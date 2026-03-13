Новини
Свят »
Русия »
13 март 1881 г. Убит е Александър II Освбодител

13 март 1881 г. Убит е Александър II Освбодител

13 Март, 2026 04:13 13 496 103

  • русия-
  • александър ii-
  • атентат-
  • убийство

При преминаване на каретата му по централен площад в Санкт Петербург, е взривена бомба. След като той слиза от колата, един от атентаторите взривява себе си и императора с ръчна граната

13 март 1881 г. Убит е Александър II Освбодител - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 13 март 1881 г. при атентат в Санкт Петербург е убит Александър II и за император на Русия е провъзгласен Александър III (1 март стар стил).

Срещу Народното събрание в София има паметник на Александър II. Той е издигнат като знак на признание за неговото решение да обяви война на Турция след кървавото потушаване на Априлското въстание. Надписът на монумента гласи: „На Царя – Освободител”. Със същото обръщение Александър II е известен в Русия. Прозвището му Цар Освободител не е заради това, че е освободил България от турско робство, а заради това, че по време на своето 26-годишно управление той освобождава руските селяни от крепостничеството и ги оземлява.

В същото време той с имперска жестокост потушава бунтовете в Полша и Прибалтика. Въпреки провежданите реформи, Александър II продължава политиката на потискане на полското национално движение. Януарското въстание от 1863-1864 г. е потушено след осеммесечни боеве, като хиляди поляци са екзекутирани, а други десетки хиляди са депортирани в Сибир. Въведеното в Литва военно положение се запазва близо половин век. Забранени са публикациите на местните езици – литовски, украински, беларуски, а полският е разрешен само в частни разговори. В същото време във Финландия е възстановен парламентът, въведена е местна валута (финландска марка), финският език получава равен статут с шведския.

Александър II Николаевич е император на Русия и велик княз на Финландия от 1855 г. до 1881 г. от династията Романов-Холщайн-Готорп. Известен е с либералните реформи, които извършва в Русия.

Александър Николаевич Романов е роден на 2 март 1818 г.в Москва. Той е син на бъдещия император Николай I и Александра Фьодоровна, дъщеря на пруския крал Фридрих Вилхелм III. При управлението на баща му атмосферата в страната се основава на консервативни принципи, като свободата на мисълта се потиска и цензурата е изключително строга.

Александър наследява трона след смъртта на баща си през 1855 г. През първата година от управлението си той продължава Кримската война, а след падането на Севастопол, сключва мир. През следващите години Александър II провежда редица реформи, които имат за цел да модернизират страната и да възвърнат нейното положение на важен фактор в европейската политика. Реформите на Александър II целят либерализация на стопанския живот, която довежда до създаването на много нови предприятия. Най-важното преобразование е отмяната със закон през 1861 г. на крепостничеството, което от десетилетия спира икономическото развитие на страната. При управлението на Александър II са проведени и други важни реформи. Цензурата е отслабена, премахнати са ограниченията за пътуване в чужбина и е намалена държавната намеса в управлението на университетите. Съдебната система е преобразувана по френски модел, опростени са съдебните процедури и е въведен нов наказателен кодекс, премахнато е смъртното наказание, създадена е система на местно самоуправление. През 1874 г. сериозно е реформирана армията, като е въведена всеобща военна повинност.

