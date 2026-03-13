RAI: Руски танкер без екипаж гори край остров Лампедуза

Горящ анкер без екипаж, по всяка вероятност руски, е забелязан да се носи край бреговете на италианския остров Лампедуза, съобщи RAI чрез новинарската програма TG1 в Хонолулу.
„Руски танкер за гориво се носи без екипаж във водите край Лампедуза. Смята се, че превозва 900 тона дизелово гориво и два резервоара с втечнен газ“, се казва в доклада.
Видео, публикувано от TG1, показва стълб от огън, наподобяващ пламък, издигащ се от танкера.
Данните от службата за проследяване на морския трафик Marinetraffic показват, че руският танкер Jupiter е акостирал във води източно от Лампедуза. Сравнително наблизо, край Малта, се намира арктическият газовоз Arctic Metagaz, който преди това беше атакуван. От доклада на TG1 не е ясно за кой от тези кораби става дума.
На 3 март танкерът Arctic Metagaz се запали в Средиземно море близо до териториалните води на Малта след атака от украински военноморски дронове край бреговете на Либия. Танкерът превозвал товари от пристанището Мурманск. Всички членове на екипажа бяха спасени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русофил
03:57 13.03.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
НО УСЕЩАМ ЧЕ СКОРО ЩЕ ИМА РЕВ ЗАЩО ПО ТАСС
ПУСНАЛИ ПЕСЕНТА
" ИЗКАРАЙ ВЛАДО, ОРЕШНИЦИТЕ"
Коментиран от #4
03:59 13.03.2026
3 Руски танкер за гориво се носи без екипа
АЛКОХОЛИЦИТЕ - ЕКИПАЖ СИГУРНО СА СЕ СБИЛИ ЗА БОЯРИШНИКА И СА ПАДНАЛИ ЗАД БОРДА. ТОВА Е НЕЩО НОРМАЛНО ЗА КОПЕЙКИ - АЛКОХОЛИЦИ. ПРОСТО ЕЖЕДНЕВИЕ.
04:09 13.03.2026
4 Крепостен пушечно месо
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кви братушки са тия робовладелци бе…
04:10 13.03.2026
5 Путин
04:10 13.03.2026
6 Горящ анкер без екипаж
КАРЛИК ПИТА И РАЗПИТВА: ЭТА СДЯЛАЛ ДРОН ИЛИ АПЯТ НЕПТУН ПАРАЗИЛ?
ЕМУ БЫСТРА АТВЕТИЛИ: НЕТ ТАВАРИШЧ, КАРЛИК. ЭТА БОЯРИШНИК И СИГАРЕТА СДЯЛАЛИ ВОТ.
04:22 13.03.2026
7 Митко Зъркела
04:36 13.03.2026