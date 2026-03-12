Турция обясни защо не е използвала С-400 при отблъскване на ракетни атаки от Иран

Турция не е задействала закупените от Русия зенитни ракетни комплекси С-400 при отблъскването на две ракети, изстреляни от Иран, съобщава ТАСС, предава Фокус.
В изявление пред журналисти Министерството на отбраната уточни, че въздушната и ракетната отбрана на страната се осъществява в рамките на интегрираната система на НАТО, която включва сензори за ранно предупреждение, командни системи и различни противоракетни средства.
„При откриване на балистична ракета системата автоматично избира най-подходящия и бърз способ за нейния прехват и го задейства. За да се противодейства на заплахата към нашата страна, бяха използвани най-ефективните елементи на отбраната и ракетата бе успешно унищожена“, посочват от ведомството.
Турското министерство подчерта, че изборът на конкретни средства се прави на базата на оценка на заплахите и текущата оперативна обстановка, като се спазват правилата за използване на въоръжените сили.
1 Пело
Коментиран от #3
12:15 12.03.2026
2 Тц,тц,тц 😂😂😂
Коментиран от #7, #12
12:16 12.03.2026
3 Пело
До коментар #1 от "Пело":Селски тарикатне, живял години от заемите на наивни хора. След месец остава без имунитет и ще понесе съдебна отговорност! Затова продава джипа, с който е развозвал Детелинка по адреси.
12:17 12.03.2026
4 Владимир Путин, президент
Коментиран от #9
12:18 12.03.2026
5 Хасковски каунь
Коментиран от #10
12:18 12.03.2026
6 Де6или, повече от 80%
Коментиран от #36, #38, #42, #85
12:19 12.03.2026
8 Турците купиха С400
12:20 12.03.2026
9 празноглава козяшка мажоретка
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Че те не са я включвали !!
Нали ще светнат западните самолети на нея и руснаците ще видят всичко .
Коментиран от #13, #15, #16, #18, #31, #77
12:20 12.03.2026
10 Агронома
До коментар #5 от "Хасковски каунь":...и направиха фонтан от бетон.Купола стана на гевгир.
12:21 12.03.2026
11 Тодар Живков
12:22 12.03.2026
12 Руските ПВО
До коментар #2 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":са гОла вОда, нищо не става от тях.
Коментиран от #17
12:22 12.03.2026
13 Барбалей
До коментар #9 от "празноглава козяшка мажоретка":Вър му обяснявай на тва загубеното
Коментиран от #84
12:23 12.03.2026
14 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #7 от "Коуега":Чета само заглавието и се забавлявам с такива индивиди като теб.Да минава времето 😂
12:25 12.03.2026
16 Прав е
До коментар #9 от "празноглава козяшка мажоретка":даже и руските военни го потвърждават. Коментират и се чудят, как така уж има ПВО, а заводите и рафинериите в Русия изчезват един след друг :)))
Коментиран от #48, #83
12:25 12.03.2026
17 Българските турци
До коментар #12 от "Руските ПВО":Истината е , че "макар Турция да е сред водещите държави в развитието на отбранителната индустрия и да разполага с втората по големина армия в НАТО", системите „Пейтриът" не бяха дадени на Турция въпреки дългогодишните и настоявания !... Затова закупиха С-400 от Русия !... Турция след като закупи С-400 от РФ влезе в обсега на Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act,( CAATSA)!!!..Това е федерален закон на Съединените щати, с който се налагат санкции на най върлите врагове на USA ( Иран, Северна Корея, Русия , и... Турция. нищо, че е страна член на НАТО от повече от 70 години !... Турция е парадокса в НАТО, защото вече е неконтролируема независима сила която деюре е "съюзник" и дефакто е "върл враг" (наравно с РФ,С.Корея,Иран и Китай) на САЩ !!!...😊 Турският "Стоманен купол" се роди в резултат от Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) !... В момента псевдоиранските балистични ракети, НАТО си ги свалят със своите системи „Пейтриът" а Турция пасува и не включва своята независима противовъздушна отбрана напук на американците !... Ще има още много изненади с които Турция ще си отмъсти за санкциите налагани и години наред от фалшивите и европейски съюзници !!..💖😊
Коментиран от #81
12:25 12.03.2026
19 Oня с коня
Коментиран от #25
12:29 12.03.2026
20 Ачо
12:30 12.03.2026
22 Елементарно
12:30 12.03.2026
23 Турция обясни и друго !
