RAI: Руски танкер без екипаж гори край остров Лампедуза

Горящ анкер без екипаж, по всяка вероятност руски, е забелязан да се носи край бреговете на италианския остров Лампедуза, съобщи RAI чрез новинарската програма TG1 в Хонолулу.

„Руски танкер за гориво се носи без екипаж във водите край Лампедуза. Смята се, че превозва 900 тона дизелово гориво и два резервоара с втечнен газ“, се казва в доклада.

Видео, публикувано от TG1, показва стълб от огън, наподобяващ пламък, издигащ се от танкера.

Данните от службата за проследяване на морския трафик Marinetraffic показват, че руският танкер Jupiter е акостирал във води източно от Лампедуза. Сравнително наблизо, край Малта, се намира арктическият газовоз Arctic Metagaz, който преди това беше атакуван. От доклада на TG1 не е ясно за кой от тези кораби става дума.

На 3 март танкерът Arctic Metagaz се запали в Средиземно море близо до териториалните води на Малта след атака от украински военноморски дронове край бреговете на Либия. Танкерът превозвал товари от пристанището Мурманск. Всички членове на екипажа бяха спасени.