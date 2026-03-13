Новини
Захарова: ЕС залага на ескалация на конфликта в Украйна
  Тема: Украйна

Захарова: ЕС залага на ескалация на конфликта в Украйна

13 Март, 2026 04:10, обновена 13 Март, 2026 04:20 570 2

Това показвали опитите за отпускане на заем на Украйна, заобикаляйки Унгария и Словакия

Захарова: ЕС залага на ескалация на конфликта в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз залага на ескалация на конфликта в Украйна при липса на напредък на други фронтове, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред РИА Новости.

Според дипломата Европейската комисия подкопава всички усилия за намиране на мирно разрешаване на ситуацията и прави всичко възможно, за да задържи режима в Киев на повърхността.

Това се доказвало и от опитите за отпускане на заем на Украйна, заобикаляйки Унгария и Словакия.

В сряда Politico съобщи, че Европейският съюз ще предостави на Киев средства под формата на двустранни заеми, които не изискват одобрение от Будапеща и Братислава, които са недоволни от възпрепятстването на доставките на петрол от страна на Украйна.

Киев спря да изпомпва гориво по петролопровода „Дружба“ в края на януари. Будапеща от своя страна спря доставките на дизел за Украйна на 18 февруари, а на 20 февруари блокира заем от ЕС от страната в размер на 90 милиарда евро, докато доставките на петрол от Русия не се възобновят.

Според унгарския външен министър Петер Сиярто това е направено в отговор на изнудване от страна на Киев, който по политически причини не възобновява транзита, опитвайки се да провокира енергийна криза в страната и да повлияе на изборите през април.

Седемнадесет държави и Европейската комисия са изразили интерес към позицията на Унгария по петролопровода „Дружба“, заяви във Facebook министърът на енергетиката Габор Чепек.

Чепек заяви, че на 12 март в Киев са се провели енергийни преговори, по време на които е имал „много полезна среща с представител на ЕК“.

Чепек добави, че Брюксел е дал ясно да се разбере, че Европейската комисия също така изисква Украйна да създаде комисия за установяване на фактите, която да разследва състоянието на петролопровода.

Длъжностното лице добави, че унгарската делегация, която той ръководи, остава в Киев в очакване на отговор от украинските власти.

Преди това беше съобщено, че Европейската комисия официално е предложила на Украйна да разреши проверка на петролопровода „Дружба“.

На 6 март унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че страната му ще спре транзита на критични доставки за Украйна през нейна територия, докато Киев не отвори отново петролопровода „Дружба“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Сесесере

    2 3 Отговор
    Пияницата пак са изказа !

    04:21 13.03.2026

  • 2 Факти

    0 1 Отговор
    Захарова: ЕССР залага на ескалация на конфликта в Украйна

    05:04 13.03.2026

