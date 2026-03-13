Новини
Вашингтон: Парите няма да ни накарат да спрем войната

13 Март, 2026 03:58, обновена 13 Март, 2026 04:01 638 5

Според министъра на финансите операцията в Иран е струвала на САЩ приблизително 11 милиарда долара до момента

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент изключи възможността каквато и да е цена на войната в Иран да го принуди да каже на президента на САЩ Доналд Тръмп, че конфликтът „вече не е по силите“ за Вашингтон.

„Абсолютно не“, отговори Бесент на въпрос по темата в интервю за Sky News.

Според министъра на финансите операцията в Иран е струвала на САЩ приблизително 11 милиарда долара до момента.

На 12 март The New York Times съобщи нова оценка на Пентагона за Конгреса относно цената на операцията в Иран. Според нея разходите на САЩ за първата седмица на конфликта възлизат на 11,3 милиарда долара. Тази цифра не включва разходите, свързани с натрупването на военно присъствие в региона преди ударите, отбеляза изданието.

Преди това вестникът съобщи, че Пентагонът е изчислил, че първата седмица на войната с Иран е струвала на САЩ приблизително 6 милиарда долара. Около 4 милиарда долара от тях са похарчени за боеприпаси, предимно за прехващачи за унищожаване на ирански ракети.

Тръмп заяви, че операцията в Иран, която започна на 28 февруари, ще продължи от четири до шест седмици. На 11 март той заяви пред Axios, че войната с Иран ще приключи „скоро“, защото „на практика няма нищо останало за атакуване“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гост

    5 2 Отговор
    Парите няма да ни спрат, печатницата работи 24/7, венецуелския нефт и злато са наши, пък и на кого от "нашите" му пука !

    04:11 13.03.2026

  • 2 Ще има и още

    2 3 Отговор
    Че той Доньо си го каза - те са износител на петрол и печелят от скока на цените. На плюс са в тази война. А и кой точно стреля вече по танкерите в протока - не се знае вече.

    04:11 13.03.2026

  • 3 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Днес американски журналист зададе въпрос на сенатора от Републиканската партия Линзи Греъм:
    - Господин сенаторе,защо просто не кажете на всички ,че сте ГЕЙ за да спрат с изнудването Ви?
    Пдрастът Линзи подмина без да каже нищо.

    04:33 13.03.2026

  • 4 Д-р Ментал

    3 0 Отговор
    Хаотична политика на Тръмп, не може да се справи с вътрешната си политика и реши да подпали война и прекрои света.САЩ изостава от Китай, а и с този неуравновесен президент съвсем го закъса.

    04:34 13.03.2026

  • 5 Разбира се! Така трябва!

    1 2 Отговор
    Шефът в сащ казва, да ли комунисти да има или да няма и колко да печелят.
    Иранският шефф е уволнен!
    Скоро ще бъде изхвъркен от нефтната софра!
    А за цените на нефта не се притеснявайте! Сащ си имат пари, нефт и разбира се още слуги! Но кремълският слуга до сега има...два жълти картона! Скоро ще бъде на подсъдимата скамейка

    04:42 13.03.2026