве и ги води направо до срив.
    Мога да препоръчам познат доктор за иглотерапия - Ким Чен се казва , нещо като вашия Джеки Чан. Казват че лекува и най-тежките случаи като този който сте описали.

    11:42 12.03.2026

  • 49 Исторически парк

    3 8 Отговор

    До коментар #45 от "На САЩ......":

    Мани краварите и ватенките. Евреите нямат загубена война.

    Коментиран от #58, #62, #64

    11:42 12.03.2026

  • 50 Ъъъъъ

    8 4 Отговор
    Най на далавера са Китай. Вече им е ясно, че могат да налазят Тайван по всяко време, без да се притесняват от САЩ... Ако досега са се притеснявали де....Видяха, че дяволът изобщо не е толкова черен... 😂

    11:42 12.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Xеми 3начи Bазелин

    4 0 Отговор
    Жълтoпаважите заредихте ли се с достатъчно ваeелин, че и той е нефтен субпродукт и от тук насетне само ще поскъпва 😄😄😄

    Коментиран от #53

    11:47 12.03.2026

  • 53 Oбрязан кашерeн павeтник

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Xеми 3начи Bазелин":

    Не. Ние от НП0 сектата ППДБ обичаме да ни стърже без вaзелин.

    11:48 12.03.2026

  • 54 И толкова мангизи смъкнаха от нефт

    1 3 Отговор
    не можаха да пуснат една тръба към Червено море оттатък и да не ползват повече залива зад Ормузкия проток, като го харижат този проток на Иран да си го чува там само за него си.

    Коментиран от #56

    11:48 12.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "И толкова мангизи смъкнаха от нефт":

    има една тръбичка до западния бряг на Арабския п-в, ама едвам църцори като спрения от зеленския наркос нефтопровод "Дружба".

    11:51 12.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Преди няколко дни

    2 5 Отговор
    коментитахме, че съседите на Иран няма дълго да траят и сами ще нападнат Иран , имат мощен флот и авиация и техните самолети ще летят над Иран безпрепятствено.
    Европейският съюз този път ще помогне на арабските държави от Залива, с които ги свързват тесни връзки.

    За това ЕС струпа тежка армада във водите около Иран. Поне три самолетоносача с бойните им групи, няколко отделни фрегати и т.н.

    11:53 12.03.2026

  • 60 Дръта чанта

    6 1 Отговор
    Израел са терористи

    11:56 12.03.2026

  • 61 Мухахаха

    4 1 Отговор
    Бай Дончо нема карти 😂

    Коментиран от #63

    11:57 12.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Карти

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Мухахаха":

    нема..... има боНби.

    11:58 12.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Коуега

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Какви 80% унищожено":

    Нещо като в Украйна...руснаците макар и бавно, мачкат наред, но украинците като привършат парите, "си възвръщат " територия 👍😂

    12:01 12.03.2026

  • 66 хамсал

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "то май забрави или си малък":

    Тези цифри, които си писал, къде ги видя, хвърля боб или в кристалната топка? Виж сега шушлек през 2014г. Германия 379 долара, Турция 407-отстъпки заради Южен и Северен поток. Най-скъпо Македония и Босна, съответно 564 и 515. България 501, Полша и Чехия още повече. Беларус, Армения и Приднестровието от 186 до 240 долара.

    Коментиран от #68

    12:01 12.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 тези цифри

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "хамсал":

    ги има в НСИ черно на бяло в докладите които СВОБОДНО могат да се изтеглят от сайта им.
    И ЮЖЕН поток момко лъжлив е мноооого пи-късно.

    Коментиран от #69

    12:15 12.03.2026

  • 69 тези цифри

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "тези цифри":

    ...и дори не е построен

    12:16 12.03.2026

  • 70 Невроятно е как може да се прокламират

    1 1 Отговор
    Тероризма, престъпленията и извънсъдебните убийства на САЩ и нацисткият коптор Израел като "съвместна и интегрирана" операция. Много гнусно е това ей хора.... Демонстрация е на тотална морална и ценностна деградация. Такива ли сме в действителност вече ?

    12:18 12.03.2026

  • 71 Григор

    0 0 Отговор
    "Очаквайте 200 долара за барел"
    Този удар ми се струва много по-тежък и сериозен. Ще го отнесе Европа и Европейския съюз.Отказът от руски енергоносители, ще съсипе икономиката на Европа.Икономическите последствия ще са катастрофални точно заради цената на енергоносителите.

    12:20 12.03.2026

