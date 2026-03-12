Те не знаят какво по дяволите ги е ударило, каза Тръмп. Иран: Очаквайте 200 долара за барел

Войната в Близкия изток и нейното отражение върху световната икономика на фона на последните изявления от САЩ, Европа и Иран, са във фокуса на световния печат, предаде БТА.

Израел нанесе нови удари в Ливан, в отговор на нова съвместна атака на Иран и "Хизбула", пише френският в. "Монд", като отбелязва, че френският президент Еманюел Макрон е призовал израелското правителство "да се откаже от сухопътна офанзива в Ливан".

При ударите загинаха осем души по данни на ливанските здравни власти. Израелските въоръжени сили заявиха, че са поразили обекти, свързани с инфраструктурата на "Хизбула". Според ливанските власти ударите са били нанесени по плажа Рамлет ал Байда, където от началото на войната с Иран спят разселени лица.

"Хизбула" обяви нанасянето на ракетен удар по централа на израелското военно разузнаване, намираща се в Тел Авив, посочва "Монд". Иран добави, че е провел "съвместна и интегрирана" операция с ливанските си съюзници, като са нанесени удари по "над 50 цели" на израелска територия.

Вчера френският президент Еманюел Макрон отправи призив към Израел "да се откаже изрично от сухопътна офанзива в Ливан", а "Хизбула" - "да спре незабавно нападенията си", припомня френското издание. Той направи това изявление след разговор с ливанския си колега Жозеф Аун.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на митинг в щата Кентъки, че войната в Иран е "спечелена", пише британският в. "Гардиън". "Не искаме обаче да си тръгваме прекалено рано, нали?", добави той, обръщайки се към събралите се симпатизанти. Тръмп увери поддръжниците си, че военните и ядрени възможности на Иран са били значително намалени, обръща внимание "Гардиън".

"Дроновете им са намалели с 85%, взривяваме фабриките им", заяви той, цитиран от британския вестник. "Те не знаят какво по дяволите ги е ударило", подчерта Тръмп. Но в същото време той сякаш намекна, че конфликтът може да не свърши скоро, отбелязва британското издание.

"Не искаме да се връщаме всеки две години. Ще довършим работата", увери Тръмп.

В същото време Иран засили заплахите си, заявявайки "Очаквайте 200 долара за барел", отбелязва португалският в. "Публико".

Ормузкият проток остана и вчера централна точка във войната между САЩ и Израел и Иран, като САЩ обвиняват Ислямската република в минирането му. Техеран заплашва да атакува и свързани със САЩ и Израел банкови институции в региона, акцентира "Публико".

Войната вече се води в Ормузкия проток, който е последната карта на моллите срещу Тръмп, пише френският в. "Паризиен".

"Политиката на опожареното море" (аналогия с "опожарена земя", военен термин за отстъпление, при което се унищожава всичко, необходимо на настъпващата армия - бел. ред.) заплашва да "унищожи световната икономика" и потапя света в несигурност, отбелязва вестникът.

Международната агенция за енергията обяви вчера, че ще освободи петролни резерви, възлизащи на 400 милиона барела, в опит да контролира скока в цените на енергията, причинен от войната на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязва в същото време американският в. "Вашингтон пост".

Планът, чиято цел е да стабилизира цените на петрола, покачили се рязко, след като САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, беше обявен в момент, когато иранските лидери обявиха, че разширяват атаките си срещу страните в Персийския залив, с цел да повишат икономическата цена на военната кампания на САЩ и Израел за сваляне на правителството в Техеран, обръща внимание американското издание.

Около една трета от световните резервни запаси ще бъдат изчерпани, след като 32-те членове на МАЕ освободят резервите си, отбелязва "Вашингтон пост". "Става въпрос за нанасяне на преки вреди на икономиката на САЩ и световната икономика", заяви за вестника Ясмин Фарук, директор на проект за Персийския залив и Арабския полуостров в Международната кризисна група.

Макар че страните от Персийския залив остават "фокусирани върху отбраната и защитата на въздушното си пространство", каза Фарук, атаките могат да достигнат точка, в която някои държави от Персийския залив може да решат да предприемат военни действия срещу Иран. Но ако го направят, добави тя, това ще бъде помежду им и с европейците, вместо с Израел или САЩ.

Йоел Гузански, старши изследовател и ръководител на отдела за изследвания на Персийския залив в Института за национални проучвания в областта на сигурността, изследователска група в Университета на Тел Авив, описа пред "Вашингтон пост" стратегията на Иран като "война на изтощение". Техеран притиска страните от Персийския залив, Европа, Азия и САЩ и това "дава резултат", смята той.

Страните от Персийския залив се опитаха, "доколкото е възможно", да избегнат войната чрез посредничество - но са установили, че този подход "има граници" и те са били достигнати, смята анализаторът.

В момента САЩ се фокусират не върху ескорта на кораби, а върху унищожаването на иранския флот и запасите му от ракети и дронове - които му позволяват да контролира водната ивица, отбелязва източник на "Вашингтон пост".

От друга страна френският в. "Фигаро" пише, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей наследява от покойния си баща не само имения и апартаменти в Лондон, луксозни хотели на остров Майорка, Испания, и във Франкфурт на Майн, Германия, но и добре напълнени банкови сметки.

Всичко останало е "дреболия" в сравнение със "Сетад" (Setad) - организация, първоначално предназначена да преразпределя на най-нуждаещите се имуществото, конфискувано от 1979 г. насам, информира френският вестник. С течение на годините тя се превърна в икономически гигант, служещ на най-влиятелния човек в Техеран. Това е непрозрачен конгломерат, изграден до голяма степен върху конфискациите, пише "Фигаро".

Освен солиден портфейл от недвижими имоти, "Сетад" притежава дялове в почти всички сектори на икономиката, от финансите до петрола, телекомуникациите, здравеопазването, потребителските стоки, строителството и промишлеността. През 2013 г. американските медии оцениха това състояние на 95 милиарда долара, отбелязва "Фигаро".