София Андреева с нова атака по сина си заради Калушев: Пратеник на тъмните сили

12 Март, 2026 07:41 2 099 37

Защо полицията приема безрезервно подобни свидетели?

Снимка: Фейсбук
София Андреева, майката на Валери, който първи обвини Ивайло Калушев в сексуално посегателство, отново призова сина си да се покаже публично, наричайки го пратеник на "силите на мрака".

В публикация във Facebook тя казва, че загиналият Николай Златков е синът, който е искала да има. Към поста има и снимка на момчето.

Ето какво пише София Андреева:

Това е синът, който бих искала да имам.

Междувременно силите на мрака са изровили още един "свидетел", който да плюе по мъртвия Иво Калушев и Сангхата.

Обвинява Иво, че искал пари от хората и че живеел с момчета. Никой друг от десетките разпитани свидетели не потвърждават тези сведения.

Защо този господин и Валери не излезнат открито и не покажат лицата си? Защо полицията приема безрезервно подобни свидетели?

Двамата кошаревски свидетели имат претенции, че разбират от будизъм.

Припомням им на двамата, АВИЧИ НЕ Е ИМЕ НА ДИДЖЕЙ! Тъжно, много тъжно за тях!

Припомняме, че майката на Николай Златков, Ралица Асенова, публично се разграничи от публикациите на София Андреева и от показанията на сина ѝ, писа dnes.bg.

Валери е бил един от първите ученици на Калушев. Той попада в организацията тъй като родителите му са били притеснени, че пуши марихуана. По-късно, в Мексико, отношенията между него и Лама Иво се разпадат и Валери се връща в България, където подава сигнал за сексуален тормоз.

В интервю, проведено през първите дни, след като бяха намерени телата на тримата край "Околчица", Валери сподели, че сексуалният тормоз над него е започнал докато е бил на 15 години. Майка му пък заяви, че никога не е вярвала на сина си, а обвиненията той направил, тъй като завиждал, че цялото внимание вече не било насочено към него, а към Ники Златков.


  • 3 Дзак

    33 3 Отговор
    Милиони, марихуана, Мексико, будизъм. Откъде тези средства, тези връзки?

    07:48 12.03.2026

  • 4 жалко р че има такква хора!

    37 8 Отговор
    тази жена трябва да бъде лекувана а не да се върти по медиите като някое екзотично животно !

    Коментиран от #18, #22

    07:49 12.03.2026

  • 5 непротестиращ

    38 8 Отговор
    Това не е майка, а вещица!

    07:51 12.03.2026

  • 6 почвай ритуала не се бави!

    30 8 Отговор
    тази овца след като е толкова влюбена в калушев защо не отиде при него там да си се хармонизират в другото измерение…

    07:51 12.03.2026

  • 7 Гнус

    29 7 Отговор
    Тая кукундрела плюе по детето си, което сега щеше да е мъртво и защитава тартара!? Представяте ли си?

    07:52 12.03.2026

  • 8 духалка

    29 6 Отговор
    Кукундрела пак не си е пил хапчетата и е в криза, Аман от луди хора, стига сте ни занимавали с тази. Тази е за психиатрия и освидетелстване.

    07:52 12.03.2026

  • 9 Трол

    12 6 Отговор
    Откажете се, г-жо Андреева. Валери вече е преминал към тъмната страна на Силата на лично подчинение на Императора.

    07:53 12.03.2026

  • 10 свобода на словото ама друг път

    24 3 Отговор
    защо ме изтрихте ? казах че жената трябва да се лекува а не да я вътят по медиите !!

    07:53 12.03.2026

  • 12 гост

    18 2 Отговор
    Пълен лековерен кукуминдел зарибен от опитния манипулатор и алчен педофил Калушув! "Факти", окончателно пожълтяхте!

    07:55 12.03.2026

  • 14 Ми то други няма

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Спрете се, бе иди oти!":

    Фрук всички са с крайно увредено мислене, а при някои мисловния процес е спрял

    07:59 12.03.2026

  • 16 Перо

    16 3 Отговор
    Дава се трибуна на психично болни хора!

    08:05 12.03.2026

  • 17 Журналистическата етика

    16 3 Отговор
    би ви задължила да не публикувате нищо от тази жена
    защото съвсем ясно, че е болна.
    Но, по-добре я пускайте редовно да видим какви са точно феновете
    и гласоподавателите на ПП-ДБ.
    Всеки може да влезе във Фейсвук профила на тази жена и да види,
    че тя е била на всички големи протести на ПП-ДБ на жълтите павета.

