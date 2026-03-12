Турция обясни защо не е използвала С-400 при отблъскване на ракетни атаки от Иран

Турция не е задействала закупените от Русия зенитни ракетни комплекси С-400 при отблъскването на две ракети, изстреляни от Иран, съобщава ТАСС, предава Фокус.

В изявление пред журналисти Министерството на отбраната уточни, че въздушната и ракетната отбрана на страната се осъществява в рамките на интегрираната система на НАТО, която включва сензори за ранно предупреждение, командни системи и различни противоракетни средства.

„При откриване на балистична ракета системата автоматично избира най-подходящия и бърз способ за нейния прехват и го задейства. За да се противодейства на заплахата към нашата страна, бяха използвани най-ефективните елементи на отбраната и ракетата бе успешно унищожена“, посочват от ведомството.

Турското министерство подчерта, че изборът на конкретни средства се прави на базата на оценка на заплахите и текущата оперативна обстановка, като се спазват правилата за използване на въоръжените сили.