Коментиран от #29, #37
12:32 12.03.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
12:33 12.03.2026
25 Българските турци
До коментар #19 от "Oня с коня":Турците си развиха военната индустрия именно поради санкциите и ограниченията на западните си съюзници , които не желаят силна и независима Турция !..Турция никога няма да има самолети Ф-35 ! Те си произведоха свое собственно 5 то , че дори и 6 то поколение стелт изтребители !...Някой трябва да им каже на всички туркофоби в този сайт ,че Турция вече не е онази срината и нокаутирана от войните на миналия век и паразитираща с американски помощи страна ...че народът осъзнал лицемерието на западната демокрация , се сплоти самоотвержено срещу "мощните си съюзници" !!!...😊 Че , вече и премахването на Ердоган няма да промени тази им позиция !!?... Стремежът на Турция е напълно независими национални разработки и затова държи всичко да е "made in Türkiye" в проектите и продуктите които разработва и произвежда в своята военна промишленост !...Турция в момента е почти готова с всичките си производствени конвейри за дългосрочна отбранителна война и срещу враготе си , и срещу лицемерните си съюзници !...Въпреки ,че всякакво военно стълкновение да крие и "неприятни изненади" Турция е напълно готова да нанесе и светкавичен сухопътен и военновъздушен удар на израелската армия ,и АСКЕРА чака с "пръст на спусък" заповед за атака !...
Коментиран от #43, #64, #74, #80
12:33 12.03.2026
26 РФ е един огромен КЕН eф !
12:34 12.03.2026
27 Руско=боклук
12:35 12.03.2026
28 И калушковците впрочем
Коментиран от #47, #55
12:36 12.03.2026
29 Българските турци
До коментар #23 от "Турция обясни и друго !":Петото и шестото поколение самолети... и Стоманения купол на Турция ще ги видите много скоро, ако богоизбраните се осмелят да вършат нещо повече от саботажи и провокации срещу Турция !... Иначе след 10 години, ако не избухне тотален световен конфликт ,Турция без да воюва с никого ще се оформи като доминираща и водеща сила, която ще покровителства целия регион на Близкия Изток + и Израел , Южен Кавказ и Каспийския тюркски регион на Средна Азия, със Западните Балкани , ако до тогава не бъдат колонизирани от Европейския Съюз !!!...😊 В Турция вече никой не взима на сериозно нито "суперлативите"които щедро пръска наоколо си за този или онзи ,нито заплахите и ултиматумите на американският президент !!!..😊 Свикнаха и с фалшивите балони като турският неоосманизъм или руската заплаха над Европа !..😊 Хората вече гледат трезво и реалистично на събитията които се развиват около Турция и по света !... Врагът е набелязан отдавна !... Позициите и стратегиите са зафиксирани !... Целта е определена ! Турците знаят , че в момента никой не се стреми да доминира !!!... Логиката на актуалните събития е в Борбата за оцеляване !... Светът е в навечерието на ново преразпределение ! Всеки се стреми да изглежда по силен , по уверен ,по въооръжен и по готов за предстоящия евентуален хаос който отново заплашва човечеството !.. Лъжите и манипулациите с дезинформация вече нямат ефект в Турция и хората са будни и нащрек !!!
12:37 12.03.2026
30 Ганчев
12:38 12.03.2026
31 падението руско
До коментар #9 от "празноглава козяшка мажоретка":Абсолютно нищо не може да светне защото тея допотопни кюнци с400 се доказаха просто като една cкрan от която не става нищо и не може да види обект с размерите на автобус в небето камо ли да го прехване и свали.Затова и турците не са ги използвали защото знаят ,че ще стане излагация.Руското ПВО до момента се доказа като СТО ПРОЦЕНТА неефективно в бойни действия.Пълен резил и поредната руска демагогия се разпада пред очите им
Коментиран от #86
12:39 12.03.2026
34 Уважаема Ели Стоянова
12:42 12.03.2026
35 Хипотетично
Пряко признание за вероятната надеждна ефективност на руската и на натовската противо ракетна система.
12:42 12.03.2026
36 Пак
До коментар #6 от "Де6или, повече от 80%":Пак гласувай за коалицията СДС-ГЕРБ, като анти-българи ни управляват, така ще е .
12:45 12.03.2026
37 Провокации на ЦРУ и Пентагона
До коментар #23 от "Турция обясни и друго !":С цел въвличане на други държави в сухопътна операция срещу Иран, но не им се получи. С нито една държава, даже със Азербайджан. Алиев го спекоха много яко азерите в парламента впрочем....
12:50 12.03.2026
38 България и българите мразят русия
До коментар #6 от "Де6или, повече от 80%":Рашистките продажни noмияри сте не повече от 10% от народа.Добре,че службите вече ви запукаха майце продажниците и подлежите на арести,съд и депортация обратно в руския обор!
Коментиран от #41, #46
12:52 12.03.2026
39 Не е използвана С-400 защото е..
12:52 12.03.2026
40 А впрочем
12:55 12.03.2026
41 Да си го знаеш момче !
До коментар #38 от "България и българите мразят русия":Да си го знаят и от Козяк и в САЩ че ....
русофилите в България са 85%, 10% са неориентирани, а само 5% са русофоби. Но и последните се делят на две групи - на платени американофили, които когато им секнат грантовете пак ще станат русофили и най-опасната група - на наследниците на "монархо-фашизма" в България.
12:56 12.03.2026
42 Ганьо, ти
До коментар #6 от "Де6или, повече от 80%":наясно ли си какви ракети нарязахме? Те наистина ставаха само за скрап. Това бяха нападателни ракети, насочени към съседите, с които сега си помагаме в рамките на НАТО.
Коментиран от #67
12:56 12.03.2026
44 Военен
12:58 12.03.2026
45 Ами ако се окаже че точно
13:00 12.03.2026
46 По интересното е
До коментар #38 от "България и българите мразят русия":Ти лично защо мразиш Русия ? Не знаеш нали?
Коментиран от #51
13:02 12.03.2026
47 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂
До коментар #28 от "И кал
13:02 12.03.2026
48 Хахахаха
До коментар #16 от "Прав е":Те рашите, не че не искат да свалят ракетите, те си изключват ПВО-то, за да не ги засекат западните самолети. За това не ги свалят ракетите, които идват от Украйна. Попитай една копейка, да ти обясни всичко.
13:03 12.03.2026
49 Направиха ли демокрация в Либия и Ирак,
Коментиран от #60
13:03 12.03.2026
50 Казуар
13:04 12.03.2026
51 ..............
До коментар #46 от "По интересното е":Предполагам, защото Русия е най- вредната и анти българска държава. Това е достатъчна причина.
13:04 12.03.2026
52 Зайо Байо
13:05 12.03.2026
53 6135
Фактите са прости:
Турски Патриот - защита на НАТО.
Турски С400 - защита от НАТО.
13:06 12.03.2026
54 Само Питам
13:07 12.03.2026
55 калушковците
До коментар #28 от "И калушковците впрочем":са били служители на МОССД ! Или най малкото подизпълнители на МОСССАД. Поне 11 техни срещи с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) са документирани и медийно оповестени че даже и в ливански медии във връзка с някакъв там израелски терористичен акт дето терориста бил дошъл в България да си получи заплащането ...пещерняк някакъв спец по взривяване на тунели
Коментиран от #61
13:08 12.03.2026
56 Жаба Кикерица
13:13 12.03.2026
57 Провокации на ЦРУ и Пентагона
13:15 12.03.2026
58 Анонимен
13:17 12.03.2026
59 Добрите сили трябва да се борят
13:18 12.03.2026
60 Демокрация
До коментар #49 от "Направиха ли демокрация в Либия и Ирак,":Насила не става, трябва сам да си я направиш!
Коментиран от #69
13:18 12.03.2026
61 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂
До коментар #55 от "калушковците":Джон Миършаймър ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г 😂
13:18 12.03.2026
62 Абе младички умници аз да ви питам само
Коментиран от #63
13:19 12.03.2026
63 Тъпо атланте
До коментар #62 от "Абе младички умници аз да ви питам само":За пирамидата на Маслоу няма как да е чувало ! То само доктор по "конституционно право" и "европеистика" ... псевдокултурник на държавна субсидия и у Петрохан стажант на "дуално обучение" ...корпоративно ! Тъпо атланте е мнооооооооооо тъпо !
Коментиран от #73
13:25 12.03.2026
64 наблюдател
До коментар #25 от "Българските турци":до 25 ама ти сигурен ли си в това дето пишеш и откъде ти е информацията за този прехвален турски самолет - от ердуган ли е - все едно от путин
Коментиран от #68, #70
13:30 12.03.2026
65 Оги
13:32 12.03.2026
66 В парламента на Ирак ! На Ирак ейй хора
Коментиран от #82
13:36 12.03.2026
67 Леле
До коментар #42 от "Ганьо, ти":колко ... трябва да си, че на еC300 да му викаш "нападателна ракета".
