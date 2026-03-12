Новини
Свят »
САЩ са позволили неофициално на Румъния да пусне в експлоатация рафинерия на „Лукойл“, която е под санкции

САЩ са позволили неофициално на Румъния да пусне в експлоатация рафинерия на „Лукойл“, която е под санкции

12 Март, 2026 09:53, обновена 12 Март, 2026 10:03 1 115 32

  • лукойл-
  • сащ-
  • румъния-
  • русия-
  • санкции-
  • богдан иван-
  • горива

Конфликтът в Близкия изток се отрази върху цената на горивата в целия свят, включително в Румъния

САЩ са позволили неофициално на Румъния да пусне в експлоатация рафинерия на „Лукойл“, която е под санкции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският министър на енергетиката Богдан Иван съобщи, че представители на САЩ са се съгласили, макар и неофициално към момента, с предложение на румънските власти за пускане в експлоатация на рафинерията „Петротел-Лукойл“, чиято дейност бе замразена заради санкциите срещу Руската федерация, съобщава информационният сайт Нюз.ро, предаде БТА.

Конфликтът в Близкия изток се отрази върху цената на горивата в целия свят, включително в Румъния. Цената на стандартния бензин надхвърли 8 леи за литър (1,57 eвро), а министърът на енергетиката призна, че не е изключено цената на горивото да достигне и 10 леи (1,96 евро) за литър в контекста на конфликта.

Ако Румъния увеличи вноса на суров петрол, рафинерията на „Лукойл“ в град Плоещ ще осигури близо една пета от необходимото количество гориво за местния пазар, напомня телевизия Диджи 24.

Рафинерията „Петротел-Лукойл“ има капацитет от 48 600 барела дневно и е третата по големина в страната. В момента тя е затворена заради санкциите срещу Русия и е под наблюдението на румънските власти, наред с други фирми от групата „Лукойл“, които развиват дейност в страната. Де факто румънската държава е поела контрола върху стратегическите решения на фирмите от групата без да отнема собствеността на акционерите, а ограничавайки драстично автономията им. Надзорникът има право на вето върху източниците на снабдяване, тоест „Лукойл“ не може да решава сам откъде ще купува суровини, а държавата гарантира по този начин, че рафинерията работи с газ от неруски произход, съгласно санкциите на ЕС.

Министърът на енергетиката Богдан Иван съобщи снощи пред телевизия Антена 3, че на заседанието на Върховния съвет за национална отбрана вчера са били обсъдени и действията, които предприема министерството на енергетиката за повторно отваряне на рафинерията „Петротел-Лукойл“.

„Имахме неформални разговори в САЩ и те казаха: ОК, съгласни сме да започнете работа там, за да увеличите капацитета си за рафиниране с 21 процента (…)“, каза пред Антена 3 министърът на енергетиката. Той посочи, че румънските власти са отворили нови търговски маршрути и са провели преговори с американски компании за търговия и производство на дизелово гориво, така че са готови да пуснат отново в експлоатация рафинерията „Петротел-Лукойл“, ако имат съгласието на OFAC (агенцията в Министерството на финансите на САЩ, която управлява и прилага икономическите и търговски санкции, бел. ред.).

По думите на министъра това ще помогне за увеличаване на енергийната независимост на Румъния.

Богдан Иван каза още, че се правят постъпки за това страната да разполага с достатъчно петрол, достатъчно запаси на дизел и бензин, както и за осигуряване на нови пътища за снабдяване, които не зависят от Близкия изток.

По думите му Румъния е разширила споразуменията си с Казахстан и Азербайджан, откъдето идват основните петролни продукти и суровия петрол, който се рафинира в Румъния.

Министърът каза, че средното увеличение на цените на горивата на бензиностанциите в Румъния е около 7 процента, докато в Германия е 18 процента, а в Испания и Италия – 20 процента или повече.

Богдан Иван посочи, че партиите от управляващата коалиция са обсъдили в понеделник няколко сценария във връзка с увеличението на цените на горивата, което е най-голямото за последните десетилетия. Министърът посочи, че властите имат готовност да пуснат отново в експлоатация рафинерията „Петротел“, отложили са технически ремонт на рафинерията „Петромидия“ в Констанца, а рафинерията „Петробрази“ работи на максимален капацитет, за да се осигури необходимото количество горива на местния пазар.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 0 Отговор
    САШтинска ДЕМагОгиЯ -
    Разполагат самолети - пускат лЬошия Лукойл да работи❗

    Коментиран от #19

    09:55 12.03.2026

  • 2 Пуснат не пуснат

    3 15 Отговор
    Бензина и нафтата им е като ракия с вода 50/50. Разваля двигателите. Трябва да им забранят да го произвеждат.

    09:55 12.03.2026

  • 3 Танто за кукуриго

    32 1 Отговор
    Приемаш US бази за война с Иран срещу разрешение да пуснеш Лукойл рафинерията , но може да получиш нещо неприятно от Иран .