    Коментиран от #34

    08:06 12.03.2026

  • 18 Дай си сметка

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "жалко р че има такква хора!":

    За моралното ниво на медиите, които с радист използват осихично болни хора, за да печелят!

    08:11 12.03.2026

  • 19 Факти

    13 2 Отговор
    Тази лудата иска да има мъртъв син. Другата луда пък каза, че да прати сина си при Калушев е било най-доброто решение в живота ѝ. Нищо, че заради това той умря. Третият луд и той продължава да се кланя на Калушев след като детето му беше убито от него. Това са много болни хора. Народът и той е масово изпростял щом е на тяхна страна.

    08:13 12.03.2026

  • 20 гост

    8 2 Отговор
    Тази е за Карлуково,не за микрофон и камера...

    08:14 12.03.2026

  • 21 Тити на Кака

    8 1 Отговор
    Моля почитателите на легендата за добрите момчета от Петрохан, убити от мафията, да ми посочат поне един от техните близки, родител на деца от Клуба на педофила или приятел, който да не е очевиден психар. Да не носи белезите на НЛП .
    А после пак запейте лозунгите как тези хубави, успешни хора от семейството в бившата хижа, водени от човек, който ги е преформатирал по свой образ и налудно подобие няма как да извършат масово ритуално самоубийство.
    Пейте на воля и дори не си помисляйте, че изкукуригвате!

    Коментиран от #32

    08:16 12.03.2026

  • 22 Пешо

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "жалко р че има такква хора!":

    Ти знаеш ли истината и историята, че съдиш или заемаш твърда страна?

    П.с. не защитавам никого, но не вярвам също така. Още по-малко на МеВеРе и политиците, прокурорите и други замесени. Всички с власт или пати са многократно изобличавани в лъжи и машинации.

    08:17 12.03.2026

  • 23 никой

    3 1 Отговор
    КУ-КУ...пълно ку-ку е тази жена

    08:18 12.03.2026

  • 24 ПеПедофил от Петрохан

    3 2 Отговор
    От.качена фенка на ПП ДБ

    08:19 12.03.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    Тази защо още не си прави будистко харакири?

    08:21 12.03.2026

  • 26 ?????

    4 0 Отговор
    Жената е много зле.
    Готова е да се откаже от сина си само и само да не признае своята грешка.
    Тя си е за д-р Гълъбова.

    Коментиран от #31

    08:22 12.03.2026

  • 28 А бе

    1 0 Отговор
    Тази година кукувицата дойде, преди да дойде пролетта

    08:25 12.03.2026

  • 29 Р Г В

    1 0 Отговор
    Тази дама съвсем е / бунадясала / както казваха възрастните хора вминалото. Г-жо децата са облик на семейството в което са израснали и възпитани с малки изключения . Това се отнася и за вашия син ,той е пълнолетен и преценява ситуацията.
    PS: А вие следвайте съветите на д- р Н. Щ. живейте с дръзновение и се дръште за мечтите си иначе ви чака 4-ти км.

    08:25 12.03.2026

  • 31 Бащата на Саяна

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "?????":

    Партия кога?🤣🤣🤣

    08:27 12.03.2026

  • 32 Кака без ТИТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тити на Кака":

    Откъде знаеш кое е нормално? Твоето нормално са правилата на богатите да експлоатират бедните.

    Коментиран от #33

    08:27 12.03.2026

  • 34 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Журналистическата етика":

    Много си зле. Аз съм за ПП-ДБ, но за мен тази жена е луда. Убеден съм, че са били сектанти и са се самоубили. Че Калушев е плющял децата също не се съмнявам. Възможно е, обаче, да ги е чакал да станат на 14 за да не наруши закона. Като цяло е ясно, че той е отговорен за всичко. По-интересният въпрос е защо Прокуратурата го е пазила и е заглушила сигналите срещу него. Дали наистина е бил агент на ДАНС и каква работа е вършел за агенцията. Ето това е важно, а не откъде е влязъл всеки куршум. Властите обаче не говорят за ролята на Прокуратурата, ДАНС и МВР в цялата история, защото така ще стигнем до Мутрата и Прасето.

    08:30 12.03.2026

  • 35 хххххх

    1 0 Отговор
    Тоз Бабек е добре да се разследва какво точно е правила по сбирките им.

    08:31 12.03.2026

  • 36 Дарт Вейдър

    1 0 Отговор
    И двете майка имат някакъв не здрав интерес , вероятно не към будизма.

    08:35 12.03.2026

  • 37 Специални благодарности

    2 0 Отговор
    На педроханските медии люпка с таксито и партньорката и генка шикерина, пе дават ефир на тази женичка.

    08:35 12.03.2026