През 1867 г. Александър II продава за 100 години на Съединените американски щати руските права върху Аляска, която от 1799 г. е експлоатирана съвместно от двете страни. Русия завладява значителни територии в Средна Азия – Бухара , Хива , Коканд. В областта на външната политика император Арлександър II обръща особено внимание на т. нар. Източен въпрос и отмяната на условията на Парижкия мирен договор от 1856 г. За да засили руското влияние на Балканите, той започва война с Османската империя (1877 – 1878 г.), известна в България като Руско-турска Освободителна война. Александър ІІ подписва Манифеста за започването на войната, макар и да се е съмнявал силно в успеха на тази мисия. По онова време Европа не е била настроена приятелски към Русия, защото се е опасявала, че тя ще пожелае да укрепи позициите си на Балканите. Александър Втори лично е присъствал на театъра на военните действия, брат му – великият княз Николай, е бил главнокомандващ руските войски, а трима от синовете на императора са командвали отряди. По такъв начин цялото семейство на Александър Втори е участвало в освобождаването на България. Войната завършва с успешния за Русия Санстефански договор (1878 г.), с който България става автономна държава. Берлинският конгрес (1878 г.) затвърждава политическото положение на Русия в Европа като Велика сила.

След 1866 г. се извършват 8 опита за атентат срещу Александър II, като последните няколко са организирани от радикалната организация "Народна воля". През 1879 г. Народна воля взривява влак на императора по железопътната линия от Ливадия до Москва, но Александър II не се намира в него. На 5 февруари 1880 г. те успяват да взривят трапезарията на Зимния дворец в навечерието на тържествена вечеря в чест на българския княз Александър Батенберг. Двамата не са наранени, тъй като закъсняват за вечерята, но 67 души са убити или ранени. Александър II е убит на 13 март 1881 г. при атентат, организиран от Народна воля. При преминаване на каретата му по централен площад в Санкт Петербург, е взривена бомба. След като той слиза от колата, един от атентаторите взривява себе си и императора с ръчна граната. 63-годишният император е погребан в катедралата „Св. Петър и Павел”.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бьлгарин

    70 11 Отговор
    Вечна памет на Царя Освободител на Бьлгария.

    Коментиран от #6, #45

    07:34 13.03.2019

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хисторик

    34 17 Отговор
    Какв е лош озъптява бунтовете в Полша с жестокост а вместо да им омеси баница а през всичките предходни 1000 години западняците са такива демократи и хуманисти дори запада помага на добрите турци по време на кримските войни вкл. и на бългатската Руско-Турската Освободителна!

    07:39 13.03.2019

  • 5 ЗАПОМНЕТЕ ДОБРЕ. НИТО ЕДИН

    46 17 Отговор
    АНГЛОСАНКСОНЕЦ ФРАНК ИЛИ ЕВРЕИН НЕ Е ЗАГИНАЛ ЗА БЪЛГАРСКИ ИДЕАЛ. ЗАПАДНЯЦИТЕ ВИНАГИ И СЕГА НА МАЧКАТ И КРАДЪТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОДАЖНАТА МУТРОПАРЛАМЕНТАРНА КЛИКА.

    Коментиран от #76, #84, #91

    07:42 13.03.2019

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Черна Врана

    38 21 Отговор
    Вчера Иво Минджев проститутката агента на ДС сега пръв демократ нарече в ефир в предаването на,, 4 очи "при Цветанка Ризова българските русофили КОЛАБОРОЦИОНИСТИ И КАЗА ЧЕ НА ВСИЧКИ РУСОФИЛИ ТРЯБВА ДА ИМ СЕ СЛОЖАТ ПО ЕДНА ГУМА НА ШИЯТА И ДА БЪДАТ ПОДПАЛЕНИ И ПОЛЯТИ С БЕНЗИН и че гумите в Бг. нямало да стигнат за всички русофили! НЕГОВАТА МАМА ДА ЕБАМ МЪРШАВА ПРОДАЖНА

    Коментиран от #11, #12

    07:49 13.03.2019

  • 9 Истината

    23 13 Отговор
    Руската и Австро-Унгарската империи, двете властващив Централа и Източна Европа империи са се разбрали предваритело как да си поделят сферите на влияние на Балканите и са заложили основите на Берлинския договор и разкъсването на българските земи и нация. Със секретното Райхщадско споразумение от 8 юли 1876 г. , подписано веднага след Априлското въстание, двете империи се споразумяват да не се допусне образуване на голяма българска държава, като взаимно си гарантират парчетата от баницата, наречени Балкански полуостров. Русия гарантира на Австор-Унгария да не възпрепятства окупацията на Босна и Херцеговина и Хърватска, а от своя страна Австро-Унгария гарантира на Русия ненамеса при инвазия и окупация на българските земи.

