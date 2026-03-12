София Андреева с нова атака по сина си заради Калушев: Пратеник на тъмните сили

София Андреева, майката на Валери, който първи обвини Ивайло Калушев в сексуално посегателство, отново призова сина си да се покаже публично, наричайки го пратеник на "силите на мрака".
В публикация във Facebook тя казва, че загиналият Николай Златков е синът, който е искала да има. Към поста има и снимка на момчето.
Ето какво пише София Андреева:
Това е синът, който бих искала да имам.
Междувременно силите на мрака са изровили още един "свидетел", който да плюе по мъртвия Иво Калушев и Сангхата.
Обвинява Иво, че искал пари от хората и че живеел с момчета. Никой друг от десетките разпитани свидетели не потвърждават тези сведения.
Защо този господин и Валери не излезнат открито и не покажат лицата си? Защо полицията приема безрезервно подобни свидетели?
Двамата кошаревски свидетели имат претенции, че разбират от будизъм.
Припомням им на двамата, АВИЧИ НЕ Е ИМЕ НА ДИДЖЕЙ! Тъжно, много тъжно за тях!
Припомняме, че майката на Николай Златков, Ралица Асенова, публично се разграничи от публикациите на София Андреева и от показанията на сина ѝ, писа dnes.bg.
Валери е бил един от първите ученици на Калушев. Той попада в организацията тъй като родителите му са били притеснени, че пуши марихуана. По-късно, в Мексико, отношенията между него и Лама Иво се разпадат и Валери се връща в България, където подава сигнал за сексуален тормоз.
В интервю, проведено през първите дни, след като бяха намерени телата на тримата край "Околчица", Валери сподели, че сексуалният тормоз над него е започнал докато е бил на 15 години. Майка му пък заяви, че никога не е вярвала на сина си, а обвиненията той направил, тъй като завиждал, че цялото внимание вече не било насочено към него, а към Ники Златков.
3 Дзак
07:48 12.03.2026
4 жалко р че има такква хора!
Коментиран от #18, #22
07:49 12.03.2026
5 непротестиращ
07:51 12.03.2026
6 почвай ритуала не се бави!
07:51 12.03.2026
7 Гнус
07:52 12.03.2026
8 духалка
07:52 12.03.2026
9 Трол
07:53 12.03.2026
10 свобода на словото ама друг път
07:53 12.03.2026
12 гост
07:55 12.03.2026
14 Ми то други няма
До коментар #1 от "Спрете се, бе иди oти!":Фрук всички са с крайно увредено мислене, а при някои мисловния процес е спрял
07:59 12.03.2026
16 Перо
08:05 12.03.2026
17 Журналистическата етика
защото съвсем ясно, че е болна.
Но, по-добре я пускайте редовно да видим какви са точно феновете
и гласоподавателите на ПП-ДБ.
Всеки може да влезе във Фейсвук профила на тази жена и да види,
че тя е била на всички големи протести на ПП-ДБ на жълтите павета.
Коментиран от #34
08:06 12.03.2026
18 Дай си сметка
До коментар #4 от "жалко р че има такква хора!":За моралното ниво на медиите, които с радист използват осихично болни хора, за да печелят!
08:11 12.03.2026
19 Факти
08:13 12.03.2026
20 гост
08:14 12.03.2026
21 Тити на Кака
А после пак запейте лозунгите как тези хубави, успешни хора от семейството в бившата хижа, водени от човек, който ги е преформатирал по свой образ и налудно подобие няма как да извършат масово ритуално самоубийство.
Пейте на воля и дори не си помисляйте, че изкукуригвате!
Коментиран от #32
08:16 12.03.2026
22 Пешо
До коментар #4 от "жалко р че има такква хора!":Ти знаеш ли истината и историята, че съдиш или заемаш твърда страна?
П.с. не защитавам никого, но не вярвам също така. Още по-малко на МеВеРе и политиците, прокурорите и други замесени. Всички с власт или пати са многократно изобличавани в лъжи и машинации.
08:17 12.03.2026
23 никой
08:18 12.03.2026
24 ПеПедофил от Петрохан
08:19 12.03.2026
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
08:21 12.03.2026
26 ?????
Готова е да се откаже от сина си само и само да не признае своята грешка.
Тя си е за д-р Гълъбова.
Коментиран от #31
08:22 12.03.2026
28 А бе
08:25 12.03.2026
29 Р Г В
PS: А вие следвайте съветите на д- р Н. Щ. живейте с дръзновение и се дръште за мечтите си иначе ви чака 4-ти км.
08:25 12.03.2026
31 Бащата на Саяна
До коментар #26 от "?????":Партия кога?🤣🤣🤣
08:27 12.03.2026
32 Кака без ТИТИ
До коментар #21 от "Тити на Кака":Откъде знаеш кое е нормално? Твоето нормално са правилата на богатите да експлоатират бедните.
Коментиран от #33
08:27 12.03.2026
34 Факти
До коментар #17 от "Журналистическата етика":Много си зле. Аз съм за ПП-ДБ, но за мен тази жена е луда. Убеден съм, че са били сектанти и са се самоубили. Че Калушев е плющял децата също не се съмнявам. Възможно е, обаче, да ги е чакал да станат на 14 за да не наруши закона. Като цяло е ясно, че той е отговорен за всичко. По-интересният въпрос е защо Прокуратурата го е пазила и е заглушила сигналите срещу него. Дали наистина е бил агент на ДАНС и каква работа е вършел за агенцията. Ето това е важно, а не откъде е влязъл всеки куршум. Властите обаче не говорят за ролята на Прокуратурата, ДАНС и МВР в цялата история, защото така ще стигнем до Мутрата и Прасето.
08:30 12.03.2026
35 хххххх
08:31 12.03.2026
36 Дарт Вейдър
08:35 12.03.2026
37 Специални благодарности
08:35 12.03.2026