13 март 1881 г. Убит е Александър II Освбодител

На 13 март 1881 г. при атентат в Санкт Петербург е убит Александър II и за император на Русия е провъзгласен Александър III (1 март стар стил).
Срещу Народното събрание в София има паметник на Александър II. Той е издигнат като знак на признание за неговото решение да обяви война на Турция след кървавото потушаване на Априлското въстание. Надписът на монумента гласи: „На Царя – Освободител”. Със същото обръщение Александър II е известен в Русия. Прозвището му Цар Освободител не е заради това, че е освободил България от турско робство, а заради това, че по време на своето 26-годишно управление той освобождава руските селяни от крепостничеството и ги оземлява.
В същото време той с имперска жестокост потушава бунтовете в Полша и Прибалтика. Въпреки провежданите реформи, Александър II продължава политиката на потискане на полското национално движение. Януарското въстание от 1863-1864 г. е потушено след осеммесечни боеве, като хиляди поляци са екзекутирани, а други десетки хиляди са депортирани в Сибир. Въведеното в Литва военно положение се запазва близо половин век. Забранени са публикациите на местните езици – литовски, украински, беларуски, а полският е разрешен само в частни разговори. В същото време във Финландия е възстановен парламентът, въведена е местна валута (финландска марка), финският език получава равен статут с шведския.
Александър II Николаевич е император на Русия и велик княз на Финландия от 1855 г. до 1881 г. от династията Романов-Холщайн-Готорп. Известен е с либералните реформи, които извършва в Русия.
Александър Николаевич Романов е роден на 2 март 1818 г.в Москва. Той е син на бъдещия император Николай I и Александра Фьодоровна, дъщеря на пруския крал Фридрих Вилхелм III. При управлението на баща му атмосферата в страната се основава на консервативни принципи, като свободата на мисълта се потиска и цензурата е изключително строга.
Александър наследява трона след смъртта на баща си през 1855 г. През първата година от управлението си той продължава Кримската война, а след падането на Севастопол, сключва мир. През следващите години Александър II провежда редица реформи, които имат за цел да модернизират страната и да възвърнат нейното положение на важен фактор в европейската политика. Реформите на Александър II целят либерализация на стопанския живот, която довежда до създаването на много нови предприятия. Най-важното преобразование е отмяната със закон през 1861 г. на крепостничеството, което от десетилетия спира икономическото развитие на страната. При управлението на Александър II са проведени и други важни реформи. Цензурата е отслабена, премахнати са ограниченията за пътуване в чужбина и е намалена държавната намеса в управлението на университетите. Съдебната система е преобразувана по френски модел, опростени са съдебните процедури и е въведен нов наказателен кодекс, премахнато е смъртното наказание, създадена е система на местно самоуправление. През 1874 г. сериозно е реформирана армията, като е въведена всеобща военна повинност.
През 1867 г. Александър II продава за 100 години на Съединените американски щати руските права върху Аляска, която от 1799 г. е експлоатирана съвместно от двете страни. Русия завладява значителни територии в Средна Азия – Бухара , Хива , Коканд. В областта на външната политика император Арлександър II обръща особено внимание на т. нар. Източен въпрос и отмяната на условията на Парижкия мирен договор от 1856 г. За да засили руското влияние на Балканите, той започва война с Османската империя (1877 – 1878 г.), известна в България като Руско-турска Освободителна война. Александър ІІ подписва Манифеста за започването на войната, макар и да се е съмнявал силно в успеха на тази мисия. По онова време Европа не е била настроена приятелски към Русия, защото се е опасявала, че тя ще пожелае да укрепи позициите си на Балканите. Александър Втори лично е присъствал на театъра на военните действия, брат му – великият княз Николай, е бил главнокомандващ руските войски, а трима от синовете на императора са командвали отряди. По такъв начин цялото семейство на Александър Втори е участвало в освобождаването на България. Войната завършва с успешния за Русия Санстефански договор (1878 г.), с който България става автономна държава. Берлинският конгрес (1878 г.) затвърждава политическото положение на Русия в Европа като Велика сила.
След 1866 г. се извършват 8 опита за атентат срещу Александър II, като последните няколко са организирани от радикалната организация "Народна воля". През 1879 г. Народна воля взривява влак на императора по железопътната линия от Ливадия до Москва, но Александър II не се намира в него. На 5 февруари 1880 г. те успяват да взривят трапезарията на Зимния дворец в навечерието на тържествена вечеря в чест на българския княз Александър Батенберг. Двамата не са наранени, тъй като закъсняват за вечерята, но 67 души са убити или ранени. Александър II е убит на 13 март 1881 г. при атентат, организиран от Народна воля. При преминаване на каретата му по централен площад в Санкт Петербург, е взривена бомба. След като той слиза от колата, един от атентаторите взривява себе си и императора с ръчна граната. 63-годишният император е погребан в катедралата „Св. Петър и Павел”.