    07:51 13.03.2019

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин

    24 33 Отговор

    До коментар #8 от "Черна Врана":

    Русофилите никога не сте били и никога няма да бъдете българи!

    Коментиран от #13

    07:53 13.03.2019

  • 12 Психиатър

    24 30 Отговор

    До коментар #8 от "Черна Врана":

    Русофилията е тежко психично заболяване. Практически е неизлечимо дори и с помощта на силни медикаменти и активно психиатрично лечение. Основния симптом е сляпата привързаност и преданост към Русия, при положение, че тази страна значително изостава от развития свят в икономическо, политическо, научно, техническо, духовно и културно отношение.

    Коментиран от #15

    07:55 13.03.2019

  • 13 Черна Врана

    19 21 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Еби си майката пумиьо умрела живей в лайната като глист русофоб

    Коментиран от #17

    07:55 13.03.2019

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 КОНТРАТА

    19 18 Отговор

    До коментар #12 от "Психиатър":

    А русофобите са плод на кръвосмешение между майка и син

    Коментиран от #19, #20, #61

    07:56 13.03.2019

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин

    25 22 Отговор

    До коментар #13 от "Черна Врана":

    Нали съм ти казвал, че русофоби няма, руска подметко!

    Русофоб е термин, с който руските мерзавци наричат всеки, който се противопоставя на агресивните руски имперски интереси. Русофоб е всеки, който е против маниакалната идея, че руснаците са уникална и богоизбрана нация, имаща някаква особена мисия в света. Русофоб е всеки, който не споделя руското виждане, че света трябва да им се подчинява и да им лиже задниците. Така, че според руските примати целият свят, освен тях и техните слуги е русофобски.

    Коментиран от #21, #85, #93

    07:59 13.03.2019

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    15 15 Отговор

    До коментар #15 от "КОНТРАТА":

    Прочети бе путлераст :

    Русофоб е термин, с който руските мерзавци наричат всеки, който се противопоставя на агресивните руски имперски интереси. Русофоб е всеки, който е против маниакалната идея, че руснаците са уникална и богоизбрана нация, имаща някаква особена мисия в света. Русофоб е всеки, който не споделя руското виждане, че света трябва да им се подчинява и да им лиже задниците. Така, че според руските примати целият свят, освен тях и техните слуги е русофобски.

    Коментиран от #25

    08:00 13.03.2019

  • 20 Животновъд

    17 21 Отговор

    До коментар #15 от "КОНТРАТА":

    От кръстоска между пияна руска свиня и червен български нерез се получават много интересни приплоди. Отличават се с яростно квичене срещу ЕС и НАТО и с радостно грухтене към Русия и Путин. Наддават на тегло ако се хранят от руска копанка.

    08:01 13.03.2019

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Генерал фон Тотлебен

    21 12 Отговор
    Генерал фон Тотлебен

    Освобождението на християните под игото на исляма е една химера. Българите тук са по-заможни и живеят по-щастливо от селяните в Русия. Тяхното най – съкровено желание е освободителите да напуснат колкото  е възможно по-бързо страната им.