    09:57 12.03.2026

  • 4 военолюбци и партньори

    18 0 Отговор
    сега румънска ще даде бази за войната срещу иранския народ и представителите им . да си воюват .

    Коментиран от #20

    09:58 12.03.2026

  • 5 Интереса клати кипата

    28 0 Отговор
    Инак няма нафта и керосин за кpаварските военни бази в мамaлигаpия

    09:58 12.03.2026

  • 6 А ние

    26 0 Отговор
    Ги пуснахме цистерните в София ей така , от алтруизъм.

    10:02 12.03.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    19 0 Отговор
    Приказките са едно реалността друго Когато дойде гладът който е по силен от тока ще отпаднат и санкциите и демокрацията Но ще останат бананите и дънките Пирамид и Зоко И те така те

    10:03 12.03.2026

  • 8 стоян георгиев

    20 0 Отговор
    Хихихи, Зеля плаче в ъгъла 😂

    Коментиран от #21

    10:05 12.03.2026

  • 9 Софиянец

    22 0 Отговор
    Всички юруш на Руския петрол и газ, ес е пълен цирк 🤭

    10:06 12.03.2026

  • 10 Варненец

    19 0 Отговор
    Зеленчука ще подивее ,бухахахха!

    10:07 12.03.2026

  • 11 а шперцов що не ги пита

    18 0 Отговор
    или не смеят мишоците
    да не дразнят лъва когато е в покой
    да не им подари орден магнитски

    10:07 12.03.2026

  • 12 честен ционист

    13 0 Отговор
    Специ да записва усккорен курс по руски, че го чака командировка до 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11

    10:08 12.03.2026

  • 13 Ганя Путинофила

    2 13 Отговор
    путен пак ще намаже филията.

    10:08 12.03.2026

  • 14 Пак опряха

    17 0 Отговор
    до Русия. Само лаенето на урсулките е голямо. Урсула ще получи инфаркт.

    10:10 12.03.2026

  • 15 Ние не пуснахме американците

    1 14 Отговор
    Лукойл няма да работи с руски петрол!

    10:10 12.03.2026

  • 16 Тома

    19 0 Отговор
    Румънците е хубаво да видят како става с богатите араби които дадоха милиарди за американски бази за да ги защитават.Сега плачат че иранците ги стрелят с балистични ракети

    10:12 12.03.2026

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 0 Отговор
    А Zeленко Наркомански се среща с френския 6а6ое6ец да увеличавали санкциите...

    10:13 12.03.2026

  • 18 оня с коня

    9 0 Отговор
    още колко неща ще пуснете така не официлано ха ха ха

    аурсула знае ли че сте я пуснали? или тя няма думата ха ха ха

    зеления добре ли е като е научил че никой не спазва санкцийте му? затова ли замина да се друса при макарона? ха ха ха

    10:17 12.03.2026

  • 19 Нефт за Румънуя

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Руски нефт с американски%

    10:19 12.03.2026

  • 20 само да напомня

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "военолюбци и партньори":

    то така е било и през ВСВ ако помним историята германия е окопирала румънския базу

    10:19 12.03.2026

  • 21 голям смях

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    зеля не плаче във ъгъла чети по надолу

    заминал е при макарона и сега се друсат двамата яко

    важното е бабата да не ги набара че тогава ще има секс и бой

    10:20 12.03.2026

  • 22 Само питам

    6 0 Отговор
    Рафинерията пускат , а нефт от къде ще докарат ?

    Коментиран от #25, #30, #31

    10:21 12.03.2026

  • 23 Механик

    6 0 Отговор
    Идат както тигри,
    бягат като овци.
    що е то?
    натОВЦИ.
    Голем го вадят, ма мекичък. Днес се таралежат, утре дават заден.
    А истината е, че Русия ви сцепи. Трагедията е, че ние го отнасяме заради големите ви напъни.

    10:23 12.03.2026

  • 24 И така

    5 0 Отговор
    Иран ги почна "помагачите " на ФАЩ... И всички помагачи ще реват после. Ама защо така бе?
    Ние не сме виновни, нали?

    10:25 12.03.2026

  • 25 Боко

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Само питам":

    Собствено производство

    10:25 12.03.2026

  • 26 е да ама явно не стига

    4 0 Отговор
    В началото пише че Румъния ще увеличи вноса на суров петрол...
    Ама от къде ?

    10:27 12.03.2026

  • 27 Ама какъв се явява саш за да казва

    1 0 Отговор
    Дали ще работи рафинерия в чужда държава

    10:27 12.03.2026

  • 28 оня с коня

    3 0 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    10:27 12.03.2026

  • 29 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Без русия гащите не можете си дигна. Дупка на пътя не можете да поправите, ще четете във историята за Хан Крум Тодор Живков, ще четете и за златния век по времето на симеон и втори златен век по времето на тато

    10:28 12.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 😂😂😂😂

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Само питам":

    Румъния има много петрол бе т.ъ.п.а.н.Р

    10:31 12.03.2026

  • 32 Кухоглава копейка

    0 2 Отговор
    Ще се мриееее.

    10:31 12.03.2026