Вашингтон: Парите няма да ни накарат да спрем войната

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент изключи възможността каквато и да е цена на войната в Иран да го принуди да каже на президента на САЩ Доналд Тръмп, че конфликтът „вече не е по силите“ за Вашингтон.

„Абсолютно не“, отговори Бесент на въпрос по темата в интервю за Sky News.

Според министъра на финансите операцията в Иран е струвала на САЩ приблизително 11 милиарда долара до момента.

На 12 март The New York Times съобщи нова оценка на Пентагона за Конгреса относно цената на операцията в Иран. Според нея разходите на САЩ за първата седмица на конфликта възлизат на 11,3 милиарда долара. Тази цифра не включва разходите, свързани с натрупването на военно присъствие в региона преди ударите, отбеляза изданието.

Преди това вестникът съобщи, че Пентагонът е изчислил, че първата седмица на войната с Иран е струвала на САЩ приблизително 6 милиарда долара. Около 4 милиарда долара от тях са похарчени за боеприпаси, предимно за прехващачи за унищожаване на ирански ракети.

Тръмп заяви, че операцията в Иран, която започна на 28 февруари, ще продължи от четири до шест седмици. На 11 март той заяви пред Axios, че войната с Иран ще приключи „скоро“, защото „на практика няма нищо останало за атакуване“.