    08:02 13.03.2019

  • 23 Историк

    19 7 Отговор
    Празнуването на подписването на Санстефанския мирен договор на 3 март 1878 г. и обявяването на този ден за празник е смешно и нелепо! Русия много добре знае, че Санстефанският договор НЯМА КАК да бъде одобрен от Велики сили. Споровете възникват от неспазването от страна на "Освободителката" на предварително сключените споразумения с Австро-Унгария – по-специално Райхщадското споразумение от 1876 г., Будапещенската конвенция от 1877 г. и Лондонското споразумение от 30 май 1878 г. Основното противоречие се състои в предварителното съгласие на Русия, документирано в посочените по-горе споразумения и конвенция,

    на Балканите да не се създава голяма държава

    Съгласно текста на Райхщадското споразумение Австро-Унгария и Русия се съгласяват, че „ако се стигне до териториални промени или разпадане на Отоманската империя, създаването на голяма компактна славянска или друга държава е изключено“

    Коментиран от #26

    08:04 13.03.2019

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Психиатър

    19 14 Отговор
    Русофила е индивид , който доброволно е пожертвал своя интелект в името на сляпата и безусловна вяра в една лъжлива, изкуствена басня. И той е готов, подобно на религиозните фанатици, да я защитава с цената на безумни престъпления, включително и срещу родината си. Ето затова русофилията не само е болест – тя е и извънредно опасна, защото  обслужва чужди сили, които откровено вредят на българските интереси.

    08:06 13.03.2019

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анти седераст

    10 8 Отговор
    Западнякът го пусна да начадне Османската империя,,за да я отслаби и за да може Англия да вземе Чалестина за бъдещия "израел". Това е. Когато Русия стигна Константинопол,,Англия/евреите заплашиха Русоя с война, ако слязат надолу. Към Палестина и аветите земи.

    08:11 13.03.2019

  • 33 Borislav Popov

    12 8 Отговор

    До коментар #25 от "КОНТРАТА":

    Само дето напоследък русофилчитата станахте по-големи туркофили и от циганите.

    Коментиран от #36

    08:12 13.03.2019

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 mediator37

    16 4 Отговор
    По същото време хуманният крал на Белгия Леополд ІІ реже ръцете на негрите в Конго за неизпълнени квоти слонова кост и каучук. Разчетите за този геноцид почват от 2млн. убити конгоански роби заради забогатяването на Леополд ІІ. А малко по-късно британската кралица ще лидира на пазара на хуманизма с първите в света концлагери, където геноцидно изтребва този път белите холандски заселници- бурите.

    Коментиран от #46

    08:16 13.03.2019

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хисторик

    12 3 Отговор

    До коментар #38 от "mediator37":

    Геноцида в Конго надхвърля 15 000 000 жертви

    Коментиран от #81

    08:22 13.03.2019

  • 47 Българин

    12 6 Отговор

    До коментар #25 от "КОНТРАТА":

    Публикувано във факти.бг: Нали съм ти казвал, че русофоби няма, руска подметко! Русофоб е термин, с който руските мерзавци наричат всеки, който се противопоставя на агресивните руски имперски интереси. Русофоб е всеки, който е против маниакалната идея, че руснаците са уникална и богоизбрана нация, имаща някаква особена мисия в света. Русофоб е всеки, който не споделя руското виждане, че света трябва да им се подчинява и да им лиже задниците. Така, че според руските примати целият свят, освен тях и техните слуги е русофобски.

    08:22 13.03.2019

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Психиатър

    12 10 Отговор
    Един от най-големите проблеми на България идват от вредителската дейност на русофилите, които ни отклоняват от пътя на независимата и прагматична политика. Те поставят любовта си към Русия пред всичко родно и свято, дори пред националните интереси. Именно това превръща русофилството в последната, най-висша  степен на национално предателство.

    08:25 13.03.2019

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Истината

    10 7 Отговор
    Аксаков

    „Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или, по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!”

    08:28 13.03.2019

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Borislav Popov

    6 11 Отговор

    До коментар #36 от "КОНТРАТА":

    Мазните руско-турски ибрици да не се обаждат.

    08:30 13.03.2019

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Черна Гарга

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "КОНТРАТА":

    Русофилнята сте плод на кръвосмешение между турчин и баща му.

