Турция обясни защо не е използвала С-400 при отблъскване на ракетни атаки от Иран

12 Март, 2026 12:04, обновена 12 Март, 2026 12:14

Министерството на отбраната посочи, че интеграцията в системата на НАТО определя най-подходящите средства за противовъздушна отбрана

Турция обясни защо не е използвала С-400 при отблъскване на ракетни атаки от Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция не е задействала закупените от Русия зенитни ракетни комплекси С-400 при отблъскването на две ракети, изстреляни от Иран, съобщава ТАСС, предава Фокус.

В изявление пред журналисти Министерството на отбраната уточни, че въздушната и ракетната отбрана на страната се осъществява в рамките на интегрираната система на НАТО, която включва сензори за ранно предупреждение, командни системи и различни противоракетни средства.

„При откриване на балистична ракета системата автоматично избира най-подходящия и бърз способ за нейния прехват и го задейства. За да се противодейства на заплахата към нашата страна, бяха използвани най-ефективните елементи на отбраната и ракетата бе успешно унищожена“, посочват от ведомството.

Турското министерство подчерта, че изборът на конкретни средства се прави на базата на оценка на заплахите и текущата оперативна обстановка, като се спазват правилата за използване на въоръжените сили.


Турция
  • 1 Пело

    16 10 Отговор
    ивИлин е смешник палячо измамник

    Коментиран от #3

    12:15 12.03.2026

  • 2 Тц,тц,тц 😂😂😂

    49 41 Отговор
    Ако чакаха на С 400...

    Коментиран от #7, #12

    12:16 12.03.2026

  • 3 Пело

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пело":

    Селски тарикатне, живял години от заемите на наивни хора. След месец остава без имунитет и ще понесе съдебна отговорност! Затова продава джипа, с който е развозвал Детелинка по адреси.

    12:17 12.03.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    41 49 Отговор
    Пф....руското оружие навсякъде дава фира !!!

    Коментиран от #9

    12:18 12.03.2026

  • 5 Хасковски каунь

    51 26 Отговор
    Днес имаше видео как ПВО с Пейтриет пуска две серии по три ракети, , а две от ИРАН минаха покрай тях и им показаха среден пръст

    Коментиран от #10

    12:18 12.03.2026

  • 6 Де6или, повече от 80%

    83 21 Отговор
    А наш Ганьо,от най-страховитата армия на Балканите,, си наряза ракетите, елиминира си армията, каквото не се изкраде и продаде,се подари на неблагодарни макета и укри, и сега турците и гърците, щяли да ни пазят.Е га ти простите българи.

    Коментиран от #36, #38, #42, #85

    12:19 12.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Турците купиха С400

    24 32 Отговор
    да аз разгледат руските кюнци!

    12:20 12.03.2026

  • 9 празноглава козяшка мажоретка

    31 15 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Че те не са я включвали !!
    Нали ще светнат западните самолети на нея и руснаците ще видят всичко .

    Коментиран от #13, #15, #16, #18, #31, #77

    12:20 12.03.2026

  • 10 Агронома

    24 9 Отговор

    До коментар #5 от "Хасковски каунь":

    ...и направиха фонтан от бетон.Купола стана на гевгир.

    12:21 12.03.2026

  • 11 Тодар Живков

    33 26 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Ами има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    12:22 12.03.2026

  • 12 Руските ПВО

    21 26 Отговор

    До коментар #2 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    са гОла вОда, нищо не става от тях.

    Коментиран от #17

    12:22 12.03.2026

  • 13 Барбалей

    11 7 Отговор

    До коментар #9 от "празноглава козяшка мажоретка":

    Вър му обяснявай на тва загубеното

    Коментиран от #84

    12:23 12.03.2026

  • 14 Тц,тц,тц 😂😂😂

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Коуега":

    Чета само заглавието и се забавлявам с такива индивиди като теб.Да минава времето 😂

    12:25 12.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Прав е

    23 17 Отговор

    До коментар #9 от "празноглава козяшка мажоретка":

    даже и руските военни го потвърждават. Коментират и се чудят, как така уж има ПВО, а заводите и рафинериите в Русия изчезват един след друг :)))

    Коментиран от #48, #83

    12:25 12.03.2026

  • 17 Българските турци

    17 9 Отговор

    До коментар #12 от "Руските ПВО":

    Истината е , че "макар Турция да е сред водещите държави в развитието на отбранителната индустрия и да разполага с втората по големина армия в НАТО", системите „Пейтриът“ не бяха дадени на Турция въпреки дългогодишните и настоявания !... Затова закупиха С-400 от Русия !... Турция след като закупи С-400 от РФ влезе в обсега на Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act,( CAATSA)!!!..Това е федерален закон на Съединените щати, с който се налагат санкции на най върлите врагове на USA ( Иран, Северна Корея, Русия , и... Турция. нищо, че е страна член на НАТО от повече от 70 години !... Турция е парадокса в НАТО, защото вече е неконтролируема независима сила която деюре е "съюзник" и дефакто е "върл враг" (наравно с РФ,С.Корея,Иран и Китай) на САЩ !!!...😊 Турският "Стоманен купол" се роди в резултат от Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) !... В момента псевдоиранските балистични ракети, НАТО си ги свалят със своите системи „Пейтриът“ а Турция пасува и не включва своята независима противовъздушна отбрана напук на американците !... Ще има още много изненади с които Турция ще си отмъсти за санкциите налагани и години наред от фалшивите и европейски съюзници !!..💖😊

    Коментиран от #81

    12:25 12.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Oня с коня

    16 21 Отговор
    Още преди 2 дни запитах тук Риторично защо Турция не използва С-400,а разчита на НАТО за сваляне на Ракетите,ето го и Отговорът...който обаче изобщо не ме удовлетворява и личното ми мнение е,че Турция просто НЕ ИСКА да рискува с Руските ракети .А че ако С-400 не успеят да свалят Иранските Ракети Компроматът ще бъде Огромен- спор няма,но ще има и Полит. Отзвук как така са профука и Турски Народни пари за Руски Боклуци.

    Коментиран от #25

    12:29 12.03.2026

  • 20 Ачо

    10 1 Отговор
    Говори се че иранците вместо с уран ще си палят печките с кюмюр.

    12:30 12.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Елементарно

    9 8 Отговор
    Казва се ц 400 защото сваля 400 ракети едновременно.В Турция само 2.Има ли смисъл?

    12:30 12.03.2026

  • 23 Турция обясни и друго !

    10 7 Отговор
    Че ракетите са дошли от територията на Иран а не от Иран! Това се случи при срещата в Истамбул с Алиев и т.н ( Организацията на тюркските държави (ОТС) – която включва Турция, Азербайджан и централноазиатските републики – публикува съвместно изявление, в което осъди атаките с дронове „от територията на Иран“. Не „от Иран“.) !!!! Че четете между редовете хора....

    Коментиран от #29, #37

    12:32 12.03.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 7 Отговор
    НИКОЙ НЕ ЛОВИ ВРАБЧЕТА С ГАУБИЦИ:)

    12:33 12.03.2026

  • 25 Българските турци

    11 12 Отговор

    До коментар #19 от "Oня с коня":

    Турците си развиха военната индустрия именно поради санкциите и ограниченията на западните си съюзници , които не желаят силна и независима Турция !..Турция никога няма да има самолети Ф-35 ! Те си произведоха свое собственно 5 то , че дори и 6 то поколение стелт изтребители !...Някой трябва да им каже на всички туркофоби в този сайт ,че Турция вече не е онази срината и нокаутирана от войните на миналия век и паразитираща с американски помощи страна ...че народът осъзнал лицемерието на западната демокрация , се сплоти самоотвержено срещу "мощните си съюзници" !!!...😊 Че , вече и премахването на Ердоган няма да промени тази им позиция !!?... Стремежът на Турция е напълно независими национални разработки и затова държи всичко да е "made in Türkiye" в проектите и продуктите които разработва и произвежда в своята военна промишленост !...Турция в момента е почти готова с всичките си производствени конвейри за дългосрочна отбранителна война и срещу враготе си , и срещу лицемерните си съюзници !...Въпреки ,че всякакво военно стълкновение да крие и "неприятни изненади" Турция е напълно готова да нанесе и светкавичен сухопътен и военновъздушен удар на израелската армия ,и АСКЕРА чака с "пръст на спусък" заповед за атака !...

    Коментиран от #43, #64, #74, #80

    12:33 12.03.2026

  • 26 РФ е един огромен КЕН eф !

    14 9 Отговор
    Московските кюнци доказано не работят !

    12:34 12.03.2026

  • 27 Руско=боклук

    12 9 Отговор
    Да се знае.

    12:35 12.03.2026

  • 28 И калушковците впрочем

    6 5 Отговор
    доказан интерес са имали относно "сензори за ранно предупреждение, командни системи и различни противоракетни средства" ! И към други сензори също интррес са имали и то доказано !

    Коментиран от #47, #55

    12:36 12.03.2026

  • 29 Българските турци

    10 3 Отговор

    До коментар #23 от "Турция обясни и друго !":

    Петото и шестото поколение самолети... и Стоманения купол на Турция ще ги видите много скоро, ако богоизбраните се осмелят да вършат нещо повече от саботажи и провокации срещу Турция !... Иначе след 10 години, ако не избухне тотален световен конфликт ,Турция без да воюва с никого ще се оформи като доминираща и водеща сила, която ще покровителства целия регион на Близкия Изток + и Израел , Южен Кавказ и Каспийския тюркски регион на Средна Азия, със Западните Балкани , ако до тогава не бъдат колонизирани от Европейския Съюз !!!...😊 В Турция вече никой не взима на сериозно нито "суперлативите"които щедро пръска наоколо си за този или онзи ,нито заплахите и ултиматумите на американският президент !!!..😊 Свикнаха и с фалшивите балони като турският неоосманизъм или руската заплаха над Европа !..😊 Хората вече гледат трезво и реалистично на събитията които се развиват около Турция и по света !... Врагът е набелязан отдавна !... Позициите и стратегиите са зафиксирани !... Целта е определена ! Турците знаят , че в момента никой не се стреми да доминира !!!... Логиката на актуалните събития е в Борбата за оцеляване !... Светът е в навечерието на ново преразпределение ! Всеки се стреми да изглежда по силен , по уверен ,по въооръжен и по готов за предстоящия евентуален хаос който отново заплашва човечеството !.. Лъжите и манипулациите с дезинформация вече нямат ефект в Турция и хората са будни и нащрек !!!

    12:37 12.03.2026

  • 30 Ганчев

    10 6 Отговор
    Копейкин искаше да ни вкарва в БРИКС.Сега ракети щяха да ни падат по главите.

    12:38 12.03.2026

  • 31 падението руско

    10 10 Отговор

    До коментар #9 от "празноглава козяшка мажоретка":

    Абсолютно нищо не може да светне защото тея допотопни кюнци с400 се доказаха просто като една cкрan от която не става нищо и не може да види обект с размерите на автобус в небето камо ли да го прехване и свали.Затова и турците не са ги използвали защото знаят ,че ще стане излагация.Руското ПВО до момента се доказа като СТО ПРОЦЕНТА неефективно в бойни действия.Пълен резил и поредната руска демагогия се разпада пред очите им

    Коментиран от #86

    12:39 12.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Уважаема Ели Стоянова

    9 3 Отговор
    Моля прочетете приложение 2 към съвместното изявление на Организацията на тюркските държави (ОТС) – която включва Турция, Азербайджан и централноазиатските републики което преди два дена беше публикувано и ясно в него се казва, че ракетите изстреляни от иранска територия са от райони които не са контролирани реално от иранската армия и там ирански ракетни сили няма ! Че темата не е много за раздуване впрочем

    12:42 12.03.2026

  • 35 Хипотетично

    3 3 Отговор
    💲бяха използвани най-ефективните елементи на отбраната и ракетата бе успешно унищожена💲
    Пряко признание за вероятната надеждна ефективност на руската и на натовската противо ракетна система.

    12:42 12.03.2026

  • 36 Пак

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Де6или, повече от 80%":

    Пак гласувай за коалицията СДС-ГЕРБ, като анти-българи ни управляват, така ще е .

    12:45 12.03.2026

  • 37 Провокации на ЦРУ и Пентагона

    8 4 Отговор

    До коментар #23 от "Турция обясни и друго !":

    С цел въвличане на други държави в сухопътна операция срещу Иран, но не им се получи. С нито една държава, даже със Азербайджан. Алиев го спекоха много яко азерите в парламента впрочем....

    12:50 12.03.2026

  • 38 България и българите мразят русия

    9 11 Отговор

    До коментар #6 от "Де6или, повече от 80%":

    Рашистките продажни noмияри сте не повече от 10% от народа.Добре,че службите вече ви запукаха майце продажниците и подлежите на арести,съд и депортация обратно в руския обор!

    Коментиран от #41, #46

    12:52 12.03.2026

  • 39 Не е използвана С-400 защото е..

    7 3 Отговор
    Пълен боклук и за нищо не става.

    12:52 12.03.2026

  • 40 А впрочем

    3 0 Отговор
    Кой печели от факта, че петролът от Азербайджан продължава да преминава през Турция по пътя си към нацистки Израел?  А? .... Дали ако искаха Иран не можеха точно него да ударят? ъхъъъ.....

    12:55 12.03.2026

  • 41 Да си го знаеш момче !

    9 4 Отговор

    До коментар #38 от "България и българите мразят русия":

    Да си го знаят и от Козяк и в САЩ че ....
    русофилите в България са 85%, 10% са неориентирани, а само 5% са русофоби. Но и последните се делят на две групи - на платени американофили, които когато им секнат грантовете пак ще станат русофили и най-опасната група - на наследниците на "монархо-фашизма" в България.

    12:56 12.03.2026

  • 42 Ганьо, ти

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Де6или, повече от 80%":

    наясно ли си какви ракети нарязахме? Те наистина ставаха само за скрап. Това бяха нападателни ракети, насочени към съседите, с които сега си помагаме в рамките на НАТО.

    Коментиран от #67

    12:56 12.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Военен

    8 3 Отговор
    С-400 в Турция изобщо не са разконсервирани и събират прах в хангарите...

    12:58 12.03.2026

  • 45 Ами ако се окаже че точно

    8 2 Отговор
    ЦРУ и Пентагона през наемници са атакували Турция и Азербайджан? А? НАТО ще нападне ли САЩ в защита на натовска Турция ?

    13:00 12.03.2026

  • 46 По интересното е

    8 3 Отговор

    До коментар #38 от "България и българите мразят русия":

    Ти лично защо мразиш Русия ? Не знаеш нали?

    Коментиран от #51

    13:02 12.03.2026

  • 47 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "И калушковците впрочем":

    Джон Миършаймър ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г. 😂

    13:02 12.03.2026

  • 48 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Прав е":

    Те рашите, не че не искат да свалят ракетите, те си изключват ПВО-то, за да не ги засекат западните самолети. За това не ги свалят ракетите, които идват от Украйна. Попитай една копейка, да ти обясни всичко.

    13:03 12.03.2026

  • 49 Направиха ли демокрация в Либия и Ирак,

    4 2 Отговор
    Вътрешната опора на НЕОКОНИТЕ, е: "Запазване на неравенствата в светът, консервиране на елитите и силите" тоест запазване на невидим колониализъм и невидима имперска власт над всички страни чрез корумпиране и заплаха на местната олигархия. Запазване на не-демокрацията в не-демократичните държави, и атомизиране на демократичните сили - чрез Отворено общество - тоест Карл Попър: „Отворените общества не поддържат един-единствен възглед за „истина“, а по-скоро се опитват да установяват закони и институции, които позволяват на хора с различни възгледи да живеят заедно в мир.“ ОТВОРЕНО ОТРОВЕНО ОБЩЕСТВО Е КАРУЦАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА ДА СЕ ТЕГЛИ В ХИЛЯДИ ПОСОКИ. Хаос и какафония. Направиха ли демокрация в Либия и Ирак, в арабски държави? Демокрацията води до прогрес, а той изхвърля колониализмът и слугинството - пробужда умовете за подобрение и справедливо общество - което използва богатствата за народът - а не за компрадори и евроатлантически плутократи.

    Коментиран от #60

    13:03 12.03.2026

  • 50 Казуар

    2 1 Отговор
    Турция няма двигател за самолета пето поколение и купува 10 двигателя Дженерал електрик за първите пет самолета.

    13:04 12.03.2026

  • 51 ..............

    6 5 Отговор

    До коментар #46 от "По интересното е":

    Предполагам, защото Русия е най- вредната и анти българска държава. Това е достатъчна причина.

    13:04 12.03.2026

  • 52 Зайо Байо

    1 3 Отговор
    Трета Световна Война ! Пожелахте , получихте си я !

    13:05 12.03.2026

  • 53 6135

    3 0 Отговор
    Следващата статия ще обясни и защо водата е мокра.
    Фактите са прости:
    Турски Патриот - защита на НАТО.
    Турски С400 - защита от НАТО.

    13:06 12.03.2026

  • 54 Само Питам

    4 1 Отговор
    Някой ще ми каже ли нещо ? Кои сега са ЛОШИТЕ и кои са ДОБРИТЕ ? Че съвсем се обърках. Тези дето УЖ се борят и искат МИР , най-много нападат и избиват. Направо чудесия !

    13:07 12.03.2026

  • 55 калушковците

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "И калушковците впрочем":

    са били служители на МОССД ! Или най малкото подизпълнители на МОСССАД. Поне 11 техни срещи с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) са документирани и медийно оповестени че даже и в ливански медии във връзка с някакъв там израелски терористичен акт дето терориста бил дошъл в България да си получи заплащането ...пещерняк някакъв спец по взривяване на тунели

    Коментиран от #61

    13:08 12.03.2026

  • 56 Жаба Кикерица

    3 2 Отговор
    Нашата велика армия в готовност ли е ? Остри ли си ножовете ?

    13:13 12.03.2026

  • 57 Провокации на ЦРУ и Пентагона

    3 2 Отговор
    с цел въвличане на други държави в сухопътна операция срещу Иран, но не им се получи. С нито една държава, даже със Азербайджан. Алиев го спекоха много яко азерите в парламента впрочем.... Нито една държава в региона не се върза на подлостта на САЩ и Израел ! Само атлантенцата в България още кукат като кукувици

    13:15 12.03.2026

  • 58 Анонимен

    3 2 Отговор
    С-400 са само за скрап, а нашите С-300 и за скрап не стават.

    13:17 12.03.2026

  • 59 Добрите сили трябва да се борят

    5 1 Отговор
    срещу тъмната империя на злия сбъркан кардинално джадай Тръмпарий

    13:18 12.03.2026

  • 60 Демокрация

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Направиха ли демокрация в Либия и Ирак,":

    Насила не става, трябва сам да си я направиш!

    Коментиран от #69

    13:18 12.03.2026

  • 61 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "калушковците":

    Джон Миършаймър ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г 😂

    13:18 12.03.2026

  • 62 Абе младички умници аз да ви питам само

    2 1 Отговор
    Войните, геноцида, атлантизма, въоръжаването и субсидиите на партиите на атлантическите нацисти къде точно са в пирамидата на Маслоу ? А?

    Коментиран от #63

    13:19 12.03.2026

  • 63 Тъпо атланте

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Абе младички умници аз да ви питам само":

    За пирамидата на Маслоу няма как да е чувало ! То само доктор по "конституционно право" и "европеистика" ... псевдокултурник на държавна субсидия и у Петрохан стажант на "дуално обучение" ...корпоративно ! Тъпо атланте е мнооооооооооо тъпо !

    Коментиран от #73

    13:25 12.03.2026

  • 64 наблюдател

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Българските турци":

    до 25 ама ти сигурен ли си в това дето пишеш и откъде ти е информацията за този прехвален турски самолет - от ердуган ли е - все едно от путин

    Коментиран от #68, #70

    13:30 12.03.2026

  • 65 Оги

    3 2 Отговор
    Ако Русия имаше ПВО нямаше укрите да ги правят луди да трябва да си затварят летищата и да им палят рафинериите на хиляди километри.

    13:32 12.03.2026

  • 66 В парламента на Ирак ! На Ирак ейй хора

    3 1 Отговор
    40 минутни псувни по адес на САЩ са скандирали ! ....че така относно какво са постигнали САЩ там ... Дошъл някакъв да им обеснява как ако не бил САЩ те нямало да са били депутати и го пребили .... явно хората по света не разбират "добрините" на САЩ. То тва е и впрочем и обяснение защо Запада все тоталитарни кървави монархични режими без парламенти подкрепя в момента ....

    Коментиран от #82

    13:36 12.03.2026

  • 67 Леле

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ганьо, ти":

    колко ... трябва да си, че на еC300 да му викаш "нападателна ракета".
    Обяснявам като за ....:
    това са системи от тип земя-въздух.
    Не съм чул да има въздушна държава все още - значи явно не е за нападение ...

    13:36 12.03.2026

  • 68 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "наблюдател":

    Я пусни в търсачката на гоогле ще ти каже

    13:38 12.03.2026

  • 69 НЕ СХВАНА ЛИ

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Демокрация":

    Къде има демокрация? Кой ще остави народът да разпределя и усвоява? Не и световният хегемон неоконите, държащи ЦРУ и Пентагонът

    13:39 12.03.2026

  • 70 чети

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "наблюдател":

    чети бате - информирай се.
    А не да викаш - "сигурен ли си"
    То и за повечето велики американски стари железа само се чете - да не сме ги виждали наживо я :)

    13:39 12.03.2026

  • 71 Турция обясни защо не е използвала С-400

    2 2 Отговор
    Турция обясни защо не е използвала С-400 при отблъскване на ракетни атаки от Иран
    ОТ ПРОСТО ПО ПРОСТО Е. ЗАЩОТО С400 НИЩО НЕ СТРУВА И НАТОВСКИТЕ СИСТЕМИ ЩЯХА ДА Ѝ УНИЩОЖАТ, РАКЕТИТЕ Ѝ, КАТО ВРАЖЕСКИ. Е ИМА И ДРУГО ПО ПРОСТО ОТ ПРОСТО, КОПЕЙКАТА И ЗАТОВА УКРАИНЦИТЕ УНИЩОЖИХА "ШУКАДЪР" СИСТЕМИ С400 НА АЛКОХОЛИЦИТЕ.

    13:40 12.03.2026

  • 72 Руски Z-блогъри в ступор заради

    5 1 Отговор
    взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.
    😂

    13:40 12.03.2026

  • 73 Тъпо атланте е много тъпо

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тъпо атланте":

    И не трябва да се коментира даже колко точно е тъпо

    13:40 12.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Някой

    1 0 Отговор
    Нормално е когато нещо е на 10км, да не го сваляш с нещо летящо 400км. Да убиеш муха с ядрена ракета. Разпределя се. Освен това си ги пазят срещу други типове ракети и едва ли скоро Русия ще им достави допълнителни ракети.

    13:41 12.03.2026

  • 76 604

    0 0 Отговор
    Измислици премислици на търкалета....

    13:43 12.03.2026

  • 77 зле

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "празноглава козяшка мажоретка":

    видяхме как светнаха във венецуела и в иран бабабаххахаа

    Коментиран от #88

    13:45 12.03.2026

  • 78 Добрите сили трябва да се борят

    2 0 Отговор
    срещу тъмната империя на злия сбъркан кардинално джадай Тръмпарий ! За злото няма място в нашият свят. Трябва да бъде ликвидиран и то начин който да е за пример на всички други сбъркани джадаи терористи, атлантици, ционисти и нацисти ....

    13:47 12.03.2026

  • 79 Трябва да се правят електронни игри

    3 0 Отговор
    В които децата да избиват сбъркани гнусни джадаи терористи, атлантици, ционисти и нацисти ... регионалният щаб на ЕК да бъде атакуван и ликвидиран ..

    13:51 12.03.2026

  • 80 туркието

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българските турци":

    прави бронирана техника, леко и средно стрелково оръжие, дронове и дори безпилотници, които ма първо врвме вършеха работа в украйна срещу русия, докато не започнаха да ги правят на запад. обаче за последни поколения самолети не са готови още....

    13:53 12.03.2026

  • 81 епа

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българските турци":

    оди си у турция

    13:55 12.03.2026

  • 82 Не знам но лично аз съм

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "В парламента на Ирак ! На Ирак ейй хора":

    виждал Муктада ал-Садр поне 2 пъти в ресторанта на Трията в Бургас в компанията на Станчев , Кесаровски, Цонев, Бою и кмета..... и не НСО ги пази а други

    13:59 12.03.2026

  • 83 а бе разбирач

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Прав е":

    То и евреите имат железен купол , ама не издържа на масирана атака .

    14:00 12.03.2026

  • 84 козяшка мажоретка кухоглава

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Барбалей":

    Железния купол спаси ли евреите ?

    14:01 12.03.2026

  • 85 Номад

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Де6или, повече от 80%":

    Най страховитата армия!? Ай стига бе, че ставаш смешен също като нашата армия. Кое и беше страховитото че нещо не си спомням.

    14:01 12.03.2026

  • 86 козяшка мажоретка празноглава

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "падението руско":

    Да си служил в ракетни войски , а ? Аре бегай в бъзето .

    14:02 12.03.2026

  • 87 ГАРКИТЕ КОПЕЙКИ

    0 1 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРАВЯТ ТЕМАНЕТА НА КАРЛИК И ОЧАКВАТ ОН ДА СЯ ИЗПРАВИТЬСЯ, СКАКТА АДИН ВЕЛИКАН И ДА АСИГАРИТ ПАБЕДА И БОЯРИШНИК, СКАКТА АСИГАРИЛ ПРЕДИДУЩНИЯ КАРЛИК ВОТ. ДА АМА НЕТ, ТАК РАСПРАЯШЕ АДИН БОЛХАРСКИЙ КАМЕНТАТАР ВОТ. КАРЛИК ОЧЯН ХАРАШОТА ЗНАЕТ КТО ВЕДЬОТ ВАЙНА ПРОТИВ ИРАНА И ХАРАШОТА ЗНАЯТ ЧТО ИИ Я ВЗЯЛ В ПРЕДВИД ВСЕХ БУНКЕРАФ НА КАРЛИК И Я НЯЧАВОТО СДЯЛАЯТЬ ПЛОХА И ЩЯ БУДЯТЬ ВЫЍВИСЯТСЯ, СКАК АТАМНИЙ ТУМАН НАД ЗЕМЛЕ. И ВОТ ПАЧЯМУТА ОН ГЛУБАКО В БУНКЕРЕ ПРЯТАТЬСЯ.

    Коментиран от #89

    14:03 12.03.2026

  • 88 абе разбирач

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "зле":

    Първо във Венецуела няма С400 . И второ там не е имало нападение , имаше предателство от вътре .

    14:04 12.03.2026

  • 89 ГАРГАМЕЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "ГАРКИТЕ КОПЕЙКИ":

    КОЗАКИТЕ ИЗТРЕШТЕХА ЯКО . ЕДНИ ИРАНЦИ ГИ НАПРАВИХА НА ПАСТАРМА . ЕДИН ИРАН СРЕЩУ ЕДНА СУПЕР СИЛА И ЕДНА РЕГИОНАЛНА СИЛА .

    14:05 12.03.2026

  • 90 ИСТИНАТА

    0 0 Отговор
    Защото знаят, че стават само за сваляне на пътнически и товарни самолети. Доказано на 2 пъти в Сирия и 1х над Украйна.

    14:08 12.03.2026

