САЩ са позволили неофициално на Румъния да пусне в експлоатация рафинерия на „Лукойл“, която е под санкции

Румънският министър на енергетиката Богдан Иван съобщи, че представители на САЩ са се съгласили, макар и неофициално към момента, с предложение на румънските власти за пускане в експлоатация на рафинерията „Петротел-Лукойл“, чиято дейност бе замразена заради санкциите срещу Руската федерация, съобщава информационният сайт Нюз.ро, предаде БТА.

Конфликтът в Близкия изток се отрази върху цената на горивата в целия свят, включително в Румъния. Цената на стандартния бензин надхвърли 8 леи за литър (1,57 eвро), а министърът на енергетиката призна, че не е изключено цената на горивото да достигне и 10 леи (1,96 евро) за литър в контекста на конфликта.

Ако Румъния увеличи вноса на суров петрол, рафинерията на „Лукойл“ в град Плоещ ще осигури близо една пета от необходимото количество гориво за местния пазар, напомня телевизия Диджи 24.

Рафинерията „Петротел-Лукойл“ има капацитет от 48 600 барела дневно и е третата по големина в страната. В момента тя е затворена заради санкциите срещу Русия и е под наблюдението на румънските власти, наред с други фирми от групата „Лукойл“, които развиват дейност в страната. Де факто румънската държава е поела контрола върху стратегическите решения на фирмите от групата без да отнема собствеността на акционерите, а ограничавайки драстично автономията им. Надзорникът има право на вето върху източниците на снабдяване, тоест „Лукойл“ не може да решава сам откъде ще купува суровини, а държавата гарантира по този начин, че рафинерията работи с газ от неруски произход, съгласно санкциите на ЕС.

Министърът на енергетиката Богдан Иван съобщи снощи пред телевизия Антена 3, че на заседанието на Върховния съвет за национална отбрана вчера са били обсъдени и действията, които предприема министерството на енергетиката за повторно отваряне на рафинерията „Петротел-Лукойл“.

„Имахме неформални разговори в САЩ и те казаха: ОК, съгласни сме да започнете работа там, за да увеличите капацитета си за рафиниране с 21 процента (…)“, каза пред Антена 3 министърът на енергетиката. Той посочи, че румънските власти са отворили нови търговски маршрути и са провели преговори с американски компании за търговия и производство на дизелово гориво, така че са готови да пуснат отново в експлоатация рафинерията „Петротел-Лукойл“, ако имат съгласието на OFAC (агенцията в Министерството на финансите на САЩ, която управлява и прилага икономическите и търговски санкции, бел. ред.).

По думите на министъра това ще помогне за увеличаване на енергийната независимост на Румъния.

Богдан Иван каза още, че се правят постъпки за това страната да разполага с достатъчно петрол, достатъчно запаси на дизел и бензин, както и за осигуряване на нови пътища за снабдяване, които не зависят от Близкия изток.

По думите му Румъния е разширила споразуменията си с Казахстан и Азербайджан, откъдето идват основните петролни продукти и суровия петрол, който се рафинира в Румъния.

Министърът каза, че средното увеличение на цените на горивата на бензиностанциите в Румъния е около 7 процента, докато в Германия е 18 процента, а в Испания и Италия – 20 процента или повече.

Богдан Иван посочи, че партиите от управляващата коалиция са обсъдили в понеделник няколко сценария във връзка с увеличението на цените на горивата, което е най-голямото за последните десетилетия. Министърът посочи, че властите имат готовност да пуснат отново в експлоатация рафинерията „Петротел“, отложили са технически ремонт на рафинерията „Петромидия“ в Констанца, а рафинерията „Петробрази“ работи на максимален капацитет, за да се осигури необходимото количество горива на местния пазар.