    08:39 13.03.2019

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Варна

    11 5 Отговор
    В крайна сметка убийството на този, човек влияе и върху нашата политика в следващите години. Всеизвестен факт, е че е бил добре разположен към страната ни, за разлика от синът си, който го наследява. Личната омраза между нашият първи цал и синът му води до доста проблеми в бъдеще.
    А към всички останали не дочели историята бих ги посъветвал да се заровят повечко в документите и след като ги приключат да се замислят, кой друг иска разпада на Турската Империя и възкръсването на България от пепелта? - Харесва или не! - Има ли имперски амбиции или не! - Истината, е че цяла Европа е против създаването на България отново и това са абсолютните факти! Така, че драги ми не дочели поплювковци без значение да ли ви харесва истината, е че благодарение на благоволението на онзи човек на снимката тази държава съществува отново! Рахщатското съглашение е налице и това е факт! Залогът за освобождението на страната ни е австроунгария да придобие една не малка територия без да вложи и грам усилие и освен това да направи свой протекторат Сърбите. Останалото го свършват руснаците! А французи, англичани и немци застават зад гърба на Турската империя и ги снабдяват с оръжие и техника. - Ето това е истината! Правете помен на този човек там на снимката, защото хубав или лош той е причината сега да се разхождате свободно по улиците вместо да ви на гонабиват отзад чалмите. Първият декрет на нашето Народно Събрание е бил да приемат за свой цар Руският Цар! Никой не ги е молил или им

    08:41 13.03.2019

  • 66 Атлетик Слава 1923

    14 1 Отговор
    Много рядко в световната история смъртта на един политически лидер води след себе си такава поредица от събития с епохална, глобална значимост. Синът му, Александър III, не успява да се справи с червената чума, и това води до национална катастрофа за повечето народи от Европа и Азия. Последиците от тази катастофа са болезнено осезаеми и днес.
    Смъртта на Царя Освободител освен всичко останало бележи и повратния момент в българо-руските отношения. Наследникът му фаворизира сръбските и гръцките интереси на Балканите и е един от основните виновници за трагедиите сполетели България след балканската и първата световна война.

    Коментиран от #82

    08:41 13.03.2019

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Сорос

    1 5 Отговор

    До коментар #64 от "ФЕД":

    Ела да ми го лапнеш верни ми слуга

    08:42 13.03.2019

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Колев

    7 5 Отговор
    "Войната завършва с успешния за Русия Санстефански договор (1878 г.), с който България става автономна държава. Берлинският конгрес (1878 г.) затвърждава политическото положение на Русия в Европа като Велика сила."
    Горните твърдения в статията са неверни! Санстефанският договор не освобождава България, а е договор за руската окупация на българските земи! Със Санстефанския договор Русия дава на Сърбия Нишка и Лесковашка област и дава за компенсиране на Румъния българска Добруджа. Едва на 13.07.1978 с берлинския мирен договор ,българия е освободена от руската окупация , но по настояване на Русия, българската територия е раздробена на пет части , за да се подъдържа интригата.
    В същност защо Русия не показва вече 140 години на българите оригинала на Санстефанския договор?

    08:46 13.03.2019

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Статистик

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "ЗАПОМНЕТЕ ДОБРЕ. НИТО ЕДИН":

    Ако си чел това , което коментираш императорът, освободил крепостните е на 50% германец!

    Коментиран от #83

    08:48 13.03.2019

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 професор Иво Христов

    7 3 Отговор
    От коментарите е видно, че 80% от населението е русофилно!

    08:50 13.03.2019

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 4ти пол

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хисторик":

    До Хистерик
    вземи махни няколко нули!
    Освен това виж СЕГА къде са конгоанците от бившата белгийска колония и за какво живеят!