Бьлгарин
Хисторик
ЗАПОМНЕТЕ ДОБРЕ. НИТО ЕДИН
Черна Врана
Истината
Българин
До коментар #8 от "Черна Врана":Русофилите никога не сте били и никога няма да бъдете българи!
12 Психиатър
До коментар #8 от "Черна Врана":Русофилията е тежко психично заболяване. Практически е неизлечимо дори и с помощта на силни медикаменти и активно психиатрично лечение. Основния симптом е сляпата привързаност и преданост към Русия, при положение, че тази страна значително изостава от развития свят в икономическо, политическо, научно, техническо, духовно и културно отношение.
Черна Врана
До коментар #11 от "Българин":Еби си майката пумиьо умрела живей в лайната като глист русофоб
КОНТРАТА
До коментар #12 от "Психиатър":А русофобите са плод на кръвосмешение между майка и син
Българин
До коментар #13 от "Черна Врана":Нали съм ти казвал, че русофоби няма, руска подметко!
Русофоб е термин, с който руските мерзавци наричат всеки, който се противопоставя на агресивните руски имперски интереси. Русофоб е всеки, който е против маниакалната идея, че руснаците са уникална и богоизбрана нация, имаща някаква особена мисия в света. Русофоб е всеки, който не споделя руското виждане, че света трябва да им се подчинява и да им лиже задниците. Така, че според руските примати целият свят, освен тях и техните слуги е русофобски.
Българин
До коментар #15 от "КОНТРАТА":Прочети бе путлераст :
Русофоб е термин, с който руските мерзавци наричат всеки, който се противопоставя на агресивните руски имперски интереси. Русофоб е всеки, който е против маниакалната идея, че руснаците са уникална и богоизбрана нация, имаща някаква особена мисия в света. Русофоб е всеки, който не споделя руското виждане, че света трябва да им се подчинява и да им лиже задниците. Така, че според руските примати целият свят, освен тях и техните слуги е русофобски.
Животновъд
До коментар #15 от "КОНТРАТА":От кръстоска между пияна руска свиня и червен български нерез се получават много интересни приплоди. Отличават се с яростно квичене срещу ЕС и НАТО и с радостно грухтене към Русия и Путин. Наддават на тегло ако се хранят от руска копанка.
Генерал фон Тотлебен
Освобождението на християните под игото на исляма е една химера. Българите тук са по-заможни и живеят по-щастливо от селяните в Русия. Тяхното най – съкровено желание е освободителите да напуснат колкото е възможно по-бързо страната им.
Историк
на Балканите да не се създава голяма държава
Съгласно текста на Райхщадското споразумение Австро-Унгария и Русия се съгласяват, че „ако се стигне до териториални промени или разпадане на Отоманската империя, създаването на голяма компактна славянска или друга държава е изключено"
Психиатър
Анти седераст
Borislav Popov
До коментар #25 от "КОНТРАТА":Само дето напоследък русофилчитата станахте по-големи туркофили и от циганите.
mediator37
Хисторик
До коментар #38 от "mediator37":Геноцида в Конго надхвърля 15 000 000 жертви
Българин
До коментар #25 от "КОНТРАТА":Публикувано във факти.бг: Нали съм ти казвал, че русофоби няма, руска подметко! Русофоб е термин, с който руските мерзавци наричат всеки, който се противопоставя на агресивните руски имперски интереси. Русофоб е всеки, който е против маниакалната идея, че руснаците са уникална и богоизбрана нация, имаща някаква особена мисия в света. Русофоб е всеки, който не споделя руското виждане, че света трябва да им се подчинява и да им лиже задниците. Така, че според руските примати целият свят, освен тях и техните слуги е русофобски.
Психиатър
Истината
„Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или, по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!"
Borislav Popov
До коментар #36 от "КОНТРАТА":Мазните руско-турски ибрици да не се обаждат.
Черна Гарга
До коментар #15 от "КОНТРАТА":Русофилнята сте плод на кръвосмешение между турчин и баща му.
Варна
А към всички останали не дочели историята бих ги посъветвал да се заровят повечко в документите и след като ги приключат да се замислят, кой друг иска разпада на Турската Империя и възкръсването на България от пепелта? - Харесва или не! - Има ли имперски амбиции или не! - Истината, е че цяла Европа е против създаването на България отново и това са абсолютните факти! Така, че драги ми не дочели поплювковци без значение да ли ви харесва истината, е че благодарение на благоволението на онзи човек на снимката тази държава съществува отново! Рахщатското съглашение е налице и това е факт! Залогът за освобождението на страната ни е австроунгария да придобие една не малка територия без да вложи и грам усилие и освен това да направи свой протекторат Сърбите. Останалото го свършват руснаците! А французи, англичани и немци застават зад гърба на Турската империя и ги снабдяват с оръжие и техника. - Ето това е истината! Правете помен на този човек там на снимката, защото хубав или лош той е причината сега да се разхождате свободно по улиците вместо да ви на гонабиват отзад чалмите. Първият декрет на нашето Народно Събрание е бил да приемат за свой цар Руският Цар! Никой не ги е молил или им
Атлетик Слава 1923
Смъртта на Царя Освободител освен всичко останало бележи и повратния момент в българо-руските отношения. Наследникът му фаворизира сръбските и гръцките интереси на Балканите и е един от основните виновници за трагедиите сполетели България след балканската и първата световна война.
Сорос
До коментар #64 от "ФЕД":Ела да ми го лапнеш верни ми слуга
Колев
Горните твърдения в статията са неверни! Санстефанският договор не освобождава България, а е договор за руската окупация на българските земи! Със Санстефанския договор Русия дава на Сърбия Нишка и Лесковашка област и дава за компенсиране на Румъния българска Добруджа. Едва на 13.07.1978 с берлинския мирен договор ,българия е освободена от руската окупация , но по настояване на Русия, българската територия е раздробена на пет части , за да се подъдържа интригата.
В същност защо Русия не показва вече 140 години на българите оригинала на Санстефанския договор?
Статистик
До коментар #5 от "ЗАПОМНЕТЕ ДОБРЕ. НИТО ЕДИН":Ако си чел това , което коментираш императорът, освободил крепостните е на 50% германец!
професор Иво Христов
4ти пол
До Хистерик
вземи махни няколко нули!
Освен това виж СЕГА къде са конгоанците от бившата белгийска колония и за какво живеят!
85 56789
До коментар #17 от "Българин":Почитания за културните и исторически издържани коментари по повод статията. Нивото в този сайт е толкова ниско, че понякога просто не си струва човек да изрази каквото и да било мнение, или да обясни как стоят нещата, особено ако е компетентен. Опонентите са направо абсурдни. Служат си с ругатни, обиди, невежество и се гордеят със себе си. Подобни на тях хорица с елементарно промито мислене ги подкрепят. И се чудиш в каква държава живееш, как се наричат подобни изразители на някакво мнение, продиктувано само от злоба, ненавист, ниска култура и простащина. Потенциални, надявам се, убийци. Биха убили в името на глупостта си.
87 От Пирдоп
88 "El comendante"
89 Най
До коментар #86 от "ъййй":Красивата вагина на света.
90 Ееее
До коментар #88 от ""El comendante"":чао
91 Густо Майна
До коментар #5 от "ЗАПОМНЕТЕ ДОБРЕ. НИТО ЕДИН":Съжалявам, но не си съвсем прав! 1396 г.! Фактически последният Кръстоносен поход. Бая французи са паднали при Никопол!!! Прекъснали са дори 100 год. война, за да спасяват този край на Европа! А отметнах, че не си "съвсем" защото от късното средновековие насам, наистина си гледат интереса през нас!
92 Ссср
94 ДА НО СИ ЗАДЪЙ ВЪПРОСА ЩО СА
До коментар #91 от "Густо Майна":ДОШЛИ ТУК.ЗНАЕЛИ СА ЧЕ АКО НЕ ВОДЯТ ВОЙНАТА С ТУРЦИТЕ ТУК ША Я ВОДЯТ ПРЕД ПАРИЖ НО ТОГАВА ША Е МНОООООГО КЪСНО.С ДВЕ ДУМИ ГЛЕДАРИ СА ТЯХНИЯ ИНТЕРЕС А НЕ НАШИЯ.
95 213211
96 не го заслужаваше
97 Караджата
98 Захари Стоянов
До коментар #97 от "Караджата":Документите друго казват не си нагаждай историята Войната е за територии не за нашето възстановяване на държавността
99 Антихристи
100 Васил И К
101 Българин
102 Иван
103 Иван
До коментар #101 от "Българин":А Килъри Клинтън-- освободителя на АЕЦ Козлодуй?