Обяснявам като за ....:
това са системи от тип земя-въздух.
Не съм чул да има въздушна държава все още - значи явно не е за нападение ...
13:36 12.03.2026
68 Абе
До коментар #64 от "наблюдател":Я пусни в търсачката на гоогле ще ти каже
13:38 12.03.2026
69 НЕ СХВАНА ЛИ
До коментар #60 от "Демокрация":Къде има демокрация? Кой ще остави народът да разпределя и усвоява? Не и световният хегемон неоконите, държащи ЦРУ и Пентагонът
13:39 12.03.2026
70 чети
До коментар #64 от "наблюдател":чети бате - информирай се.
А не да викаш - "сигурен ли си"
То и за повечето велики американски стари железа само се чете - да не сме ги виждали наживо я :)
13:39 12.03.2026
71 Турция обясни защо не е използвала С-400
ОТ ПРОСТО ПО ПРОСТО Е. ЗАЩОТО С400 НИЩО НЕ СТРУВА И НАТОВСКИТЕ СИСТЕМИ ЩЯХА ДА Ѝ УНИЩОЖАТ, РАКЕТИТЕ Ѝ, КАТО ВРАЖЕСКИ. Е ИМА И ДРУГО ПО ПРОСТО ОТ ПРОСТО, КОПЕЙКАТА И ЗАТОВА УКРАИНЦИТЕ УНИЩОЖИХА "ШУКАДЪР" СИСТЕМИ С400 НА АЛКОХОЛИЦИТЕ.
13:40 12.03.2026
72 Руски Z-блогъри в ступор заради
😂
13:40 12.03.2026
73 Тъпо атланте е много тъпо
До коментар #63 от "Тъпо атланте":И не трябва да се коментира даже колко точно е тъпо
13:40 12.03.2026
75 Някой
13:41 12.03.2026
76 604
13:43 12.03.2026
77 зле
До коментар #9 от "празноглава козяшка мажоретка":видяхме как светнаха във венецуела и в иран бабабаххахаа
Коментиран от #88
13:45 12.03.2026
78 Добрите сили трябва да се борят
13:47 12.03.2026
79 Трябва да се правят електронни игри
13:51 12.03.2026
80 туркието
До коментар #25 от "Българските турци":прави бронирана техника, леко и средно стрелково оръжие, дронове и дори безпилотници, които ма първо врвме вършеха работа в украйна срещу русия, докато не започнаха да ги правят на запад. обаче за последни поколения самолети не са готови още....
13:53 12.03.2026
81 епа
До коментар #17 от "Българските турци":оди си у турция
13:55 12.03.2026
82 Не знам но лично аз съм
До коментар #66 от "В парламента на Ирак ! На Ирак ейй хора":виждал Муктада ал-Садр поне 2 пъти в ресторанта на Трията в Бургас в компанията на Станчев , Кесаровски, Цонев, Бою и кмета..... и не НСО ги пази а други
13:59 12.03.2026
83 а бе разбирач
До коментар #16 от "Прав е":То и евреите имат железен купол , ама не издържа на масирана атака .
14:00 12.03.2026
84 козяшка мажоретка кухоглава
До коментар #13 от "Барбалей":Железния купол спаси ли евреите ?
14:01 12.03.2026
85 Номад
До коментар #6 от "Де6или, повече от 80%":Най страховитата армия!? Ай стига бе, че ставаш смешен също като нашата армия. Кое и беше страховитото че нещо не си спомням.
14:01 12.03.2026
86 козяшка мажоретка празноглава
До коментар #31 от "падението руско":Да си служил в ракетни войски , а ? Аре бегай в бъзето .
14:02 12.03.2026
87 ГАРКИТЕ КОПЕЙКИ
Коментиран от #89
14:03 12.03.2026
88 абе разбирач
До коментар #77 от "зле":Първо във Венецуела няма С400 . И второ там не е имало нападение , имаше предателство от вътре .
14:04 12.03.2026
89 ГАРГАМЕЛ
До коментар #87 от "ГАРКИТЕ КОПЕЙКИ":КОЗАКИТЕ ИЗТРЕШТЕХА ЯКО . ЕДНИ ИРАНЦИ ГИ НАПРАВИХА НА ПАСТАРМА . ЕДИН ИРАН СРЕЩУ ЕДНА СУПЕР СИЛА И ЕДНА РЕГИОНАЛНА СИЛА .
14:05 12.03.2026
90 ИСТИНАТА
14:08 12.03.2026