    08:54 13.03.2019

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 56789

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Почитания за културните и исторически издържани коментари по повод статията. Нивото в този сайт е толкова ниско, че понякога просто не си струва човек да изрази каквото и да било мнение, или да обясни как стоят нещата, особено ако е компетентен. Опонентите са направо абсурдни. Служат си с ругатни, обиди, невежество и се гордеят със себе си. Подобни на тях хорица с елементарно промито мислене ги подкрепят. И се чудиш в каква държава живееш, как се наричат подобни изразители на някакво мнение, продиктувано само от злоба, ненавист, ниска култура и простащина. Потенциални, надявам се, убийци. Биха убили в името на глупостта си.

    09:10 13.03.2019

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 От Пирдоп

    5 0 Отговор
    Много удобно се забравя ФАКТА , че голяма част от руските царе са със,, западно потекло" ! Да на Запада за който винаги сме били ,, трън в петата", по политически, икономически и религиозни причини

    09:18 13.03.2019

  • 88 "El comendante"

    7 1 Отговор
    Почивай в мир

    Коментиран от #90

    09:21 13.03.2019

  • 89 Най

    1 4 Отговор

    До коментар #86 от "ъййй":

    Красивата вагина на света.

    09:24 13.03.2019

  • 90 Ееее

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от ""El comendante"":

    чао

    09:31 13.03.2019

  • 91 Густо Майна

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "ЗАПОМНЕТЕ ДОБРЕ. НИТО ЕДИН":

    Съжалявам, но не си съвсем прав! 1396 г.! Фактически последният Кръстоносен поход. Бая французи са паднали при Никопол!!! Прекъснали са дори 100 год. война, за да спасяват този край на Европа! А отметнах, че не си "съвсем" защото от късното средновековие насам, наистина си гледат интереса през нас!

    Коментиран от #94

    09:41 13.03.2019

  • 92 Ссср

    2 2 Отговор
    Комунисти ли са го убили? Нямам време да чета статията

    10:01 13.03.2019

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ДА НО СИ ЗАДЪЙ ВЪПРОСА ЩО СА

    3 5 Отговор

    До коментар #91 от "Густо Майна":

    ДОШЛИ ТУК.ЗНАЕЛИ СА ЧЕ АКО НЕ ВОДЯТ ВОЙНАТА С ТУРЦИТЕ ТУК ША Я ВОДЯТ ПРЕД ПАРИЖ НО ТОГАВА ША Е МНОООООГО КЪСНО.С ДВЕ ДУМИ ГЛЕДАРИ СА ТЯХНИЯ ИНТЕРЕС А НЕ НАШИЯ.

    10:35 13.03.2019

  • 95 213211

    2 4 Отговор
    Да умре

    13:04 13.03.2019

  • 96 не го заслужаваше

    8 1 Отговор
    Да убиеш човека който те е направил свободен за да не си на синджира роб това е кощунство Неблагодарни роби

    13:31 13.03.2019

  • 97 Караджата

    8 4 Отговор
    Българи,помнете навеки! Този руски цар лично дава заповед:-Да се освободи България! Ако не беше той сега щяхте да носите фереджета . Не слушайте фейк -историята на русофобите-продажници.

    Коментиран от #98

    19:37 13.03.2019

  • 98 Захари Стоянов

    4 7 Отговор

    До коментар #97 от "Караджата":

    Документите друго казват не си нагаждай историята Войната е за територии не за нашето възстановяване на държавността

    20:29 13.03.2019

  • 99 Антихристи

    3 1 Отговор
    Какъв народ Човека ги освобождава от робство а те от благодарност го убиват

    20:33 13.03.2019

  • 100 Васил И К

    2 2 Отговор
    Който ни освободи, той ще да направи това, за да ни подчини отново в робство.

    14:34 14.03.2019

  • 101 Българин

    0 3 Отговор
    А Александър втори - поробителят на Добруджанските Българи

    Коментиран от #103

    18:05 06.12.2020

  • 102 Иван

    0 0 Отговор
    Някоя укро сво.лач.......

    04:49 13.03.2026

  • 103 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Българин":

    А Килъри Клинтън-- освободителя на АЕЦ Козлодуй?

    04:51 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания